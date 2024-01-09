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ВР (28729) законопроект (3043) мобилизация (1618) Железняк Ярослав (337)

Комитет ВР перенес рассмотрение законопроекта о мобилизации на среду, 10 января

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

україна,мобілізація

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады перенес на среду, 10 января, рассмотрение правительственного законопроекта о мобилизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Соответственно завтра (наиболее вероятно) подготовят решение по рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от Комитета (которые должны быть учтены до второго чтения)", - написал политик.

Также он добавил, что, вероятно, законопроект будет отправлен на голосование в первом чтении 11 января.

Читайте также: Комитет по социальной политике ВРУ отправил на доработку законопроект о мобилизации, - Гончаренко

Ранее Железняк сообщал, что в Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации.

А глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, отмечал пробелы в действующих механизмах мобилизации.

Перед этим комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

Читайте также: В Раде зарегистрировано 5 версий законопроекта о мобилизации, - Железняк
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Топ комментарии
+15
в законі 100% є якась не здорова куйня,
як що вже вони так бояться виносити це на публіку
то що ж там таке є???
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09.01.2024 19:54
+15
Можна з впевненістю сказати одне - справедливим він точно не буде..
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09.01.2024 19:55
+13
Колись ми з росісян за пробите дно сміялись..з цими віслюками зеленими, ми дно пробиваємо постійно, і хз коли зупинимось..
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09.01.2024 20:01
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думаю после Победы как то потом по тихому придушим тех авторов законопроекта--- про мьясо... если их до нас не укокошат.. раньше..
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09.01.2024 19:51 Ответить
Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастный случай берегут.
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09.01.2024 20:29 Ответить
Мой дядя самых честных правил

