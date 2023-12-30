РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10189 посетителей онлайн
Новости
14 724 88

Количество погибших вследствие обстрела Киева возросло до 17 человек (обновлено)

київ,дснс

По состоянию на вечер 30 декабря количество погибших вследствие атаки на столицу, состоявшуюся 29 декабря, возросло до 17 человек. Поисковая операция продолжается.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество погибших в результате атаки на столицу 29 декабря возросло до 11 человек. Тела еще двух погибших достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. 32 человека пострадали. В настоящее время 17 из них находятся в стационарах медучреждений столицы", - сначала сообщил Кличко.

Затем он добавил, что еще два тела погибших достали из-под завалов.

Читайте также: Киевлянин после ракетной атаки отогнал свою горящую машину со стоянки, чтобы не загорелись другие. ВИДЕО

"В настоящее время 13 погибших", - уточнил Кличко.

Позже Кличко уточнил, что количество погибших снова увеличилось.

"Уже 15 погибших в результате атаки на столицу 29 декабря. Тела еще двух погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. Спасатели продолжают разбирать завалы", - информирует мэр Киева.

В свою очередь, начальник КГВА Сергей Попко снова сообщил об увеличении количества жертв.

"Уточнение последствий ракетного удара по столице. Спасатели обнаружили еще одно тело под завалами. Число погибших уже 16. Поисково-спасательная операция продолжается", - отметил Попко.

В 22.46 начальник КГВА Сергей Попко сообщил: "Спасатели обнаружили еще одного погибшего. Семнадцать. Уже семнадцать жизней мирных жителей унес ракетный удар российских извергов. Поисковая операция еще продолжается. Большая трагедия для города. 1 января в Киеве - День траура".

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения.

Автор: 

Киев (25505) Кличко Виталий (4638) жертвы (2071) Воздушные атаки на Киев (698)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Дуже вдало розгрібаєте...

показать весь комментарий
30.12.2023 11:41
+30
Цього не буде, бо асфальт далеко не летить, а нарід привів до вади тих, хто всі бюджетні гроші витратив не на ракети, а якраз на асфальт. Шкода загиблих, але якраз кияни привели до влади колю котлєту, мар'яну безмозглу, дубінського, василєвську-смаглюк, татарова, єрмака, та купу антимайданівців, які для їх захисту не зробили нічого, а за їх гроші прославляють одну єдину людину на марафоні, яка і довела все до такого стану. А якби США і європейці нам не допомогли, то щоб з нами зробив ворог?
показать весь комментарий
30.12.2023 11:18
+22
"Прошлая соєвая власть"? Розгребли? Вже пройшло 5 років безславного і ганебного правління вже антимайданфівської влади і де ж наші ракети? Де наша гармати і снаряди? Де наші дрони? Де наші гроші на оборону? Де дружбан Херпіду баканов, який допоміг ворогу без боя захопити південь? Де дружбан наумов, який вивіз всі агентурні данні на флешці? Де таран і резніков, які кудись направили 43 мільярди, замість снарядів і купували яйця по 17 грн? Де кінець епохи бідності, який обіцяв Боневтік? Дк черга з Польщі до нас на роботу, що було записано у виборчій програмі Херпіду? Де наших 8 мільйонів громадян? Чому такі дешеві долари і євро та продукти харчування при такому успішному Президенту...?
показать весь комментарий
30.12.2023 11:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коли вже напишуть
-кіликисть хробаків знечтожених у мацкві
зросла до 1300..
к
показать весь комментарий
30.12.2023 10:53 Ответить
Цього не буде, бо асфальт далеко не летить, а нарід привів до вади тих, хто всі бюджетні гроші витратив не на ракети, а якраз на асфальт. Шкода загиблих, але якраз кияни привели до влади колю котлєту, мар'яну безмозглу, дубінського, василєвську-смаглюк, татарова, єрмака, та купу антимайданівців, які для їх захисту не зробили нічого, а за їх гроші прославляють одну єдину людину на марафоні, яка і довела все до такого стану. А якби США і європейці нам не допомогли, то щоб з нами зробив ворог?
показать весь комментарий
30.12.2023 11:18 Ответить
коли ми почнемо відповідати, знищенням кацапських міст?
показать весь комментарий
30.12.2023 10:56 Ответить
Чим? Асфальтом?
показать весь комментарий
30.12.2023 10:57 Ответить
Не тільки асфальтом, ще можна марафоном і програмою куми Херпіду - кравець.
показать весь комментарий
30.12.2023 11:23 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
показать весь комментарий
30.12.2023 12:18 Ответить
по суті, Шольц би мав сказати - ви, полусовки, не пережили і 15% того шо пережили наші діди, котрі воювали з вашими дідами, варварами, скотом, рабами, бидлом, котрі після "пабєди", весело повернулись в свої жахливі бараки і на зони.
ну, я би так сказав. а, і показав би Кулєбі сосіску, в смислі як я її поїдаю, а сама Кулєба, смокче сосіску Єлдака, про що я би сказав прямо, просто ідіотів цих навіть фото подивитись - в Конгрес як бомжі приперлись - товстий, зарослий, засалений і всі "циганять" бабло тьху. сором
показать весь комментарий
30.12.2023 12:24 Ответить
В тебе викривлене розумінні реальності. Або замовлення.
показать весь комментарий
30.12.2023 13:43 Ответить
логіка
показать весь комментарий
05.01.2024 20:20 Ответить
на скільки, я знаю, в карпатах, повно покинутих шахт, соляних, вугільних, ще якихось ... .
під вінницею, є вервольф. розконсервувати, як що потрібно. а німці вміють будувати "навіки"!
але! для всього цього, потрібне бажання битися за україну, а є тільки жадність до збагачення, та радість подобатися.
показать весь комментарий
30.12.2023 12:27 Ответить
ті шахти непригодні до використання....
як приклад-30 вер. 2017 р. - Внаслідок нічного землетрусу поблизу Дрогобича та Трускавця на Львівщині утворилося провалля діаметром 300 метрів та глибиною до 50 метрів
показать весь комментарий
30.12.2023 12:36 Ответить
тоннелю в скале ничего не может угрожать
показать весь комментарий
30.12.2023 13:39 Ответить
1) Політична воля - її немає.
2) На такому навряд чи прібарахлішся, а усе інше, крім прібарахліцца цю владу не цікавить.
показать весь комментарий
30.12.2023 12:34 Ответить
Є цілком законні способи усунення чинної влади: імпічмент президента. А щоб він відбувся, треба цілком законно організувати відкликання депутатів, які себе зкомпроментували. А якщо просто потрясати повітря зойками, то ніщо і не зміниться. І ще: треба щоб хтось цього хотів.
показать весь комментарий
30.12.2023 12:39 Ответить
В нас, доречі, закон з імпічментом мутний. Він ніби є, але не працює.
показать весь комментарий
30.12.2023 13:06 Ответить
Та да. У нас дофіга заводів з підземними цехами. Їх віддали під оренду, або викупили у держави. При совку їх не дебіли будували. В Києві тільки мін 4 таких об'єкти знаю

