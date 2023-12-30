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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Києва зросла до 17 осіб (оновлено)

київ,дснс

Станом на вечір 30 грудня кількість загиблих у результаті атаки на столицю, яка відбулася 29 грудня, зросла до 17 людей. Пошукова операція ще триває.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кількість загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня зросла до 11 людей. Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. 32 людини постраждали. Наразі 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці", - спершу повідомив Кличко.

Далі він додав, що ще два тіла загиблих дістали з-під завалів.

"На цей час 13 загиблих", - уточнив Кличко. 

Також читайте: Киянин після ракетної атаки відігнав свою палаючу машину зі стоянки, щоб не загорілися інші. ВIДЕО

Пізніше Кличко уточнив, що кількість загиблих знову збільшилася.

"Уже 15 загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня. Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують розбирати завали", - інформує мер Києва.

Своєю чергою, начальник КМВА Сергій Попко знову повідомив збільшення кількості жертв. 

"Уточнення наслідків ракетного удару по столиці. Рятувальники виявили ще одне тіло під завалами. Кількість загиблих вже 16. Пошуково-рятувальна операція триває", - зазначив Попко. 

О 22.46 начальник КМВА Сергій Попко повідомив: "Рятувальники виявили ще одного загиблого. Сімнадцять. Вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів. Пошукова операція ще триває. Велика трагедія для міста. 1 січня в Києві - День жалоби".

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.

Автор: 

Київ (19448) Кличко Віталій (3510) жертви (1792) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+31
Дуже вдало розгрібаєте...

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30.12.2023 11:41
+30
Цього не буде, бо асфальт далеко не летить, а нарід привів до вади тих, хто всі бюджетні гроші витратив не на ракети, а якраз на асфальт. Шкода загиблих, але якраз кияни привели до влади колю котлєту, мар'яну безмозглу, дубінського, василєвську-смаглюк, татарова, єрмака, та купу антимайданівців, які для їх захисту не зробили нічого, а за їх гроші прославляють одну єдину людину на марафоні, яка і довела все до такого стану. А якби США і європейці нам не допомогли, то щоб з нами зробив ворог?
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30.12.2023 11:18
+22
"Прошлая соєвая власть"? Розгребли? Вже пройшло 5 років безславного і ганебного правління вже антимайданфівської влади і де ж наші ракети? Де наша гармати і снаряди? Де наші дрони? Де наші гроші на оборону? Де дружбан Херпіду баканов, який допоміг ворогу без боя захопити південь? Де дружбан наумов, який вивіз всі агентурні данні на флешці? Де таран і резніков, які кудись направили 43 мільярди, замість снарядів і купували яйця по 17 грн? Де кінець епохи бідності, який обіцяв Боневтік? Дк черга з Польщі до нас на роботу, що було записано у виборчій програмі Херпіду? Де наших 8 мільйонів громадян? Чому такі дешеві долари і євро та продукти харчування при такому успішному Президенту...?
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30.12.2023 11:42
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коли вже напишуть
-кіликисть хробаків знечтожених у мацкві
зросла до 1300..
к
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30.12.2023 10:53 Відповісти
Цього не буде, бо асфальт далеко не летить, а нарід привів до вади тих, хто всі бюджетні гроші витратив не на ракети, а якраз на асфальт. Шкода загиблих, але якраз кияни привели до влади колю котлєту, мар'яну безмозглу, дубінського, василєвську-смаглюк, татарова, єрмака, та купу антимайданівців, які для їх захисту не зробили нічого, а за їх гроші прославляють одну єдину людину на марафоні, яка і довела все до такого стану. А якби США і європейці нам не допомогли, то щоб з нами зробив ворог?
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30.12.2023 11:18 Відповісти
коли ми почнемо відповідати, знищенням кацапських міст?
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30.12.2023 10:56 Відповісти
Чим? Асфальтом?
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30.12.2023 10:57 Відповісти
Не тільки асфальтом, ще можна марафоном і програмою куми Херпіду - кравець.
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30.12.2023 11:23 Відповісти
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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30.12.2023 12:18 Відповісти
по суті, Шольц би мав сказати - ви, полусовки, не пережили і 15% того шо пережили наші діди, котрі воювали з вашими дідами, варварами, скотом, рабами, бидлом, котрі після "пабєди", весело повернулись в свої жахливі бараки і на зони.
ну, я би так сказав. а, і показав би Кулєбі сосіску, в смислі як я її поїдаю, а сама Кулєба, смокче сосіску Єлдака, про що я би сказав прямо, просто ідіотів цих навіть фото подивитись - в Конгрес як бомжі приперлись - товстий, зарослий, засалений і всі "циганять" бабло тьху. сором
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30.12.2023 12:24 Відповісти
В тебе викривлене розумінні реальності. Або замовлення.
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30.12.2023 13:43 Відповісти
логіка
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05.01.2024 20:20 Відповісти
на скільки, я знаю, в карпатах, повно покинутих шахт, соляних, вугільних, ще якихось ... .
під вінницею, є вервольф. розконсервувати, як що потрібно. а німці вміють будувати "навіки"!
але! для всього цього, потрібне бажання битися за україну, а є тільки жадність до збагачення, та радість подобатися.
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30.12.2023 12:27 Відповісти
ті шахти непригодні до використання....
як приклад-30 вер. 2017 р. - Внаслідок нічного землетрусу поблизу Дрогобича та Трускавця на Львівщині утворилося провалля діаметром 300 метрів та глибиною до 50 метрів
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30.12.2023 12:36 Відповісти
тоннелю в скале ничего не может угрожать
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30.12.2023 13:39 Відповісти
1) Політична воля - її немає.
2) На такому навряд чи прібарахлішся, а усе інше, крім прібарахліцца цю владу не цікавить.
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30.12.2023 12:34 Відповісти
Є цілком законні способи усунення чинної влади: імпічмент президента. А щоб він відбувся, треба цілком законно організувати відкликання депутатів, які себе зкомпроментували. А якщо просто потрясати повітря зойками, то ніщо і не зміниться. І ще: треба щоб хтось цього хотів.
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30.12.2023 12:39 Відповісти
В нас, доречі, закон з імпічментом мутний. Він ніби є, але не працює.
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30.12.2023 13:06 Відповісти
Та да. У нас дофіга заводів з підземними цехами. Їх віддали під оренду, або викупили у держави. При совку їх не дебіли будували. В Києві тільки мін 4 таких об'єкти знаю

