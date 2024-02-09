Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначать Павлюка, - джерела

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ стане чинний заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua із посиланням на джерела.

Водночас, за даними джерела, керівником Генштабу ЗСУ планують призначити командувача Силами територіальної оборони Анатолія Баргилевича.

Видання зазначає, що наразі готуються подання на призначення Павлюка та Баргилевича указами президента.

Відставка Залужного

8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

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