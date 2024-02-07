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Еще одно дело о слежке за сотрудниками Bihus.Info передали в ГБР

бігус

Киевская областная прокуратура 7 февраля передала от Национальной полиции в ГБР дело по заявлениям восьми сотрудников Bihus.Info о незаконной слежке.

Об этом сообщила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что производство постановлением прокурора было передано в Главное следственное управление ГБР.

Речь идет о деле нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 182 Уголовного Кодекса).

Максимец добавила, что вопрос о вероятном объединении производств будет решен после поступления материалов в ГСУ ГБР.

Напомним, 6 февраля Офис генпрокурора забрал у СБУ и передал ГБР расследование по слежке за Bihus.Info по ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Слежка за Bihus.Info

Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.

"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих понятны. Но это не оправдание потому, что мы увидели на видео — а именно употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.

Позже Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.

Читайте также: Заказчиком преступления против журналистов следует считать Офис Президента, - Шабунин

СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также изъяла диски с записями камер.

Недавно журналисты Bihus.Info обратились с просьбой помочь идентифицировать лиц, вероятно, причастных к слежке за командой расследователей. Также сообщалось, что Bihus.Info идентифицировали офицеров СБУ, незаконно следивших за журналистами: они из Департамента защиты национальной государственности.

Читайте также: Слежка за журналистами Bihus.Info была и в последние дни. Мы замечали шпионов под офисом, - редактор проекта Юрченко

Автор: 

прокуратура (5009) слежка (190) ГБР (2980) Бигус (191)


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Топ комментарии
+14
Тобто, поховали під особистий контроль татарова.
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07.02.2024 14:55
+8
Це такий новий, але зовсім не смішний анекдот: ДБР розслідує справу СБУ.
Щипачі розслідують справу форточників.
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07.02.2024 15:14
+7
До ДБР , це щоб все зам`яти ? Єрмак з Татаровим не в курсі ,чим закінчив янукович ?
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07.02.2024 14:56
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07.02.2024 14:54 Ответить
більше гундосого лайна, репресій, та стеження за громадянами. в Україні повинно бути своє хйло. гундосе, тупе, але хйло
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07.02.2024 16:45 Ответить
Тобто, поховали під особистий контроль татарова.
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07.02.2024 14:55 Ответить
з лівого кармана переклали в правий
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07.02.2024 15:00 Ответить
це бумєранг - де починалось, там і закінчиться.
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07.02.2024 15:03 Ответить
До ДБР , це щоб все зам`яти ? Єрмак з Татаровим не в курсі ,чим закінчив янукович ?
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07.02.2024 14:56 Ответить
а то вони не в курсі, що з їхнім ідейним татком сталося. досі жалкують
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07.02.2024 16:46 Ответить
Ну, татаровское ДБР сейчас нам "нарасследует" Держите карман шире. С таким же успехом ее можно сразу закопать в клумбе у ОПы.
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07.02.2024 14:58 Ответить
Царство небесне тій справі.
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07.02.2024 15:02 Ответить
Краще б відразу на цвинтар передали.
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07.02.2024 15:03 Ответить
В ту контору, що знімала клістрони із наших систем ППО перед вторгненням і клепала справи проти генералів Марченко і Павловського? Тоді нормально для влади. Вона може спати спокійно, ці "специ" зроблять все, як потрібно, а не як каже закон.
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07.02.2024 15:03 Ответить

Татаров разберется з Законом, Честью і Гідністю Феміди!
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07.02.2024 15:04 Ответить
Ага ща 50 чоловік з ДБР будут вести слідство, опитувати, і т.д як 30 лбів з СБУ стежили за десятком чоловік з Бігус за наказом людей з жОпи а воювати некому і ухилянт саме ти
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07.02.2024 15:04 Ответить
А хто контролює ДБР ? всі прикрасно знають .
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07.02.2024 15:08 Ответить
Вся справа в Зе що незрозуміло?!
Його треба кудись діти зі всім оточенням аферистів і злодюг ,
залишилось 50 днів з невеликим гаком до його дембеля, все 🙁
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07.02.2024 15:08 Ответить
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07.02.2024 15:09 Ответить
Щоб застрілитись, треба мати честь
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07.02.2024 17:55 Ответить
Це такий новий, але зовсім не смішний анекдот: ДБР розслідує справу СБУ.
Щипачі розслідують справу форточників.
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07.02.2024 15:14 Ответить
Бігус Пороха замазав - замаже і цього
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07.02.2024 15:37 Ответить
тоді бігусу завзято допомогала кастрюля коломойского з мосійчук яка оболванила перед цим 73% кварталом 95
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07.02.2024 15:43 Ответить
Одна надія на журналістів треба ще відслідити оту падлюку з СБУ яка не зявляеться на суд янелоха проти Червінського прикриваючись занятістью в СБУ. *** яких же паскуд понабирали до цього органу який ніколи не служив Україні а тільки собі та жінці.
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07.02.2024 15:41 Ответить
Наркомани нвм не друзі
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07.02.2024 15:44 Ответить
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07.02.2024 16:23 Ответить
Чому компроментуюче відео на команду Бігуса з'явилось не в матеріалах якоїсь справи проти них, а в телеграм-каналі? Тобто, хтось комусь його злив? Якщо це була санкціонована операція, то це вже злочин за розголошення досудової інформації. Якщо це самодіяльність, то це теж злочин - хто давав на це дозвіл? Виходить, цим підрозділом СБУ ніхто не керує, ніхто не знає, чим займаються його співробітники. Виходить, робити їм нічого - 30 упітанних в расцвєтє сіл не на фронті, а прохолоджуються біля кафе навпроти офісу? Та і #єр би з ними, ми ж розуміємо, що хтось дав команду. І оці людішки збираються звільняти Залужного? Невже і це стерпимо?
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07.02.2024 17:49 Ответить
Розмазали справу як і підтримку Заходу. Хтось щось с#издив, чі підробив, але, подивиться, так незначно, що і уваги не заслуговує. В цьому весь ЗЁ. Отак це кодло і живє на мізері, бідолашнє
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07.02.2024 18:17 Ответить
 
 