Заміна головнокомандувача ЗСУ - це внутрішнє рішення України. ЄС обіцяє непохитну підтримку, - Єврокомісія

У Єврокомісії заявили, що підтримка України з боку ЄС залишиться непохитною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Вона назвала заміну головнокомандувача Збройних Сил внутрішнім рішенням України, що є прерогативою президента. Та запевнила у твердості подальшої підтримки Києва з боку Брюсселя.

"Підтримка Євросоюзом України непохитна. Ми зобов’язалися підтримувати Україну так довго, як це необхідно, і забезпечувати всім, що необхідно, незалежно від того, хто очолює Збройні сили України", - зазначила Массралі.

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Відставка Залужного

8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

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