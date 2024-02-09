Сирський про нові завдання на посаді головнокомандувача ЗСУ: чітке планування всіх дій, підготовка воїнів, масштабування безпілотних систем та РЕБ

Новий головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський розповів про нові завдання, які стоять перед ним зараз. Він заявив, що лише зміни та постійне вдосконалення методів ведення бойових дій дозволять досягти успіху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

За його словами, сьогодні перед Україною на порядку денному стоять нові завдання, зокрема:

чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яке надходить від наших міжнародних партнерів;

найшвидший та раціональний розподіл необхідного для бойових дій залишається основним завданням військової логістики;

знати усі потреби фронту й володіти ситуацією на кожній його ділянці.

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"Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, заявив Сирський, важливо:

життя й здоров’я військовослужбовців є головною цінністю армії. Дотримання балансу між виконанням бойових завдань й відновленням частин й підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним;

запровадження нових технічних рішень й масштабування успішного досвіду, як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні.

"Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні", - наголосив Сирський.

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