Новейшее вооружение РФ превосходит оружие НАТО, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что новое вооружение РФ превосходит образцы западных стран, в частности НАТО. Советские разработки тоже якобы не хуже.

Об этом Путин сказал на форуме "Все для победы!" в Туле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский ТАСС

"Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события", - отметил российский диктатор.

Путин отметил, что успех на передовой линии зависит от быстрого ответа на средства поражения и разведки противника. Нужны, объясняет он, способы подавления и более эффективные средства.

"Конечно, если сравнивать современное вооружение НАТО и вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает. Кстати, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт", - заверил Путин.

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Путин отметил, что РФ увеличила производство бронезащиты в 10 раз, а обмундирование для военных в 2,5 раза и в целом "объемы производства в ОПК РФ растут постоянно".

"Выполнение гособоронзаказа идет практически на уровне 100%, государственный оборонный заказ на 2024 год существенно увеличен и полностью обеспечен финансами", - подчеркнул глава Кремля.

"Кто быстрее это все делает – тот и побеждает. Вот это сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы", - добавил Путин.

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