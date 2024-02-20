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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25782) Сумская область (2701)

В результате попадания вражеского БпЛА в дом на Сумщине погибла семья: мать, два сына и две их родственницы. ФОТО (обновлено)

По уточненной информации о последствиях вражеской атаки по Новослободской громаде Конотопского района Сумской области утром 20 февраля, число погибших возросло до пяти человек.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате попадания погибла семья: мать и два сына, а также двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, приехавшая из другого города", - говорится в сообщении.

Как отмечается, установлено, что в жилой дом попал вражеский ударный БПЛА типа "Ланцет".

Наслідки обстрілів Сумщини

По данным Сумской областной прокуратуры, 20 февраля 2024 года около 5:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты атаковали, по предварительным данным, двумя ударными БпЛА, гражданскую инфраструктуру с. Новая Слобода Конотопского района.

"В результате атаки врага полностью разрушен частный дом, в котором находилась семья из 5 человек - 91-летняя бабушка, две женщины в возрасте 69 и 61 год, два брата, которым было 38 и 39 лет. Все они погибли", - рассказали в облпрокуратуре.

Наслідки обстрілів Сумщини

Наслідки обстрілів Сумщини

Как ранее сообщалось, в 5 часов утра россияне нанесли авиационно-артиллерийский удар по Новослободской громаде Конотопского района. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Пожар локализован. Обнаружены тела двух погибших.

Читайте также: В течение 18 февраля россияне 12 раз обстреляли Сумщину – зафиксирован 81 взрыв, - ОВА
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Топ комментарии
+12
Так , зевладу цікавлять виключно рейтинги і бабло 😠
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20.02.2024 15:02
+10
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20.02.2024 14:41
+7
Брянщина спокійно спить?
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20.02.2024 14:20
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Брянщина спокійно спить?
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20.02.2024 14:20 Ответить
"Ланцетом" по житловому? Якось дуже розкішно.
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20.02.2024 14:29 Ответить
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20.02.2024 14:41 Ответить
Царство Небесне! 🙏🙏🙏 😥🥀
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20.02.2024 15:09 Ответить
Ось так рашисти творят геноцид вбиваючи мирних жителів ,влада мовчить їх хвилюють лише рейтинги.
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20.02.2024 14:56 Ответить
Так , зевладу цікавлять виключно рейтинги і бабло 😠
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20.02.2024 15:02 Ответить
Евакуюйте дітей з матерями з 50кілометрової зони від кордону з рашкою і лінією зіткнення 🤬🤬
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20.02.2024 15:30 Ответить
вони можуть самі виїхати, їх ніхто не тримає і вони не в оточенні.
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20.02.2024 15:43 Ответить
Це 100 км від кордону.
Тоді треба евакуювати Харків - 1 млн., Суми - 270 тис., Конотоп - 80 тис., Шостку - 70 тис., ну ще Путивль, Глухів, Кролевець, Буринь, Білопілля і т.д. (сумарно десь 2 млн.).

У Львові спортзалів вистачить?
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20.02.2024 16:24 Ответить
Може краще лупити по раші, щоб у них в 50-кілометровій зоні від нашого кордону ніхто не жив?
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20.02.2024 16:26 Ответить
А хто взмозі пуляти асфальт на 50 км?
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20.02.2024 17:19 Ответить
Ланцет це 3 кіло вибухівки, а яма як від С-300. Хтось штовхає дичину.
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20.02.2024 17:18 Ответить
Який *** ланцет ну знов піздьож, сбушникам сказали вивезти сім'ї з Сум
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20.02.2024 17:41 Ответить
ланцет? жартуєте?
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20.02.2024 19:36 Ответить
твари кацапские
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20.02.2024 22:31 Ответить
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21.02.2024 00:05 Ответить
 
 