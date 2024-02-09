Сирський про нові завдання на посаді головнокомандувача ЗСУ: чітке планування всіх дій, підготовка воїнів, масштабування безпілотних систем та РЕБ
Новий головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський розповів про нові завдання, які стоять перед ним зараз. Він заявив, що лише зміни та постійне вдосконалення методів ведення бойових дій дозволять досягти успіху.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.
За його словами, сьогодні перед Україною на порядку денному стоять нові завдання, зокрема:
- чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яке надходить від наших міжнародних партнерів;
- найшвидший та раціональний розподіл необхідного для бойових дій залишається основним завданням військової логістики;
- знати усі потреби фронту й володіти ситуацією на кожній його ділянці.
"Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів", - пояснив головнокомандувач ЗСУ.
Крім того, заявив Сирський, важливо:
- життя й здоров’я військовослужбовців є головною цінністю армії. Дотримання балансу між виконанням бойових завдань й відновленням частин й підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним;
- запровадження нових технічних рішень й масштабування успішного досвіду, як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні.
"Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні", - наголосив Сирський.
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Переклад на звичайну: "візьму під козирок" всі побажання клоуна, втрати не мають значення".
Військовий талант нашого Головнокомандувача дозволив нанести нищівної поразки ( у тричі чисельнішому війську ) московським лапотникам ( співвідношення втрат : 1:20 -на нашу користь; тобто знищили -10000 болотяників мокшо--чемерисів) Отож пам*ятаймо : яких ми славних прадідів велизих-- правнуки.. .якісь/ розумом / НЕпевні...Зневажена тисячалітня традиція українського народу ( яка і різнила нас між іншими ) .а саме: у час навали вражини-- оберати. на ВСЕНАРОДНОМУ ВІЧЕ . військовим керманичем із наймудріших. найдосвідченіших найвідданіших служінню Вітчизні !!! ( та ажніяк НЕ на гешефтній сходці срулят під бринкання кремлівської балалайки...)
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02yp4ZQdxDDMnkxnNgDh83zXMfseo9aHnjRHtdWZxXqc795BjwyUHXQTbzgQZZAL6Hl?__cft__[0]=AZW0EvQe3qA_2_DZcasVlXHdI0u8JT6MIo0VpPY07Qc-*****************************************-odhCOoX_cPHr9N34JPp0ZYQkkIOB54Po3nQo0XSHLzzbqKVXikteultTLr3oMi_lh_Sa5Yq8Y6sOORxGuGyD2BLA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Західні ЗМІ пишуть свої думки та висновки про нового головкома ЗСУ Олександра Сирського
Washington Post: Поки не зрозуміло, як призначення Сирського допоможе покращити «ситуацію, яка стає все більш небезпечною для України на полі бою». Українські військові «з особливою настороженістю ставляться» до Сирського, зокрема через його близькість до Зеленського.
Guardian: Сирський має «неоднозначну репутацію» серед бійців ЗСУ. Вважається, що він байдуже ставиться до життів військових під час операцій.
Financial Times: Сирського розглядають як близького прихильника Зеленського, але широко недолюблюють серед звичайних солдатів. Західні чиновники та аналітики сумніваються щодо рішень Сирського і не впевнені, що він може протистояти втручанню політиків.
Times: Багато офіцерів потішаються над Сирським, оскільки він «просто підкоряється інструкціям, не сперечаючись із Зеленським». Його також звинувачують у втраті «найкращих офіцерів України». Мовляв, Сирський несе таку саму відповідальність за провал літнього контрнаступу, як і Залужний.
Як бачите висновки не комплементарні. Більше того, вони критичні. Журналісти на Заході можуть казати те, про що думають західні політики, але не можуть публічно говорити через багато причин. Тому заява помічниця глави Пентагону Селести Валландер про те, що Сирський досвідчений та успішний воєначальник треба сприймати, як коректність 5аших партнерів, які все вже раніше висказали Зеленському та попередили його про всі ризики і негатив такого призначення. Але в демократичних країнах визнають право Зеленського призначати Головкома, тому будуть працювати будь з ким, кого призначать. Навіть, якщо це буде Безугла, Тищенко чи якась інша Арахамія. І це нормально. А от для того, щоб зрозуміти, що насправді вони думають, треба читати західні ЗМІ та спілкуватися з політиками особисто.
той самий совок що і в парашників
Як що патріоти розтріляють Зе владу, це буде зроблено.
Про закони в тебе смішна ремарка - Зе влада законами підтирається з 2019.
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
а то Залужний не міг ніяк план оприлюднити , тепер перемога неминуча ...