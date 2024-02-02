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Новости За рубежом
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Новейшее вооружение РФ превосходит оружие НАТО, - Путин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что новое вооружение РФ превосходит образцы западных стран, в частности НАТО. Советские разработки тоже якобы не хуже.

Об этом Путин сказал на форуме "Все для победы!" в Туле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский ТАСС

"Для того, чтобы сегодня быть успешными на поле боя, нужно быстро и адекватно реагировать на происходящие на поле боя события", - отметил российский диктатор.

Путин отметил, что успех на передовой линии зависит от быстрого ответа на средства поражения и разведки противника. Нужны, объясняет он, способы подавления и более эффективные средства.

"Конечно, если сравнивать современное вооружение НАТО и вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает. Кстати, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт", - заверил Путин.

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Путин отметил, что РФ увеличила производство бронезащиты в 10 раз, а обмундирование для военных в 2,5 раза и в целом "объемы производства в ОПК РФ растут постоянно".

"Выполнение гособоронзаказа идет практически на уровне 100%, государственный оборонный заказ на 2024 год существенно увеличен и полностью обеспечен финансами", - подчеркнул глава Кремля.

"Кто быстрее это все делает – тот и побеждает. Вот это сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы", - добавил Путин.

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Топ комментарии
+38
АналоГавнет…
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02.02.2024 17:24
+34
Його послухать - так і воно-не *****!
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02.02.2024 17:27
+28
Доведено "Івановцєм".
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02.02.2024 17:28
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Блин, вот ента аатпад.. Всем известно насчет кацап технологий - в руках кацапа навiть лайно iржавiе... Да и кацапы вроде это не отрицают , бо говорят о своей продукции, мол, аналоГовнет... ЗЫ.. чем бы пыня ни тешил себя, лишь бы не рюмсал. А дело до Гааги дойдет - прыти поубавится.
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02.02.2024 18:51 Ответить
Ну так ...всесильна зброя ,оцинкована пральна дошка ,з качалкою ....ху.ло ...дебіл бл...дь🐽
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02.02.2024 19:01 Ответить
Ви що , дебіли?Смієтесь?А от на фронті вже не смішно!Ви що не бачили інтерв'ю з нашим військовим , де він говорить о кацапське спорядження не поступається нашему , а в деяких моментах навіть краще?В усякому разі вони його самі виробляють , а ми? Це вже не 2022 рік!Чи сміються тільки членососи зеленого боневтіка?Думай -те!
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02.02.2024 19:26 Ответить
Потішило те шо ***** досі не розуміє чом збільшилося обмундирування.
Йому хтось поясне шо 400000 комплектів пішло по пізді тому збільшилося виробництво
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02.02.2024 19:32 Ответить
Хутін Пуй став розповідати про "особливості озброєння, поле бою", уявивши себе Бонапартом.. Економікою він вже не цікавиться так як її вже кончив. Розгром московщини тепер неминучий.
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02.02.2024 19:40 Ответить
Особливо це помітно коли петріоти 80-х років, знищують кинджали 2000-х.
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02.02.2024 19:40 Ответить
..і коли у аятолл у напівпоклоні випрошують "шахеди" та "балістику"
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02.02.2024 19:56 Ответить
І ТРЕБА Ж ТАК *********** БУЛО ЗРАНКУ, А КАЗАЛИ "НЕПЬЮЩИЙ", - як тут Петьку з Чапаєм не згадати... АРХ М
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02.02.2024 20:20 Ответить
А , хто ж сумнівається ?
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02.02.2024 20:46 Ответить
наприклад "большой подводный ракетный катер проекта 12411 "Молния" - "ивановец"" ))
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02.02.2024 21:58 Ответить
Путен на другой планете живёт, родной!
.
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02.02.2024 23:16 Ответить
Он сам выстроил такую идиотскую конструкцию, хочет видеть, то что хочет и окружил себя бездарями и жополизами, которые ему подсовывают, то что он хочет видеть и услышать!
Самый безнадежный обман - это самообман!
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03.02.2024 03:27 Ответить
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