Байден и Трамп победили на праймериз в Нью-Гэмпшире

Экс-президент США Дональд Трамп победил на праймериз от Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир. От Демократической партии в этом штате победил действующий президент Джо Байден.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что Байден одержал победу на праймериз Демократической партии как кандидат на выборах.

По данным издания, убедительная победа бывшего президента делает реванш с Байденом в ноябре более вероятным, чем когда-либо. Главная соперница Трампа, Гейли, заняла второе место.

В то же время Байден не проводил кампании в штате и не был включен в избирательные бюллетени после того, как Нью-Гэмпшир нарушил новые партийные правила, проведя свои праймериз перед процедурой в Южной Каролине.

Также читайте: Трамп рассказал оправдание своим угрозам не защищать Европу в случае войны: "На следующий день потекли миллиарды и миллиарды долларов"