Кількість загиблих внаслідок обстрілу Києва зросла до 17 осіб (оновлено)
Станом на вечір 30 грудня кількість загиблих у результаті атаки на столицю, яка відбулася 29 грудня, зросла до 17 людей. Пошукова операція ще триває.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня зросла до 11 людей. Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. 32 людини постраждали. Наразі 17 із них перебувають в стаціонарах медзакладів столиці", - спершу повідомив Кличко.
Далі він додав, що ще два тіла загиблих дістали з-під завалів.
"На цей час 13 загиблих", - уточнив Кличко.
Пізніше Кличко уточнив, що кількість загиблих знову збільшилася.
"Уже 15 загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня. Тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують розбирати завали", - інформує мер Києва.
Своєю чергою, начальник КМВА Сергій Попко знову повідомив збільшення кількості жертв.
"Уточнення наслідків ракетного удару по столиці. Рятувальники виявили ще одне тіло під завалами. Кількість загиблих вже 16. Пошуково-рятувальна операція триває", - зазначив Попко.
О 22.46 начальник КМВА Сергій Попко повідомив: "Рятувальники виявили ще одного загиблого. Сімнадцять. Вже сімнадцять життів мирних мешканців забрав ракетний удар російських нелюдів. Пошукова операція ще триває. Велика трагедія для міста. 1 січня в Києві - День жалоби".
Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України загинули 30 осіб, 160 дістали поранення.
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-кіликисть хробаків знечтожених у мацкві
зросла до 1300..
к
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
ну, я би так сказав. а, і показав би Кулєбі сосіску, в смислі як я її поїдаю, а сама Кулєба, смокче сосіску Єлдака, про що я би сказав прямо, просто ідіотів цих навіть фото подивитись - в Конгрес як бомжі приперлись - товстий, зарослий, засалений і всі "циганять" бабло тьху. сором
під вінницею, є вервольф. розконсервувати, як що потрібно. а німці вміють будувати "навіки"!
але! для всього цього, потрібне бажання битися за україну, а є тільки жадність до збагачення, та радість подобатися.
як приклад-30 вер. 2017 р. - Внаслідок нічного землетрусу поблизу Дрогобича та Трускавця на Львівщині утворилося провалля діаметром 300 метрів та глибиною до 50 метрів
2) На такому навряд чи прібарахлішся, а усе інше, крім прібарахліцца цю владу не цікавить.
Нічого будувати не треба. Завезти обладнання, найняти й навчити людей. От на ту роботу й інвалідів можна працевлаштувати. І без рук, ніг, шлунків. Хоч всю 3 групу, а не призивати.
Немає політичної волі повернути їх у державну власність. Відвертий саботаж Зевлади.
око за око!!! зуб, за зуб!!!
кацап розуміє, тільки піздюліну, як сказав митець!
Ну то нагадай, юродиве, або не бзди у повітря. Ти навіть не уявляєш яке ти жалюгідне.
Вспомним, кто в 2013-14 годах в Украине были романтиками, кто фанатиками (хто не скаче- той москаль), а хто пришёл к власти- мерзавцы. В автора этого коммента, как в пианиста в салуне на Диком Западе, просьба не стрелять. Все претензии к Томасу Карлейлю.
Зеленский после полномасштабного ведет себя плюсминус, но если бы не страшная коррупция и его врожденная слабость, которая проявляется в мстительности
завадило б
при Порошенко разрабатывались (в меру доступности финансов) дальнобойные ракетные программы
это было очень дальновидно
история с удачным поражением британскими ракетами, запущенными с наших СУ-24, целей в Севастополе и Феодосии это доказывает
также как и история с уничтожением крейсера москва
для сверхдержавных кацапчиков это шок
но Крым это Украина, а по территории московии мы западным оружием не можем бить
а если бы были свои ракеты, точно так же х*ярили бы по любой цели в европейской части московии вплоть до Урала, а может быть и дальше
при бубочке ракетные программы свернули
я не радуюсь, это просто "едкий сарказм".
я не буду говорить "царствие чудесное", т.к. атеист.
жаль людей, проклинаю орков, но где ты увидел радость то?
бред.
а стоит ли воевать за арахамий и весильчан во Львове, так это другой вопрос. НЕТ! (скрывается от военкомата)
Но, если учесть, что ракеты и дроны загораются над городом и падают на город, то можно предположить что и средства их поджигающие, тоже где-то не далеко, ибо даже большАя, горящая беспилотная хрень, которая наверняка уже не корректирует свой полет, не может "планировать" на многие километры. А если взять, к примеру, расстояние между западной и восточной границами города на широте Лавры, то это 30 км. Ну то есть, это не реально, чтобы Шахед или Х-101 будучи подожженными где-нибудь над Княжичами, долетели бы например до ДВРЗ, не говоря уже о Русановке или тем более про правый берег.
а то ти мені нагадуєш істерічного верховного гада якого сам і відбулавив...
П.С. Я не "відбулавлював" ни этого, ни предыдущего, по причине отсутствия такой технической возможности, даже если бы мне и хотелось.
воно навіть різниці не бачить...
не може бути емоційної логіки, як і емоції з логікою..
тут aбо логіка, або емоції...
+ все та ж хамовнячя кацацапнячя манера на всіх гавкать...
шо воно робить на Прямому?
і де б вона не впала она все одно його поразить...
вчора був 29й, сьогодні 30й, завтра будеш 31й?
Как ее сбивали, чем?
Если ее пытались сбить из пулемета, ну или даже ЗУшки, но сумели только пробить топливный бак не повредив двигатель и систему управления, то она не падала, а продолжала лететь по курсу, хотя и выглядела сбитой, если горела.
Ну а ее целью в Дарнице был вероятно 482 Конструкторско-технологический Центр Минобороны Украины. До него от юго-восточной окраины Борисполя примерно 25 км.
Если это была Х-101, то -"Такие крылья позволили ракете Х-101 достигать скорости в 972 км/ч ..."
Это значит, что на преодоление 25 км ей понадобилось примерно 1,5 минуты. За это время, при поверхностном горении вытекающего топлива, система управления и двигатель могли и не потерять работоспособность, а ракета дотянула до точки назначения.
Поэтому ПВО с некруговыми пусковыми установками прикрывает только отдельные стратегические объекты, с помощью нескольких таких установок. Если в городе есть "патронный" и "молокозавод", находящиеся в разных концах, то прикрывать будут "патронный".
які проблеми? - гуляй в зад саратов
тому питання шкурне в другий раз,
скільки буде коштувати прибрати фейгіна з ефіру?
чи може так по людські і без корупції - опа і нема?
свобода - это рабство
Протикорабельні ракети Х-22 були створені інженерами Радянського Союзу під час холодної війни, повідомляє Military Today, і повинні були бути здатні знищити американські системи протиповітряної оборони Aegis і Patriot, які з'явилися на початку 1980-х років.
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