Нічого будувати не треба. Завезти обладнання, найняти й навчити людей. От на ту роботу й інвалідів можна працевлаштувати. І без рук, ніг, шлунків. Хоч всю 3 групу, а не призивати.

Немає політичної волі повернути їх у державну власність. Відвертий саботаж Зевлади.
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30.12.2023 15:06 Відповісти


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30.12.2023 15:00 Відповісти
свої срані лєвацькі вкиди залиш, для звіту перед майором фсб!
око за око!!! зуб, за зуб!!!
кацап розуміє, тільки піздюліну, як сказав митець!
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30.12.2023 15:24 Відповісти
Нужно было в 19 году спрашивать. Многие и спрашивали. А их обсирали за это.
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30.12.2023 11:16 Відповісти
Хто ж це радуєтся,що ти несеш тупий кацапський бот? ,смерть рашиській росії.
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30.12.2023 11:22 Відповісти
курва кацапська, пішло нах
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30.12.2023 12:03 Відповісти
Це зелібоба, не кацап. Хоча, між ними ніякої різниці немає.
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30.12.2023 12:37 Відповісти
Як що це так, то його не вилікувати навіть у стаціонарних умовах ...
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30.12.2023 12:52 Відповісти
Зебіли - це не українці. це зебіли
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30.12.2023 12:44 Відповісти
Це вибір самих українців і ніхто не сміє сміятися, не до сміху. Просто тикають носом в те лайно, яке вони натворили. За них страждають і інші, які їх просили, благали і попереджали, що не потрібно було цього робити. Що не лізуть в рот шашлики? А як вірили, як кричали "що всіх разом".
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30.12.2023 11:26 Відповісти
Дуже вдало розгрібаєте...

