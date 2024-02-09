В интервью Карлсону Путин лишь повторил устаревшую пропагандистскую ложь, - Еврокомиссия

В своем интервью для бывшего американского журналиста Такера Карлсона президент РФ Владимир Путин не сказал ничего нового, а лишь повторил устаревшую ложь об Украине, о Западе и своей агрессивной войне против Украины, которая имеет последствия для всего мира.

Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга для прессы заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Набила Массрали, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не увидели ничего нового. Он (Путин. – Ред.) повторил старую ложь, искажения и манипуляции, продемонстрировал очень враждебное отношение к Западу, и это не новость. Мы сожалеем, что Путин де факто получил подобную платформу для манипуляций и распространения своей пропаганды", - сказала спикер Еврокомиссии.

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Она отметила, что Путин снова распространил уже известную ложь об Украине, которую пытается использовать для оправдания своей преступной и ничем не спровоцированной войны против Украины, против мирного соседа. Эта ложь, впрочем, остается опасной, ведь уже повлекла огромные страдания людей, привела к военным преступлениям и зверствам, совершенным против украинцев Россией.

"Путин еще раз продемонстрировал, что он не заинтересован в настоящих и содержательных шагах к миру, заявил, что Россия будет воевать "за свои интересы" до конца. Если Путин действительно хочет бороться за интересы российского народа и своей страны, он должен немедленно и безусловно вывести свои силы и военное оборудование со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ и ответить на огромные проблемы, перед которыми российское общество встает каждый день", - подчеркнула Набила Массрали.

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По ее словам, детализированный анализ лжи, распространенной президентом России, вскоре будет изложен на европейском ресурсе EU&Disinfo, который уже сейчас содержит описание более 60 тысяч случаев кремлевской дезинформации. Именно эти данные могут быть полезным источником достоверных данных, когда речь идет об очередной попытке масштабной дезинформации, которой является интервью Путина.

"Путин пытается распространять дезинформацию на глобальном уровне - и это то, что у него лучше всего получается, чтобы снять с себя ответственность за начало агрессии против Украины, оправдать зверства во время оккупации, а также избежать ответственности за глобальные последствия этой агрессии, относительно всплеска цен на продовольствие и энергию как в Украине, так и в других странах", - отметила представитель Еврокомиссии.

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Она подчеркнула, что ЕС наращивает дипломатические усилия и находится в контакте с наиболее пораженными странами и международными партнерами, чтобы привлечь агрессора к ответственности и смягчить глобальные последствия его агрессии.

"Украина остается высшим приоритетом для Европейского Союза, мы обязались поддерживать Украину в ее правомерной борьбе против агрессора, и продолжаем это делать... Европейский совет только что принял пакет помощи для Украины на 50 миллиардов евро, и сейчас этот пакет обсуждается бюджетными учреждениями ЕС. С начала войны Европейский Союз предоставил Украине помощь на общую сумму около 88 миллиардов евро", - добавила Набила Массрали.