Количество погибших вследствие обстрела Киева возросло до 17 человек (обновлено)

По состоянию на вечер 30 декабря количество погибших вследствие атаки на столицу, состоявшуюся 29 декабря, возросло до 17 человек. Поисковая операция продолжается.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество погибших в результате атаки на столицу 29 декабря возросло до 11 человек. Тела еще двух погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. 32 человека пострадали. В настоящее время 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы", - сначала сообщил Кличко.

Затем он добавил, что еще два тела погибших достали из-под завалов.

Читайте также: Киевлянин после ракетной атаки отогнал свою горящую машину со стоянки, чтобы не загорелись другие. ВИДЕО

"В настоящее время 13 погибших", - уточнил Кличко.

Позже Кличко уточнил, что количество погибших снова увеличилось.

"Уже 15 погибших в результате атаки на столицу 29 декабря. Тела еще двух погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Спасатели продолжают разбирать завалы", - информирует мэр Киева.

В свою очередь, начальник КГВА Сергей Попко снова сообщил об увеличении количества жертв.

"Уточнение последствий ракетного удара по столице. Спасатели обнаружили еще одно тело под завалами. Число погибших уже 16. Поисково-спасательная операция продолжается", - отметил Попко.

В 22.46 начальник КГВА Сергей Попко сообщил: "Спасатели обнаружили еще одного погибшего. Семнадцать. Уже семнадцать жизней мирных жителей унес ракетный удар российских извергов. Поисковая операция еще продолжается. Большая трагедия для города. 1 января в Киеве - День траура".

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения.