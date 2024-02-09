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В интервью Карлсону Путин лишь повторил устаревшую пропагандистскую ложь, - Еврокомиссия

Інтерв'ю Володимира Путіна Такеру Карлсону

В своем интервью для бывшего американского журналиста Такера Карлсона президент РФ Владимир Путин не сказал ничего нового, а лишь повторил устаревшую ложь об Украине, о Западе и своей агрессивной войне против Украины, которая имеет последствия для всего мира.

Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Массрали, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не увидели ничего нового. Он (Путин. – Ред.) повторил старую ложь, искажения и манипуляции, продемонстрировал очень враждебное отношение к Западу, и это не новость. Мы сожалеем, что Путин де факто получил подобную платформу для манипуляций и распространения своей пропаганды", - сказала спикер Еврокомиссии.

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Она отметила, что Путин снова распространил уже известную ложь об Украине, которую пытается использовать для оправдания своей преступной и ничем не спровоцированной войны против Украины, против мирного соседа. Эта ложь, впрочем, остается опасной, ведь уже повлекла огромные страдания людей, привела к военным преступлениям и зверствам, совершенным против украинцев Россией.

"Путин еще раз продемонстрировал, что он не заинтересован в настоящих и содержательных шагах к миру, заявил, что Россия будет воевать "за свои интересы" до конца. Если Путин действительно хочет бороться за интересы российского народа и своей страны, он должен немедленно и безусловно вывести свои силы и военное оборудование со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ и ответить на огромные проблемы, перед которыми российское общество встает каждый день", - подчеркнула Набила Массрали.

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По ее словам, детализированный анализ лжи, распространенной президентом России, вскоре будет изложен на европейском ресурсе EU&Disinfo, который уже сейчас содержит описание более 60 тысяч случаев кремлевской дезинформации. Именно эти данные могут быть полезным источником достоверных данных, когда речь идет об очередной попытке масштабной дезинформации, которой является интервью Путина.

"Путин пытается распространять дезинформацию на глобальном уровне - и это то, что у него лучше всего получается, чтобы снять с себя ответственность за начало агрессии против Украины, оправдать зверства во время оккупации, а также избежать ответственности за глобальные последствия этой агрессии, относительно всплеска цен на продовольствие и энергию как в Украине, так и в других странах", - отметила представитель Еврокомиссии.

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Она подчеркнула, что ЕС наращивает дипломатические усилия и находится в контакте с наиболее пораженными странами и международными партнерами, чтобы привлечь агрессора к ответственности и смягчить глобальные последствия его агрессии.

"Украина остается высшим приоритетом для Европейского Союза, мы обязались поддерживать Украину в ее правомерной борьбе против агрессора, и продолжаем это делать... Европейский совет только что принял пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро, и сейчас этот пакет обсуждается бюджетными учреждениями ЕС. С начала войны Европейский Союз предоставил Украине помощь на общую сумму около 88 миллиардов евро", - добавила Набила Массрали.

Автор: 

Еврокомиссия (1452) пропаганда (3673) путин владимир (31239)


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Топ комментарии
+13
Що цікаво, розповідаючи про Джонсона, х..йло процитував Арахамію, назвавши його «гаспадін Арахамія», який сказав: ми б ще півтора року могли припинити цю війну, але британці нас вмовили і ми від цього відмовились.
Спростування Арахамії «я такого не казав» буде?
І з якого це дива він став у старого збоченця «гаспадінам»?
За які заслуги?
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09.02.2024 17:55
+11
Краткое содержание "интервью Ху#ла" и всех комментов к нему.
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09.02.2024 18:11
+10
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09.02.2024 17:47
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Правила форума Совет форумчан
Повинен був нову придумати?
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09.02.2024 17:44 Ответить
не смішно... через цього кінченого сталась жахлива трагедія, яка досі триває, а вам весело...
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09.02.2024 20:42 Ответить
так це двійник *****, чи трійник....?

немає арістовіча...-експерта по рашизму-путінізму...
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09.02.2024 17:45 Ответить
Неужели дошло?
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09.02.2024 17:46 Ответить
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09.02.2024 17:47 Ответить
Головне не те, що говорять, а те, що не говорять. Путін ні чого не сказав про УНР.
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09.02.2024 17:51 Ответить
Багато що не сказав: від руської мови (простої мови) - праукраїнської мови.
І на протилежність словенська мова (староцерковна мова) - праросійська мова.

Першою говорили прості люди, а це 99,9% населення Русі.
Другою говорили тільки церковники, точніше - намагались - говорити.

