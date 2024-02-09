Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначат Павлюка, - источники
Новым командующим Сухопутных войск ВСУ станет действующий заместитель министра обороны Александр Павлюк.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.
В то же время, по данным источника, руководителем Генштаба ВСУ планируется назначить командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича.
Издание отмечает, что готовятся представления на назначение Павлюка и Баргилевича указами президента.
Отставка Залужного
8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному находиться в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.
Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.
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бо хтось розташував її на маленькому полі між лісом та лісосмугами.
не розтягнув по лісосмугах, а саме на полі, квадратом 100 на 100м техніка
а в середині ос. склад в палатках
і туди прилетів залп РСЗВ,
в 2015 вже поступив в універ та став канд наук
зробити кар"єру до 1 заступника резнікова а тепер стати ком сухопутки
це хоч всрись, немождиво.
така втрата ставить хрест на кар"єрі
але ми бачимо те що бачимо
В сентябре 2010 года Павлюк был назначен командиром https://ru.wikipedia.org/wiki/24-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 24-й отдельной механизированной бригады , базировавшейся близ города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 Яворов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львовской области . На этой должности с 2014 года он принимал участие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B войне в Донбассе . Под его командованием бригада принимала участие в боях за освобождение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA Славянска , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Красного Лимана , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA Краматорска и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA Лисичанска . 11 июля того же года бригада понесла серьёзные потери в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BC ракетной атаки под Зеленопольем и последующего блокирования украинских войск в этом районеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Последнее крупное сражение, в котором Павлюк участвовал в качестве комбрига, - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_32-%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82 бои за 32-й блокпост . В марте 2015 года Александр Павлюк поступил в Национальный университет обороны Украины им. И. Черняховского, передав командование бригадой своему преемнику.
23 августа того же года ему было присвоено звание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 2 декабря 2016 года Александру Павлюку вручили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого II степениhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . В марте 2017 года его назначили командующим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%C2%BB Оперативного командования «Запад» - эту должность он занимал вплоть до апреля 2020 года. В августе 2018 года Павлюка повысили до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанта
Але. Залужний пішов, не порушивши статут та закон. А тепер можливі варіанти. Я сподіваюсь.
https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA @user-ue4wp1qu3n https://www.youtube.com/watch?v=y8YP8w7gj7Y&lc=Ugwj9w6iYSSk_XW0Fed4AaABAg 36 минут назад
Причина звільнення Залужного - корупція в Мінобороні!! Вкрали 20 млрд грн під час війни! Почали розслідувати з 1,5 млрд! І- почали давити Залужного, щоб списали командири заднім числом??? Домовились із Сирським і новою командою??! Пофіг, що війна?!
А люди краще гірський перехід зроблять ніж до таких м'ясників у армію підуть
Два "бойових" офіцера.
Кабінетна пані на сухопутні війська, і геніальний стратег з територіальної оборони на генштаб.
Ну - ну...
Кого ще Єрмачок з носа виколупає?