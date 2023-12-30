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Новини Допомога Україні
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Канада продовжить підтримувати Україну, - міністр оборони Блер

канада

На тлі масованого російського удару по українських містах Канада обіцяє продовжувати підтримку України.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Уночі Росія завдала масованого удару дронами й ракетами по українських містах, в тому числі Києву. Ми рішуче засуджуємо ці удари, які знову демонструють жорстокість путінського вторгнення. Канада продовжить підтримувати Україну", - зазначив Блер.

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Після початку повномасштабного російського вторгнення Канада надала Україні військової допомоги майже на 2 млрд дол США. Загальний обсяг різноманітної канадської допомоги України, в тому числі гуманітарної та фінансової, з початку минулого року перевищив 7,5 млрд дол.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України 39 осіб загинули, постраждало 120 міст і сіл.

Автор: 

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Дякуємо мільйонам українців за ці масові протести і заклики допомоги Україні.
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30.12.2023 18:28 Відповісти
Якість життя канадійців погіршується. Вчителі нещодавно страйкували. А все ж допомагають. Щира вдячність Канаді.
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30.12.2023 18:57 Відповісти
 
 