Нічого будувати не треба. Завезти обладнання, найняти й навчити людей. От на ту роботу й інвалідів можна працевлаштувати. І без рук, ніг, шлунків. Хоч всю 3 групу, а не призивати.

Немає політичної волі повернути їх у державну власність. Відвертий саботаж Зевлади.
показать весь комментарий
30.12.2023 15:06 Ответить


показать весь комментарий
30.12.2023 15:00 Ответить
свої срані лєвацькі вкиди залиш, для звіту перед майором фсб!
око за око!!! зуб, за зуб!!!
кацап розуміє, тільки піздюліну, як сказав митець!
показать весь комментарий
30.12.2023 15:24 Ответить
Нужно было в 19 году спрашивать. Многие и спрашивали. А их обсирали за это.
показать весь комментарий
30.12.2023 11:16 Ответить
Хто ж це радуєтся,що ти несеш тупий кацапський бот? ,смерть рашиській росії.
показать весь комментарий
30.12.2023 11:22 Ответить
курва кацапська, пішло нах
показать весь комментарий
30.12.2023 12:03 Ответить
Це зелібоба, не кацап. Хоча, між ними ніякої різниці немає.
показать весь комментарий
30.12.2023 12:37 Ответить
Як що це так, то його не вилікувати навіть у стаціонарних умовах ...
показать весь комментарий
30.12.2023 12:52 Ответить
Зебіли - це не українці. це зебіли
показать весь комментарий
30.12.2023 12:44 Ответить
Це вибір самих українців і ніхто не сміє сміятися, не до сміху. Просто тикають носом в те лайно, яке вони натворили. За них страждають і інші, які їх просили, благали і попереджали, що не потрібно було цього робити. Що не лізуть в рот шашлики? А як вірили, як кричали "що всіх разом".
показать весь комментарий
30.12.2023 11:26 Ответить
Дуже вдало розгрібаєте...