когда не в шутку занемог

кобыле так с утра заправил

Что дворник вытащить не смог.
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09.01.2024 22:22 Ответить
в законі 100% є якась не здорова куйня,
як що вже вони так бояться виносити це на публіку
то що ж там таке є???
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09.01.2024 19:54 Ответить
Про це ж говорить і поспіх, з яким все це робиться. 25 грудня подали - 11 січня вже читання ВР. І це з урахуванням зимових свят. Так би швидко розглядали щось дійсно корисне.
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09.01.2024 19:59 Ответить
Колись ми з росісян за пробите дно сміялись..з цими віслюками зеленими, ми дно пробиваємо постійно, і хз коли зупинимось..
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09.01.2024 20:01 Ответить
72 сторінки..нє асіліла..на початку йде про конфіскацію ТЗ ТЦКашніками для військових потреб.
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09.01.2024 20:10 Ответить
Неужто новые Лексусы у чинуш заберут, "честно нажитые непосильным трудом" ?
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09.01.2024 22:25 Ответить
Маю великий сумнів))) бо вони ж відразу стануть непристосованими для використання у військових цілях..
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09.01.2024 23:09 Ответить
Можна з впевненістю сказати одне - справедливим він точно не буде..
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09.01.2024 19:55 Ответить
Справедливих законів ніколи не було й не буде. Усі закони обмежують людину та чіпляють на неї обов'язки. Інколи наділяють її й правами. Проте цей закон, від твого зеленого ***********, буде суто ДИКТАТОРСЬКИМ. Сподіваюся ти хоч наржався з 2019 року...
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09.01.2024 20:12 Ответить
Мого президента ще немає.. а президент України, мабуть має право.. а ось Ми маємо право і обов'язок контролювати їх "прийняття"...
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09.01.2024 20:18 Ответить
Ну то відпишись як проконтролюєш. Зедебіли, ви такі кумедні.
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09.01.2024 20:30 Ответить
Такі кумедні.. в дурості змагаєтесь?
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09.01.2024 20:33 Ответить
Та в дурості хер хто тебе переможе. Країна зелених поні. Живи й надалі у своєму зеленому світі. А мені ти дійсно набрид. Ходи здоровий, хай щастить.
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09.01.2024 20:37 Ответить
Не рівняй всіх по "зеленим".. Гарного вечора..
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09.01.2024 20:40 Ответить
Справедливости в етой стране точно не будет. Сначала выпустили из страны кучу мужиков под разными предлогами и надуманными льготами. А для тех кто остался хотят устроить показательные репрессии и законы по которым даже убийс и казнокрадов не наказывали. Зато против тех кто убежал из страны никакакого наказания. И я даже уверен что им наоборот будут после войны обещать разные льготы и золотые горы лишь бы они только вернулись якобы для улучшения демографии.
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09.01.2024 20:33 Ответить
я читал проект от и до там планируют УЗАКОНИТЬ внесудебную конфискацию автомобилей денег домов квартир недвижимости и движимого имущества.. и кем ТЦК???!! вот к просто и незатейливо ТЦК и вопрос наивного--- а каков будет Прейскурант ТЦК чтобы не конфисковывать вашу собственность 40-80% от рыночной суммы и суммы вообще...?????
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09.01.2024 20:00 Ответить
А де читав?
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09.01.2024 20:25 Ответить
в свободном доступе скачал на сайте Рада как только пошла новость что законопроект подан в Раду..
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09.01.2024 20:31 Ответить
72 сторінки подолаєте?)
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09.01.2024 23:10 Ответить
Без проблем, там є порівняльна таблиця.
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10.01.2024 13:51 Ответить
Саме цікаве що ТЦК не мають ніяких юридичних норм.Це звичайні працівники МОУ.Прийняття такого рішення це прямий конфлікт з ТЦК суспільства і закону.Почнуть відверто без розмов люди знищувати ТЦК.Такі законопроекти закінчуються війною і виносом влади.І складається таке враження що Зе і верховна саме це робить нарошно.
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09.01.2024 21:42 Ответить
Там порушення конституції 8 статей ,тому і перенсли.
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09.01.2024 20:02 Ответить
Та переносьте вже до закінчення війни, щоб не портити рейтинг Херпіду. Бо виходить, що вся Україна працює і гине виключно для рейтингу Найвєлічайшого лідора **********.
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09.01.2024 20:02 Ответить
первым пунктом депутаты, министры, мажоры- в окопы
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09.01.2024 20:19 Ответить
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09.01.2024 20:55 Ответить
Так, в новому законі саме так і написано, епіграфом. Одразу після голосування незламних депутатів потужно відправляють на фронт.
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10.01.2024 13:52 Ответить
Це перенесли до середи, щоб встигнути барикади побудувати?
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09.01.2024 20:21 Ответить
Коли гітлерівці вже підбиралися до москау вже не перебирали кого мобілізувати, але то інша історія. Отак і у нас буде, поки до Дніпра, Запоріжжя, Києва ще раз у межах міст кацапи не підберуться то можна до цього часу вумнічати та якісь папірці писати. А тоді вже будуть за зброю хапатися всі аби помститися та врятувати свої міста. Концепція справедливої мобілізації як пропонує Юлія Тимошенко це коли поряд зі мною буде у бою її зять Артур Чичоткін та її чоловік, племінники усілякі, а вона буде санітаркою у якомусь шпиталі. По селам вже простих мужиків нема, всі на фронті. Зате всіх модніх, та язикатих кричати Слава Україні з екранів ТВ хоч греблю гати. Ми країну втрачаємо. Або, або.
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09.01.2024 20:22 Ответить
У нас в місті повно "штокаючіх і акающіх" з окупованих територій які ********** розповісти, що війна через те, що спровокували кацапів тим, що хотіли в ЄС та НАТО та націоналізмом. Дуже вони "хапаються за зброю та мстяться за свої міста" приходячи на безкоштовне харчування тричі на день, причому, жоден не хоче бодай трохи допомогти волонтерам, зате то їм ложка крива, то хліб не той, що вони *******, то порція мала і т.п. Тому не тіште себе марним ілюзіями.
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09.01.2024 20:57 Ответить
Кто там волонтерит то? Проведите беседу, пусть идут делом займутся.
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10.01.2024 10:10 Ответить
Без зброї це переливати воду між пустими відрами, совок почав одразу виробляти зброю в три зміни, евакуював заводи, США відправляти кораблі техніки та літаків....
Плюс сильна реформа управління, коли почали підвищувати молодих офіцерів і старшин в званнях... а старих пердунів війна сама відсіяла тому що вони сиділи близько від передової, а не десь в тилу в бункерах, через звязок...

