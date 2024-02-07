Ще одну справу про стеження за співробітниками Bihus.Info передали до ДБР

Київська обласна прокуратура 7 лютого передала від Національної поліції до ДБР справу за заявами восьми співробітників Bihus.Info щодо незаконного стеження.

Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, передає Цензор.НЕТ.

Вона розповіла, що провадження постановою прокурора передали до Головного слідчого управління ДБР.

Йдеться про справу щодо порушення недоторканості приватного життя (ст. 182 Кримінального Кодексу).

Максимець додала, що питання щодо ймовірного об’єднання проваджень буде вирішено після надходження матеріалів до ГСУ ДБР.

Дивіться: Злочин СБУ проти журналістів: що сталося та хто винний? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Нагадаємо, 6 лютого Офіс генпрокурора забрав у СБУ і передав ДБР розслідування щодо стеження за Bihus.Info за ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

Стеження за журналістами Bihus.info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

Також читайте: Малюк про стеження за Bihus.Info: Дії співробітників ДЗНД є "неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень"

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео - а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.