показать весь комментарий
30.12.2023 11:41 Ответить
Я бы тебе напомнил как ты в 2019 просило ***** сжечь Украину

Ну то нагадай, юродиве, або не бзди у повітря. Ти навіть не уявляєш яке ти жалюгідне.
показать весь комментарий
30.12.2023 11:54 Ответить
Томас Карлейль британский писатель, публицист, историк и философ 1795-1881: "Революцию замышляют романтики, осуществляют фанатики, а плодами её пользуются мерзавцы". - це цитата.
Вспомним, кто в 2013-14 годах в Украине были романтиками, кто фанатиками (хто не скаче- той москаль), а хто пришёл к власти- мерзавцы. В автора этого коммента, как в пианиста в салуне на Диком Западе, просьба не стрелять. Все претензии к Томасу Карлейлю.
показать весь комментарий
30.12.2023 12:24 Ответить
А що би було, якби у 2014 не було Майдану?
показать весь комментарий
30.12.2023 12:45 Ответить
Якби в 2014 році не було Майдану, плодами революції не скористалися б негідники. Це не я сказав, а Томас Карлейль. Прізвища, ім'я, по батькові цих негідників і, я б добавив мародерів, ви чудово знаєте.
показать весь комментарий
30.12.2023 12:56 Ответить
если бы Порошенко переизбрали президентом, кацапчики обосрались бы нападать
Зеленский после полномасштабного ведет себя плюсминус, но если бы не страшная коррупция и его врожденная слабость, которая проявляется в мстительности
показать весь комментарий
30.12.2023 13:45 Ответить
Думаю, це не завадило б кацапам.
показать весь комментарий
30.12.2023 13:59 Ответить
не
завадило б
при Порошенко разрабатывались (в меру доступности финансов) дальнобойные ракетные программы
это было очень дальновидно
история с удачным поражением британскими ракетами, запущенными с наших СУ-24, целей в Севастополе и Феодосии это доказывает
также как и история с уничтожением крейсера москва
для сверхдержавных кацапчиков это шок
но Крым это Украина, а по территории московии мы западным оружием не можем бить
а если бы были свои ракеты, точно так же х*ярили бы по любой цели в европейской части московии вплоть до Урала, а может быть и дальше
при бубочке ракетные программы свернули
показать весь комментарий
30.12.2023 14:33 Ответить
"Прошлая соєвая власть"? Розгребли? Вже пройшло 5 років безславного і ганебного правління вже антимайданфівської влади і де ж наші ракети? Де наша гармати і снаряди? Де наші дрони? Де наші гроші на оборону? Де дружбан Херпіду баканов, який допоміг ворогу без боя захопити південь? Де дружбан наумов, який вивіз всі агентурні данні на флешці? Де таран і резніков, які кудись направили 43 мільярди, замість снарядів і купували яйця по 17 грн? Де кінець епохи бідності, який обіцяв Боневтік? Дк черга з Польщі до нас на роботу, що було записано у виборчій програмі Херпіду? Де наших 8 мільйонів громадян? Чому такі дешеві долари і євро та продукти харчування при такому успішному Президенту...?
показать весь комментарий
30.12.2023 11:42 Ответить
Там марно щось доводити. Зебілізм невиліковний.
показать весь комментарий
30.12.2023 11:44 Ответить
Уставший ат вайни прі Парашенка атдихаєт прі Зєлєнскам. А чому при Пєтькє не було повномасштабної війни?
показать весь комментарий
30.12.2023 12:22 Ответить
Про десятки тисяч загиблих - галімий чьос, а військовий стан був. Тільки вкраїнчики цього навіть не помітили. Бо ніхто людей не обмежував. Так можете задати питання Петру Порошенко - він є у соцмережах, а на "Цензорі" він я сумніваюся, що зареєстрований. А стосовно "бакс по вісім" - то це до проФФесора економічних наук Віктора Хфедоровича, як він тримав курс баксу)