І тільки після цього совок почав щось воювати а не закладувати поля трупами і відступати постійно....

Якби не це все вище написано, то так і положили б все населення та відійшли за урал десь в сибір...
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09.01.2024 21:29 Ответить
Саме цікаве і страшне що ви вірете в це і думаєте що це все вірно.в 90% так думають.А кладовиша під горизонт.Багато порівнюють другу світову і вклад суспільства.Але чомусь 90% забувають про той ресурс який був особливо людський і воювали по факту скільки там 16 республік.Сотні мільйонів.Я до того що там 147 млн і ресурс плюс хто б що не казав Китай і пів Корейці всі з своїхми інтересами.В нас меньше 30 млні улітки собзники а головне ми ,люди..Оці балачки всі до зброї ,справедлива мобілізація і інше просто відверта маячня на даний момент.Ще раз повторюю там 147 млн проти тут меньше 30,не потрібно кричати лозунги і бути супер мега партріотом з розумінням що нас чекає з такими діями і таким продовженням війни.Ми за 2 роки ще можемо втратити фактично населення дієздатне,економіку і по факту розпад країни.
Зараз залишилось одне Запоріжжя і Херсоньска відбити і за стіл з гарантіями союзників і в НАТО.І далі готувати армію і ВПК,Це те що нас спасе в майбутньому бо війна просто так не закінчиться..На більше в нас немає людськийх ресурсів В армії близько зараз 1 млн людей ще максимум 500 тиС можемо набрати,питання звісно їх утримання і зброї.На більше в нас немає .Там воєнний ресурс 25 млн тут 2 максимум.Час і шанс щось відбито втрачений після харківської операції.Коли було потрібно всіх приймати в ТЦК і тоді могли ми продавити.Зараз ці питання знятті.Можна кричати скільки завгоджно це вже не дасть того що можемо фізично.Тому ці закони мобілізації ця вся двіжуха це клоунада.Вона вже зайва.Факт дві області і можна ще спробувати сам Донецьк ,або Крим щось одне і все.Якщо до кордолнів 91 ми втратимо населення і не зможемо тримати оборону.І ті жертви і звільненя будуть напрасні.Бо орки можуть просто призвати 3-5 млн і ми нічого вже не зробимо.Можете кричати можете матюкатися що завгодно але потрібно прийняти факт що ми відбилися але все не потянемо .Або або це зупиняємось + 2 обласіт або втрачаємо все.Мобілізація вже не допоможе в тому що ми хочемо все.
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09.01.2024 21:57 Ответить
По перше, не перевищуйте чисельність росіян, їх вже давно не 147 мільйонів, і навіть не 100. Слова путіна мати по семеро дітей у сім'ї тому підтвердження. Вони навіть побоялися проводити у себе перепис населення, щоб приховати демографічну кризу.
По друге, мобілізація 3-5 млн. росіян викличе велику паніку і недовольство серед населення, це ще швидше прискорить падіння режиму путіна. Вони у пабліках вже через одного волають про мир і закінчення війни дивлячись на втрати. Не вже ви думаєте, що на росії не знають про кількість загиблих росіян в Україні ? Чим далі, тим більше вони цього бояться.
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09.01.2024 22:42 Ответить
Яка паніка?)))Царь скаже призовуть 10 млн.Ви досі їм даєте шанс на адекватність і порівнюєте в душі з якоюсь нормою.Немає там ніякої паніки.Це зомбі.Невдоволення населення ?Це з помішкою читати на 2 рік війни.
Ви даєте їм шанс розуцмності.Там вона відсутня.Не тіште себе ілюзіями в першу чергу.Там м'ясного ресурсу вистачає і ви це чудово розхумієте.
Про те що їх меньше 100 млн це вже кручено ,читано .По факту воєнний все масовий призовний ресурс 25 млн.
Та погань боїться царя і росгвардії чим згинути.Це біосміття в яких не має розуму.І інстинкт самозбережєення відсутній .Їх вже пропаганда обробила на війну.І вони в більшості це вірять.І в багатох там окрім засраних трусів і хати з гівна немає і ніколи не буде і таких там мільйони.Їм пофіг їх досягнення в житті стати героєм,вони думають що там це комусь потрібно.Ця нація хвора.Ви вкурсі що в орків зараз масовий праздник кожень день.І я не про новорічні свята.Кожне село або мале містечко кожен день почти бухає і гуляє.Чому ?Поминки по трупу СВО за якого виплати.ІФ гуляють всим селом.Забудь те про адекватність їх страх і щось розумнге.Це не та нація.
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09.01.2024 23:50 Ответить
Повністю з Вами згоден. Потрібно в кінці кінців реально подивитись на речі і сказати людям правду про кордони 1991 року.
