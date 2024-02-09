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Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначат Павлюка, - источники

павлюк,олександр

Новым командующим Сухопутных войск ВСУ станет действующий заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.

В то же время, по данным источника, руководителем Генштаба ВСУ планируется назначить командующего Силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича.

Издание отмечает, что готовятся представления на назначение Павлюка и Баргилевича указами президента.

Отставка Залужного

8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному находиться в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

Также смотрите: Отставка Залужного. Что дальше? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Александр Сырский (583) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+37
Нам було важко,але не соромно,а зараз буде і важко і соромно.
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09.02.2024 14:49
+29
Поверни Залужного, ***** гундосий
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09.02.2024 14:46
+17
Зегофмаршал в солдатиків грається
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09.02.2024 14:30
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Нова кров.
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09.02.2024 14:27 Ответить
Интересно , если Зеленский считает что армия это проект а Залужный наемный менеджер то вопрос, кто теперь будет вкладывать деньги в этот проект с такими сомнительными менеджерами????
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09.02.2024 15:01 Ответить
Це такий собі хвіст
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09.02.2024 15:40 Ответить
після того як його бригаду розкуярили в 2014му
бо хтось розташував її на маленькому полі між лісом та лісосмугами.
не розтягнув по лісосмугах, а саме на полі, квадратом 100 на 100м техніка
а в середині ос. склад в палатках
і туди прилетів залп РСЗВ,
в 2015 вже поступив в універ та став канд наук
зробити кар"єру до 1 заступника резнікова а тепер стати ком сухопутки
це хоч всрись, немождиво.
така втрата ставить хрест на кар"єрі
але ми бачимо те що бачимо
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09.02.2024 15:54 Ответить
БЛИН, ВІН ВЗАГАЛІ НЕ ВОЮВАВ . Типовий карьерист , що відсидівся в тихих місцях

В сентябре 2010 года Павлюк был назначен командиром https://ru.wikipedia.org/wiki/24-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0 24-й отдельной механизированной бригады , базировавшейся близ города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2 Яворов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Львовской области . На этой должности с 2014 года он принимал участие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B войне в Донбассе . Под его командованием бригада принимала участие в боях за освобождение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA Славянска , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Красного Лимана , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA Краматорска и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA Лисичанска . 11 июля того же года бригада понесла серьёзные потери в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BC ракетной атаки под Зеленопольем и последующего блокирования украинских войск в этом районеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . Последнее крупное сражение, в котором Павлюк участвовал в качестве комбрига, - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_32-%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82 бои за 32-й блокпост . В марте 2015 года Александр Павлюк поступил в Национальный университет обороны Украины им. И. Черняховского, передав командование бригадой своему преемнику.

23 августа того же года ему было присвоено звание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] . 2 декабря 2016 года Александру Павлюку вручили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого II степениhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . В марте 2017 года его назначили командующим https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%C2%BB Оперативного командования «Запад» - эту должность он занимал вплоть до апреля 2020 года. В августе 2018 года Павлюка повысили до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенанта
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09.02.2024 17:08 Ответить
Він чиновник поки, чи стане військовим- побачимо..
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09.02.2024 18:19 Ответить
Псє крев?
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09.02.2024 16:29 Ответить
Зегофмаршал в солдатиків грається
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09.02.2024 14:30 Ответить
а що він повстання мав піднімати?
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09.02.2024 14:41 Ответить
Можливо він бачить трохибільше між ми. А можливо ймовірність фізичного усунення стовідсоткова.
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09.02.2024 14:57 Ответить
Вбивство його помічника - це був натяк від Єрмака/ФСБ. І, якщо він не погодився на хабаря, його треба охороняти краще, ніж колись Чорновіла. Бо знову все пролюбим.
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09.02.2024 15:35 Ответить
Він не тільки спокійно пішов, а й "залишився членом команди" (з його ж слів).
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09.02.2024 14:43 Ответить
Йому ЗАПРОПОНУВАЛИ бути "членом команди", хоча не зрозуміло що це означає, і його рішення НЕ ВІДОМО, тому не варто писати "з його слів"!!!
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09.02.2024 15:10 Ответить
Це означає хабар. Сінекура, непогані гроші взамін на відсутність політичной діяльності. Наскільки я знаю, Залужний від усіх хабарів відмовився. Бо не призначен ані амбасадором, ані секретарем РНБО.
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09.02.2024 15:32 Ответить
Запропонували бути радником Зеленського, замом Данилова, або послом у Британію.
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09.02.2024 16:05 Ответить
Все в країні зараз під контролем Zєрмака. Це і є абсолютна влада.
Але. Залужний пішов, не порушивши статут та закон. А тепер можливі варіанти. Я сподіваюсь.
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09.02.2024 15:30 Ответить
Залужний не хотів списувати крадівництво в мін оборони , а Сирський може списати . Треба дивитись уважно за руками
https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA @user-ue4wp1qu3n https://www.youtube.com/watch?v=y8YP8w7gj7Y&lc=Ugwj9w6iYSSk_XW0Fed4AaABAg 36 минут назад

Причина звільнення Залужного - корупція в Мінобороні!! Вкрали 20 млрд грн під час війни! Почали розслідувати з 1,5 млрд! І- почали давити Залужного, щоб списали командири заднім числом??? Домовились із Сирським і новою командою??! Пофіг, що війна?!
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09.02.2024 17:11 Ответить
Вже ж призначили в Генштаб людину, пов'язану с Умєровим? Все під контролем.
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09.02.2024 17:45 Ответить
"Хдє будєм дєлать талію?"©
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09.02.2024 14:34 Ответить
Після цього не дивуйтесь чому немає закордонної допомоги у такому обсязі ,як хотілося б

