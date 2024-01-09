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Новости Война в Украине
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Кремль пытается избавиться от самого влиятельного российского генерала Теплинского, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

теплинський

Близкое окружение российского диктатора видит значительную угрозу со стороны популярного в войсках командующего ВДВ генерала Михаила Теплинского. В российских медиа возобновилась кампания по его дискредитации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники в разведке.

"После неоднозначного поведения командующего ВДВ во время бунта Пригожина и его конфронтации с Шойгу и Герасимовым генерала Теплинского, скажем так, взяли на карандаш. Ему ничего не забыли и не простили, однако убрать его сразу, как Суровикина, было невозможно, слишком он популярен в войсках", – добавил собеседник.

По его словам, в Кремле и руководстве российского Генштаба и Минобороны было решено избавляться от Теплинского постепенно, прежде всего, уничтожив его имидж и поддержку со стороны армии, особенно в Воздушно-десантных войсках.

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Для этой цели была создана специальная группа из числа офицеров информационного противоборства ВС РФ (ИПб). Ими организована сеть каналов и групп в социальных сетях, создающая и распространяющая материалы, направленные на дискредитацию Теплинского.

Не случайно, источник Цензор.НЕТ в разведке называет и назначение Теплинского на одно из потенциально самых тяжелых направлений российско-украинской войны. В конце октября он возглавил группировку войск "Днепр", в зону ответственности которой входит оккупированная Херсонщина и часть Запорожья.

"Они понимали, что история с нашим плацдармом в Крынках - это надолго. Но у Теплинского большие амбиции и эго, и он безуспешно пытается ликвидировать наш плацдарм любой ценой. Поэтому россияне понесут там огромные потери в технике и личном составе, прежде всего - десантных подразделений. "Конечно, это бьет по репутации Теплинского, ведь раньше наоборот, считалось, что он ценит жизнь бойцов превыше всего", - объяснил собеседник.

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В подтверждение этого тезиса он дал журналистам Цензор.НЕТ ознакомиться с мониторингом деятельности российской группы ИП в соцсетях. Из него следует, что эта группа постоянно ищет факты больших потерь, неуставных взаимоотношений, издевательств командиров над личным составом, ненадлежащего обеспечения в подразделениях, подчиненных Теплинскому. Это касается как группировки войск "Днепр", так и ВДВ в общем.

Данные материалы офицеры ИПб распространяют в основном через сеть т.н. "оппозиционных каналов" и "военкоров", чтобы не вызвать подозрения и не раскрыть цель своей операции, уточнил источник.

Он также привел яркий последний пример кампании по дискредитации Теплинского, инспирированной Кремлем.

Во вторник, 9 января, Теплинский отмечает 55-летний юбилей. Накануне появилось видеообращение сербского снайпера Деяна Берича по поводу ситуации с "добровольцами" в 106-й дивизии ВДВ.

Он рассказал, что сербов без нормального обеспечения и достаточного количества боекомплекта отправляют на штурмы на опасные участки фронта. Когда те отказались выполнять самоубийственные приказы, над ними начали издеваться и подвергать пыткам.

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Берич акцентировал на том, что "командование – это организованная преступная группировка". Его тезис, судя по всему, касался руководства не столько 106-й дивизии, сколько воздушно-десантных войск в целом. Ведь именно Теплинский и его заместители напрямую отвечают за подготовку, обеспечение и контроль над ВДВ.

Примечательно, что Берич входит в т.н. "Команду Путина" на президентских выборах в РФ. Однако этот эпизод дискредитации Теплинского было решено "разгонять" не через пул лояльных Кремлю "военкоров", а через так называемые "оппозиционные" каналы. Среди них - "Бриф", "Сота", "Осторожно, новости", "Медуза", "Астра" и т.д.

Также стоит отметить, что основная волна медиаактивности по этому инциденту пришлась как раз на 9 января – день рождения командующего ВДВ генерала Михаила Теплинского.

"Шойгу, Герасимов, и некоторые очень влиятельные люди в окружении Путина искренне ненавидят Теплинского и не остановятся, пока его не сожрут. Для его устранения явно будут использованы любые методы и способы. Информационная дискредитация – это только начало, дальше будет интереснее", - резюмировал источник Цензор.НЕТ в разведке.

