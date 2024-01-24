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Байден (2377) Трамп (3353) праймериз (46)

Байден и Трамп победили на праймериз в Нью-Гэмпшире

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден,трамп

Экс-президент США Дональд Трамп победил на праймериз от Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир. От Демократической партии в этом штате победил действующий президент Джо Байден.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что Байден одержал победу на праймериз Демократической партии как кандидат на выборах.

По данным издания, убедительная победа бывшего президента делает реванш с Байденом в ноябре более вероятным, чем когда-либо. Главная соперница Трампа, Гейли, заняла второе место.

В то же время Байден не проводил кампании в штате и не был включен в избирательные бюллетени после того, как Нью-Гэмпшир нарушил новые партийные правила, проведя свои праймериз перед процедурой в Южной Каролине.

Также читайте: Трамп рассказал оправдание своим угрозам не защищать Европу в случае войны: "На следующий день потекли миллиарды и миллиарды долларов"
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Топ комментарии
+19
вкотре переконуюсь, що тут пишуть новини "для галочки".
Хто цікавиться, клацніть "праймеріз США" - навіть в гуглі там зразу все. Может вибрати штат, можете побачити, коли, де будуть далі.
Нью-Гемпшир показав просто кардинальне падіння переваги Трампа - менше 55% проти 43% у Гейлі, яка на попередньому (в Айові) не взяла і 20%.
Якщо все буде добре, Гейлі врешті решт обійде Трампа, бо до березня-квітня (коли будуть більшість праймеріз) часу у неї достатньо.
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24.01.2024 09:49
+17
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24.01.2024 09:37
+16
Трамп висунув претензії до Хейлі, переплутавши її з Пелосі - маразм крєпчал. Та й взагалі, на Хейлі хоча б подивитись можна
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24.01.2024 09:53
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Правила форума Совет форумчан
геронтократія старих маразматиків крокує по планеті
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24.01.2024 09:35 Ответить
У Украины президент умственно отсталый, хотя в два раза их моложе. Возраст вторичен.
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24.01.2024 11:08 Ответить
ні. розумово відсталих у 45 статистично в сотні раз менше ніж у 80. факт.
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24.01.2024 11:49 Ответить
Как бы это не гарантия, если их искать специально.
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24.01.2024 12:01 Ответить
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24.01.2024 09:37 Ответить
Трамп зараз ніхто
А Байден є президентом, тоді чия він маріонетка?
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24.01.2024 11:10 Ответить
Трамп три місяці блокує допомогу Україні,через ручного джонсона.
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24.01.2024 11:12 Ответить
Термін дії лендліза "до перемоги" запропонований республіканцями, скоротили до 1 жовтня 2023.
Хто це зробив?
В жовтні 2023 зняли спікера Маккараті, за постановку на голосування допомоги Україні
Хто це зробив?
Хто включив всю допомогу Україна, Ізраїль, Палестина, Тайвань в один пакет?

Як так все співпало в часі?
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24.01.2024 11:22 Ответить
1.американські законодавці не подовжили дію ленд-лізу
2.спікера маккарті зняли трампісти
Голоси в Маккарті відібрав інший кандидат від республіканців - Енді Біггс, який представляє крайнє праве, трампістське крило Республіканської партії в Конгресі. За нього проголосували 10 представників.
3.в один пиакет включив Байден щоб було більше шансів проголосувати допомогу Україні.
заїбав своїми фсбешними методичками,лапоть
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24.01.2024 11:52 Ответить
Тоді перевіряємо факти

1. Лендліз запропонували республіканці "до перемоги" в січні 2022.
Скоротили термін демократи, також виключили звітність президента, щодо виконання лендлізу.

2. Влітку 2023, республіканці внесли поправку продовжити лендліз на 2024 рік. В Сенаті, демократи маючи більшість заблокували цю поправку.

3. Маккарті зняли 6 республіканців + всі демократи.
Це в Палаті представників, де республіканці мають більшість.
Тому демократам прийшлось вступити в "сговір" з трампістами, щоб отримати більшість для зняття.