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30.12.2023 11:41 Відповісти
Я бы тебе напомнил как ты в 2019 просило ***** сжечь Украину

Ну то нагадай, юродиве, або не бзди у повітря. Ти навіть не уявляєш яке ти жалюгідне.
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30.12.2023 11:54 Відповісти
Томас Карлейль британский писатель, публицист, историк и философ 1795-1881: "Революцию замышляют романтики, осуществляют фанатики, а плодами её пользуются мерзавцы". - це цитата.
Вспомним, кто в 2013-14 годах в Украине были романтиками, кто фанатиками (хто не скаче- той москаль), а хто пришёл к власти- мерзавцы. В автора этого коммента, как в пианиста в салуне на Диком Западе, просьба не стрелять. Все претензии к Томасу Карлейлю.
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30.12.2023 12:24 Відповісти
А що би було, якби у 2014 не було Майдану?
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30.12.2023 12:45 Відповісти
Якби в 2014 році не було Майдану, плодами революції не скористалися б негідники. Це не я сказав, а Томас Карлейль. Прізвища, ім'я, по батькові цих негідників і, я б добавив мародерів, ви чудово знаєте.
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30.12.2023 12:56 Відповісти
если бы Порошенко переизбрали президентом, кацапчики обосрались бы нападать
Зеленский после полномасштабного ведет себя плюсминус, но если бы не страшная коррупция и его врожденная слабость, которая проявляется в мстительности
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30.12.2023 13:45 Відповісти
Думаю, це не завадило б кацапам.
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30.12.2023 13:59 Відповісти
не
завадило б
при Порошенко разрабатывались (в меру доступности финансов) дальнобойные ракетные программы
это было очень дальновидно
история с удачным поражением британскими ракетами, запущенными с наших СУ-24, целей в Севастополе и Феодосии это доказывает
также как и история с уничтожением крейсера москва
для сверхдержавных кацапчиков это шок
но Крым это Украина, а по территории московии мы западным оружием не можем бить
а если бы были свои ракеты, точно так же х*ярили бы по любой цели в европейской части московии вплоть до Урала, а может быть и дальше
при бубочке ракетные программы свернули
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30.12.2023 14:33 Відповісти
"Прошлая соєвая власть"? Розгребли? Вже пройшло 5 років безславного і ганебного правління вже антимайданфівської влади і де ж наші ракети? Де наша гармати і снаряди? Де наші дрони? Де наші гроші на оборону? Де дружбан Херпіду баканов, який допоміг ворогу без боя захопити південь? Де дружбан наумов, який вивіз всі агентурні данні на флешці? Де таран і резніков, які кудись направили 43 мільярди, замість снарядів і купували яйця по 17 грн? Де кінець епохи бідності, який обіцяв Боневтік? Дк черга з Польщі до нас на роботу, що було записано у виборчій програмі Херпіду? Де наших 8 мільйонів громадян? Чому такі дешеві долари і євро та продукти харчування при такому успішному Президенту...?
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30.12.2023 11:42 Відповісти
Там марно щось доводити. Зебілізм невиліковний.
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30.12.2023 11:44 Відповісти
Уставший ат вайни прі Парашенка атдихаєт прі Зєлєнскам. А чому при Пєтькє не було повномасштабної війни?
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30.12.2023 12:22 Відповісти
Про десятки тисяч загиблих - галімий чьос, а військовий стан був. Тільки вкраїнчики цього навіть не помітили. Бо ніхто людей не обмежував. Так можете задати питання Петру Порошенко - він є у соцмережах, а на "Цензорі" він я сумніваюся, що зареєстрований. А стосовно "бакс по вісім" - то це до проФФесора економічних наук Віктора Хфедоровича, як він тримав курс баксу)
