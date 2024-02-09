Заміна головнокомандувача ЗСУ - це внутрішнє рішення України. ЄС обіцяє непохитну підтримку, - Єврокомісія
У Єврокомісії заявили, що підтримка України з боку ЄС залишиться непохитною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Вона назвала заміну головнокомандувача Збройних Сил внутрішнім рішенням України, що є прерогативою президента. Та запевнила у твердості подальшої підтримки Києва з боку Брюсселя.
"Підтримка Євросоюзом України непохитна. Ми зобов’язалися підтримувати Україну так довго, як це необхідно, і забезпечувати всім, що необхідно, незалежно від того, хто очолює Збройні сили України", - зазначила Массралі.
Відставка Залужного
8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.
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https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA @user-ue4wp1qu3n https://www.youtube.com/watch?v=y8YP8w7gj7Y&lc=Ugwj9w6iYSSk_XW0Fed4AaABAg 36 минут назад
Причина звільнення Залужного - корупція в Мінобороні!! Вкрали 20 млрд грн під час війни! Почали розслідувати з 1,5 млрд! І- почали давити Залужного, щоб списали командири заднім числом??? Домовились із Сирським і новою командою??! Пофіг, що війна?!!
А относительно "учился у Герасимова" тут ничего плохого нет, врага нужно детально изучить, чтобы уметь прогнозировать его действия. Хотя для зеленых недоумков это высшая материя..
https://twitter.com/i/status/1755935652888125613
Лайно ваш єс найзвичайнісіньке.
То кпп блокують,а це вже обіцяють перешкоджати перевантаженню на залізницю.
https://www.youtube.com/watch?v=CejK3IHMAQM&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
Хотілось би помилитись, але навряд!
А хто Україну питав?