А люди краще гірський перехід зроблять ніж до таких м'ясників у армію підуть
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09.02.2024 14:40 Ответить
Поверни Залужного, ***** гундосий
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09.02.2024 14:46 Ответить
Баргілевич- нова кров?
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09.02.2024 14:48 Ответить
Та да,трак ташкентський,до пари мосьвоку.
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09.02.2024 14:56 Ответить
Ще одне молодоє літцо. Не спаплюжене советською освітою. Всього 54 рочки.
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09.02.2024 15:16 Ответить
Нам було важко,але не соромно,а зараз буде і важко і соромно.
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09.02.2024 14:49 Ответить
а може тепер Залужний піде на вибори і його підтримають ЗСУ і народ ? хоча які вибори з цим жидокагалом - намалюють що їм потрібно.
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09.02.2024 14:53 Ответить
Головне шоб не пропхали електронні вибори, які російські политехнологи хотят втилювати в Україні
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09.02.2024 17:14 Ответить
наркомани , злодії, корупціонери .....призначають, тусують воєнними як картами.... Ну що ж , значить у нас немає армії.... є просто група озброєних слабонавчених переляканих осіб.
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09.02.2024 14:54 Ответить
все приплили....
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09.02.2024 14:56 Ответить
А "козир" дозволив ці призначення?
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09.02.2024 14:56 Ответить
Та яка вже різниця, козир скоро герасімова призначить
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09.02.2024 15:05 Ответить
Спробував знайти інформацію про Баргилевича, але до 2020-го відомо лише про його навчання і більше НІЧОГО, потім вже призначення Зеленсько. Неможливо дізнатися де й ким служив, чи має досвід бойових дій чині!!! Стосовно Павлюка все більш оптимістично. Тож Баргилевич то темна лошадка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.02.2024 15:07 Ответить
Ташкентське танкове,командний,з оперативної служби в основному.
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09.02.2024 15:15 Ответить
Так Павлюк практично не воював - ПАРКЕТНИЙ ГЕНЕРАЛ
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09.02.2024 17:16 Ответить
Твою дрезину!!!
Два "бойових" офіцера.
Кабінетна пані на сухопутні війська, і геніальний стратег з територіальної оборони на генштаб.
Ну - ну...

Кого ще Єрмачок з носа виколупає?
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09.02.2024 15:10 Ответить
Зелена пліснява захоплює Збройні сили України.
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09.02.2024 15:16 Ответить
Якщо "дипломатками" можуть бути сексологіня та найгірша прокурорша України, а керувати СБУ може й режисер-постановник, то треба дякувати що то не сусіди батьків Зеленського по площадці!
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09.02.2024 15:18 Ответить
Синок няньки *********** депутат ВР , предлагал убивать солдат , с безуглой законопроект состряпали , продать собаку , а соседку Зе назначили , на зло G 7 ,контролировать конфискат НИ РАЗУ НЕ КУМОВСТВО 🤢🤡🦠 гнида
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09.02.2024 16:45 Ответить
"І по іменам їх пізнаєте їх"... Баргілєвіч...
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09.02.2024 15:11 Ответить
Жопа наближаеться, жопа наближаеться...
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09.02.2024 15:14 Ответить
А нужно не ныть, а самому делать что бы это жопа не наблизилась, и не ждать что кто то за тебя это сделает. Пример тому евромайдан, Харьков Одесса и много других событий в 2013-2014.Хватит на диване сидеть, и только скавчать. Ты хоть слышал что нибудь о гражданском обществе,человеческий детеныш?
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09.02.2024 16:53 Ответить
Ось що пише про Сирського "The Economist": цей генерал "має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат"..."Він є суперечливою фігурою, яка викликає суперечливу реакцію серед офіцерів. Одні вихваляють його професіоналізм, інші кажуть, що він залякує своїх підлеглих... Він менш схильний ставити під сумнів пріоритети президента. Обійнявши найвищу посаду, він повинен буде пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі". А от чи змінився - ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ!!! ТОБТО ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОСТАВИВ НА М'ЯСНИКА ТИПУ ЖУКОВА!!! Ну і в кого зараз з'явиться бажання бути мобілізованим якщо його перетворять на "гарматне м'ясо" та за наказом Сирського кинуть без роздумів у будь що заради забаганок Зеленського???!!!
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09.02.2024 15:15 Ответить
Да, не знайшлося в ЗСУ нашого Аугусто Піночета. Просеремо Україну
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09.02.2024 15:29 Ответить
100%
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09.02.2024 15:49 Ответить
1000000%
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09.02.2024 16:34 Ответить
Та ну вас,з вашими апокаліптичними настроями-давайте краще поплюємось в "ухилянтів"! Якщо,звісно,у вас не виникло сумнівів-може вони щось знали, чи розуміли ,чи відчували краще за нас!
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09.02.2024 15:31 Ответить
Перефразовуючі холуїв х/йла: є Zє - є глобальний 3.14[censored], немає Zє - можливі варіанти.
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09.02.2024 15:40 Ответить
З огляду на те, що сирського називають м'ясником, струмочки ухилянтів перетворяться на повноводні ріки.
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09.02.2024 15:42 Ответить
Та челов будут тупо саботировать на местах. Многие уже не помнят, но одна из главных причин назначения Залужного была в том, что офицеры не слушались Хомчака и ложили болт на его приказы. Всех как бы не заменишь на своих ручных.
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09.02.2024 15:55 Ответить
Зелень все кроваті перставляє в своєму борделі((
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09.02.2024 17:53 Ответить
 
 