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Топ комментарии
+22
що там дискредитувати) звичайний кцпський підр, у якого в родині відбувається інцест
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09.01.2024 13:58
+17
Вигляда так що розвідка дуже переживає, щоб Кремль бува не позбувся талановитого, "популярного в військах" теплинського...
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09.01.2024 14:05
+8
То й добре, хай потвори позжирають одна одну!!!
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09.01.2024 14:05
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що там дискредитувати) звичайний кцпський підр, у якого в родині відбувається інцест
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09.01.2024 13:58 Ответить
Там зоофелія була.Однозначно!
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09.01.2024 14:09 Ответить
ми, звісно, не розуміємось на сортах лайна, але, очевидно, що вони бувають різні
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09.01.2024 15:00 Ответить
Не звичайний, хохляцького походження
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09.01.2024 15:03 Ответить
землячок, курва, з Донбасу і призвище україно-польське
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09.01.2024 18:32 Ответить
шойгу, где герасим? там же где и Му-Му ?

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09.01.2024 18:31 Ответить
Я за те, щоб призначили повного бездаря - воно точно не зможе файно керувати віськами!!!)
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09.01.2024 13:58 Ответить
Та яксь пофіг...
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09.01.2024 14:00 Ответить
Та бува й так що фартить дурням та новачкам.
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09.01.2024 14:02 Ответить
То й добре, хай потвори позжирають одна одну!!!
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09.01.2024 14:05 Ответить
Ваші слова та до Бога.
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09.01.2024 15:34 Ответить
Вигляда так що розвідка дуже переживає, щоб Кремль бува не позбувся талановитого, "популярного в військах" теплинського...
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09.01.2024 14:05 Ответить
Все вірно. Треба хвалити). Мона ще закинути щось на кшалт "коли ***** нагодують щурячою отрутою - теплинський стане лідером".
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09.01.2024 20:12 Ответить
Така серйозна стаття.....так багато букАв.Теплинському багато уваги,як на мене))))Понятно що земляк,Донецький парень.....Проти нас воюе,таких дуже багато....дуже.Але нашо це так розписувати???
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09.01.2024 14:06 Ответить
Вже друга стаття на Цензорі про супер-генерала теплинського ...
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09.01.2024 14:12 Ответить
Убіть нєгодяя. Поставить командующім пьянь і рвань. Побєда👍
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09.01.2024 14:08 Ответить
Вони ці уроки вже засвоїли. Так що ні
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09.01.2024 14:15 Ответить
Росгенерал Михаил Теплинский, командующий ВДВ и группировкой войск "Днепр", сегодня собирался праздновать 55-летний юбилей в дорогом кабаке в Крыму. Однако доброжелатели слили видео, на котором он посягает на кресло Шойгу.
Теперь Теплинский получает другие "поздравления".
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09.01.2024 14:13 Ответить
Забули відосика пришпилити.
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09.01.2024 15:22 Ответить
Цікава інфа.
Не генералом, захочуть- знищать.
Цікава тим, що доводить те, що лібєрасти уZкіє та їх псевдоопАзіційні канали їдять з того ж корита, що й ОРТ чи Росія1.
Просто в них бюджет менший, але відрядження кращі, не в Бахмут, а в Брюсель.
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09.01.2024 14:13 Ответить
було би значно цікавіше, якби того теплінського хтось грохнув і все це спихнути на шойгу з герасимовим чи на гебню. тоді буде дуже можлива ще одна спроба походу на мацкву. )
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09.01.2024 14:30 Ответить
...а потім, після всього описаного, щоб з Венецуели вилізла голова prigogine 😄
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09.01.2024 18:35 Ответить
ні. набагто цікавіше було би, якби стаду показали бункерного в морозилці. якщо це правда, а не дичина від генерала і солов'я.
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09.01.2024 19:15 Ответить
Сербы договорились с бандой Ахмат, что те заберут их к себе, но что-то пошло не так и переход не состоялся. На родину бедолаги вернуться не могут: за наёмничество им грозит тюрьма.