Про монголів. Про Велике князівство Литовське.

Не сказав про Гетьманщину, про Мазепу. Про Гоголя та Шевченка . Про Петлюру.
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09.02.2024 20:39 Ответить
Ну -- наишов свіжі вуха і грузить
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09.02.2024 17:51 Ответить
так він їх сам і виростив
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09.02.2024 20:41 Ответить
З одного боку добре що американський ( безугла) поїхав до ***** тепер весь світ побаче ще діагноз їбанутого фюрера не змінився а з другого боку показав що америка не та.
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09.02.2024 17:53 Ответить
,, тепер весь світ побаче ще діагноз їбанутого фюрера не змінився -- Побаче що навпаки, він загострився, бо пистанути таке про напад на Польщу, міг тіки невиліковнохворий,
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09.02.2024 18:00 Ответить
Це інтерв'ю показало не лише те що путій ******** але і те що він буде вести цю війну до свого кінця і навіть розпочне ядерну якщо зрозуміє що йому кінець.Спецслужбам усього світу пора реально задуматись як знищити цю бункерну крису інакше він знищить мільйони а можливо навіть мільярди людей
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09.02.2024 17:54 Ответить
никакой ядерной войны кацапчики не начнут, тем более китайцы категорически против
загуглите Aegis
это американская противоракетная система, которая сбивает входящие в атмасферу боеголовки путем кинетического попадания, как наши сбивали Кинжалы под Киевом
при этом Иджис успешно селектирует ложные и реальные боеголовки
эсминцы США с такими противоракетами разбросаны по всему миру и объединины в единую сеть
при попытке удара кацапчики получат такую *********, что не вспомнят от каких мамонтов они произошли
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09.02.2024 21:17 Ответить
А на практиці виявляється що до європи долетять всі 90% які злетять і 25% таки вразять свої цілі і цього цілком достатньо щоб зажарити ту саму європу,по америці результат буде гіршим але і їм вистачить і це чомусь розуміють і в омериці і в європі всі крім українців які добровільно-примусово 30 років роззброювались і деіндустріалізовувались на догоду американським ,європейським і російським лібералістичним мудакам
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10.02.2024 02:45 Ответить
російським лібералістичним мудакам?
это как пархатые большевицкие казаки из фильма про Штирлица
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10.02.2024 10:40 Ответить
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11.02.2024 18:49 Ответить
а в целом я согласен.
Хочешь мира - готовься к войне
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10.02.2024 10:41 Ответить
Скіки можна носитись з тим "інтерв'ю"
Один пі-дор висрав фекалії з власного мозку інший радісно те схавав. І натовп ідіотів які намагаються знайти в цьому якийсь сенс...
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09.02.2024 17:55 Ответить
Що цікаво, розповідаючи про Джонсона, х..йло процитував Арахамію, назвавши його «гаспадін Арахамія», який сказав: ми б ще півтора року могли припинити цю війну, але британці нас вмовили і ми від цього відмовились.
Спростування Арахамії «я такого не казав» буде?
І з якого це дива він став у старого збоченця «гаспадінам»?
За які заслуги?
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09.02.2024 17:55 Ответить
***** згадало свого агента, головного агента не палить ( пока)...
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09.02.2024 18:57 Ответить
Так он и Зермака спалил. Походу они в Омане разговаривали про отца "фронтовика"
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09.02.2024 20:25 Ответить
У Парижі.
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10.02.2024 08:35 Ответить
Ну тупооой....
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09.02.2024 17:56 Ответить
Там и новые весёлые истории были. Оказывается отец Зеленского успел с нацистами повоевать , несмотря на то что родился он в 1947 году.
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09.02.2024 17:56 Ответить
У ***** альцгеймер.
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09.02.2024 17:59 Ответить
Він сплутав папу з дєдушкою наркомана. Дєдушко справді служив в НКВД і розстрілював українців...
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09.02.2024 18:59 Ответить
ні, сємьон ізраілєвіч був мєнтом у Кривому Розі. Керував райвідділком.
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09.02.2024 21:38 Ответить
Основні тези маячні, пурги та іншої фігні, в інтерв'ю Такера Карлсона з )(уйлом:
- в росії вважають держпереворотом все, що сталося після 2014 року;
- росія була змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою;
- назву "Україна" придумали поляки;
- переговори з Україною 2022 року було практично завершено, але після відведення військ від Києва Україна викинула всі домовленості;
- Україна почала війну, мета росії - припинити її;
- усе лівобережжя Дніпра, включно з Києвом, є історично російськими землями.
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09.02.2024 18:03 Ответить
