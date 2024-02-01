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Зеленський - до лідерів ЄС: Росія отримає від КНДР мільйон артилерійських снарядів

єс,зеленський,євросоюз,лідери

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС, який 1 лютого найбільше уваги приділив допомозі Києву на тлі українського опору російській агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, глава держави нагадав партнерам про обіцянку, яку Євросоюз досі не виконав.

"Російська агресія проти Європи… тепер підкріплена іншим російським спільником, а саме артилерійськими снарядами та балістичними ракетами з Північної Кореї. Вони вже тероризують наші міста, на додаток до іранських "шахедів", які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає від Пхеньяна мільйон артилерійських снарядів. Водночас, на жаль, реалізація європейського плану щодо постачання Україні мільйона артилерійських снарядів затягується. І це також є сигналом глобальної конкуренції, в якій Європа не може дозволити собі програти", - сказав президент України, закликавши до "єдності у створенні Фонду допомоги Україні в рамках нашого Європейського фонду миру".

Читайте: Зеленський про 50 млрд євро від ЄС для України: "Не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію"

"Це та надійність і довгострокова підтримка, яку ми зараз маємо поставити проти відповідних викликів. Не менш як 5 мільярдів євро на рік терміном на 4 роки. Чіткий пріоритет", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні лідери ЄС погодили допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) КНДР (1215) допомога (8340) росія (65114)


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Топ коментарі
+25
а ти пропонував майскіє шашликі
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01.02.2024 15:31
+13
Знову злочинне угрупування "95 квартал" приготувалося дерибанити.
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01.02.2024 15:33
+13
курва 🤡 ка ,пора налагодити свій випуск, довпойоп хроничний !
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01.02.2024 15:34
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а ти пропонував майскіє шашликі
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01.02.2024 15:31 Відповісти
Ну особисто у нього травневі шашлики, може, й були!
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01.02.2024 15:34 Відповісти
Не... а шутки шутками, но он - як з голодного краю, на тот канцерогенный фуд накидывается , шо членин на буржуазию. Мабуть, мам Рима его томила кошерным кашрутом.
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01.02.2024 15:56 Відповісти
Тому, що він був скрите *****, все хотіло гімно зелене замаскуватися на фоні карпатських полонин, але запах не сховаєш, всеодно пробється... От воно і вилізло та стало явним... все таким же гівнюком-хуєграєм
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01.02.2024 15:37 Відповісти
Якісь Шатли в Крим!
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01.02.2024 15:45 Відповісти
"Якісь Шатли в Крим"- це була верещучка... а в "какой разніце" було: "сайдьомся кдє-та пасірідінє...."
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01.02.2024 18:55 Відповісти
а я стидаюсь спитати.....: а де ж "приславуті" турецькі Байрактари.... і завод по-їх виробництву....??

чи те все фінансування "розійшлося" по-кишенях рєзнікавих, малярш, арахамій з шефірами та єрмачками....?
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01.02.2024 18:59 Відповісти
ЄС до Зеленського: Україна отримає більше, але від Залужного !!!
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01.02.2024 15:32 Відповісти
Зеленский, Резников, где снаряды?
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01.02.2024 16:17 Відповісти
Зеленский, Резников, где снаряды, Байрактари, патронні заводи....?
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01.02.2024 19:00 Відповісти
Знову злочинне угрупування "95 квартал" приготувалося дерибанити.
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01.02.2024 15:33 Відповісти
Не збивайте слідчих зі сліду - це злочинне угрупування тепер називається «Слуга народу» під кришуванням ОП!
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01.02.2024 15:36 Відповісти
Ну да, не зря же Зебил начинает впарывать Западу про доцiльнiсть делать не целевое денежное вливание, а общебюджетное.
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01.02.2024 15:49 Відповісти
Снаряди?
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01.02.2024 16:01 Відповісти
курва 🤡 ка ,пора налагодити свій випуск, довпойоп хроничний !
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01.02.2024 15:34 Відповісти
на ленінській кузні все готово. хоч снаряди, хоч підводний ракетоносець.
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01.02.2024 17:46 Відповісти
Росія отримає від КНДР мільйон артилерійських снарядів, а ми потужно відповімо і зазирнемо путєнгу у шоколадне око... вкотре...
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01.02.2024 15:37 Відповісти
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01.02.2024 15:37 Відповісти
Легко - ну Європа теж обіцяла напружитись
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01.02.2024 15:37 Відповісти
Ач, Лазаря заспiвав , в стиле наглость - второе счастье. А какому дураку говорилось еще пять лет назад , чтобы повышал свой боевой потенциал, а не мечтал посмотреть пыне в зеньки, еще дурак и отвоеванные территории ему отдал. ЗЫ... От одного упоминании про нарiка, который дилетантски пытается тупо манипулировать сознанием Запада, блювати хочеться.
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01.02.2024 15:46 Відповісти
Так подорвите или сделайте диверсию на железнодорожном перегоне на мосту Хансан Туманган, удар в таком глубоком тылу будет иметь серьезные политические и ментальные последствия
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01.02.2024 15:46 Відповісти
Тю, дочитал до слова диверсия, согрешил - подумал о другом.
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01.02.2024 15:51 Відповісти
у зе!поца винуваті всі! всі йому, щось винні!
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01.02.2024 15:52 Відповісти
Северная Корея передала России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов для войны в Украине, https://www.reuters.com/world/us-releases-image-alleged-north-korea-shipment-weapons-russia-white-house-2023-10-13/ сообщает Reuters со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Кирби.

По имеющимся у властей США данным, в период с 7 сентября по 1 октября судно под российским флагом доставило груз со склада боеприпасов в КНДР в российский порт, откуда груз был перевезен на российский военный склад.
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01.02.2024 15:56 Відповісти
А ти запиляєш мільйон відосиків.
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01.02.2024 16:07 Відповісти
шо мало дали , крути педали пока не дали
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01.02.2024 16:07 Відповісти
Ну, передали. Хто тобі, кривава гнида, заважав купити міліон для ЗСУ - а яйця по 17 та багато чого іншого крадівництва.
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01.02.2024 16:09 Відповісти
У нас мільон дронів, це навіть краще - тому що точніше, та своє.

І ще щось обіцяно без уточнення кількості (військова таєманиця), тому "потужно", "дуже потужно", і т.п.
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01.02.2024 16:10 Відповісти
Єс дає 600 тис,400 тис могли б і самі випускати..

А то тільки й чутно,налагодимо випуск...
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01.02.2024 16:22 Відповісти
Північна Корея в 5 разів менша за площею ніж Україна. Де ж твій мільйон снарядів, найвеличніший президент? Чи все на мільйон дронів витратив?
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01.02.2024 16:26 Відповісти
"Ми можемо збільшити виготовлення снарядів в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.
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01.02.2024 16:43 Відповісти
І знову це посміховисько у піжамі. ПрезЕдент навмисне дискредитує Україну!
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01.02.2024 16:47 Відповісти
100%%.....
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01.02.2024 19:02 Відповісти
А чому б не запропонувати свої снаряди робити, на кухні наприкла
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01.02.2024 18:50 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1753060271877128447

"Розвідка підтверджує, що Росія отримає від Пхеньяна мільйон артилерійських снарядів." Зеленський В оцій фразі - весь Зеленський. Він бреше, свято вірячи в брехню своєї "розвідки".
На США це не подіє. Вони вже отримали точні дані про можливості КНДР.
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01.02.2024 19:09 Відповісти
 
 