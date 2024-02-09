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В інтерв’ю Карлсону Путін лише повторив застарілу пропагандистську брехню, - Єврокомісія

Інтерв'ю Володимира Путіна Такеру Карлсону

У своєму інтерв’ю для колишнього американського журналіста Такера Карлсона президент РФ Володимир Путін не сказав нічого нового, а лише повторив застарілу брехню про Україну, про Захід та про свою агресивну війну проти України, що має наслідки для усього світу.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Європейської комісії Набіла Массралі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не побачили нічого нового. Він (Путін – ред.) повторив стару брехню, перекручення та маніпуляції, висловив велику ворожнечу щодо Заходу, і це не є новиною. Ми жалкуємо, що Путін де факто отримав подібну платформу для маніпуляцій та поширення своєї пропаганди", - сказала речниця Єврокомісії.

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Вона зауважила, що Путін знову поширив уже відому брехню про Україну, яку намагається використовувати для виправдання своєї злочинної та нічим не спровокованої війни проти України, проти мирного сусіда. Ця брехня, втім, залишається небезпечною, адже вже спричинила величезні страждання людей, призвела до воєнних злочинів та звірств, що були скоєні проти українців Росією.

"Путін ще раз продемонстрував, що він не зацікавлений у справжніх та змістовних кроках до миру, натомість заявив, що Росія воюватиме "за свої інтереси" до кінця. Якщо Путін дійсно хоче боротися за інтереси російського народу та своєї країни, він має негайно та безумовно вивести свої сили та військове обладнання з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та відповісти на величезні проблеми, перед якими російське суспільство постає кожного дня" - підкреслила Набіла Массралі.

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За її словами, деталізований аналіз брехні, що була поширена президентом Росії, невдовзі буде викладений на європейському ресурсі EU&Disinfo, який вже зараз містить опис більш ніж 60 тисяч випадків кремлівської дезінформації. Саме ці дані можуть бути корисним джерелом достовірних даних, коли йдеться про чергову спробу масштабної дезінформації, якою є інтерв’ю Путіна.

"Путін намагається поширювати дезінформацію на глобальному рівні - і це те, що у нього найкраще виходить, щоб зняти з себе відповідальність за початок агресії проти України, виправдати звірства під час окупації, а також уникнути відповідальності за глобальні наслідки цієї агресії, стосовно сплеску цін на продовольство та енергію як в Україні, так і в інших країнах", - зазначила речниця Єврокомісії.

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Вона підкреслила, що ЄС нарощує дипломатичні зусилля та перебуває в контакті із найбільш ураженими країнами та з міжнародними партнерами, щоб притягнути агресора до відповідальності та пом’якшити глобальні наслідки його агресії.

"Україна залишається вищим пріоритетом для Європейського Союзу, ми зобов’язалися підтримувати Україну в її правомірній боротьбі проти агресора, і продовжуємо це робити…. Європейська рада щойно ухвалила пакет допомоги для України на 50 мільярдів євро, і зараз цей пакет обговорюється бюджетними установами ЄС. З початку війни Європейський Союз надав Україні допомогу на загальну суму близько 88 мільярдів євро", - додала Набіла Массралі.

Автор: 

Єврокомісія (2156) пропаганда (2801) путін володимир (23811)


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Топ коментарі
+13
Що цікаво, розповідаючи про Джонсона, х..йло процитував Арахамію, назвавши його «гаспадін Арахамія», який сказав: ми б ще півтора року могли припинити цю війну, але британці нас вмовили і ми від цього відмовились.
Спростування Арахамії «я такого не казав» буде?
І з якого це дива він став у старого збоченця «гаспадінам»?
За які заслуги?
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09.02.2024 17:55
+11
Краткое содержание "интервью Ху#ла" и всех комментов к нему.
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09.02.2024 18:11
+10
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09.02.2024 17:47
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Повинен був нову придумати?
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09.02.2024 17:44 Відповісти
не смішно... через цього кінченого сталась жахлива трагедія, яка досі триває, а вам весело...
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09.02.2024 20:42 Відповісти
так це двійник *****, чи трійник....?

немає арістовіча...-експерта по рашизму-путінізму...
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09.02.2024 17:45 Відповісти
Неужели дошло?
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09.02.2024 17:46 Відповісти
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09.02.2024 17:47 Відповісти
Головне не те, що говорять, а те, що не говорять. Путін ні чого не сказав про УНР.
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09.02.2024 17:51 Відповісти
Багато що не сказав: від руської мови (простої мови) - праукраїнської мови.
І на протилежність словенська мова (староцерковна мова) - праросійська мова.