4. По пакету - більше стало шансів?
Деякім Конгресменам не зрозуміло, чому одночасно допомогають Ізраїлю та Палестині.
А це все в одному пакеті з Україною.

Щодо України - поточний запит на зброю по PDA складає 13.4млрд, що менше ніж в 2022 та 2023 роках.

По фактам виходить "Владимир Николенко" свідомо вкидує ІПСО...
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24.01.2024 12:19 Ответить
1.по фсбешній методичці треба всіх республіканців вважати трампістами?
2.я пишу про Трампа що він через свого представника трампіста майкла джонсона три місяці гальмує допомогу Україні
3.ще раз для особливо обдарованих ботів з фсб читай
Голоси в Маккарті відібрав інший кандидат від республіканців - Енді Біггс, який представляє крайнє праве, трампістське крило Республіканської партії в Конгресі. За нього проголосували 10 представників.
кацапське брехло з дурними методичками.
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24.01.2024 12:29 Ответить
1. де було сказано, що "республіканців вважати трампістами"?

якщо оцінити діяльність Трампа на посту президента для України, що поганого, або доброго було зроблено?

2. Допустимо - що гальмує виділення грошей, які США також позичають, маючи 34трлн боргу

Чи може Білий дім скористатись "тимчасово" іншими можливостями?
Наприклад, використати "помилку" в 5.3млрд з наданих грошей на 2023 рік.
В чому проблема - якщо вони мають такі повноваження від Конгресу

Де поділась фраза, "коли не буде грошей, то задіємо лендліз"
Грошей не має, техніка на складах є - чому не задіяний лендліз?

3. Так, хто проголосував за зняття Маккарті?
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24.01.2024 12:40 Ответить
1.ти ототожнюєш всіх республіканців з трампом тому на мої закиди про те що він блокує допомогу Україні пишеш а що робили республіканці та демократи котлети окремо мухи окремо,фсбешний балобол
2. так оціни діяльність трампа під час його президентства ти ж йому сраку лижеш,він вигнав того американського генерала який знищив колону вагнерівців у Сирії,він плазував перед фуйлом на зустрічі в Хельсінки

«Президент Путін сказав, що Росія цього не робила. Я не бачу причин не вірити йому», - сказав Трамп.(про втручання в американські вибори)



Один із провідних республіканців у Палаті представників Пол Райан сказав: «Немає жодних сумнівів, що Росія втручалася в наші вибори і продовжує спроби похитнути демократію тут і по всьому світу... США мусять зосередитися на притягненні Росії до відповідальності та припинити її ганебні напади на демократію».



Впливовий республіканський сенатор Джон Маккейн, голова Комітету збройних сил, опублікував заяву, в якій назвав прес-конференцію Трампа з господарем Кремля «одним із найганебніших виступів американського президента», а саміт у Гельсінкі «трагічною помилкою».



«Наш президент не захищав те, що робить нас тими, ким ми є - республікою вільних людей», - наголосив Маккейн.
3.Трампісти на заваді: Палата представників США вперше за 100 років не змогла обрати спікера
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24.01.2024 12:50 Ответить
1. Можна посилання, на "ти ототожнюєш всіх республіканців з трампом"?

згідно факту
https://www.washingtonpost.com/politics/2023/10/03/kevin-mccarthy-house-speaker-vote-2/
McCarthy was removed by a 216-210 vote, with eight Republicans joining all Democrats in favor of the removal.

якщо хтось ототожнює, то автор "спікера маккарті зняли трампісти"

2. Що тут поганого або доброго для України?
якось мало - сказав, подивився не так, та інше

можна посилання на "вигнав того американського генерала який знищив колону вагнерівців у Сирії"?

Ціна на нафту впала до 30-40$, зараз 80-100$ - що дає змогу фінансувати війну
Навіть не зважаючи на "санкціі із ада" - котрі по факту не діють
Після заборони Обами - надав летальну зброю, котра допомогла в перші дні, поки чекали "Київ за 3 дні", як "Крим за 3 дні" за Обами+Байден

Який посил дали: польоти стратегічних бомбардувальників США над територією України, та регулярні заходи військових кораблів в порти України?