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30.12.2023 12:33 Відповісти
можно подсчитать сколько кацапов замочили при Пе и сколько при Зе. или, там, сколько сейчас "новых рососсиян" с Крыма и Лугандона добровольно-принудительно воюют против нас. в общем - критериев много, но факт, что приличных\профессиональных людей у власти с конкретными целями во благо будущего, у нас, кажется, никогда не было.
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30.12.2023 12:48 Відповісти
Тобто Ви не сперечається, що і військовий стан був і ніяких десятків тисяч загиблих не було. Це вже добре. А скільки там загинуло рсні - це немає ніякого значення, бо вони депортували сотні тисяч українців і тому вони компенсували собі всі втрати. А от скільки українців залишилося - це питання. При минулій владі були професіонали - Клімкін, Зєркаль тощо. Ну, якщо вам зараз добре - я радий за вас
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30.12.2023 13:06 Відповісти
Особисто для тебе хто є кращим Президентом - Порошенко, чи Зеленський
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30.12.2023 12:42 Відповісти
Мабуть, там, де й турчинов з одною ракетою
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30.12.2023 13:46 Відповісти
кто радуется?
я не радуюсь, это просто "едкий сарказм".
я не буду говорить "царствие чудесное", т.к. атеист.
жаль людей, проклинаю орков, но где ты увидел радость то?
бред.
а стоит ли воевать за арахамий и весильчан во Львове, так это другой вопрос. НЕТ! (скрывается от военкомата)
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30.12.2023 12:29 Відповісти
На жаль у влади клепки не хватило що б оголосити загальноукраїнський день жалоби, адже стільки людей в різних містах загинули від рашиських терористів,але це рейтинг не піднімає для "найвеличнішого".
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30.12.2023 11:29 Відповісти
А ті, що на фронті гинуть більшими кількостями в день, не рахуються? Вважайте, кожен день траурним.
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30.12.2023 13:56 Відповісти
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30.12.2023 11:31 Відповісти
ну якщо ******* по домах , **** кацапнява, то там і ПВО..
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30.12.2023 11:39 Відповісти
Да нету в домах ни какого ПВО. Все прекрасно знают, что в домах либо центрыпринятиярешений, либо онизаселенывоенными, либо тамскладыоружияибоеприпасов, это всем известно и на этом можно не заострять внимания.
Но, если учесть, что ракеты и дроны загораются над городом и падают на город, то можно предположить что и средства их поджигающие, тоже где-то не далеко, ибо даже большАя, горящая беспилотная хрень, которая наверняка уже не корректирует свой полет, не может "планировать" на многие километры. А если взять, к примеру, расстояние между западной и восточной границами города на широте Лавры, то это 30 км. Ну то есть, это не реально, чтобы Шахед или Х-101 будучи подожженными где-нибудь над Княжичами, долетели бы например до ДВРЗ, не говоря уже о Русановке или тем более про правый берег.
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30.12.2023 13:06 Відповісти
без панікі-істерикі женьок...
а то ти мені нагадуєш істерічного верховного гада якого сам і відбулавив...
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30.12.2023 13:13 Відповісти
А где ты видишь панику-истерику? Это логика, построенная не на эмоциях, а на физике и понимании реального дефицита средств ПВО.