Першою говорили прості люди, а це 99,9% населення Русі.
Другою говорили тільки церковники, точніше - намагались - говорити.

Про монголів. Про Велике князівство Литовське.

Не сказав про Гетьманщину, про Мазепу. Про Гоголя та Шевченка . Про Петлюру.
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09.02.2024 20:39 Відповісти
Ну -- наишов свіжі вуха і грузить
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09.02.2024 17:51 Відповісти
так він їх сам і виростив
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09.02.2024 20:41 Відповісти
З одного боку добре що американський ( безугла) поїхав до ***** тепер весь світ побаче ще діагноз їбанутого фюрера не змінився а з другого боку показав що америка не та.
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09.02.2024 17:53 Відповісти
,, тепер весь світ побаче ще діагноз їбанутого фюрера не змінився -- Побаче що навпаки, він загострився, бо пистанути таке про напад на Польщу, міг тіки невиліковнохворий,
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09.02.2024 18:00 Відповісти
Це інтерв'ю показало не лише те що путій ******** але і те що він буде вести цю війну до свого кінця і навіть розпочне ядерну якщо зрозуміє що йому кінець.Спецслужбам усього світу пора реально задуматись як знищити цю бункерну крису інакше він знищить мільйони а можливо навіть мільярди людей
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09.02.2024 17:54 Відповісти
никакой ядерной войны кацапчики не начнут, тем более китайцы категорически против
загуглите Aegis
это американская противоракетная система, которая сбивает входящие в атмасферу боеголовки путем кинетического попадания, как наши сбивали Кинжалы под Киевом
при этом Иджис успешно селектирует ложные и реальные боеголовки
эсминцы США с такими противоракетами разбросаны по всему миру и объединины в единую сеть
при попытке удара кацапчики получат такую *********, что не вспомнят от каких мамонтов они произошли
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09.02.2024 21:17 Відповісти
А на практиці виявляється що до європи долетять всі 90% які злетять і 25% таки вразять свої цілі і цього цілком достатньо щоб зажарити ту саму європу,по америці результат буде гіршим але і їм вистачить і це чомусь розуміють і в омериці і в європі всі крім українців які добровільно-примусово 30 років роззброювались і деіндустріалізовувались на догоду американським ,європейським і російським лібералістичним мудакам
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10.02.2024 02:45 Відповісти
російським лібералістичним мудакам?
это как пархатые большевицкие казаки из фильма про Штирлица
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10.02.2024 10:40 Відповісти
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11.02.2024 18:49 Відповісти
а в целом я согласен.
Хочешь мира - готовься к войне
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10.02.2024 10:41 Відповісти
Скіки можна носитись з тим "інтерв'ю"
Один пі-дор висрав фекалії з власного мозку інший радісно те схавав. І натовп ідіотів які намагаються знайти в цьому якийсь сенс...
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09.02.2024 17:55 Відповісти
Що цікаво, розповідаючи про Джонсона, х..йло процитував Арахамію, назвавши його «гаспадін Арахамія», який сказав: ми б ще півтора року могли припинити цю війну, але британці нас вмовили і ми від цього відмовились.
Спростування Арахамії «я такого не казав» буде?
І з якого це дива він став у старого збоченця «гаспадінам»?
За які заслуги?
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09.02.2024 17:55 Відповісти
***** згадало свого агента, головного агента не палить ( пока)...
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09.02.2024 18:57 Відповісти
Так он и Зермака спалил. Походу они в Омане разговаривали про отца "фронтовика"
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09.02.2024 20:25 Відповісти
У Парижі.
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10.02.2024 08:35 Відповісти
Ну тупооой....
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09.02.2024 17:56 Відповісти
Там и новые весёлые истории были. Оказывается отец Зеленского успел с нацистами повоевать , несмотря на то что родился он в 1947 году.
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09.02.2024 17:56 Відповісти
У ***** альцгеймер.
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09.02.2024 17:59 Відповісти
Він сплутав папу з дєдушкою наркомана. Дєдушко справді служив в НКВД і розстрілював українців...
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09.02.2024 18:59 Відповісти
ні, сємьон ізраілєвіч був мєнтом у Кривому Розі. Керував райвідділком.
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09.02.2024 21:38 Відповісти
Основні тези маячні, пурги та іншої фігні, в інтерв'ю Такера Карлсона з )(уйлом:
- в росії вважають держпереворотом все, що сталося після 2014 року;
- росія була змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою;
- назву "Україна" придумали поляки;
- переговори з Україною 2022 року було практично завершено, але після відведення військ від Києва Україна викинула всі домовленості;
- Україна почала війну, мета росії - припинити її;
- усе лівобережжя Дніпра, включно з Києвом, є історично російськими землями.