Який посил дали: "якщо вторгнення буде не великим, це одна справа", закриття посольства, пропозиція керівництву тікати

3. Це новина як обирали Маккарті, а зняли його демократи
eight Republicans joining all Democrats
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24.01.2024 13:20 Ответить
1.згідно твого посилання
Член палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от Калифорнии), после того как во вторник его отстранили от должности спикера Палаты представителей, заявил, что больше не будет претендовать на эту должность. Голосование за его отстранение стало первым подобным действием в истории Конгресса. Отставки Маккарти добивались крайне правые члены его собственной партии. Маккарти был отстранен 216 голосами против 210, при этом восемь республиканцев присоединились ко всем демократам в пользу отстранения. Этот шаг ставит Палату представителей на неизведанную территорию в поисках лидера.

2.тоді якого ті хріна лізеш у розмову якщо нічого не знаєш і просиш у мене загуглити?

Президент США Дональд Трамп объявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет в отставку в феврале. Также стало известно о частичном выводе войск США из Афганистана.

Мэттис работал в правительстве с января 2016 года - с тех пор, как Трамп стал президентом.

В своем письме президенту Мэттис объяснил желание покинуть пост разногласиями во взглядах с главой государства.

Накануне Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии
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24.01.2024 13:26 Ответить
1. Я такого не казав, в новині також такого немає.
Я сказав, що "Маккарті зняли 6 республіканців + всі демократи."
Де тут ототжнення всіх республіканців з Трампом?

може це хтось вигадав?

2. "він вигнав того американського генерала який знищив колону вагнерівців у Сирії"
знищив інший генерал
"The Russian high command in Syria assured us it was not their people," Defense Secretary Jim Mattis told senators in testimony last month. He said he directed Gen. Joseph F. Dunford Jr., the chairman of the Joint Chiefs of Staff, "for the force, then, to be annihilated."
https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/american-commandos-russian-mercenaries-syria.html

так як тут були задіяни росіяни, під виглядом вагнера - то скоріш за все "добро" було отримано від президента

треба новину повністю писати
"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, чьи взгляды больше совпадают с вашими по этому и другим вопросам, думаю, что будет правильно, если я уйду в отставку", - написал Мэттис президенту.
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24.01.2024 14:20 Ответить
1. ага ось тут ти і впіймався не просто республіканців а трампістів і не 6 а вісім,брехло.досить маніпулювати інформацією.
2.Меттіс керував і віддавав накази тому генералу до самого не доходить,бот?
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24.01.2024 15:56 Ответить
Викриваємо брехню
1. Питання в 11:22
"В жовтні 2023 зняли спікера Маккараті, за постановку на голосування допомоги Україні
Хто це зробив?"

Відповідь в 11:52 "Владимир Николенко 123e1460
спікера маккарті зняли трампісти"

Перевіряемо хто саме?
McCarthy was removed by a 216-210 vote, with eight Republicans joining all Democrats in favor of the removal.
Тобто Владимир Николенко отожнив причетних 8х республіканців та всіх демократів з трампістами.

Моя помилка, що я сказав 6 республіканців, а виявилось 8...
Це не змінило би результат 214 ЗА (якщо врахувати 6, а не 8), 210 ПРОТИ

2. Треба було в першому повідомленні вказати, який саме генерал мався на увазі, то хто віддав наказ, чи той хто передав наказ, чи то хто виконав наказ.

