Еще одно дело о слежке за сотрудниками Bihus.Info передали в ГБР
Киевская областная прокуратура 7 февраля передала от Национальной полиции в ГБР дело по заявлениям восьми сотрудников Bihus.Info о незаконной слежке.
Об этом сообщила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.
Она рассказала, что производство постановлением прокурора было передано в Главное следственное управление ГБР.
Речь идет о деле нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 182 Уголовного Кодекса).
Максимец добавила, что вопрос о вероятном объединении производств будет решен после поступления материалов в ГСУ ГБР.
Напомним, 6 февраля Офис генпрокурора забрал у СБУ и передал ГБР расследование по слежке за Bihus.Info по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).
Слежка за Bihus.Info
Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.
"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих понятны. Но это не оправдание потому, что мы увидели на видео — а именно употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.
Позже Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.
СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также изъяла диски с записями камер.
Недавно журналисты Bihus.Info обратились с просьбой помочь идентифицировать лиц, вероятно, причастных к слежке за командой расследователей. Также сообщалось, что Bihus.Info идентифицировали офицеров СБУ, незаконно следивших за журналистами: они из Департамента защиты национальной государственности.
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Татаров разберется з Законом, Честью і Гідністю Феміди!
Його треба кудись діти зі всім оточенням аферистів і злодюг ,
залишилось 50 днів з невеликим гаком до його дембеля, все 🙁
Щипачі розслідують справу форточників.