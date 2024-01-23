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"Принимающие страны должны прекратить поддержку украинских беженцев", – советник Офиса президента Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

лещенко

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко считает, что странам ЕС следует остановить помощь украинским беженцам, чтобы они вернулись домой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Людям становится все труднее находить общий язык. Потому что выехавшие из Украины люди никогда не поймут оставшихся людей. Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой", - сказал Лещенко в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger.

По мнению советника руководителя ОП, опасны для жизни в Украине только регионы, которые непосредственно находятся у линии фронта.

"Конечно, это очень опасно в городах в пяти километрах от линии фронта, которые могут быть обстреляны из артиллерии. Там живет все меньше людей. Но есть города в 30-40 километрах от фронта, до которых российская артиллерия не может добраться, например Краматорск, где зарождается новая экономика.

У нас в Киеве живет 3 миллиона человек, в том числе сотни тысяч детей. Аргумент о том, что это опасно, — чушь. Тем, кто возвратился из-за границы, не пришлось бы воевать в окопах. Но они могут покупать украинские продукты в супермаркете в Украине и платить за аренду квартиры в Киеве, пользоваться поликлиниками и аптеками и платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы", – пояснил Лещенко.

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Топ комментарии
+217
Далеко не секрет, что Лещенко дегенерат и выродок.
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22.01.2024 20:44
+132
Ніхто не повернеться, поки у владі є такі радники як ти, Сірожа
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22.01.2024 20:44
+96
Бородата повія заскіглила. ****, заткни свою смердючу пельку!!!
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22.01.2024 20:45
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Страница 6 из 6
Мабуть мешкає на Марсі, - не знав, що й там є Київ та в ньому безпечно. Які радники-порадники так і живемо, але краще свій розум, ніж ******* радник. АРХ М
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23.01.2024 21:02 Ответить
впевнений що ця бородата істота не їздить у метро.
Всі українці рівні. Перед такими заявами треба радитись з тими у кого діти.
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23.01.2024 21:05 Ответить
Більш смердючої гниди як Сир'йожа неможливо уявити.
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23.01.2024 21:20 Ответить
Це яким потрібно бути дігеніратом ,щоби просити керівників інших держав не допомогати біженцям від війни ! Це просто істота !
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23.01.2024 21:26 Ответить
Кончита Бородатая!!
А что твоя ОПа сделала ДЛЯ людей? Zеленые zуки хоть понимают в какой жо́пэ большинство людей живет? Что вы zуки делаете??!!
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23.01.2024 21:27 Ответить
Гниль і вилупок
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23.01.2024 21:29 Ответить
Мразь вонючая! А что ты скажешь старикам и инвалидам которые уже за границей!!!! Убежали от зе'этноцида от вашего кагала-шапитолия!
Они и так уже видят , как правительству плевать на них!
Вернуть чио бы что??? Кайло в руки и сажать миллиард сухих деревьев? А вечером в гараже дроны собирать, которые уже вроде профинансированы - на счета завхоза пердизенского
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23.01.2024 21:30 Ответить
Дебил , а ничего что от Харькова до границы с РФ как раз 30 километров и в Харьков прилетает регулярно? О каких 5 км ты морозишь ??? И какое твое дело кто и где и как будет жить ?
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23.01.2024 21:31 Ответить
Хробак
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23.01.2024 21:36 Ответить
Слимак
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23.01.2024 22:56 Ответить
які ж кончені тварі захопили владу в Україні.....
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23.01.2024 21:51 Ответить
але ці кінчені тварі вже 2 роки сидять в тилу і по них ще не було жодного удару (Печерськ,Конча-Заспа тощо) і Сірожа щось не поспішав повертати додому своїх дружків з Монако,Канн,ніцци тощо...
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23.01.2024 22:01 Ответить
Анальная пробка середня Лещенко
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23.01.2024 22:21 Ответить
Я також обома ногами за біженців зі Львова, які поздавали свої квартири переселенцям зі Сходу за дикі гроші, а самі виїхали у ЄС та получають там допомогу від європейських донорів, і при тому скаржаться, що мало дають.
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23.01.2024 22:22 Ответить
Так. Є і таке. Але більшість людей виїхало з Маріуполя, Херсону, Запоріжжя, Харкова, Одеси, Краматорська, Сіверодонецька, Бахмута, Києва та подібних "безпечних міст".
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23.01.2024 23:12 Ответить
Особливо це ухилянти з Німеччини знають.
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24.01.2024 00:18 Ответить
Першими як раз і поїхали зі Львова , Рівного Луцька , Хмельницького. А вже зі сходу на їх місця приїхали.
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24.01.2024 10:55 Ответить
Ті, що поїхали зі Львова чи Рівного, були заробітчанами і до великої війни. Просто скористалися шансом. Але більшість саме з прифронтових або окупованих міст.
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24.01.2024 22:36 Ответить
А причем здесь Львов то ? все валили 24.02.2022 просто львів'янам было ближе
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25.01.2024 18:45 Ответить
Різницю між Херсоном чи Харковим з Львовом відчуваєте, ні?
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26.01.2024 01:18 Ответить
Головний негідник року. Своїх дітей немає то чужим хоче насолити. Жде доля Красовського. Той разом з коханцем употреблял то коханець відпередозу лапті відкинув. Да в Дерьмака козирі кончились.
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23.01.2024 23:29 Ответить
ОТАК ВИГЛЯДА ЕТАЛОННЕ ХУ*ЛО
простiтутка на зарплатнi у Ze влади
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23.01.2024 23:52 Ответить
Гнида е..уча а що ви суки зробили для безпеки людей.. щоб люди хотіли повертатися в Україну
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24.01.2024 03:47 Ответить
Навіщо відпустили ідіота лещенка з палати зе дебілів.
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24.01.2024 06:13 Ответить
Лещенко терміново на передову, під Авдіївку.
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24.01.2024 06:30 Ответить
Чого Лещенко не на фронті, не в окопах???
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24.01.2024 08:21 Ответить
Роскажите про безопасную жизнь в Харькове. Не 5 километров до фронта...
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24.01.2024 08:24 Ответить
Раскажите про безопасную жизнь в Харькове. Не 5 километров до фронта..
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24.01.2024 08:25 Ответить
От коле будуть такі ухилянти, діла в цій країні не буде.
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24.01.2024 09:03 Ответить
++++++++
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27.01.2024 18:07 Ответить
які ж ви тількі падлюки кончені !!
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24.01.2024 10:56 Ответить
Перед ним якась коза з міграції саме таке тринділа.
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24.01.2024 10:58 Ответить
А не пошел бы ты Лещенко в опу???даже если Европа и лишит поддержки( в чем я сомневаюсь) я все равно останусь в ЕС. Возвращаться?Куда? Зачем? Ради того чтобы вы могли больше воровать?
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27.01.2024 13:06 Ответить
Падла кончита Бородатая!! Ваш мразический режим и так не дает выжить инвалидам и старикам!!! Уроды Нарида!!
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27.01.2024 18:06 Ответить
А українці мають припинити утримувати за свій кошт Серьожу Лєщєнко,
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29.01.2024 09:15 Ответить
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