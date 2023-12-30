Канада продолжит поддерживать Украину, - министр обороны Блэр

На фоне массированного российского удара по украинским городам Канада обещает продолжать поддержку Украины.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ночью Россия нанесла массированный удар дронами и ракетами по украинским городам, в том числе Киеву. Мы решительно осуждаем эти удары, которые снова демонстрируют жестокость путинского вторжения. Канада продолжит поддерживать Украину", - отметил Блэр.

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После начала полномасштабного российского вторжения Канада предоставила Украине военную помощь почти на 2 млрд дол. США. Общий объем разнообразной канадской помощи Украины, в том числе гуманитарной и финансовой, с начала прошлого года превысил 7,5 млрд. дол.

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 39 человек, пострадали 120 городов и сел.