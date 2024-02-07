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Новини
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Ще одну справу про стеження за співробітниками Bihus.Info передали до ДБР

бігус

Київська обласна прокуратура 7 лютого передала від Національної поліції до ДБР справу за заявами восьми співробітників Bihus.Info щодо незаконного стеження.

Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що провадження постановою прокурора передали до Головного слідчого управління ДБР.

Йдеться про справу щодо порушення недоторканості приватного життя (ст. 182 Кримінального Кодексу).

Максимець додала, що питання щодо ймовірного об’єднання проваджень буде вирішено після надходження матеріалів до ГСУ ДБР.

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Нагадаємо, 6 лютого Офіс генпрокурора забрав у СБУ і передав ДБР розслідування щодо стеження за Bihus.Info за ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Стеження за журналістами Bihus.info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

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"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео - а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.

Автор: 

прокуратура (3673) стеження (123) ДБР (3483) Бігус Денис (195)


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Топ коментарі
+14
Тобто, поховали під особистий контроль татарова.
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07.02.2024 14:55
+8
Це такий новий, але зовсім не смішний анекдот: ДБР розслідує справу СБУ.
Щипачі розслідують справу форточників.
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07.02.2024 15:14
+7
До ДБР , це щоб все зам`яти ? Єрмак з Татаровим не в курсі ,чим закінчив янукович ?
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07.02.2024 14:56
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07.02.2024 14:54 Відповісти
більше гундосого лайна, репресій, та стеження за громадянами. в Україні повинно бути своє хйло. гундосе, тупе, але хйло
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07.02.2024 16:45 Відповісти
Тобто, поховали під особистий контроль татарова.
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07.02.2024 14:55 Відповісти
з лівого кармана переклали в правий
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07.02.2024 15:00 Відповісти
це бумєранг - де починалось, там і закінчиться.
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07.02.2024 15:03 Відповісти
До ДБР , це щоб все зам`яти ? Єрмак з Татаровим не в курсі ,чим закінчив янукович ?
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07.02.2024 14:56 Відповісти
а то вони не в курсі, що з їхнім ідейним татком сталося. досі жалкують
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07.02.2024 16:46 Відповісти
Ну, татаровское ДБР сейчас нам "нарасследует" Держите карман шире. С таким же успехом ее можно сразу закопать в клумбе у ОПы.
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07.02.2024 14:58 Відповісти
Царство небесне тій справі.
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07.02.2024 15:02 Відповісти
Краще б відразу на цвинтар передали.
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07.02.2024 15:03 Відповісти
В ту контору, що знімала клістрони із наших систем ППО перед вторгненням і клепала справи проти генералів Марченко і Павловського? Тоді нормально для влади. Вона може спати спокійно, ці "специ" зроблять все, як потрібно, а не як каже закон.
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07.02.2024 15:03 Відповісти

Татаров разберется з Законом, Честью і Гідністю Феміди!
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07.02.2024 15:04 Відповісти
Ага ща 50 чоловік з ДБР будут вести слідство, опитувати, і т.д як 30 лбів з СБУ стежили за десятком чоловік з Бігус за наказом людей з жОпи а воювати некому і ухилянт саме ти
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07.02.2024 15:04 Відповісти
А хто контролює ДБР ? всі прикрасно знають .
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07.02.2024 15:08 Відповісти
Вся справа в Зе що незрозуміло?!
Його треба кудись діти зі всім оточенням аферистів і злодюг ,
залишилось 50 днів з невеликим гаком до його дембеля, все 🙁
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07.02.2024 15:08 Відповісти
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07.02.2024 15:09 Відповісти
Щоб застрілитись, треба мати честь
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07.02.2024 17:55 Відповісти
Це такий новий, але зовсім не смішний анекдот: ДБР розслідує справу СБУ.
Щипачі розслідують справу форточників.
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07.02.2024 15:14 Відповісти
Бігус Пороха замазав - замаже і цього
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07.02.2024 15:37 Відповісти
тоді бігусу завзято допомогала кастрюля коломойского з мосійчук яка оболванила перед цим 73% кварталом 95
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07.02.2024 15:43 Відповісти
Одна надія на журналістів треба ще відслідити оту падлюку з СБУ яка не зявляеться на суд янелоха проти Червінського прикриваючись занятістью в СБУ. *** яких же паскуд понабирали до цього органу який ніколи не служив Україні а тільки собі та жінці.
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07.02.2024 15:41 Відповісти
Наркомани нвм не друзі
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07.02.2024 15:44 Відповісти
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07.02.2024 16:23 Відповісти
Чому компроментуюче відео на команду Бігуса з'явилось не в матеріалах якоїсь справи проти них, а в телеграм-каналі? Тобто, хтось комусь його злив? Якщо це була санкціонована операція, то це вже злочин за розголошення досудової інформації. Якщо це самодіяльність, то це теж злочин - хто давав на це дозвіл? Виходить, цим підрозділом СБУ ніхто не керує, ніхто не знає, чим займаються його співробітники. Виходить, робити їм нічого - 30 упітанних в расцвєтє сіл не на фронті, а прохолоджуються біля кафе навпроти офісу? Та і #єр би з ними, ми ж розуміємо, що хтось дав команду. І оці людішки збираються звільняти Залужного? Невже і це стерпимо?
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07.02.2024 17:49 Відповісти
Розмазали справу як і підтримку Заходу. Хтось щось с#издив, чі підробив, але, подивиться, так незначно, що і уваги не заслуговує. В цьому весь ЗЁ. Отак це кодло і живє на мізері, бідолашнє
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07.02.2024 18:17 Відповісти
 
 