Новітнє озброєння РФ перевершує зброю НАТО, - Путін
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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нове озброєння РФ перевершує зразки західних країн, зокрема, НАТО. Радянські розробки також нібито не гірші.
Про це Путін сказав на форумі "Все для перемоги!" у Тулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський ТАСС.
"Для того, щоб сьогодні бути успішними на полі бою, потрібно швидко й адекватно реагувати на події, що відбуваються на полі бою", - зазначив російський диктатор.
Путін зауважив, що успіх на передовій лінії залежить від швидкої відповіді на засоби ураження та розвідки противника. Потрібні, пояснює він, способи придушення і власні більш ефективні засоби.
"Звичайно, якщо порівнювати сучасне озброєння НАТО та озброєння останнього періоду радянського часу, в чомусь воно поступається. До речі кажучи, не завжди. А якщо брати наші новітні озброєння, то вони явно всіх перевершують. Це очевидний факт", - запевнив Путін.
Путін зазначив, що РФ збільшила виробництво бронезахисту у 10 разів, а обмундирування для військових у 2,5 раза, і в цілому "обсяги виробництва в ОПК РФ зростають постійно".
"Виконання держоборонзамовлення йде практично на рівні 100%, державне оборонне замовлення на 2024 рік суттєво збільшено та повністю забезпечено фінансами", - наголосив очільник Кремля.
"Хто швидше це все робить - той і перемагає. Ось це сьогоднішня особливість ведення збройної боротьби", - додав Путін.
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Йому хтось поясне шо 400000 комплектів пішло по пізді тому збільшилося виробництво
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Самый безнадежный обман - это самообман!