До тогож немає підтвердження, що міністр оборони подав рапорт про відставку - саме із-за вагнера.
Згідно його повідомлення, він подав рапорт - тому що не згідний з політикою США, скорочувати присутність військ в інших державах.
Як військового його можна зрозуміти, но політики визначає президент.
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24.01.2024 16:17 Ответить
молодець,викрив свою брехню,і яким боком твій спам до того що трамп блокує допомогу Україні?
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24.01.2024 16:19 Ответить
всі боти однакові, коли доходить до фактів, і вони не можуть їх спростувати

Владимир Николенко "спікера маккарті зняли трампісти" - не зміг підтвердити свою тезу, що це зробили трампісти

Трамп відноситься до республіканської партії, Байден до демократичної
А спікера згідно факта зняли демократи, за допомогою лише 8х республіканців
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24.01.2024 16:46 Ответить
дійсно всі боти -типові дристунчики дойшло до фактів і всрався другий-перший секондхенд.
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24.01.2024 16:49 Ответить
«Термін дії лендліза "до перемоги" запропонований республіканцями, скоротили до 1 жовтня 2023.»…?!

Його ніхто не скорочував - він бую такий у прийнятому Законв.

Неху& брехати кацапе,

гуляй лісом- тут водки нет!
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24.01.2024 17:03 Ответить
Той хто має глаза та мізки, може перевірити - хто бреше, та хто підтримує російське іпсо

закон від республіканців
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74
Sponsor: Sen. Cornyn, John [R-TX] (Introduced 01/19/2022) <- підтвердження, що внесли до початку війни в січні 2022, R-TX - республіканець
Latest Action: 05/09/2022 Became Public Law No: 117-118. (All Actions) <- став законом 9 травня 2022 (коли не вдався Київ за 3 дні)

Що в законі було
(b) Expiration Of Authority.-
(1) IN GENERAL.-The enhanced authority described in subsection (a) shall expire on the date on which each of the following conditions is met:
(A) The conflict described in paragraph (2)(A) has ceased.
(B) The Russian Federation has reduced its military force on the eastern border of Ukraine to levels commensurate with the levels maintained prior to March 1, 2021.
(2) CONFLICT DESCRIBED.-
(A) IN GENERAL.-The conflict described in this paragraph is the conflict between the Russian Federation and Ukraine that began in February 2014 when the Russian Federation invaded Ukraine and annexed the Crimea region of Ukraine.

Тобто термін дії: до завершення конфлікта розпочатого в лютому 2014 року, та до відводу військ від кордону
Коли конфлікт 2014 року може бути закінчений: у разі перемоги, або поразки.

А що підписали, після правок демократів
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
In general.--Subject to paragraph (2), for fiscal years 2022 and 2023, the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine

По факту, конфлікт 2014 року не вирішений, лендліз скорочений демократами до 1 жовтня 2023 року

Чи хотіли республіканці подовжити лендліз на 2024, після скорочення демократами?
Так
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670

Правка
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.

Не підтримана, лідером демократів у Сенаті, де демократична більшість
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24.01.2024 17:29 Ответить
це ти ніхто, а трамп зараз один з найвпливовіших політиків в США, який контролює більшість в сенаті.
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24.01.2024 11:16 Ответить
Так він при владі, чи ні?

Як він може контролювати сенат, якщо там більшість у демократів?
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24.01.2024 11:24 Ответить
Трамп залишився дуже НЕ задоволенний, бо він не зміг остановити Нікки.

Він пообіцяв їй страждання кожен день, доки вона не піде геть.

Никкі поклялась своїм виборцям що вона нікуди не піде і буде боротися з трампом до кінця.

