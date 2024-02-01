Зеленский – к лидерам ЕС: Россия получит от КНДР миллион артиллерийских снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита ЕС, который 1 февраля больше внимания уделил помощи Киеве на фоне украинского сопротивления российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, глава государства напомнил партнерам об обещании, которое Евросоюз до сих пор не выполнил.

"Российская агрессия против Европы… теперь подкреплена другим российским сообщником, а именно артиллерийскими снарядами и баллистическими ракетами из Северной Кореи. Они уже терроризируют наши города, в дополнение к иранским "шахедам", разрушающим нашу гражданскую инфраструктуру. Разведка подтверждает, что Россия получит от Пхеньяна миллион артиллерийских снарядов. В то же время, к сожалению, реализация европейского плана по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов затягивается. И это также сигнал глобальной конкуренции, в которой Европа не может позволить себе проиграть", - сказал президент Украины, призвав к "единству в создании Фонда помощи Украине в рамках нашего Европейского фонда мира".

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"Это та надежность и долгосрочная поддержка, которую мы сейчас должны поставить против соответствующих вызовов. Не менее 5 миллиардов евро в год сроком на 4 года. Четкий приоритет", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня лидеры ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.