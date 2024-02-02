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Новітнє озброєння РФ перевершує зброю НАТО, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нове озброєння РФ перевершує зразки західних країн, зокрема, НАТО. Радянські розробки також нібито не гірші.

Про це Путін сказав на форумі "Все для перемоги!" у Тулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський ТАСС.

"Для того, щоб сьогодні бути успішними на полі бою, потрібно швидко й адекватно реагувати на події, що відбуваються на полі бою", - зазначив російський диктатор.

Путін зауважив, що успіх на передовій лінії залежить від швидкої відповіді на засоби ураження та розвідки противника. Потрібні, пояснює він, способи придушення і власні більш ефективні засоби.

"Звичайно, якщо порівнювати сучасне озброєння НАТО та озброєння останнього періоду радянського часу, в чомусь воно поступається. До речі кажучи, не завжди. А якщо брати наші новітні озброєння, то вони явно всіх перевершують. Це очевидний факт", - запевнив Путін.

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Путін зазначив, що РФ збільшила виробництво бронезахисту у 10 разів, а обмундирування для військових у 2,5 раза, і в цілому "обсяги виробництва в ОПК РФ зростають постійно".

"Виконання держоборонзамовлення йде практично на рівні 100%, державне оборонне замовлення на 2024 рік суттєво збільшено та повністю забезпечено фінансами", - наголосив очільник Кремля.

"Хто швидше це все робить - той і перемагає. Ось це сьогоднішня особливість ведення збройної боротьби", - додав Путін.

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Топ коментарі
+38
АналоГавнет…
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02.02.2024 17:24
+34
Його послухать - так і воно-не *****!
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02.02.2024 17:27
+28
Доведено "Івановцєм".
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02.02.2024 17:28
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Блин, вот ента аатпад.. Всем известно насчет кацап технологий - в руках кацапа навiть лайно iржавiе... Да и кацапы вроде это не отрицают , бо говорят о своей продукции, мол, аналоГовнет... ЗЫ.. чем бы пыня ни тешил себя, лишь бы не рюмсал. А дело до Гааги дойдет - прыти поубавится.
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02.02.2024 18:51 Відповісти
Ну так ...всесильна зброя ,оцинкована пральна дошка ,з качалкою ....ху.ло ...дебіл бл...дь🐽
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02.02.2024 19:01 Відповісти
Ви що , дебіли?Смієтесь?А от на фронті вже не смішно!Ви що не бачили інтерв'ю з нашим військовим , де він говорить о кацапське спорядження не поступається нашему , а в деяких моментах навіть краще?В усякому разі вони його самі виробляють , а ми? Це вже не 2022 рік!Чи сміються тільки членососи зеленого боневтіка?Думай -те!
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02.02.2024 19:26 Відповісти
Потішило те шо ***** досі не розуміє чом збільшилося обмундирування.
Йому хтось поясне шо 400000 комплектів пішло по пізді тому збільшилося виробництво
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02.02.2024 19:32 Відповісти
Хутін Пуй став розповідати про "особливості озброєння, поле бою", уявивши себе Бонапартом.. Економікою він вже не цікавиться так як її вже кончив. Розгром московщини тепер неминучий.
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02.02.2024 19:40 Відповісти
Особливо це помітно коли петріоти 80-х років, знищують кинджали 2000-х.
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02.02.2024 19:40 Відповісти
..і коли у аятолл у напівпоклоні випрошують "шахеди" та "балістику"
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02.02.2024 19:56 Відповісти
І ТРЕБА Ж ТАК *********** БУЛО ЗРАНКУ, А КАЗАЛИ "НЕПЬЮЩИЙ", - як тут Петьку з Чапаєм не згадати... АРХ М
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02.02.2024 20:20 Відповісти
А , хто ж сумнівається ?
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02.02.2024 20:46 Відповісти
наприклад "большой подводный ракетный катер проекта 12411 "Молния" - "ивановец"" ))
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02.02.2024 21:58 Відповісти
Путен на другой планете живёт, родной!
.
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02.02.2024 23:16 Відповісти
Он сам выстроил такую идиотскую конструкцию, хочет видеть, то что хочет и окружил себя бездарями и жополизами, которые ему подсовывают, то что он хочет видеть и услышать!
Самый безнадежный обман - это самообман!
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03.02.2024 03:27 Відповісти
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