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10.01.2024 09:15 Ответить
Какое НАТО, какие гарантии, кому это надо в НАТО? Ну вот какой смысл кому бы то ни было давать гарантии? Что мешает этой стране включится в войну прямо сейчас тогда? Меморандум уже подписали, хватит. Дальше, все пойдет к елдам собачьим как только дать такую полукапитуляцию. Армия разбредется раз и навсегда.
Единственный реальный шанс для Украины это глухая глубокая оборона, постоянные фортификационные работы 24/7. И да , без мобилизации никак. Все пойдут рано или поздно по крайней мере временно. Если не воевать то уж доты строить и бетоном заливать точно
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10.01.2024 10:23 Ответить
Вот! Правильно все сказано в плане родственников наших державных мужей и "членкинь-полiтикинь". Пока их родственники и дети не будут с нами на этой войне, пока они не начнут оплакивать своих детей, они не осознают всю серьезность ситуации. А пока имеем что имеем, если торгуешь лицом на публику как потап или жека из 95 квартала, то у тебя уже по умолчанию неофициальная бронь. А если бидняк, то сдох максим да и **й с ним. Пока наши чиновники и депутатишки не отправят своих детей на фронт, не поверю что они заодно с народом Украины. А до тех пор у них свой фронт и своя война, которая заключается в том чтобы набить карманы и свалить в Европку когда жаренный российский петух клюнет за жепку, ну или переметнуться работать на оккупантов.
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10.01.2024 02:03 Ответить
Квартал офіційно вони у військовій частині приписані, вчора за це був хайп бо стало відомо до якої саме.
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10.01.2024 13:57 Ответить
Как бы ети диктаторские законы про мобилизацию не привели к обратному, к революции и новому Майдану. Власть вместо того чтобы бросить все ресурсы на производство и закупку военной техники и особенно дронов, решила врага забросать мясом. У нас не столько людей как на рашке что можно воевать теми же методами типо мясных штурмов. Потому что живая сила на фронте имеет свойство очень быстро заканчиваться. И потом уже не будет не то что кем воевать а и не будет кому работать в тылу.
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09.01.2024 20:26 Ответить
по китайски пишіть, тут по руцкі не розуміють,
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09.01.2024 20:28 Ответить
Благодаря таким слабоумным, у нас война.
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10.01.2024 09:01 Ответить
Йде війна, зазвичай в таких ситуаціях народ консолідується, та чекає від влади захисту та лише наш народ навибирав такої влади, що тепер чекає лише на якусь підлянку
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09.01.2024 20:35 Ответить
Перетрудились
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09.01.2024 20:36 Ответить
Як же ж людям хочеться бути депутатами і не брати на себе ніякої відповідальності!
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09.01.2024 20:44 Ответить
Це і є, реальний приклад того, як і хто у ВРУ, захищає національні інтереси або сидить за корочку з ВРУ і отримує гроші від кураторів з Московії!
Але це усе, оті з корочками, щоб уникнути мобілізації, вони приплетуть до отого регламенту ВРУ!
Ось такий він, під час війни московської, ТУРБОРЕЖИМ від Стефанчука+Разумкова…
Може, вони до ПАРАДУ і штани свої випрали, ну, після переляку 23 лютого 2022 року…
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09.01.2024 20:46 Ответить
Ну посмотрим на конечный результат. Можно долго негодовать, но конечного законопроекта все ещё нет.
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09.01.2024 20:49 Ответить
Невже половину поліції кинуть в окопи?
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09.01.2024 20:57 Ответить
Такого в проекті кму не було
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09.01.2024 23:48 Ответить
Якшо ви ідіоти затронете майнові питання - вас поперше чекає хвиля подорожчання нотаріусів, а подруге - почнуться хвилюання зсередини, бо ви позбавити батьків сімейного доходу. А сімейне питання власних дітей сильніше за «лббов до батьківщини»
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09.01.2024 21:00 Ответить
Вже визнано, що деякі положення протирічать Конституції
Проте комітет, та депутати хочуть все таки підтримати законопроект
А потім вносити правки

