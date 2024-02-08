Молдова приєдналася до понад 80% санкцій ЄС проти РФ
Молдова більш як на 80% приєдналась до санкцій Євросоюзу проти Росії, які були запроваджені після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Була набагато менша частка. Але останнім часом вона зросла. І ми продовжимо звернення, щоб приєднатися до наших європейських партнерів", - сказав Попшой.
Відповідаючи на запитання, чи може Молдова відновити відносини з Росією за чинної російської влади, глава МЗС заявив, що в найближчому майбутньому це неможливо.
"З огляду на сьогоднішній досвід та жахи, що відбуваються в Україні, через варварську, вкрай цинічну війну важко говорити про якесь значне поліпшення відносин у найближчому майбутньому. У цьому контексті, звісно, ми не можемо говорити про нормалізацію відносин", - сказав Попшой.
За його словами, коли держава грубо порушує міжнародне право і здійснює жахи, подібних до яких не було на європейському континенті з часів Другої світової війни, на поліпшення відносин "доведеться почекати".
"На жахи, які відбуваються в Україні, неможливо заплющити очі. Росії та російському суспільству знадобиться надзвичайно багато часу, щоб переварити те, що сталося", — сказав молдовський міністр.
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