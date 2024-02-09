Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначать Павлюка, - джерела
Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ стане чинний заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.ua із посиланням на джерела.
Водночас, за даними джерела, керівником Генштабу ЗСУ планують призначити командувача Силами територіальної оборони Анатолія Баргилевича.
Видання зазначає, що наразі готуються подання на призначення Павлюка та Баргилевича указами президента.
Відставка Залужного
8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.
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бо хтось розташував її на маленькому полі між лісом та лісосмугами.
не розтягнув по лісосмугах, а саме на полі, квадратом 100 на 100м техніка
а в середині ос. склад в палатках
і туди прилетів залп РСЗВ,
в 2015 вже поступив в універ та став канд наук
зробити кар"єру до 1 заступника резнікова а тепер стати ком сухопутки
це хоч всрись, немождиво.
така втрата ставить хрест на кар"єрі
але ми бачимо те що бачимо
В сентябре 2010 года Павлюк был назначен командиром https://ru.wikipedia.org/wiki/24-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 24-й отдельной механизированной бригады , базировавшейся близ города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 Яворов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львовской области . На этой должности с 2014 года он принимал участие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B войне в Донбассе . Под его командованием бригада принимала участие в боях за освобождение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA Славянска , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Красного Лимана , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA Краматорска и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA Лисичанска . 11 июля того же года бригада понесла серьёзные потери в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BC ракетной атаки под Зеленопольем и последующего блокирования украинских войск в этом районеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Последнее крупное сражение, в котором Павлюк участвовал в качестве комбрига, - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_32-%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82 бои за 32-й блокпост . В марте 2015 года Александр Павлюк поступил в Национальный университет обороны Украины им. И. Черняховского, передав командование бригадой своему преемнику.
23 августа того же года ему было присвоено звание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 2 декабря 2016 года Александру Павлюку вручили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого II степениhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . В марте 2017 года его назначили командующим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%C2%BB Оперативного командования «Запад» - эту должность он занимал вплоть до апреля 2020 года. В августе 2018 года Павлюка повысили до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанта
Але. Залужний пішов, не порушивши статут та закон. А тепер можливі варіанти. Я сподіваюсь.
https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA @user-ue4wp1qu3n https://www.youtube.com/watch?v=y8YP8w7gj7Y&lc=Ugwj9w6iYSSk_XW0Fed4AaABAg 36 минут назад
Причина звільнення Залужного - корупція в Мінобороні!! Вкрали 20 млрд грн під час війни! Почали розслідувати з 1,5 млрд! І- почали давити Залужного, щоб списали командири заднім числом??? Домовились із Сирським і новою командою??! Пофіг, що війна?!
А люди краще гірський перехід зроблять ніж до таких м'ясників у армію підуть
Два "бойових" офіцера.
Кабінетна пані на сухопутні війська, і геніальний стратег з територіальної оборони на генштаб.
Ну - ну...
Кого ще Єрмачок з носа виколупає?