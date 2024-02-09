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Новости Война
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Сырский о новых задачах на должности главнокомандующего ВСУ: четкое планирование всех действий, подготовка воинов, масштабирование беспилотных систем и РЭБ

олександр,сирський

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский рассказал о стоящих перед ним сейчас задачах. Он заявил, что только изменения и постоянное совершенствование методов ведения боевых действий позволят добиться успеха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

По его словам, сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи, в частности:

  • четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, поступающем от наших международных партнеров;
  • как можно более быстрое и рациональное распределение всего необходимого для боевых действий остается основной задачей военной логистики;
  • знать все потребности фронта и владеть ситуацией на каждом его участке.

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"Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов", - объяснил главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, заявил Сырский, важно:

  • жизнь и здоровье военнослужащих – главная ценность армии. Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным;
  • внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне.

"Только изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути. Но, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне", - подчеркнул Сырский.

Также читайте: Пентагон о назначении нового Главнокомандующего ВСУ: Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже с ним работали

Автор: 

Александр Сырский (583)


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Топ комментарии
+70
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09.02.2024 12:56
+55
тобто, Залужний не давав йому цього робити на його фронті???
чи у него все це було, і небуло нікуя там, де не було Сирського???
***** якась
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09.02.2024 12:58
+50
Раніше на посаді командувача сухопутних військ він командував величезною кількістю військових без будь-якого планування?
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09.02.2024 12:58
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"Чітке планування всіх дій" і терміновий доклад Маряні Безумній. Вона цього так чекає, так чекає.....(((((
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09.02.2024 15:01 Ответить
Все это Залужный мешал делать? Странно слышать это от того кто командовал всеми сухопутныии войсками Украины 2 года или сколько там
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09.02.2024 15:31 Ответить
як можна ставитись до людини і мати до неї повагу, якщо воня повторює слова тупих піарників Блазня?
Переклад на звичайну: "візьму під козирок" всі побажання клоуна, втрати не мають значення".
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09.02.2024 15:31 Ответить
- Наші .славні. вої- предки дуже б зажурилися. дізнавшись і про таку владу .і про такий стан речей на російсько--українських фронтах... Доречно нагадати історичне : якби ми мали реальну .українську владу ( а не збрід ЗЕ-засланців . зайд- манкуртів. срулят-комбінаторів--махінаторів ) то неодмінно б відзначали нині ( на ДЕРЖАВНОМУ рівні ) історичну подію з нагоди : 510--річчя ВЕЛИКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПЕРЕМОГИ . під орудою нашого Князя. Константина Острозького. над московитами царя Василя-- 111 під Оршою !!!
Військовий талант нашого Головнокомандувача дозволив нанести нищівної поразки ( у тричі чисельнішому війську ) московським лапотникам ( співвідношення втрат : 1:20 -на нашу користь; тобто знищили -10000 болотяників мокшо--чемерисів) Отож пам*ятаймо : яких ми славних прадідів велизих-- правнуки.. .якісь/ розумом / НЕпевні...Зневажена тисячалітня традиція українського народу ( яка і різнила нас між іншими ) .а саме: у час навали вражини-- оберати. на ВСЕНАРОДНОМУ ВІЧЕ . військовим керманичем із наймудріших. найдосвідченіших найвідданіших служінню Вітчизні !!! ( та ажніяк НЕ на гешефтній сходці срулят під бринкання кремлівської балалайки...)
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09.02.2024 15:31 Ответить
четкое планирование всех действий по согласовании с безуглой
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09.02.2024 15:36 Ответить
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09.02.2024 16:01 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZW0EvQe3qA_2_DZcasVlXHdI0u8JT6MIo0VpPY07Qc-*****************************************-odhCOoX_cPHr9N34JPp0ZYQkkIOB54Po3nQo0XSHLzzbqKVXikteultTLr3oMi_lh_Sa5Yq8Y6sOORxGuGyD2BLA&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

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Західні ЗМІ пишуть свої думки та висновки про нового головкома ЗСУ Олександра Сирського

Washington Post: Поки не зрозуміло, як призначення Сирського допоможе покращити «ситуацію, яка стає все більш небезпечною для України на полі бою». Українські військові «з особливою настороженістю ставляться» до Сирського, зокрема через його близькість до Зеленського.

