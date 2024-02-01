Зеленський - до лідерів ЄС: Росія отримає від КНДР мільйон артилерійських снарядів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС, який 1 лютого найбільше уваги приділив допомозі Києву на тлі українського опору російській агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, глава держави нагадав партнерам про обіцянку, яку Євросоюз досі не виконав.

"Російська агресія проти Європи… тепер підкріплена іншим російським спільником, а саме артилерійськими снарядами та балістичними ракетами з Північної Кореї. Вони вже тероризують наші міста, на додаток до іранських "шахедів", які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає від Пхеньяна мільйон артилерійських снарядів. Водночас, на жаль, реалізація європейського плану щодо постачання Україні мільйона артилерійських снарядів затягується. І це також є сигналом глобальної конкуренції, в якій Європа не може дозволити собі програти", - сказав президент України, закликавши до "єдності у створенні Фонду допомоги Україні в рамках нашого Європейського фонду миру".

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"Це та надійність і довгострокова підтримка, яку ми зараз маємо поставити проти відповідних викликів. Не менш як 5 мільярдів євро на рік терміном на 4 роки. Чіткий пріоритет", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні лідери ЄС погодили допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро.