Кремль пытается избавиться от самого влиятельного российского генерала Теплинского, - разведка

Близкое окружение российского диктатора видит значительную угрозу со стороны популярного в войсках командующего ВДВ генерала Михаила Теплинского. В российских медиа возобновилась кампания по его дискредитации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники в разведке.

"После неоднозначного поведения командующего ВДВ во время бунта Пригожина и его конфронтации с Шойгу и Герасимовым генерала Теплинского, скажем так, взяли на карандаш. Ему ничего не забыли и не простили, однако убрать его сразу, как Суровикина, было невозможно, слишком он популярен в войсках", – добавил собеседник.

По его словам, в Кремле и руководстве российского Генштаба и Минобороны было решено избавляться от Теплинского постепенно, прежде всего, уничтожив его имидж и поддержку со стороны армии, особенно в Воздушно-десантных войсках.

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Для этой цели была создана специальная группа из числа офицеров информационного противоборства ВС РФ (ИПб). Ими организована сеть каналов и групп в социальных сетях, создающая и распространяющая материалы, направленные на дискредитацию Теплинского.

Не случайно, источник Цензор.НЕТ в разведке называет и назначение Теплинского на одно из потенциально самых тяжелых направлений российско-украинской войны. В конце октября он возглавил группировку войск "Днепр", в зону ответственности которой входит оккупированная Херсонщина и часть Запорожья.

"Они понимали, что история с нашим плацдармом в Крынках - это надолго. Но у Теплинского большие амбиции и эго, и он безуспешно пытается ликвидировать наш плацдарм любой ценой. Поэтому россияне понесут там огромные потери в технике и личном составе, прежде всего - десантных подразделений. "Конечно, это бьет по репутации Теплинского, ведь раньше наоборот, считалось, что он ценит жизнь бойцов превыше всего", - объяснил собеседник.

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В подтверждение этого тезиса он дал журналистам Цензор.НЕТ ознакомиться с мониторингом деятельности российской группы ИП в соцсетях. Из него следует, что эта группа постоянно ищет факты больших потерь, неуставных взаимоотношений, издевательств командиров над личным составом, ненадлежащего обеспечения в подразделениях, подчиненных Теплинскому. Это касается как группировки войск "Днепр", так и ВДВ в общем.

Данные материалы офицеры ИПб распространяют в основном через сеть т.н. "оппозиционных каналов" и "военкоров", чтобы не вызвать подозрения и не раскрыть цель своей операции, уточнил источник.

Он также привел яркий последний пример кампании по дискредитации Теплинского, инспирированной Кремлем.

Во вторник, 9 января, Теплинский отмечает 55-летний юбилей. Накануне появилось видеообращение сербского снайпера Деяна Берича по поводу ситуации с "добровольцами" в 106-й дивизии ВДВ.

Он рассказал, что сербов без нормального обеспечения и достаточного количества боекомплекта отправляют на штурмы на опасные участки фронта. Когда те отказались выполнять самоубийственные приказы, над ними начали издеваться и подвергать пыткам.

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Берич акцентировал на том, что "командование – это организованная преступная группировка". Его тезис, судя по всему, касался руководства не столько 106-й дивизии, сколько воздушно-десантных войск в целом. Ведь именно Теплинский и его заместители напрямую отвечают за подготовку, обеспечение и контроль над ВДВ.

Примечательно, что Берич входит в т.н. "Команду Путина" на президентских выборах в РФ. Однако этот эпизод дискредитации Теплинского было решено "разгонять" не через пул лояльных Кремлю "военкоров", а через так называемые "оппозиционные" каналы. Среди них - "Бриф", "Сота", "Осторожно, новости", "Медуза", "Астра" и т.д.

Также стоит отметить, что основная волна медиаактивности по этому инциденту пришлась как раз на 9 января – день рождения командующего ВДВ генерала Михаила Теплинского.

"Шойгу, Герасимов, и некоторые очень влиятельные люди в окружении Путина искренне ненавидят Теплинского и не остановятся, пока его не сожрут. Для его устранения явно будут использованы любые методы и способы. Информационная дискредитация – это только начало, дальше будет интереснее", - резюмировал источник Цензор.НЕТ в разведке.

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