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09.02.2024 18:03 Відповісти
Забавно, що сьогодні якраз річниця Андрусівського перемир'я
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09.02.2024 18:11 Відповісти
Тих "вічних мирів" було стільки що чергова річниця чергової угоди яка була порушена як тільки здавалось що є можливість ще щось відкусити говорить лише про те що угоди з москалями це відтермінування а не вирішення проблеми.
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09.02.2024 18:59 Відповісти
Оманське літом 24го
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09.02.2024 19:45 Відповісти
Рашка наслідок держпереворотів 1917 та 1991 років ...
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09.02.2024 19:35 Відповісти
чого ж тоді Київ історично на правому березі завжди був? ))
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09.02.2024 20:31 Відповісти
Так і на лівому більш ніж немало міст було
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11.02.2024 18:52 Відповісти
Скажених тварин знищують, а не беруть у них інтерв'ю!
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09.02.2024 18:10 Відповісти
Краткое содержание "интервью Ху#ла" и всех комментов к нему.
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09.02.2024 18:11 Відповісти
це не пропаганда!
це марення, старіючого деградуючого маразматика на стероїдах.
воно існує, виключно, у своєму обмеженому чорно білому світі.
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09.02.2024 18:13 Відповісти
Судячи про 25 хвилин екскурсу в історію, від Рюриковичів і до Сталіна, Пудінг забув на кого націлене його інтерв'ю.
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09.02.2024 18:14 Відповісти
Історія України потребує офіційного тлумачення на рівні ООН.
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09.02.2024 18:23 Відповісти
есть Хельсинский Акт 1975-го года, где кацапчики в лице тогда еще СССР согласились на нерушимость границ в Европе
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09.02.2024 21:34 Відповісти
А до того Брестський Мир.
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09.02.2024 22:04 Відповісти
Що видає Google на запит «Скільки років придурку?»
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09.02.2024 18:32 Відповісти
Як пише європейське видання Politico, важливим у цьому інтерв'ю, яке є передбачуваним і тьмяним, є те, що Путін отримав безперешкодний доступ до величезної американської аудиторії перед виборами в США і не упустив можливості посіяти зерна сумнівів не лише щодо мудрості американської допомоги Україні, а й щодо самої політичної системи США.
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09.02.2024 18:40 Відповісти
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09.02.2024 18:49 Відповісти
Хтось очікував чогось іншого? Це інтерв'ю - один із елементів "передвиборчої" кампанії у виборах *****.
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09.02.2024 18:56 Відповісти
Скорее под амер. выборы. Путю и так "выберут"
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09.02.2024 19:11 Відповісти
Tucker Carlson interview: Fact-checking Putin's 'nonsense' history - фак на лицо
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09.02.2024 19:01 Відповісти
Прям больше 2х часов лжи?
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09.02.2024 19:09 Відповісти
Putin's 'nonsense'
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09.02.2024 19:22 Відповісти
то що цілу, Єврокомісію скликали,щоб оцінити інтервью ?
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09.02.2024 19:35 Відповісти
щоб Утіпутін не казав, але через нього сталась жахлива трагедія, і цього вже не скасовувати... а отже він немає шансу навіть в Пеклі, він абсолютна кінчений і 100% доживе до того моменту, коли гірько пожалкує за свої дії.
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09.02.2024 20:26 Відповісти
Дов.****** зашкалює , у них на двох ,це вони у палаті / 6 ...один одному розказували про історію 🤯
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09.02.2024 21:06 Відповісти
інтерв'ю мені сподобалось. *******. Тобто навіть мерзотник карлсон поїхав додому ******** від почутого.
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09.02.2024 21:35 Відповісти
путин - *****
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09.02.2024 21:42 Відповісти
Скажіть хтось американцям, що по логікі історичного екскурсу *****, Америка повинна негайно повернутися під керівництво Англії.
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09.02.2024 21:51 Відповісти
и вообще нет такой страны сша. Они все англоговорящие - значит англичане
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10.02.2024 00:05 Відповісти
😂😂😂
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10.02.2024 08:58 Відповісти
😂😂😂😂
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10.02.2024 08:59 Відповісти
Які ви злі! Треба поспівчувати Карлсончіку!
От уявить,що ви у палаці ********* диктатора,який за питаня яке йому не сподобається, може наказати вас розтягнути на дибі/кіньми,зварити у пальмовій олії чи ще щось зробить натхнений історичними екскурсами!
От поставте себе на його місце!
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10.02.2024 09:12 Відповісти
 
 