Guardian: Сирський має «неоднозначну репутацію» серед бійців ЗСУ. Вважається, що він байдуже ставиться до життів військових під час операцій.

Financial Times: Сирського розглядають як близького прихильника Зеленського, але широко недолюблюють серед звичайних солдатів. Західні чиновники та аналітики сумніваються щодо рішень Сирського і не впевнені, що він може протистояти втручанню політиків.

Times: Багато офіцерів потішаються над Сирським, оскільки він «просто підкоряється інструкціям, не сперечаючись із Зеленським». Його також звинувачують у втраті «найкращих офіцерів України». Мовляв, Сирський несе таку саму відповідальність за провал літнього контрнаступу, як і Залужний.

Як бачите висновки не комплементарні. Більше того, вони критичні. Журналісти на Заході можуть казати те, про що думають західні політики, але не можуть публічно говорити через багато причин. Тому заява помічниця глави Пентагону Селести Валландер про те, що Сирський досвідчений та успішний воєначальник треба сприймати, як коректність 5аших партнерів, які все вже раніше висказали Зеленському та попередили його про всі ризики і негатив такого призначення. Але в демократичних країнах визнають право Зеленського призначати Головкома, тому будуть працювати будь з ким, кого призначать. Навіть, якщо це буде Безугла, Тищенко чи якась інша Арахамія. І це нормально. А от для того, щоб зрозуміти, що насправді вони думають, треба читати західні ЗМІ та спілкуватися з політиками особисто.
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09.02.2024 16:14 Ответить
А що тут незрозумілого, треба було знищить Залужного і поставить лояльного главкома, тільки для чого лояльного?
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09.02.2024 16:28 Ответить
Вже всі плани через д'єрмака злив ФСБешникам! Браво.
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09.02.2024 16:15 Ответить
Стає дуже тривожно, це Зеленський так обновив владу?! Схоже нас чекають дуже трагічні часи.....
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09.02.2024 16:26 Ответить
Все его тезисы напоминают курсовую студента -троечника... Надергал из учебника то да сё... ОБщие фразы... наверно из введения в тему драл текст
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09.02.2024 16:27 Ответить
Чітке планування - а плани будуть потраплятимуть ворогу на стіл, так буде?
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09.02.2024 16:31 Ответить
А читали новину???? Оіфіційно. Кабмін дозвлоив ТЦК і ВЛК тепер працювати цілодобово!
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09.02.2024 16:40 Ответить
При Залужному зєрмак для того,щоб дізнатися якомога більше про плани ГШ, збирав тіпа"ставки ", а тепер буде отримувати все в телефоному режимі,тим паче,що Шаптала слідуючий!
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09.02.2024 16:57 Ответить
Сирський натякае, що при Залужному всього цього не робилося, ніякого планування, маштабуваннь, навчання воїнів не було. Паршиво він починае свою роботу. Типовий совок : клюнь ближнього, накакай на нижнього і піднімайся в свойому карятнику нагору. Не з того він почав. Очевидно заробляе бали в ЗЕбанутого блазня. Таких людей не поважають.
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09.02.2024 17:05 Ответить
Интересно как шоумен собирается провести мобилизацию под генерала с репутацией мясника?
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09.02.2024 17:22 Ответить
Цікаве з кого він зібрався провести ще одну мобілізацію?Пенсіонерів чи кладовища підіймати.
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09.02.2024 17:36 Ответить
Вкотре все розмите вкотре розрахунок ще на +5 років війни і вкотре людина думає що тут воєнний резерв +10 млн чоловік.І думає що штати ще в наступному році відвалять лярдів 50.......Ми йдемо реально до катасрофи з такими пустоголовими....
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09.02.2024 17:34 Ответить
в телеграмі (Реальний Київ) показали відео що кияни вийшли на Майдан на підтримку Залужного...
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09.02.2024 17:49 Ответить
До сраки то все. Якшо швидко не розійдуться, то приїде ТЦК і обілетить.
