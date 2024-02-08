Молдова присоединилась к более чем 80% санкций ЕС против РФ

Молдова более чем на 80% присоединилась к санкциям Евросоюза против России, введенным после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Была гораздо меньше доля. Но в последнее время она выросла. И мы продолжим обращение, чтобы присоединиться к нашим европейским партнерам", - сказал Попшой.

Отвечая на вопрос, может ли Молдова возобновить отношения с Россией при действующих российских властях, глава МИД заявил, что в ближайшем будущем это невозможно.

"Учитывая сегодняшний опыт и ужасы, происходящие в Украине, из-за варварской, крайне циничной войны трудно говорить о каком-то значительном улучшении отношений в ближайшем будущем. В этом контексте, конечно, мы не можем говорить о нормализации отношений", - сказал Попшой.

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По его словам, когда государство грубо нарушает международное право и творит ужасы, подобных которым не было на европейском континенте со времен Второй мировой войны, улучшения отношений "придется подождать".

"На ужасы, которые происходят в Украине, невозможно закрыть глаза. России и российскому обществу понадобится очень много времени, чтобы переварить произошедшее", — сказал молдавский министр.

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