показать весь комментарий
30.12.2023 12:33 Ответить
можно подсчитать сколько кацапов замочили при Пе и сколько при Зе. или, там, сколько сейчас "новых рососсиян" с Крыма и Лугандона добровольно-принудительно воюют против нас. в общем - критериев много, но факт, что приличных\профессиональных людей у власти с конкретными целями во благо будущего, у нас, кажется, никогда не было.
показать весь комментарий
30.12.2023 12:48 Ответить
Тобто Ви не сперечається, що і військовий стан був і ніяких десятків тисяч загиблих не було. Це вже добре. А скільки там загинуло рсні - це немає ніякого значення, бо вони депортували сотні тисяч українців і тому вони компенсували собі всі втрати. А от скільки українців залишилося - це питання. При минулій владі були професіонали - Клімкін, Зєркаль тощо. Ну, якщо вам зараз добре - я радий за вас
показать весь комментарий
30.12.2023 13:06 Ответить
Особисто для тебе хто є кращим Президентом - Порошенко, чи Зеленський
показать весь комментарий
30.12.2023 12:42 Ответить
Мабуть, там, де й турчинов з одною ракетою
показать весь комментарий
30.12.2023 13:46 Ответить
кто радуется?
я не радуюсь, это просто "едкий сарказм".
я не буду говорить "царствие чудесное", т.к. атеист.
жаль людей, проклинаю орков, но где ты увидел радость то?
бред.
а стоит ли воевать за арахамий и весильчан во Львове, так это другой вопрос. НЕТ! (скрывается от военкомата)
показать весь комментарий
30.12.2023 12:29 Ответить
На жаль у влади клепки не хватило що б оголосити загальноукраїнський день жалоби, адже стільки людей в різних містах загинули від рашиських терористів,але це рейтинг не піднімає для "найвеличнішого".
показать весь комментарий
30.12.2023 11:29 Ответить
А ті, що на фронті гинуть більшими кількостями в день, не рахуються? Вважайте, кожен день траурним.
показать весь комментарий
30.12.2023 13:56 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2023 11:31 Ответить
ну якщо ******* по домах , **** кацапнява, то там і ПВО..
показать весь комментарий
30.12.2023 11:39 Ответить
Да нету в домах ни какого ПВО. Все прекрасно знают, что в домах либо центрыпринятиярешений, либо онизаселенывоенными, либо тамскладыоружияибоеприпасов, это всем известно и на этом можно не заострять внимания.
Но, если учесть, что ракеты и дроны загораются над городом и падают на город, то можно предположить что и средства их поджигающие, тоже где-то не далеко, ибо даже большАя, горящая беспилотная хрень, которая наверняка уже не корректирует свой полет, не может "планировать" на многие километры. А если взять, к примеру, расстояние между западной и восточной границами города на широте Лавры, то это 30 км. Ну то есть, это не реально, чтобы Шахед или Х-101 будучи подожженными где-нибудь над Княжичами, долетели бы например до ДВРЗ, не говоря уже о Русановке или тем более про правый берег.
показать весь комментарий
30.12.2023 13:06 Ответить
без панікі-істерикі женьок...
а то ти мені нагадуєш істерічного верховного гада якого сам і відбулавив...
показать весь комментарий
30.12.2023 13:13 Ответить
А где ты видишь панику-истерику? Это логика, построенная не на эмоциях, а на физике и понимании реального дефицита средств ПВО.

