Досудове розслідування у справі про стеження за Bihus.infо здійснюватиме ДБР

Кримінальне провадження за фактом стеження за журналістами Bihus.Info розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Офіс Генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою представника журналістської редакції Bihus.infо щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області (ч. 1 ст. 359 КК України)", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань.

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Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.

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