П.С. Я не "відбулавлював" ни этого, ни предыдущего, по причине отсутствия такой технической возможности, даже если бы мне и хотелось.
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30.12.2023 13:56 Відповісти
логика, построенная не на эмоциях?
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30.12.2023 13:59 Відповісти
дядя фейгін - тут або логіка, або емоції...
воно навіть різниці не бачить...
не може бути емоційної логіки, як і емоції з логікою..
тут aбо логіка, або емоції...
+ все та ж хамовнячя кацацапнячя манера на всіх гавкать...
шо воно робить на Прямому?
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30.12.2023 14:07 Відповісти
я тобі скажу більше - в кожній кацапнявій ракеті вже є вмонтований центр прінятія...
і де б вона не впала она все одно його поразить...
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30.12.2023 13:36 Відповісти
Саме на це я й вказав, коли перераховував причини пишучи "воднеслово"
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30.12.2023 13:58 Відповісти
Чомусь на відміну від наших, які часто *здаються в полон* цілими. Мені це не зрозуміти.
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30.12.2023 14:04 Відповісти
і хто в тебе наші? - бо так с першого разу і не піймеш - так хто?
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30.12.2023 14:13 Відповісти
Бухати перестань, зрозумієш.
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30.12.2023 18:17 Відповісти
може не на того молимося як ти кожний день перероджуєся,
вчора був 29й, сьогодні 30й, завтра будеш 31й?
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30.12.2023 19:42 Відповісти
Кажу ж-досить тобі бухати. Психика страдає.
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30.12.2023 20:38 Відповісти
як 30й ти вже не цікавий, звернись до мене завтра як будеш 31м.
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30.12.2023 20:42 Відповісти
Про що ти мелеш? Як там житуха в Гарлемі?
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30.12.2023 20:49 Відповісти
Конкретний приклад---збили ракету до Борисполя--долетіла до Дарниці
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31.12.2023 00:37 Відповісти
Куда именно она долетела?
Как ее сбивали, чем?
Если ее пытались сбить из пулемета, ну или даже ЗУшки, но сумели только пробить топливный бак не повредив двигатель и систему управления, то она не падала, а продолжала лететь по курсу, хотя и выглядела сбитой, если горела.
Ну а ее целью в Дарнице был вероятно 482 Конструкторско-технологический Центр Минобороны Украины. До него от юго-восточной окраины Борисполя примерно 25 км.
Если это была Х-101, то -"Такие крылья позволили ракете Х-101 достигать скорости в 972 км/ч ..."
Это значит, что на преодоление 25 км ей понадобилось примерно 1,5 минуты. За это время, при поверхностном горении вытекающего топлива, система управления и двигатель могли и не потерять работоспособность, а ракета дотянула до точки назначения.
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31.12.2023 10:46 Відповісти
"Один з найбільших фантазерів у російському дипломатичному корпусі розповів чергову байку про те, що українські ППО розташовані в центрі міст, а не на їхніх околицях, і саме це буцімто стає причиною трагічних наслідків."
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30.12.2023 12:24 Відповісти
У Украины нету столько средств ПВО, чтобы прикрывать целые города. Для этого нужно обеспечить контроль пространства на 360* и на расстоянии от города, гарантирующем недолет сбитых целей. Если нужно прикрывать город границы которого впишутся в окружность диаметром 40 км, то можно использовать одну пусковую установку IRIS-T SLM (средняя дальность) с дальностью 40 км и максимальной высотой 20 км, но стоять она должна будет именно в ЦЕНТРЕ.
Поэтому ПВО с некруговыми пусковыми установками прикрывает только отдельные стратегические объекты, с помощью нескольких таких установок. Если в городе есть "патронный" и "молокозавод", находящиеся в разных концах, то прикрывать будут "патронный".
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30.12.2023 13:43 Відповісти
і тут остапа понЕсло...
які проблеми? - гуляй в зад саратов
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30.12.2023 14:19 Відповісти
навіть збився на рідну, кацапняву....
тому питання шкурне в другий раз,
скільки буде коштувати прибрати фейгіна з ефіру?
чи може так по людські і без корупції - опа і нема?
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30.12.2023 14:25 Відповісти
молюся за Україну...
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30.12.2023 12:18 Відповісти
"Война - это мир..."
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30.12.2023 12:37 Відповісти
кацапчики они такие
свобода - это рабство
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30.12.2023 14:10 Відповісти
Наркоман куда делся?
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30.12.2023 13:04 Відповісти
Ще не вечір. Потужним гундосиком відповість.
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30.12.2023 13:21 Відповісти
Цього разу ППО не подужала і у Києві дійсно є потужні "пропуски". Треба більше ППО (в тому числі своїх розробок).
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30.12.2023 13:42 Відповісти
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30.12.2023 14:55 Відповісти
де ця дура валентина з німеччини, яка обурювалася, нащо києву стільки пво?
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30.12.2023 16:49 Відповісти
Росія випустила майже всі види зброї зі свого арсеналу, включаючи шеститонні протикорабельні ракети Х-22, під час того, що Україна назвала найбільшим авіаударом по країні з початку війни.

Протикорабельні ракети Х-22 були створені інженерами Радянського Союзу під час холодної війни, повідомляє Military Today, і повинні були бути здатні знищити американські системи протиповітряної оборони Aegis і Patriot, які з'явилися на початку 1980-х років.

https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1mf5Zp.img?w=534&h=280&m=6
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30.12.2023 20:35 Відповісти
Наскільки зрозуміло, складське приміщення це цех заводу Артем. Від кого приховується інформація? Як трапилося, що десятки спеціалістів, на робочих місцях не мали оперативної інформації і тупо не перейшли у сховище? Це що за організація безпеки на оборонному підприємстві?
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31.12.2023 08:44 Відповісти
Тут багато запитань. Про яку мобілізацію інвалідів гундосять кагановичі, якщо немає елементарної організації роботи ВПК?
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31.12.2023 09:22 Відповісти
 
 