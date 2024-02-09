Сырский о новых задачах на должности главнокомандующего ВСУ: четкое планирование всех действий, подготовка воинов, масштабирование беспилотных систем и РЭБ
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский рассказал о стоящих перед ним сейчас задачах. Он заявил, что только изменения и постоянное совершенствование методов ведения боевых действий позволят добиться успеха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.
По его словам, сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи, в частности:
- четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, поступающем от наших международных партнеров;
- как можно более быстрое и рациональное распределение всего необходимого для боевых действий остается основной задачей военной логистики;
- знать все потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке.
"Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов", - объяснил главнокомандующий ВСУ.
Кроме того, заявил Сырский, важно:
- жизнь и здоровье военнослужащих – главная ценность армии. Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным;
- внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне.
"Только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути. Но, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне", - подчеркнул Сырский.
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Переклад на звичайну: "візьму під козирок" всі побажання клоуна, втрати не мають значення".
Військовий талант нашого Головнокомандувача дозволив нанести нищівної поразки ( у тричі чисельнішому війську ) московським лапотникам ( співвідношення втрат : 1:20 -на нашу користь; тобто знищили -10000 болотяників мокшо--чемерисів) Отож пам*ятаймо : яких ми славних прадідів велизих-- правнуки.. .якісь/ розумом / НЕпевні...Зневажена тисячалітня традиція українського народу ( яка і різнила нас між іншими ) .а саме: у час навали вражини-- оберати. на ВСЕНАРОДНОМУ ВІЧЕ . військовим керманичем із наймудріших. найдосвідченіших найвідданіших служінню Вітчизні !!! ( та ажніяк НЕ на гешефтній сходці срулят під бринкання кремлівської балалайки...)
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02yp4ZQdxDDMnkxnNgDh83zXMfseo9aHnjRHtdWZxXqc795BjwyUHXQTbzgQZZAL6Hl?__cft__[0]=AZW0EvQe3qA_2_DZcasVlXHdI0u8JT6MIo0VpPY07Qc-*****************************************-odhCOoX_cPHr9N34JPp0ZYQkkIOB54Po3nQo0XSHLzzbqKVXikteultTLr3oMi_lh_Sa5Yq8Y6sOORxGuGyD2BLA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Західні ЗМІ пишуть свої думки та висновки про нового головкома ЗСУ Олександра Сирського
Washington Post: Поки не зрозуміло, як призначення Сирського допоможе покращити «ситуацію, яка стає все більш небезпечною для України на полі бою». Українські військові «з особливою настороженістю ставляться» до Сирського, зокрема через його близькість до Зеленського.
Guardian: Сирський має «неоднозначну репутацію» серед бійців ЗСУ. Вважається, що він байдуже ставиться до життів військових під час операцій.
Financial Times: Сирського розглядають як близького прихильника Зеленського, але широко недолюблюють серед звичайних солдатів. Західні чиновники та аналітики сумніваються щодо рішень Сирського і не впевнені, що він може протистояти втручанню політиків.
Times: Багато офіцерів потішаються над Сирським, оскільки він «просто підкоряється інструкціям, не сперечаючись із Зеленським». Його також звинувачують у втраті «найкращих офіцерів України». Мовляв, Сирський несе таку саму відповідальність за провал літнього контрнаступу, як і Залужний.
Як бачите висновки не комплементарні. Більше того, вони критичні. Журналісти на Заході можуть казати те, про що думають західні політики, але не можуть публічно говорити через багато причин. Тому заява помічниця глави Пентагону Селести Валландер про те, що Сирський досвідчений та успішний воєначальник треба сприймати, як коректність 5аших партнерів, які все вже раніше висказали Зеленському та попередили його про всі ризики і негатив такого призначення. Але в демократичних країнах визнають право Зеленського призначати Головкома, тому будуть працювати будь з ким, кого призначать. Навіть, якщо це буде Безугла, Тищенко чи якась інша Арахамія. І це нормально. А от для того, щоб зрозуміти, що насправді вони думають, треба читати західні ЗМІ та спілкуватися з політиками особисто.
той самий совок що і в парашників
Як що патріоти розтріляють Зе владу, це буде зроблено.
Про закони в тебе смішна ремарка - Зе влада законами підтирається з 2019.
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
а то Залужний не міг ніяк план оприлюднити , тепер перемога неминуча ...