Не нужно отчаиваться. Надо срочно создать петицию на change оrg, написать в ООН и Красный Крест
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09.01.2024 14:17 Ответить
Неужто за войну на стороне запоребрика в Сербии тюрьма грозит.
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09.01.2024 14:52 Ответить
По сербам вообще дело темное. Очень не простой народ. Там много есть давнего и чуть жуткого в том числе. Чуть закрытая тема и много писать. Проскакивает мстительность, живодерство, злопамятность, замкнутость, нож в спину улыбаясь запросто. Очень осторожно с ними стоит. Не все конечно. Их все 5 республик СФРЮ не любили сильно.
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09.01.2024 15:03 Ответить
Навряд ли в Сербии есть такая статья. Вони заглядають в рот Путіну, незважаючи на бідність і на те, що тікають з країни у пошуках кращого життя. Постімперський синдром. Не можуть забути Велику Югославію.
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09.01.2024 15:08 Ответить
Ну що, "сєрбскіє братушкі", нажерлися нарешті "рускава міра?"
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09.01.2024 15:54 Ответить
Чим би кацапи не тішилися, головне щоб усі здохли !!!
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09.01.2024 14:18 Ответить
Відправте його в Україну, ЗСУ ним подбає.
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09.01.2024 14:25 Ответить
А шо, баширов и петров чем то сильно заняты? Шпили вили сделать теплинскому не могут?
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09.01.2024 14:31 Ответить
Та хай вони там усі одне одного в ср*ку в****** і з'їдять одне-одного...
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09.01.2024 14:32 Ответить
Щось мені це нагадує :ze vs Залужний
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09.01.2024 14:32 Ответить
І zе і пу не служили у армії.
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09.01.2024 14:54 Ответить
просто цікаво - ми маємо порадіти за пуйла чи пошкодувати за цькування цього людожера-сренегала?
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09.01.2024 14:42 Ответить
Нехай вони там скоріше зжеруть один одного і звалять з Неньки
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09.01.2024 14:50 Ответить
коли це пітарелло охолоне, він стане гарним руцьким з теплою дівочою хвамілією в минулому ))
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09.01.2024 14:54 Ответить
завалять
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09.01.2024 14:54 Ответить
Рекомендував би пуцину прибрати не лше тєплінского, а й все його отчення, щоб унеможливити помсту. Водночас раджу тєплінскому подумати над ліквідацвєю гойгу і герасимова, а також вважати пріоритетними цілями патрушева і самого пуцина, якщо сам тєплінскій хоче вижити. І головне - починати і тим, і іншим треба негайно. Хто запізниться - той лох.
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09.01.2024 15:13 Ответить
Щось довго жеруть( Може ГУР допоможе?
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09.01.2024 15:40 Ответить
Здається я знаю про яких офіцерів ІПб тут йде мова... Якраз бачила нещодавно статтю на цю тему:

https://evocation.info/uk/deanon-psychiv-yak-pratsyie-rosiyske-ipso/

"Підлеглі Усошина, а також їхні колеги з інших груп, відділів, управлінь і центрів ІПб адмініструють і поширюють матеріали цілої сітки ресурсів. Серед них: Херсонський вісник, Дніпровський рубіж, АНТИСЕПТИК, ГОВОРИМО ГОЛОВНЕ, Кіностудія ім.В.Теркіна (YouTube, Telegram, Likee), ВДВ за Теплинського, Найкраще Відео та Новини СВО, The truth of life (англомовний), Ведмеді та кабани, і багато інших"
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09.01.2024 16:11 Ответить
Позавчора це ж саме опублікував кремліський ТК, не потрібно бути розвідником щоб прочитати.
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09.01.2024 17:08 Ответить
Вважаю що кремль тут ні до чого . Він сам себе скомпрометував .
Популярність цього хєнєрала у військах різко впала після того як він зробив з десантури " м'ясників " , у спробах виштовхати ЗСУ з Кринок .. Кацапська вдвшна спільнота такого від нього не очікувала .
Мілітарні тг канали , які до призначення теплинського командувачем угрупування Днєпр - вихваляли його на всі боки , після постійних невдач в Кринках , різко змінили свою думку , і тепер згадують його поряд з ще одним генералом м'ясником ахмедовим .
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09.01.2024 18:28 Ответить
> [раша]-командування - це організоване злочинне угруповання.

Гм. Той випадок, коли один раз на 100 років серб не збрехав.
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09.01.2024 18:33 Ответить
Генерал Ещетеплинский
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09.01.2024 18:51 Ответить
У нас в принципе тот же сценарий..
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09.01.2024 18:56 Ответить
 
 