П.С. Я не "відбулавлював" ни этого, ни предыдущего, по причине отсутствия такой технической возможности, даже если бы мне и хотелось.
показать весь комментарий
30.12.2023 13:56 Ответить
логика, построенная не на эмоциях?
показать весь комментарий
30.12.2023 13:59 Ответить
дядя фейгін - тут або логіка, або емоції...
воно навіть різниці не бачить...
не може бути емоційної логіки, як і емоції з логікою..
тут aбо логіка, або емоції...
+ все та ж хамовнячя кацацапнячя манера на всіх гавкать...
шо воно робить на Прямому?
показать весь комментарий
30.12.2023 14:07 Ответить
я тобі скажу більше - в кожній кацапнявій ракеті вже є вмонтований центр прінятія...
і де б вона не впала она все одно його поразить...
показать весь комментарий
30.12.2023 13:36 Ответить
Саме на це я й вказав, коли перераховував причини пишучи "воднеслово"
показать весь комментарий
30.12.2023 13:58 Ответить
Чомусь на відміну від наших, які часто *здаються в полон* цілими. Мені це не зрозуміти.
показать весь комментарий
30.12.2023 14:04 Ответить
і хто в тебе наші? - бо так с першого разу і не піймеш - так хто?
показать весь комментарий
30.12.2023 14:13 Ответить
Бухати перестань, зрозумієш.
показать весь комментарий
30.12.2023 18:17 Ответить
може не на того молимося як ти кожний день перероджуєся,
вчора був 29й, сьогодні 30й, завтра будеш 31й?
показать весь комментарий
30.12.2023 19:42 Ответить
Кажу ж-досить тобі бухати. Психика страдає.
показать весь комментарий
30.12.2023 20:38 Ответить
як 30й ти вже не цікавий, звернись до мене завтра як будеш 31м.
показать весь комментарий
30.12.2023 20:42 Ответить
Про що ти мелеш? Як там житуха в Гарлемі?
показать весь комментарий
30.12.2023 20:49 Ответить
Конкретний приклад---збили ракету до Борисполя--долетіла до Дарниці
показать весь комментарий
31.12.2023 00:37 Ответить
Куда именно она долетела?
Как ее сбивали, чем?
Если ее пытались сбить из пулемета, ну или даже ЗУшки, но сумели только пробить топливный бак не повредив двигатель и систему управления, то она не падала, а продолжала лететь по курсу, хотя и выглядела сбитой, если горела.
Ну а ее целью в Дарнице был вероятно 482 Конструкторско-технологический Центр Минобороны Украины. До него от юго-восточной окраины Борисполя примерно 25 км.
Если это была Х-101, то -"Такие крылья позволили ракете Х-101 достигать скорости в 972 км/ч ..."
Это значит, что на преодоление 25 км ей понадобилось примерно 1,5 минуты. За это время, при поверхностном горении вытекающего топлива, система управления и двигатель могли и не потерять работоспособность, а ракета дотянула до точки назначения.
показать весь комментарий
31.12.2023 10:46 Ответить
"Один з найбільших фантазерів у російському дипломатичному корпусі розповів чергову байку про те, що українські ППО розташовані в центрі міст, а не на їхніх околицях, і саме це буцімто стає причиною трагічних наслідків."
показать весь комментарий
30.12.2023 12:24 Ответить
У Украины нету столько средств ПВО, чтобы прикрывать целые города. Для этого нужно обеспечить контроль пространства на 360* и на расстоянии от города, гарантирующем недолет сбитых целей. Если нужно прикрывать город границы которого впишутся в окружность диаметром 40 км, то можно использовать одну пусковую установку IRIS-T SLM (средняя дальность) с дальностью 40 км и максимальной высотой 20 км, но стоять она должна будет именно в ЦЕНТРЕ.
Поэтому ПВО с некруговыми пусковыми установками прикрывает только отдельные стратегические объекты, с помощью нескольких таких установок. Если в городе есть "патронный" и "молокозавод", находящиеся в разных концах, то прикрывать будут "патронный".
показать весь комментарий
30.12.2023 13:43 Ответить
і тут остапа понЕсло...
які проблеми? - гуляй в зад саратов
показать весь комментарий
30.12.2023 14:19 Ответить
навіть збився на рідну, кацапняву....
тому питання шкурне в другий раз,
скільки буде коштувати прибрати фейгіна з ефіру?
чи може так по людські і без корупції - опа і нема?
показать весь комментарий
30.12.2023 14:25 Ответить
молюся за Україну...
показать весь комментарий
30.12.2023 12:18 Ответить
"Война - это мир..."
показать весь комментарий
30.12.2023 12:37 Ответить
кацапчики они такие
свобода - это рабство
показать весь комментарий
30.12.2023 14:10 Ответить
Наркоман куда делся?
показать весь комментарий
30.12.2023 13:04 Ответить
Ще не вечір. Потужним гундосиком відповість.
показать весь комментарий
30.12.2023 13:21 Ответить
Цього разу ППО не подужала і у Києві дійсно є потужні "пропуски". Треба більше ППО (в тому числі своїх розробок).
показать весь комментарий
30.12.2023 13:42 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2023 14:55 Ответить
де ця дура валентина з німеччини, яка обурювалася, нащо києву стільки пво?
показать весь комментарий
30.12.2023 16:49 Ответить
Росія випустила майже всі види зброї зі свого арсеналу, включаючи шеститонні протикорабельні ракети Х-22, під час того, що Україна назвала найбільшим авіаударом по країні з початку війни.

Протикорабельні ракети Х-22 були створені інженерами Радянського Союзу під час холодної війни, повідомляє Military Today, і повинні були бути здатні знищити американські системи протиповітряної оборони Aegis і Patriot, які з'явилися на початку 1980-х років.

https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1mf5Zp.img?w=534&h=280&m=6
показать весь комментарий
30.12.2023 20:35 Ответить
Наскільки зрозуміло, складське приміщення це цех заводу Артем. Від кого приховується інформація? Як трапилося, що десятки спеціалістів, на робочих місцях не мали оперативної інформації і тупо не перейшли у сховище? Це що за організація безпеки на оборонному підприємстві?
показать весь комментарий
31.12.2023 08:44 Ответить
Тут багато запитань. Про яку мобілізацію інвалідів гундосять кагановичі, якщо немає елементарної організації роботи ВПК?
показать весь комментарий
31.12.2023 09:22 Ответить
 
 