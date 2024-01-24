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Байден и Трамп победили на праймериз в Нью-Гэмпшире
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Экс-президент США Дональд Трамп победил на праймериз от Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир. От Демократической партии в этом штате победил действующий президент Джо Байден.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.
Отмечается, что Байден одержал победу на праймериз Демократической партии как кандидат на выборах.
По данным издания, убедительная победа бывшего президента делает реванш с Байденом в ноябре более вероятным, чем когда-либо. Главная соперница Трампа, Гейли, заняла второе место.
В то же время Байден не проводил кампании в штате и не был включен в избирательные бюллетени после того, как Нью-Гэмпшир нарушил новые партийные правила, проведя свои праймериз перед процедурой в Южной Каролине.
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А Байден є президентом, тоді чия він маріонетка?
Хто це зробив?
В жовтні 2023 зняли спікера Маккараті, за постановку на голосування допомоги Україні
Хто це зробив?
Хто включив всю допомогу Україна, Ізраїль, Палестина, Тайвань в один пакет?
Як так все співпало в часі?
2.спікера маккарті зняли трампісти
Голоси в Маккарті відібрав інший кандидат від республіканців - Енді Біггс, який представляє крайнє праве, трампістське крило Республіканської партії в Конгресі. За нього проголосували 10 представників.
3.в один пиакет включив Байден щоб було більше шансів проголосувати допомогу Україні.
заїбав своїми фсбешними методичками,лапоть
1. Лендліз запропонували республіканці "до перемоги" в січні 2022.
Скоротили термін демократи, також виключили звітність президента, щодо виконання лендлізу.
2. Влітку 2023, республіканці внесли поправку продовжити лендліз на 2024 рік. В Сенаті, демократи маючи більшість заблокували цю поправку.
3. Маккарті зняли 6 республіканців + всі демократи.
Це в Палаті представників, де республіканці мають більшість.
Тому демократам прийшлось вступити в "сговір" з трампістами, щоб отримати більшість для зняття.
4. По пакету - більше стало шансів?
Деякім Конгресменам не зрозуміло, чому одночасно допомогають Ізраїлю та Палестині.
А це все в одному пакеті з Україною.
Щодо України - поточний запит на зброю по PDA складає 13.4млрд, що менше ніж в 2022 та 2023 роках.
По фактам виходить "Владимир Николенко" свідомо вкидує ІПСО...
2.я пишу про Трампа що він через свого представника трампіста майкла джонсона три місяці гальмує допомогу Україні
3.ще раз для особливо обдарованих ботів з фсб читай
Голоси в Маккарті відібрав інший кандидат від республіканців - Енді Біггс, який представляє крайнє праве, трампістське крило Республіканської партії в Конгресі. За нього проголосували 10 представників.
кацапське брехло з дурними методичками.
якщо оцінити діяльність Трампа на посту президента для України, що поганого, або доброго було зроблено?
2. Допустимо - що гальмує виділення грошей, які США також позичають, маючи 34трлн боргу
Чи може Білий дім скористатись "тимчасово" іншими можливостями?
Наприклад, використати "помилку" в 5.3млрд з наданих грошей на 2023 рік.
В чому проблема - якщо вони мають такі повноваження від Конгресу
Де поділась фраза, "коли не буде грошей, то задіємо лендліз"
Грошей не має, техніка на складах є - чому не задіяний лендліз?
3. Так, хто проголосував за зняття Маккарті?
2. так оціни діяльність трампа під час його президентства ти ж йому сраку лижеш,він вигнав того американського генерала який знищив колону вагнерівців у Сирії,він плазував перед фуйлом на зустрічі в Хельсінки
«Президент Путін сказав, що Росія цього не робила. Я не бачу причин не вірити йому», - сказав Трамп.(про втручання в американські вибори)
Один із провідних республіканців у Палаті представників Пол Райан сказав: «Немає жодних сумнівів, що Росія втручалася в наші вибори і продовжує спроби похитнути демократію тут і по всьому світу... США мусять зосередитися на притягненні Росії до відповідальності та припинити її ганебні напади на демократію».
