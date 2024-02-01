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Зеленский – к лидерам ЕС: Россия получит от КНДР миллион артиллерийских снарядов

єс,зеленський,євросоюз,лідери

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита ЕС, который 1 февраля больше внимания уделил помощи Киеве на фоне украинского сопротивления российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, глава государства напомнил партнерам об обещании, которое Евросоюз до сих пор не выполнил.

"Российская агрессия против Европы… теперь подкреплена другим российским сообщником, а именно артиллерийскими снарядами и баллистическими ракетами из Северной Кореи. Они уже терроризируют наши города, в дополнение к иранским "шахедам", разрушающим нашу гражданскую инфраструктуру. Разведка подтверждает, что Россия получит от Пхеньяна миллион артиллерийских снарядов. В то же время, к сожалению, реализация европейского плана по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов затягивается. И это также сигнал глобальной конкуренции, в которой Европа не может позволить себе проиграть", - сказал президент Украины, призвав к "единству в создании Фонда помощи Украине в рамках нашего Европейского фонда мира".

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"Это та надежность и долгосрочная поддержка, которую мы сейчас должны поставить против соответствующих вызовов. Не менее 5 миллиардов евро в год сроком на 4 года. Четкий приоритет", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня лидеры ЕС согласовали помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) КНДР (1190) помощь (7770) россия (95393)


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Топ комментарии
+25
а ти пропонував майскіє шашликі
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01.02.2024 15:31
+13
Знову злочинне угрупування "95 квартал" приготувалося дерибанити.
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01.02.2024 15:33
+13
курва 🤡 ка ,пора налагодити свій випуск, довпойоп хроничний !
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01.02.2024 15:34
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а ти пропонував майскіє шашликі
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01.02.2024 15:31 Ответить
Ну особисто у нього травневі шашлики, може, й були!
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01.02.2024 15:34 Ответить
Не... а шутки шутками, но он - як з голодного краю, на тот канцерогенный фуд накидывается , шо членин на буржуазию. Мабуть, мам Рима его томила кошерным кашрутом.
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01.02.2024 15:56 Ответить
Тому, що він був скрите *****, все хотіло гімно зелене замаскуватися на фоні карпатських полонин, але запах не сховаєш, всеодно пробється... От воно і вилізло та стало явним... все таким же гівнюком-хуєграєм
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01.02.2024 15:37 Ответить
Якісь Шатли в Крим!
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01.02.2024 15:45 Ответить
"Якісь Шатли в Крим"- це була верещучка... а в "какой разніце" було: "сайдьомся кдє-та пасірідінє...."
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01.02.2024 18:55 Ответить
а я стидаюсь спитати.....: а де ж "приславуті" турецькі Байрактари.... і завод по-їх виробництву....??

чи те все фінансування "розійшлося" по-кишенях рєзнікавих, малярш, арахамій з шефірами та єрмачками....?
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01.02.2024 18:59 Ответить
ЄС до Зеленського: Україна отримає більше, але від Залужного !!!
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01.02.2024 15:32 Ответить
Зеленский, Резников, где снаряды?
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01.02.2024 16:17 Ответить
Зеленский, Резников, где снаряды, Байрактари, патронні заводи....?
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01.02.2024 19:00 Ответить
Знову злочинне угрупування "95 квартал" приготувалося дерибанити.
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01.02.2024 15:33 Ответить
Не збивайте слідчих зі сліду - це злочинне угрупування тепер називається «Слуга народу» під кришуванням ОП!
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01.02.2024 15:36 Ответить
Ну да, не зря же Зебил начинает впарывать Западу про доцiльнiсть делать не целевое денежное вливание, а общебюджетное.
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01.02.2024 15:49 Ответить
Снаряди?
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01.02.2024 16:01 Ответить
курва 🤡 ка ,пора налагодити свій випуск, довпойоп хроничний !
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01.02.2024 15:34 Ответить
на ленінській кузні все готово. хоч снаряди, хоч підводний ракетоносець.
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01.02.2024 17:46 Ответить
Росія отримає від КНДР мільйон артилерійських снарядів, а ми потужно відповімо і зазирнемо путєнгу у шоколадне око... вкотре...
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01.02.2024 15:37 Ответить
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01.02.2024 15:37 Ответить
Легко - ну Європа теж обіцяла напружитись
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01.02.2024 15:37 Ответить
Ач, Лазаря заспiвав , в стиле наглость - второе счастье. А какому дураку говорилось еще пять лет назад , чтобы повышал свой боевой потенциал, а не мечтал посмотреть пыне в зеньки, еще дурак и отвоеванные территории ему отдал. ЗЫ... От одного упоминании про нарiка, который дилетантски пытается тупо манипулировать сознанием Запада, блювати хочеться.
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01.02.2024 15:46 Ответить
Так подорвите или сделайте диверсию на железнодорожном перегоне на мосту Хансан Туманган, удар в таком глубоком тылу будет иметь серьезные политические и ментальные последствия
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01.02.2024 15:46 Ответить
Тю, дочитал до слова диверсия, согрешил - подумал о другом.
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01.02.2024 15:51 Ответить
у зе!поца винуваті всі! всі йому, щось винні!
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01.02.2024 15:52 Ответить
Северная Корея передала России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов для войны в Украине, https://www.reuters.com/world/us-releases-image-alleged-north-korea-shipment-weapons-russia-white-house-2023-10-13/ сообщает Reuters со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Кирби.

По имеющимся у властей США данным, в период с 7 сентября по 1 октября судно под российским флагом доставило груз со склада боеприпасов в КНДР в российский порт, откуда груз был перевезен на российский военный склад.
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01.02.2024 15:56 Ответить
А ти запиляєш мільйон відосиків.
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01.02.2024 16:07 Ответить
шо мало дали , крути педали пока не дали
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01.02.2024 16:07 Ответить
Ну, передали. Хто тобі, кривава гнида, заважав купити міліон для ЗСУ - а яйця по 17 та багато чого іншого крадівництва.
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01.02.2024 16:09 Ответить
У нас мільон дронів, це навіть краще - тому що точніше, та своє.

І ще щось обіцяно без уточнення кількості (військова таєманиця), тому "потужно", "дуже потужно", і т.п.
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01.02.2024 16:10 Ответить
Єс дає 600 тис,400 тис могли б і самі випускати..

А то тільки й чутно,налагодимо випуск...
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01.02.2024 16:22 Ответить
Північна Корея в 5 разів менша за площею ніж Україна. Де ж твій мільйон снарядів, найвеличніший президент? Чи все на мільйон дронів витратив?
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01.02.2024 16:26 Ответить
"Ми можемо збільшити виготовлення снарядів в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.
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01.02.2024 16:43 Ответить
І знову це посміховисько у піжамі. ПрезЕдент навмисне дискредитує Україну!
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01.02.2024 16:47 Ответить
100%%.....
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01.02.2024 19:02 Ответить
А чому б не запропонувати свої снаряди робити, на кухні наприкла
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01.02.2024 18:50 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1753060271877128447

"Розвідка підтверджує, що Росія отримає від Пхеньяна мільйон артилерійських снарядів." Зеленський В оцій фразі - весь Зеленський. Він бреше, свято вірячи в брехню своєї "розвідки".
На США це не подіє. Вони вже отримали точні дані про можливості КНДР.
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01.02.2024 19:09 Ответить
 
 