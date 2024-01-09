Комитет ВР перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на среду, 10 января
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Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады перенес на среду, 10 января, рассмотрение правительственного законопроекта о мобилизации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал народного депутата Ярослава Железняка.
"Соответственно завтра (наиболее вероятно) подготовят решение по рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от Комитета (которые должны быть учтены до второго чтения)", - написал политик.
Также он добавил, что, вероятно, законопроект будет отправлен на голосование в первом чтении 11 января.
Ранее Железняк сообщал, что в Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации.
А глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, отмечал пробелы в действующих механизмах мобилизации.
Перед этим комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.
Пожалуйста, подождите...
когда не в шутку занемог
кобыле так с утра заправил
Что дворник вытащить не смог.
як що вже вони так бояться виносити це на публіку
то що ж там таке є???
Плюс сильна реформа управління, коли почали підвищувати молодих офіцерів і старшин в званнях... а старих пердунів війна сама відсіяла тому що вони сиділи близько від передової, а не десь в тилу в бункерах, через звязок...
І тільки після цього совок почав щось воювати а не закладувати поля трупами і відступати постійно....
Якби не це все вище написано, то так і положили б все населення та відійшли за урал десь в сибір...
Зараз залишилось одне Запоріжжя і Херсоньска відбити і за стіл з гарантіями союзників і в НАТО.І далі готувати армію і ВПК,Це те що нас спасе в майбутньому бо війна просто так не закінчиться..На більше в нас немає людськийх ресурсів В армії близько зараз 1 млн людей ще максимум 500 тиС можемо набрати,питання звісно їх утримання і зброї.На більше в нас немає .Там воєнний ресурс 25 млн тут 2 максимум.Час і шанс щось відбито втрачений після харківської операції.Коли було потрібно всіх приймати в ТЦК і тоді могли ми продавити.Зараз ці питання знятті.Можна кричати скільки завгоджно це вже не дасть того що можемо фізично.Тому ці закони мобілізації ця вся двіжуха це клоунада.Вона вже зайва.Факт дві області і можна ще спробувати сам Донецьк ,або Крим щось одне і все.Якщо до кордолнів 91 ми втратимо населення і не зможемо тримати оборону.І ті жертви і звільненя будуть напрасні.Бо орки можуть просто призвати 3-5 млн і ми нічого вже не зробимо.Можете кричати можете матюкатися що завгодно але потрібно прийняти факт що ми відбилися але все не потянемо .Або або це зупиняємось + 2 обласіт або втрачаємо все.Мобілізація вже не допоможе в тому що ми хочемо все.
По друге, мобілізація 3-5 млн. росіян викличе велику паніку і недовольство серед населення, це ще швидше прискорить падіння режиму путіна. Вони у пабліках вже через одного волають про мир і закінчення війни дивлячись на втрати. Не вже ви думаєте, що на росії не знають про кількість загиблих росіян в Україні ? Чим далі, тим більше вони цього бояться.
Ви даєте їм шанс розуцмності.Там вона відсутня.Не тіште себе ілюзіями в першу чергу.Там м'ясного ресурсу вистачає і ви це чудово розхумієте.
Про те що їх меньше 100 млн це вже кручено ,читано .По факту воєнний все масовий призовний ресурс 25 млн.
Та погань боїться царя і росгвардії чим згинути.Це біосміття в яких не має розуму.І інстинкт самозбережєення відсутній .Їх вже пропаганда обробила на війну.І вони в більшості це вірять.І в багатох там окрім засраних трусів і хати з гівна немає і ніколи не буде і таких там мільйони.Їм пофіг їх досягнення в житті стати героєм,вони думають що там це комусь потрібно.Ця нація хвора.Ви вкурсі що в орків зараз масовий праздник кожень день.І я не про новорічні свята.Кожне село або мале містечко кожен день почти бухає і гуляє.Чому ?Поминки по трупу СВО за якого виплати.ІФ гуляють всим селом.Забудь те про адекватність їх страх і щось розумнге.Це не та нація.
Единственный реальный шанс для Украины это глухая глубокая оборона, постоянные фортификационные работы 24/7. И да , без мобилизации никак. Все пойдут рано или поздно по крайней мере временно. Если не воевать то уж доты строить и бетоном заливать точно
Але це усе, оті з корочками, щоб уникнути мобілізації, вони приплетуть до отого регламенту ВРУ!
Ось такий він, під час війни московської, ТУРБОРЕЖИМ від Стефанчука+Разумкова…
Може, вони до ПАРАДУ і штани свої випрали, ну, після переляку 23 лютого 2022 року…
Проте комітет, та депутати хочуть все таки підтримати законопроект
А потім вносити правки
Навіщо мати таких депутатів, котрі завідомо приймать закони котрі порушують Конституцію?
Ми думали комусь одному окремо, а виявилось всьому народу.
То це його паперове оформлення, так би мовити, зачитування і винесення з нарадчої кімнати.
Рада «присяжньіх заседателей» готова озвучить.
І головне жодного прихильника народного серед них.
Без права апеляції.
Як там казав аваков «підкоряйся, а потім оскаржуй», і всі фекали, мекали. Тепер все куда коротше «підкоряйся».
Аваков демократ, як виявилось.
А поки видумаєте відповім,бо тцк приберуть і влада і всі хто до цього причетний не будуть нести наслідки юридично.Максимум посадять пару воєнкомів показушно,що от саме ці тварюки катували і знущашлись над людьмит.Тому і тцкшники і поліція так боїться і тікають від камер ,бо розуміють що вони вчиняють кримінальні дії.Щоб люди не спалили їх харі.
Саме тому влада вивела бандитів на вулиці щорб залякати суспільство ,щоб не піднмали голови,щоб не мітінгували .Бо ця влада вже розуміє що тікати ніяк а відповідати прийдеться і що суспільство ось ось лопне струна.