Забавно, що сьогодні якраз річниця Андрусівського перемир'я
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09.02.2024 18:11 Ответить
Тих "вічних мирів" було стільки що чергова річниця чергової угоди яка була порушена як тільки здавалось що є можливість ще щось відкусити говорить лише про те що угоди з москалями це відтермінування а не вирішення проблеми.
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09.02.2024 18:59 Ответить
Оманське літом 24го
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09.02.2024 19:45 Ответить
Рашка наслідок держпереворотів 1917 та 1991 років ...
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09.02.2024 19:35 Ответить
чого ж тоді Київ історично на правому березі завжди був? ))
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09.02.2024 20:31 Ответить
Так і на лівому більш ніж немало міст було
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11.02.2024 18:52 Ответить
Скажених тварин знищують, а не беруть у них інтерв'ю!
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09.02.2024 18:10 Ответить
Краткое содержание "интервью Ху#ла" и всех комментов к нему.
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09.02.2024 18:11 Ответить
це не пропаганда!
це марення, старіючого деградуючого маразматика на стероїдах.
воно існує, виключно, у своєму обмеженому чорно білому світі.
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09.02.2024 18:13 Ответить
Судячи про 25 хвилин екскурсу в історію, від Рюриковичів і до Сталіна, Пудінг забув на кого націлене його інтерв'ю.
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09.02.2024 18:14 Ответить
Історія України потребує офіційного тлумачення на рівні ООН.
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09.02.2024 18:23 Ответить
есть Хельсинский Акт 1975-го года, где кацапчики в лице тогда еще СССР согласились на нерушимость границ в Европе
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09.02.2024 21:34 Ответить
А до того Брестський Мир.
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09.02.2024 22:04 Ответить
Що видає Google на запит «Скільки років придурку?»
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09.02.2024 18:32 Ответить
Як пише європейське видання Politico, важливим у цьому інтерв'ю, яке є передбачуваним і тьмяним, є те, що Путін отримав безперешкодний доступ до величезної американської аудиторії перед виборами в США і не упустив можливості посіяти зерна сумнівів не лише щодо мудрості американської допомоги Україні, а й щодо самої політичної системи США.
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09.02.2024 18:40 Ответить
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09.02.2024 18:49 Ответить
Хтось очікував чогось іншого? Це інтерв'ю - один із елементів "передвиборчої" кампанії у виборах *****.
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09.02.2024 18:56 Ответить
Скорее под амер. выборы. Путю и так "выберут"
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09.02.2024 19:11 Ответить
Tucker Carlson interview: Fact-checking Putin's 'nonsense' history - фак на лицо
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09.02.2024 19:01 Ответить
Прям больше 2х часов лжи?
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09.02.2024 19:09 Ответить
Putin's 'nonsense'
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09.02.2024 19:22 Ответить
то що цілу, Єврокомісію скликали,щоб оцінити інтервью ?
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09.02.2024 19:35 Ответить
щоб Утіпутін не казав, але через нього сталась жахлива трагедія, і цього вже не скасовувати... а отже він немає шансу навіть в Пеклі, він абсолютна кінчений і 100% доживе до того моменту, коли гірько пожалкує за свої дії.
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09.02.2024 20:26 Ответить
Дов.****** зашкалює , у них на двох ,це вони у палаті / 6 ...один одному розказували про історію 🤯
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09.02.2024 21:06 Ответить
інтерв'ю мені сподобалось. *******. Тобто навіть мерзотник карлсон поїхав додому ******** від почутого.
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09.02.2024 21:35 Ответить
путин - *****
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09.02.2024 21:42 Ответить
Скажіть хтось американцям, що по логікі історичного екскурсу *****, Америка повинна негайно повернутися під керівництво Англії.
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09.02.2024 21:51 Ответить
и вообще нет такой страны сша. Они все англоговорящие - значит англичане
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10.02.2024 00:05 Ответить
😂😂😂
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10.02.2024 08:58 Ответить
😂😂😂😂
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10.02.2024 08:59 Ответить
Які ви злі! Треба поспівчувати Карлсончіку!
От уявить,що ви у палаці ********* диктатора,який за питаня яке йому не сподобається, може наказати вас розтягнути на дибі/кіньми,зварити у пальмовій олії чи ще щось зробить натхнений історичними екскурсами!
От поставте себе на його місце!
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10.02.2024 09:12 Ответить
 
 