Навіщо мати таких депутатів, котрі завідомо приймать закони котрі порушують Конституцію?
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09.01.2024 21:27 Ответить
Сами себе черного лебедя запустят.
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09.01.2024 21:35 Ответить
Нахер вообще было тот законопроЕкт вносить ? Теперь не знают как от него здыхаться. Носятся как с обоссаной тряпкой, перекидывают друг другу. Как- то и без него ТЦКшники людей ловили себе спокойно.
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09.01.2024 22:34 Ответить
Хтось обіцяв «вирок».
Ми думали комусь одному окремо, а виявилось всьому народу.

То це його паперове оформлення, так би мовити, зачитування і винесення з нарадчої кімнати.

Рада «присяжньіх заседателей» готова озвучить.
І головне жодного прихильника народного серед них.

Без права апеляції.

Як там казав аваков «підкоряйся, а потім оскаржуй», і всі фекали, мекали. Тепер все куда коротше «підкоряйся».
Аваков демократ, як виявилось.
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09.01.2024 23:32 Ответить
Головне питання до всіх чому 2 рік війни, а ТЦК не узаконили,виключили всі юридичні норми по наслідкам,а лише постановас творення КМУ ?І те що вони творять на вулиці дали добро зверху?
А поки видумаєте відповім,бо тцк приберуть і влада і всі хто до цього причетний не будуть нести наслідки юридично.Максимум посадять пару воєнкомів показушно,що от саме ці тварюки катували і знущашлись над людьмит.Тому і тцкшники і поліція так боїться і тікають від камер ,бо розуміють що вони вчиняють кримінальні дії.Щоб люди не спалили їх харі.
Саме тому влада вивела бандитів на вулиці щорб залякати суспільство ,щоб не піднмали голови,щоб не мітінгували .Бо ця влада вже розуміє що тікати ніяк а відповідати прийдеться і що суспільство ось ось лопне струна.
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09.01.2024 23:56 Ответить
Бідолаг майже не залишилось, може пора мразоту призивати
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10.01.2024 08:42 Ответить
Ну вот мразота и толкает этот закон, чтоб оставшихся всех бедолаг выгрести. А когда бедолаги закончатся, мразота подпишет договорняк с кацапами (считай, акт о выполнении оманского договорняка), потому что ни они сами, ни их дети- зятья- кумовья воевать за свои наворованные дворцы точно не пойдут.
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10.01.2024 11:57 Ответить
Тобто ті хто зараз на війні ніразу не бідолаги,а бідолаги ті хто ховається? А ті нехай по колу ходять вже каліками воюють,бо бідосі щось собі придумали.
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10.01.2024 12:43 Ответить
Тем, кто на войне, калекам скоро новых калек с гражданки подкинут, только не обученных. Залужный же хочет снять отсрочку с 3-й группы, и сделать обмежено придатних придатними. Не богачей же и чинушей из Лексусов и дворцов в окопы тянуть, в самом деле.
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10.01.2024 12:56 Ответить
Обов'зок громадянина з'явитися у військомат самостійно, якщо ігнорують обов'язки,то навіщо прикриваються правами?
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10.01.2024 12:41 Ответить
Тому що ті, хто ігнорують обов'язки, кажуть громадянам їх виконувати. А люди не дурні, бачать що влада працює за принципом "друзям - все, українцям - закон".
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10.01.2024 14:01 Ответить
А перед іншими українцями значить теж можна не виконувати?
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10.01.2024 14:05 Ответить
Тільки що якась ведуча Соломія на марафоні сказала не "Закон про мобілізацію", а загон про мобілізацію.
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10.01.2024 13:17 Ответить
 
 