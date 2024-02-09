Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначат Павлюка, - источники

Новым командующим Сухопутных войск ВСУ станет действующий заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.

В то же время, по данным источника, руководителем Генштаба ВСУ планируется назначить командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича.

Издание отмечает, что готовятся представления на назначение Павлюка и Баргилевича указами президента.

Отставка Залужного

8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному находиться в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

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