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09.02.2024 21:41 Ответить
там люди в основном в возрасте....
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09.02.2024 23:01 Ответить
Москалі в судах, в вр, в оп, в прокуратурі, в мусарні, в сбу, а тепер зустручайте - москалі керують і українським військом.
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09.02.2024 18:38 Ответить
там більшість євреї, а вже потім росіяни
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10.02.2024 09:05 Ответить
Коротко і ясно...
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09.02.2024 19:10 Ответить
https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2024/02/08/zaluzhny-is-out-the-butcher-is-in-00140206#:~:text=The%20greatest%20military%20*******%2***,the%20former%20ground%20forces%20chief. В Politico вийшла стаття, де Сирського називають "м'ясникаом". Саме так його називають солдати. І це не про ставлення до окупантів. Politico винесло цю кличку Сирського в заголовок не випадково. Це багато про що говорить... Б. Береза
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09.02.2024 19:20 Ответить
ну і що тут нового
той самий совок що і в парашників
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09.02.2024 20:48 Ответить
ШТРЕЙКБРЕХЕР
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09.02.2024 20:59 Ответить
и да но не совсем так. военные не имеют права без ВПоложения тасовать подрозделения. ВП вводит през при угрозе вторжения а не после вторжения. ****** пол года строил дороги
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09.02.2024 21:24 Ответить
Ніхто не завжає ввожити Верховному Головнокомандуючому Стан Вйни.
Як що патріоти розтріляють Зе владу, це буде зроблено.
Про закони в тебе смішна ремарка - Зе влада законами підтирається з 2019.
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09.02.2024 21:27 Ответить
Нехай Вас Благословить Бог...Ми в вас віримо!
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09.02.2024 21:15 Ответить
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09.02.2024 21:32 Ответить
Ви ж слухали різні кремлівські говорящі голови з усіх помийок, цитували проплачені антиукраїнські опитування, які втирали вам, що вибори проводити, не на часі, не можна і т.п.
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10.02.2024 00:41 Ответить
не морозь слухач
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10.02.2024 00:52 Ответить
Ну всьо... щас як заживьом! Епоха бідності в армії скінчилася! Там від стабільності переходять до добробуту! І кожну суботу відосік про те, як стане краще вже післязавтра...
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09.02.2024 21:40 Ответить
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09.02.2024 21:44 Ответить
Перш за все, так званий президент, треба виперти та посадити дєрьмака, хламідію, подляка, татарова, смірнова, шурму, баканова, резнікова, гетьманцева та іншу мерзоту, яка окопувала Банкову та розкрадала армію, також припинити цькування Главкома, щоб хоч трошки допомогло виправдити себе перед народним судом....
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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09.02.2024 22:40 Ответить
єрмаківська іуда!
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10.02.2024 00:23 Ответить
чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яке надходить від наших міжнародних партнерів;.........................................................НЕ БУЛО......................................................................................найшвидший та раціональний розподіл необхідного для бойових дій залишається основним завданням військової логістики;...........НЕ БУЛО................................................................знати усі потреби фронту й володіти ситуацією на кожній його ділянці. .....................................НЕ ЗНАЙШОВ
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10.02.2024 00:57 Ответить
шо і маряна одобрила вже план ? оце я розумію швиденько і креативненько

а то Залужний не міг ніяк план оприлюднити , тепер перемога неминуча ...
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11.02.2024 07:37 Ответить
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