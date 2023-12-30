Кількість загиблих внаслідок обстрілу Києва зросла до 17 осіб (оновлено)

Станом на вечір 30 грудня кількість загиблих у результаті атаки на столицю, яка відбулася 29 грудня, зросла до 17 людей. Пошукова операція ще триває.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня зросла до 11 людей. Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. 32 людини постраждали. Наразі 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці", - спершу повідомив Кличко.

Далі він додав, що ще два тіла загиблих дістали з-під завалів.

"На цей час 13 загиблих", - уточнив Кличко.

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Пізніше Кличко уточнив, що кількість загиблих знову збільшилася.

"Уже 15 загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня. Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують розбирати завали", - інформує мер Києва.

Своєю чергою, начальник КМВА Сергій Попко знову повідомив збільшення кількості жертв.

"Уточнення наслідків ракетного удару по столиці. Рятувальники виявили ще одне тіло під завалами. Кількість загиблих вже 16. Пошуково-рятувальна операція триває", - зазначив Попко.

О 22.46 начальник КМВА Сергій Попко повідомив: "Рятувальники виявили ще одного загиблого. Сімнадцять. Вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів. Пошукова операція ще триває. Велика трагедія для міста. 1 січня в Києві - День жалоби".

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.