Рахунок 55/44 це е «перемога» Ніккі.
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24.01.2024 17:11 Ответить
А як же Баиден переміг від демократів якшо він навіть не був включении до виборчих бюлетенів
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24.01.2024 09:39 Ответить
Його можна було вписати. В бюлетені для цього місце є.
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24.01.2024 09:46 Ответить
Якиись треш - не вписали - дописали -- вони шо там ні сном ні духом шо Баиден кандидат від демократів
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24.01.2024 09:54 Ответить
це особливості виборчої системи.
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24.01.2024 09:57 Ответить
Ну так -- там і меншість виборців може перемогти більшість
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24.01.2024 10:00 Ответить
Закон дозволяє хоч Міккі Мауса вписати чи Чубакку
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24.01.2024 20:26 Ответить
Закон дозволяє -- то чого ж Трампа по ходу не Вписували ?
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24.01.2024 20:29 Ответить
Тому що він був вже в бюлетені надрукований. Демократи намудрили, це їх справи. Перенесли голосування з традиційного місця в інше. В республіканців такої історії не було. От і все
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24.01.2024 20:38 Ответить
Як на мене це не іграшки - це вибори в саміи сильніи демократичніи краіні світу а роблять якиись треш
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24.01.2024 20:44 Ответить
Дописали у бюлетень , перед голосуванням.
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24.01.2024 09:46 Ответить
вкотре переконуюсь, що тут пишуть новини "для галочки".
Хто цікавиться, клацніть "праймеріз США" - навіть в гуглі там зразу все. Может вибрати штат, можете побачити, коли, де будуть далі.
Нью-Гемпшир показав просто кардинальне падіння переваги Трампа - менше 55% проти 43% у Гейлі, яка на попередньому (в Айові) не взяла і 20%.
Якщо все буде добре, Гейлі врешті решт обійде Трампа, бо до березня-квітня (коли будуть більшість праймеріз) часу у неї достатньо.
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24.01.2024 09:49 Ответить
Правильне зауваження. Ніккі дуже стрімко набирає. Перед згаданим у новині голосуванням у прогнозах їй давали не більше 35%.
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24.01.2024 09:53 Ответить
Дурню писати не треба. Нью-Гемпшир був єдиним штатом, де Гейлі мала хоч якусь примарну надію конкурувати з Трампом. Стати єдиним кандидатом від республіканців шанців у неї не більше, ніж у Мар'яни Безуглої.
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24.01.2024 11:32 Ответить
Нью-Гемпшир зазвичай виступає такою собі лакмусовою стрічкою, яка вказує на те, який з кандидатів буде претендувати на участь у виборах. Гейлі, з вірогідністю більше 90%, не зможе обійти трампа. шанс у неї був в єдиному випадку, якби десантіс закликав свій електорат голосувати за неї, але десантіс занадто гнилий та ниций для цього і він спробував підлизнути трампу, якого до цього активно обгаджував.
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24.01.2024 11:37 Ответить
"Trump, meanwhile, can now boast of being the first Republican presidential candidate to win open races in Iowa and New Hampshire since both states began leading the election calendar in 1976, a striking sign of how rapidly Republicans have rallied around him to make him their nominee for the third consecutive time.":Apnews