Впливовий республіканський сенатор Джон Маккейн, голова Комітету збройних сил, опублікував заяву, в якій назвав прес-конференцію Трампа з господарем Кремля «одним із найганебніших виступів американського президента», а саміт у Гельсінкі «трагічною помилкою».
«Наш президент не захищав те, що робить нас тими, ким ми є - республікою вільних людей», - наголосив Маккейн.
3.Трампісти на заваді: Палата представників США вперше за 100 років не змогла обрати спікера
згідно факту
https://www.washingtonpost.com/politics/2023/10/03/kevin-mccarthy-house-speaker-vote-2/
McCarthy was removed by a 216-210 vote, with eight Republicans joining all Democrats in favor of the removal.
якщо хтось ототожнює, то автор "спікера маккарті зняли трампісти"
2. Що тут поганого або доброго для України?
якось мало - сказав, подивився не так, та інше
можна посилання на "вигнав того американського генерала який знищив колону вагнерівців у Сирії"?
Ціна на нафту впала до 30-40$, зараз 80-100$ - що дає змогу фінансувати війну
Навіть не зважаючи на "санкціі із ада" - котрі по факту не діють
Після заборони Обами - надав летальну зброю, котра допомогла в перші дні, поки чекали "Київ за 3 дні", як "Крим за 3 дні" за Обами+Байден
Який посил дали: польоти стратегічних бомбардувальників США над територією України, та регулярні заходи військових кораблів в порти України?
Який посил дали: "якщо вторгнення буде не великим, це одна справа", закриття посольства, пропозиція керівництву тікати
3. Це новина як обирали Маккарті, а зняли його демократи
eight Republicans joining all Democrats
Член палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от Калифорнии), после того как во вторник его отстранили от должности спикера Палаты представителей, заявил, что больше не будет претендовать на эту должность. Голосование за его отстранение стало первым подобным действием в истории Конгресса. Отставки Маккарти добивались крайне правые члены его собственной партии. Маккарти был отстранен 216 голосами против 210, при этом восемь республиканцев присоединились ко всем демократам в пользу отстранения. Этот шаг ставит Палату представителей на неизведанную территорию в поисках лидера.
2.тоді якого ті хріна лізеш у розмову якщо нічого не знаєш і просиш у мене загуглити?
Президент США Дональд Трамп объявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале. Также стало известно о частичном выводе войск США из Афганистана.
Мэттис работал в правительстве с января 2016 года - с тех пор, как Трамп стал президентом.
В своем письме президенту Мэттис объяснил желание покинуть пост разногласиями во взглядах с главой государства.
Накануне Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии
Я сказав, що "Маккарті зняли 6 республіканців + всі демократи."
Де тут ототжнення всіх республіканців з Трампом?
може це хтось вигадав?
2. "він вигнав того американського генерала який знищив колону вагнерівців у Сирії"
знищив інший генерал
"The Russian high command in Syria assured us it was not their people," Defense Secretary Jim Mattis told senators in testimony last month. He said he directed Gen. Joseph F. Dunford Jr., the chairman of the Joint Chiefs of Staff, "for the force, then, to be annihilated."
https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/american-commandos-russian-mercenaries-syria.html
так як тут були задіяни росіяни, під виглядом вагнера - то скоріш за все "добро" було отримано від президента
треба новину повністю писати
"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими по этому и другим вопросам, думаю, что будет правильно, если я уйду в отставку", - написал Мэттис президенту.
2.Меттіс керував і віддавав накази тому генералу до самого не доходить,бот?
1. Питання в 11:22
"В жовтні 2023 зняли спікера Маккараті, за постановку на голосування допомоги Україні
Хто це зробив?"
Відповідь в 11:52 "Владимир Николенко 123e1460
спікера маккарті зняли трампісти"
Перевіряемо хто саме?
McCarthy was removed by a 216-210 vote, with eight Republicans joining all Democrats in favor of the removal.
Тобто Владимир Николенко отожнив причетних 8х республіканців та всіх демократів з трампістами.
Моя помилка, що я сказав 6 республіканців, а виявилось 8...
Це не змінило би результат 214 ЗА (якщо врахувати 6, а не 8), 210 ПРОТИ
2. Треба було в першому повідомленні вказати, який саме генерал мався на увазі, то хто віддав наказ, чи той хто передав наказ, чи то хто виконав наказ.
