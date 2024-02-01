Зеленський - до лідерів ЄС: Росія отримає від КНДР мільйон артилерійських снарядів
Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС, який 1 лютого найбільше уваги приділив допомозі Києву на тлі українського опору російській агресії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода, глава держави нагадав партнерам про обіцянку, яку Євросоюз досі не виконав.
"Російська агресія проти Європи… тепер підкріплена іншим російським спільником, а саме артилерійськими снарядами та балістичними ракетами з Північної Кореї. Вони вже тероризують наші міста, на додаток до іранських "шахедів", які руйнують нашу цивільну інфраструктуру. Розвідка підтверджує, що Росія отримає від Пхеньяна мільйон артилерійських снарядів. Водночас, на жаль, реалізація європейського плану щодо постачання Україні мільйона артилерійських снарядів затягується. І це також є сигналом глобальної конкуренції, в якій Європа не може дозволити собі програти", - сказав президент України, закликавши до "єдності у створенні Фонду допомоги Україні в рамках нашого Європейського фонду миру".
"Це та надійність і довгострокова підтримка, яку ми зараз маємо поставити проти відповідних викликів. Не менш як 5 мільярдів євро на рік терміном на 4 роки. Чіткий пріоритет", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні лідери ЄС погодили допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро.
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чи те все фінансування "розійшлося" по-кишенях рєзнікавих, малярш, арахамій з шефірами та єрмачками....?
По имеющимся у властей США данным, в период с 7 сентября по 1 октября судно под российским флагом доставило груз со склада боеприпасов в КНДР в российский порт, откуда груз был перевезен на российский военный склад.
І ще щось обіцяно без уточнення кількості (військова таєманиця), тому "потужно", "дуже потужно", і т.п.
А то тільки й чутно,налагодимо випуск...
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1753060271877128447
"Розвідка підтверджує, що Росія отримає від Пхеньяна мільйон артилерійських снарядів." Зеленський В оцій фразі - весь Зеленський. Він бреше, свято вірячи в брехню своєї "розвідки".
На США це не подіє. Вони вже отримали точні дані про можливості КНДР.