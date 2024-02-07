Еще одно дело о слежке за сотрудниками Bihus.Info передали в ГБР

Киевская областная прокуратура 7 февраля передала от Национальной полиции в ГБР дело по заявлениям восьми сотрудников Bihus.Info о незаконной слежке.

Об этом сообщила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что производство постановлением прокурора было передано в Главное следственное управление ГБР.

Речь идет о деле нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 182 Уголовного Кодекса).

Максимец добавила, что вопрос о вероятном объединении производств будет решен после поступления материалов в ГСУ ГБР.

Напомним, 6 февраля Офис генпрокурора забрал у СБУ и передал ГБР расследование по слежке за Bihus.Info по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Слежка за Bihus.Info

Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.

"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих понятны. Но это не оправдание потому, что мы увидели на видео — а именно употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.

Позже Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.

Читайте также: Заказчиком преступления против журналистов следует считать Офис Президента, - Шабунин

СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также изъяла диски с записями камер.

Недавно журналисты Bihus.Info обратились с просьбой помочь идентифицировать лиц, вероятно, причастных к слежке за командой расследователей. Также сообщалось, что Bihus.Info идентифицировали офицеров СБУ, незаконно следивших за журналистами: они из Департамента защиты национальной государственности.

Читайте также: Слежка за журналистами Bihus.Info была и в последние дни. Мы замечали шпионов под офисом, - редактор проекта Юрченко