Хоч не хочьте до останнього облизувати Гейлі, а подія для Трамп важлива, хоч як ти її не крути
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24.01.2024 12:18 Ответить
Когда не знаешь, лучше промолчать и пойти поизучать. Нью Хемпшир это открытые праймариз, на которых могут голосовать все, демократы за республиканцев и наоборот. Так вот даже в этом штате Хейли не смогла обойти Трампа. Сколько ещё надо, чтобы понять, что Трамп будет кандидатом? Было понятно ещё год назад.
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24.01.2024 18:18 Ответить
Якщо не важко, поясніть, що тоді було в Айові за кокуси?
Якщо можете, поясніть, як кількість голосів у неї з 19% в Айові доросла аж до 43% у Гемпширі?
Де будуть наступні і що Ви очікуєте(результат) на них? 6 лютого подивимось, наскільки Ваше передбачення вірне.
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24.01.2024 18:30 Ответить
Я ответил, в Айове другие выборы. Там выборы строго по партийным линиям. И вот строго по партийным линиям у Хейли поддержка не выше 20%. Трамп будет кандидатом, это уже даже самому последнему дураку понятно.
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24.01.2024 18:38 Ответить
Следующие вроде Южная Каролина и Невада. Трамп выиграет. Даже там, где она когда-то была губернатором.
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24.01.2024 18:40 Ответить
Даже Десантис понял))) Ну Хейли ладно, она женщина, нужно дольше для осознания.
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24.01.2024 18:44 Ответить
Кстати её полное имя Нимарата Рандхава. Вы себе представляете президента с таким именем в США?
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24.01.2024 18:50 Ответить
Киздєц...нажаль Гейлі не змогла перемогти ..
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24.01.2024 09:52 Ответить
Це ще не кінець, і дідугани ще тримають булки стиснутими, щоб не обісратись. Але гівно вже підпирає
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24.01.2024 09:55 Ответить
надіюсь.. багато хто надіється,...якщо звичайно Гейлі дасть якогось гучного"ляпаса" Трампу,то тоді можна сподіватись на її перемогу.
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24.01.2024 10:00 Ответить
Трамп висунув претензії до Хейлі, переплутавши її з Пелосі - маразм крєпчал. Та й взагалі, на Хейлі хоча б подивитись можна
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24.01.2024 09:53 Ответить
То так він колись може переплутати червону ядерну кнопку з кнопкою у туалетному бачку...капець.
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24.01.2024 14:51 Ответить
ставлю на Nikki Haley! майбутній президент сша.
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24.01.2024 09:54 Ответить
якби ж то, українці мали змогу голосувати в США
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24.01.2024 10:01 Ответить
після останнього вибору українців, я дуже сцикую...
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24.01.2024 10:08 Ответить
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24.01.2024 10:40 Ответить
щоб обрали і їм члєнограя?
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24.01.2024 11:17 Ответить
От водієм-далекобійником після 60 років працювати не бажано, а Президентом такої країни як США після 75 років ну запросто!
Грьобана демократія!
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24.01.2024 09:58 Ответить
солідаризуюсь з вами..Грьобана демократія
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24.01.2024 10:02 Ответить
Цілком підтримую ідіота.Краще діктатура,конлагери,ростріли.Так чудо.
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24.01.2024 10:12 Ответить
мова йде про Час війни,про військовий стан в країні,що повинен бути сильний лідер,називайте ,як хочете /полководець,гетьман.../ А чому ж зараз, тут на форумі,постійно обсирають Зеленського,значить він не являється таким провідником.
Так ,я вважаю ,що під час війни,тому що це війна,повинен бути гетьман, в якого сконцентрована вся повнота влади,а не Ермаки,Арахамії та різні хламідії,які розтягують у той ,чи інший бік державу.
Демократія хороша в мирний час,для боротьби за права громадян,а в військовому стані повинна бути концентрація в одних руках.сильних руках.
Не говорю,вже про соплежуйство західних демократій,на підтримку України,як у військовому плані так і фінансової допомоги.
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24.01.2024 11:09 Ответить
ПІсатєль!
Діктатура, конлагери, розстріли набагато грьобаніше за грьобану демократію, але коли 73% вибирають у владу лавреатів конкурсу по грі членом на музінструменті то це якраз і є грьобана охлократія!
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24.01.2024 11:52 Ответить
У Трампа таке обличчя, наче хоче в туалет, але не може.
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24.01.2024 10:00 Ответить
А Байдена завжди таке.
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24.01.2024 10:55 Ответить
Демократія не лише сильна, а елкментарно життєздатна тоді, коли вміє захищатись. Трамп - загроза демократії. Побачимо, наскільки сильна демократія у США.
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24.01.2024 10:07 Ответить
Байден на почетном втором месте а Трамп пришел предпоследним 😬
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24.01.2024 10:15 Ответить
срузький мир идет в Америку - и многие американцы даже не против -"сильный лидер" -"порядок в стране" - они кушают российскую пропаганду на английском языке тоннами через твитер -фейсбук и ютуб -а зеленая власть делает все чтобы Запад отвернулся от Украины
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24.01.2024 10:27 Ответить
Де відсотки? Що за примітивність у написанні матеріалу і неповага до читача.
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24.01.2024 10:36 Ответить
Рональд, вставай, тебе пора, все облажались
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24.01.2024 10:39 Ответить
Так..це були люди,після Другої світової,та знали,що таке "Залізний занавіс" та "Холодна війна".
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24.01.2024 11:11 Ответить
Труба США з такими кандидатами. Байден вже обісрався з Афганістаном та Україною, Трамп - ходячий ************. Старі пердуни в маразмі. Не дивно, що усі диктаторські щури планети повилазили і гладять.
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24.01.2024 11:59 Ответить
 
 