До тогож немає підтвердження, що міністр оборони подав рапорт про відставку - саме із-за вагнера.
Згідно його повідомлення, він подав рапорт - тому що не згідний з політикою США, скорочувати присутність військ в інших державах.
Як військового його можна зрозуміти, но політики визначає президент.
Владимир Николенко "спікера маккарті зняли трампісти" - не зміг підтвердити свою тезу, що це зробили трампісти
Трамп відноситься до республіканської партії, Байден до демократичної
А спікера згідно факта зняли демократи, за допомогою лише 8х республіканців
Його ніхто не скорочував - він бую такий у прийнятому Законв.
Неху& брехати кацапе,
гуляй лісом- тут водки нет!
закон від республіканців
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74
Sponsor: Sen. Cornyn, John [R-TX] (Introduced 01/19/2022) <- підтвердження, що внесли до початку війни в січні 2022, R-TX - республіканець
Latest Action: 05/09/2022 Became Public Law No: 117-118. (All Actions) <- став законом 9 травня 2022 (коли не вдався Київ за 3 дні)
Що в законі було
(b) Expiration Of Authority.-
(1) IN GENERAL.-The enhanced authority described in subsection (a) shall expire on the date on which each of the following conditions is met:
(A) The conflict described in paragraph (2)(A) has ceased.
(B) The Russian Federation has reduced its military force on the eastern border of Ukraine to levels commensurate with the levels maintained prior to March 1, 2021.
(2) CONFLICT DESCRIBED.-
(A) IN GENERAL.-The conflict described in this paragraph is the conflict between the Russian Federation and Ukraine that began in February 2014 when the Russian Federation invaded Ukraine and annexed the Crimea region of Ukraine.
Тобто термін дії: до завершення конфлікта розпочатого в лютому 2014 року, та до відводу військ від кордону
Коли конфлікт 2014 року може бути закінчений: у разі перемоги, або поразки.
А що підписали, після правок демократів
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
In general.--Subject to paragraph (2), for fiscal years 2022 and 2023, the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine
По факту, конфлікт 2014 року не вирішений, лендліз скорочений демократами до 1 жовтня 2023 року
Чи хотіли республіканці подовжити лендліз на 2024, після скорочення демократами?
Так
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Правка
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
Не підтримана, лідером демократів у Сенаті, де демократична більшість
Як він може контролювати сенат, якщо там більшість у демократів?
Він пообіцяв їй страждання кожен день, доки вона не піде геть.
Никкі поклялась своїм виборцям що вона нікуди не піде і буде боротися з трампом до кінця.
Рахунок 55/44 це е «перемога» Ніккі.
Хто цікавиться, клацніть "праймеріз США" - навіть в гуглі там зразу все. Может вибрати штат, можете побачити, коли, де будуть далі.
Нью-Гемпшир показав просто кардинальне падіння переваги Трампа - менше 55% проти 43% у Гейлі, яка на попередньому (в Айові) не взяла і 20%.
Якщо все буде добре, Гейлі врешті решт обійде Трампа, бо до березня-квітня (коли будуть більшість праймеріз) часу у неї достатньо.
Хоч не хочьте до останнього облизувати Гейлі, а подія для Трамп важлива, хоч як ти її не крути
Якщо можете, поясніть, як кількість голосів у неї з 19% в Айові доросла аж до 43% у Гемпширі?
Де будуть наступні і що Ви очікуєте(результат) на них? 6 лютого подивимось, наскільки Ваше передбачення вірне.
Грьобана демократія!
Так ,я вважаю ,що під час війни,тому що це війна,повинен бути гетьман, в якого сконцентрована вся повнота влади,а не Ермаки,Арахамії та різні хламідії,які розтягують у той ,чи інший бік державу.
Демократія хороша в мирний час,для боротьби за права громадян,а в військовому стані повинна бути концентрація в одних руках.сильних руках.
Не говорю,вже про соплежуйство західних демократій,на підтримку України,як у військовому плані так і фінансової допомоги.
Діктатура, конлагери, розстріли набагато грьобаніше за грьобану демократію, але коли 73% вибирають у владу лавреатів конкурсу по грі членом на музінструменті то це якраз і є грьобана охлократія!