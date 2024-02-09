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Новини
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Заміна головнокомандувача ЗСУ - це внутрішнє рішення України. ЄС обіцяє непохитну підтримку, - Єврокомісія

массралі

У Єврокомісії заявили, що підтримка України з боку ЄС залишиться непохитною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Вона назвала заміну головнокомандувача Збройних Сил внутрішнім рішенням України, що є прерогативою президента. Та запевнила у твердості подальшої підтримки Києва з боку Брюсселя.

"Підтримка Євросоюзом України непохитна. Ми зобов’язалися підтримувати Україну так довго, як це необхідно, і забезпечувати всім, що необхідно, незалежно від того, хто очолює Збройні сили України", - зазначила Массралі.

Також читайте: Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначать Павлюка, - джерела

Відставка Залужного

8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

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Автор: 

Єврокомісія (2156) Євросоюз (13401) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+10
А в мене відчуття, що ці ще гірші. При Янику хоч якась опозиція існувала в парламенті і не було бидломарахвона.
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09.02.2024 17:08
+8
В мене таке відчуття з 19 року. А так по суті, і є - владу узурпував Антимайдан
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09.02.2024 17:06
+7
Типу ви ідіота🤡 вибрали ,тепер самі з ним Поритися ...
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09.02.2024 16:42
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Типу ви ідіота🤡 вибрали ,тепер самі з ним Поритися ...
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09.02.2024 16:42 Відповісти
Так і треба.. так і робіть завжди..
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09.02.2024 16:44 Відповісти
Маладая ******* Сирка
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09.02.2024 16:44 Відповісти
История один в один как с Хомчаком.
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09.02.2024 17:16 Відповісти
Жорін теж підспівує Мосєйчукчі, приберуть досвідчених генералів патріотів, які не дали блазню злити Україну 24.02.22, і поставлять гарно керованих ноунеймів типа буданги. А сам Сирок, нагадаю, 24/7 на телефоні з Дєрьмаком, без його вказівок ні кроку
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09.02.2024 16:46 Відповісти
А для них умение играть на рояле без рук обязательно,продемонстрировали Зе?
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09.02.2024 16:49 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA

https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA @user-ue4wp1qu3n https://www.youtube.com/watch?v=y8YP8w7gj7Y&lc=Ugwj9w6iYSSk_XW0Fed4AaABAg 36 минут назад

Причина звільнення Залужного - корупція в Мінобороні!! Вкрали 20 млрд грн під час війни! Почали розслідувати з 1,5 млрд! І- почали давити Залужного, щоб списали командири заднім числом??? Домовились із Сирським і новою командою??! Пофіг, що війна?!!
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09.02.2024 16:51 Відповісти
"Залужний - русня, Сирський - не русня" - ваші пазітівні блогери.
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09.02.2024 16:51 Відповісти
Шо это за недоразвитая бабища? Видимо сестра Безуглой.
А относительно "учился у Герасимова" тут ничего плохого нет, врага нужно детально изучить, чтобы уметь прогнозировать его действия. Хотя для зеленых недоумков это высшая материя..
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09.02.2024 17:05 Відповісти
Витрачати свій час на зелених ************ - себе не поважати. У них або методичка, або "двоємисліє" як 1984.
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09.02.2024 17:08 Відповісти
Оно-то может и внутреннее, но от него воняет внешним Ху#лом.
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09.02.2024 16:57 Відповісти
Я не знаю, у мене таке відчуття , ніби яникович знову керує в Україні, тільки вже під час війни.
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09.02.2024 17:01 Відповісти
В мене таке відчуття з 19 року. А так по суті, і є - владу узурпував Антимайдан
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09.02.2024 17:06 Відповісти
А в мене відчуття, що ці ще гірші. При Янику хоч якась опозиція існувала в парламенті і не було бидломарахвона.
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09.02.2024 17:08 Відповісти
Причому набагато гірші.
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09.02.2024 17:40 Відповісти
Сейчас намного хуже Януковича. При Януковиче была автократия, сейчас тоталитаризм.
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09.02.2024 17:17 Відповісти
Кому грустно на видео
https://twitter.com/i/status/1755935652888125613
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09.02.2024 17:05 Відповісти
А внутрішнього рішення прибрати кротів і корупціонерів не було, нема і не буде.
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09.02.2024 17:39 Відповісти
Ми вже бачимо вашу«непохитну підтримку»на прикладі польщі.
Лайно ваш єс найзвичайнісіньке.
То кпп блокують,а це вже обіцяють перешкоджати перевантаженню на залізницю.
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09.02.2024 17:42 Відповісти
Москалику, накручуєш? Ва фсьом вінават запад?
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09.02.2024 19:14 Відповісти
Це не внутрішнє рішення це рішення мафії реалізоване тупим коміком,для взяття під контроль всіх гілок влади в державі.
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09.02.2024 17:45 Відповісти
Це рішення російського фсб.
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09.02.2024 18:09 Відповісти
Критическая ошибка - западные СМИ об отставке Залужного
https://www.youtube.com/watch?v=CejK3IHMAQM&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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09.02.2024 17:52 Відповісти
І Америка теж саме заявила. А чому ви так нервуєте, панове дописувачі? Можливо хтось вас ********** до того? Війну виграють не лише головнокомандувачі.
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09.02.2024 17:57 Відповісти
Навіть ідіоту зрозуміло, що союзники ніколи на публіку не скажуть, що думають - бо, на відміну від твого нарколиги обдовбаного, вони дипломати. А от що думають, ві, зебіли, відчуєте на своїй шкурі, і досить швидко. З імбецилами, які будують всрату міні-паРашу і диктатуру, де сцарь викидує генералів, які рятують країну, розмова буде інша. А свої методички про *****, що "війну виграють звичайні люди, а не генерали" запхни собі в зад, ботяра свіжовилуплена.
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09.02.2024 20:51 Відповісти
Вибачте, я не знала що я бот ави тут всі патріоти і чесні громадяни)))
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09.02.2024 21:12 Відповісти
писдьош - Найближчими місяцями здатність України вести боротьбу зменшиться через снарядний голод - FT
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09.02.2024 18:05 Відповісти
Рішення внутрішнє, а сумні наслідки будуть як внутрішні, так і зовнішні!
Хотілось би помилитись, але навряд!
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09.02.2024 18:26 Відповісти
Заміна головнокомандувача ЗСУ - це внутрішнє рішення України. Джерело:
А хто Україну питав?
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09.02.2024 20:05 Відповісти
.. эээто амбиции зэШки...
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10.02.2024 08:42 Відповісти
 
 