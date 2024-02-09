В інтерв’ю Карлсону Путін лише повторив застарілу пропагандистську брехню, - Єврокомісія
У своєму інтерв’ю для колишнього американського журналіста Такера Карлсона президент РФ Володимир Путін не сказав нічого нового, а лише повторив застарілу брехню про Україну, про Захід та про свою агресивну війну проти України, що має наслідки для усього світу.
Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу для преси заявила речниця Європейської комісії Набіла Массралі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми не побачили нічого нового. Він (Путін – ред.) повторив стару брехню, перекручення та маніпуляції, висловив велику ворожнечу щодо Заходу, і це не є новиною. Ми жалкуємо, що Путін де факто отримав подібну платформу для маніпуляцій та поширення своєї пропаганди", - сказала речниця Єврокомісії.
Вона зауважила, що Путін знову поширив уже відому брехню про Україну, яку намагається використовувати для виправдання своєї злочинної та нічим не спровокованої війни проти України, проти мирного сусіда. Ця брехня, втім, залишається небезпечною, адже вже спричинила величезні страждання людей, призвела до воєнних злочинів та звірств, що були скоєні проти українців Росією.
"Путін ще раз продемонстрував, що він не зацікавлений у справжніх та змістовних кроках до миру, натомість заявив, що Росія воюватиме "за свої інтереси" до кінця. Якщо Путін дійсно хоче боротися за інтереси російського народу та своєї країни, він має негайно та безумовно вивести свої сили та військове обладнання з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та відповісти на величезні проблеми, перед якими російське суспільство постає кожного дня" - підкреслила Набіла Массралі.
За її словами, деталізований аналіз брехні, що була поширена президентом Росії, невдовзі буде викладений на європейському ресурсі EU&Disinfo, який вже зараз містить опис більш ніж 60 тисяч випадків кремлівської дезінформації. Саме ці дані можуть бути корисним джерелом достовірних даних, коли йдеться про чергову спробу масштабної дезінформації, якою є інтерв’ю Путіна.
"Путін намагається поширювати дезінформацію на глобальному рівні - і це те, що у нього найкраще виходить, щоб зняти з себе відповідальність за початок агресії проти України, виправдати звірства під час окупації, а також уникнути відповідальності за глобальні наслідки цієї агресії, стосовно сплеску цін на продовольство та енергію як в Україні, так і в інших країнах", - зазначила речниця Єврокомісії.
Вона підкреслила, що ЄС нарощує дипломатичні зусилля та перебуває в контакті із найбільш ураженими країнами та з міжнародними партнерами, щоб притягнути агресора до відповідальності та пом’якшити глобальні наслідки його агресії.
"Україна залишається вищим пріоритетом для Європейського Союзу, ми зобов’язалися підтримувати Україну в її правомірній боротьбі проти агресора, і продовжуємо це робити…. Європейська рада щойно ухвалила пакет допомоги для України на 50 мільярдів євро, і зараз цей пакет обговорюється бюджетними установами ЄС. З початку війни Європейський Союз надав Україні допомогу на загальну суму близько 88 мільярдів євро", - додала Набіла Массралі.
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І на протилежність словенська мова (староцерковна мова) - праросійська мова.
Першою говорили прості люди, а це 99,9% населення Русі.
Другою говорили тільки церковники, точніше - намагались - говорити.
Про монголів. Про Велике князівство Литовське.
Не сказав про Гетьманщину, про Мазепу. Про Гоголя та Шевченка . Про Петлюру.
загуглите Aegis
это американская противоракетная система, которая сбивает входящие в атмасферу боеголовки путем кинетического попадания, как наши сбивали Кинжалы под Киевом
при этом Иджис успешно селектирует ложные и реальные боеголовки
эсминцы США с такими противоракетами разбросаны по всему миру и объединины в единую сеть
при попытке удара кацапчики получат такую *********, что не вспомнят от каких мамонтов они произошли
это как пархатые большевицкие казаки из фильма про Штирлица
Хочешь мира - готовься к войне
Один пі-дор висрав фекалії з власного мозку інший радісно те схавав. І натовп ідіотів які намагаються знайти в цьому якийсь сенс...
Спростування Арахамії «я такого не казав» буде?
І з якого це дива він став у старого збоченця «гаспадінам»?
За які заслуги?
- в росії вважають держпереворотом все, що сталося після 2014 року;
- росія була змушена взяти Крим під свій захист, оскільки півострів був під загрозою;
- назву "Україна" придумали поляки;
- переговори з Україною 2022 року було практично завершено, але після відведення військ від Києва Україна викинула всі домовленості;
- Україна почала війну, мета росії - припинити її;
- усе лівобережжя Дніпра, включно з Києвом, є історично російськими землями.
це марення, старіючого деградуючого маразматика на стероїдах.
воно існує, виключно, у своєму обмеженому чорно білому світі.
От уявить,що ви у палаці ********* диктатора,який за питаня яке йому не сподобається, може наказати вас розтягнути на дибі/кіньми,зварити у пальмовій олії чи ще щось зробить натхнений історичними екскурсами!
От поставте себе на його місце!