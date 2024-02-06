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Досудове розслідування у справі про стеження за Bihus.infо здійснюватиме ДБР

юрченко,бігус

Кримінальне провадження за фактом стеження за журналістами Bihus.Info розслідуватиме Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Офіс Генерального прокурора доручив слідчим Головного слідчого управління ДБР здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за заявою представника журналістської редакції Bihus.infо щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області (ч. 1 ст. 359 КК України)", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань.

Читайте: Малюк про стеження за Bihus.Info: Дії співробітників ДЗНД є "неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень"

Стеження за Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому співробітники Bihus.Info нібито вживають наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео - частина команди, а саме оператори. Журналісти, за його словами, наркотики не вживали.

"Команда усвідомлює всю жесть ситуації. Звісно, прослуховування і спостереження були незаконними, а цілі тих, хто записував, зрозумілі. Та це не є виправданням тому, що ми побачили на відео — а саме вживанню заборонених речовин кількома нашими колегами", - зазначили в команді.

Згодом Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року. А новорічний корпоратив став частиною операції силовиків.

СБУ розпочала провадження за фактом незаконного прослуховування та відеозйомки. А також вилучила диски із записами камер.

Нещодавно журналісти Bihus.Info звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів. Також повідомлялося, що Bihus.Info ідентифікували офіцерів СБУ, які незаконно стежили за журналістами: вони з Департаменту захисту національної державності.

Також читайте: Стеження за Bihus.Info: Рада викликала Малюка для доповіді

Автор: 

ДБР (3483) Бігус Денис (195) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+14
А що можуть об'єктивно розслідувати дезертири з ДБР, які накивали п'ятами з Києва ще до початку вторгнення?
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06.02.2024 16:10
+11
А у СБУ та ДБР різні володарі?! ОТОЖ що ні!
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06.02.2024 16:08
+8
Татаров керує справою проти себе. Браво!!!
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06.02.2024 16:35
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А у СБУ та ДБР різні володарі?! ОТОЖ що ні!
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06.02.2024 16:08 Відповісти
От би такий хай піднімався не тільки тоді, коли абідять журналістів!
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06.02.2024 16:10 Відповісти
А що можуть об'єктивно розслідувати дезертири з ДБР, які накивали п'ятами з Києва ще до початку вторгнення?
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06.02.2024 16:10 Відповісти
Як можуть обєктивно розслідувати дезертири ДБР, коли вони послуговуються мовою маскалів. При врученні підозри львівським підозрюваним, здається Гриневичам, дезертир ДБР -кремлівська консерва штокав і какав кримінальні процедури. Суд мав би відпустити арештованого через порушення процедури.
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06.02.2024 20:14 Відповісти
Напевно ж вийдуть на замовника.... Бо.. З дужим не борись, а з багатим
не судись.
***
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06.02.2024 16:13 Відповісти
І кинули Щуку в Річку...
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06.02.2024 16:14 Відповісти
..Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку..
Только Пиночет нам поможет..
Аминь..
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06.02.2024 16:14 Відповісти
+++
Пиночет в смысле диктатура? Поможет?
А как же право выезда мужчин за границу? А как самоуправство ТЦК?
Нам нужна диктатура с полным соблюдением Конституции.
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06.02.2024 20:04 Відповісти
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06.02.2024 16:15 Відповісти
мало схоже на їстівне, але ж на новий 19-й рік зайшло. По цих пір відригуємо, і всі в гівні.
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06.02.2024 16:22 Відповісти
А хто ДБР очолює?Людина Татарова розслідуватиме замовлення Татарова) https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sukhachov-chleny-komisiyi-dbr/31674530.html
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06.02.2024 16:15 Відповісти
слово куму єрмака:
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06.02.2024 16:17 Відповісти
Цирк
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06.02.2024 16:19 Відповісти
они вечером вместе в сауне соберутся и весело поржут над электоратом
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06.02.2024 16:20 Відповісти
ще й путіну позвонять по захищеній лінії, щоб разом пореготатати над *******.
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06.02.2024 16:28 Відповісти
На Валдаї у морозилнiй камерi немає нiяких захищених лiнiй
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06.02.2024 17:44 Відповісти
Мізинець правої ноги буде прискіпливо спостерігати за безіменним...
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06.02.2024 16:32 Відповісти
Татаров керує справою проти себе. Браво!!!
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06.02.2024 16:35 Відповісти
Та один хрен. Все - одна зеленая банда.
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06.02.2024 17:37 Відповісти
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin?__cft__[0]=AZW5aTpTV4do4ym5OKS1poJacyABkeLBaTl-Vn7vlvj2vJ-o3_CYuDrSfA_xQd6qVubcjB7TIx2mtLtO8pWN1bo_NoS-Y7gipM0a10itL_8xeJJtWcJ-M39EivtdFScJdulmyEsVQuB3GA1g3MuZX0IJ&__tn__=-UC%2CP-R Vitaliy Shabunin

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Татаров (ОГП) доручив Татарову (ДБР) розслідувати незаконні дії Татарова (СБУ).
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06.02.2024 17:56 Відповісти
Ахаха клоуны... что СБУ что ДБР курирует один и тот же ставленник от ОП рядовой Татаров, на кого эта клоунада рассчитана?
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06.02.2024 18:27 Відповісти
Добро пожаловать в наш кровавый вечерний квартал, там в ОП совсем мозги проплавлены порошком
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06.02.2024 18:30 Відповісти
Ну, тепер Бігуса точно посадять…
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06.02.2024 18:32 Відповісти
Бигус - это ЦРУ
кто его посадит?
обосцаный филиал фсб?
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06.02.2024 19:06 Відповісти
+++
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06.02.2024 20:05 Відповісти
Бігус звичайний грантоід, ні кращий ні гірший за інших.
Його завдання кусати владу, от він і кусає, як може.
Мабуть не знав, що зуби можуть вибити, але прийшла його черга…
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06.02.2024 19:26 Відповісти
Бігус не кусає владу, а виявляє злочинців у владі. Ну і звичайно краще чесно заробити грант ніж красти з дербюджету як кума ЗЕ
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07.02.2024 05:10 Відповісти
А чому не сбу - дізнались би - такого взагалі не було - слідчі дії порушень не виявили. Хоча і з дбр буде такаж відповідь. Ну десь через рік - у кращому випадку, коли всі забудуть.
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06.02.2024 20:07 Відповісти
Вселенский срач из-за обдолбанных журнашлюх.Других проблем нет в стране?
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06.02.2024 22:05 Відповісти
Проблеми є : зрадники у владі та такі як ти байдужі до злочинів які робить влада.
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07.02.2024 05:12 Відповісти
 
 