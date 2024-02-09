Сырский о новых задачах на должности главнокомандующего ВСУ: четкое планирование всех действий, подготовка воинов, масштабирование беспилотных систем и РЭБ

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский рассказал о стоящих перед ним сейчас задачах. Он заявил, что только изменения и постоянное совершенствование методов ведения боевых действий позволят добиться успеха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

По его словам, сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи, в частности:

четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, поступающем от наших международных партнеров;

как можно более быстрое и рациональное распределение всего необходимого для боевых действий остается основной задачей военной логистики;

знать все потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке.

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"Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов", - объяснил главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, заявил Сырский, важно:

жизнь и здоровье военнослужащих – главная ценность армии. Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным;

внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне.

"Только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути. Но, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне", - подчеркнул Сырский.

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