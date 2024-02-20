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Новини Агресія Росії проти України
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Унаслідок влучання ворожого БпЛА в будинок на Сумщині загинула родина: мати і двоє синів та дві їхні родички. ФОТО (оновлено)

За уточненою інформацією щодо наслідків ворожої атаки по Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області вранці 20 лютого, кількість загиблих зросла до п’яти осіб.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, втановлено, що у житловий будинок влучив ворожий ударний БпЛА типу "Ланцент".

Також читайте: Протягом 18 лютого росіяни 12 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 81 вибух, - ОВА

Наслідки обстрілів Сумщини

За даними Сумської обласної прокуратури, 20 лютого 2024 року близько 5:30 год., застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували, за попередніми даними, двома ударними БпЛА, цивільну інфраструктуру с. Нова Слобода Конотопського району.

"Унаслідок атаки ворога повністю зруйновано приватний будинок, в якому перебувала родина з 5 осіб – 91-річна бабуся, дві жінки віком 69 та 61 рік, два брати, яким було 38 та 39 років. Усі вони загинули", - розповіли в облпрокуратурі.

Наслідки обстрілів Сумщини

Також читайте: По Сумщині ворог протягом 17 лютого здійснив 53 обстріли, зафіксовано 250 вибухів, - ОВА

Наслідки обстрілів Сумщини

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в телеграмі, ворожий безпілотник поцілив прямо в приватний будинок. Після гасіння пожежі рятувальники почали розбір завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 9 годин.

Ліквідація наслідків обстрілів Сумщини

Рятувальники деблокували тіла п’ятьох загиблих з-під завалів будинку.

Ліквідація наслідків обстрілів Сумщини
Ліквідація наслідків обстрілів Сумщини

Як раніше повідомолялося, о 5 годині ранку росіяни здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих.

Автор: 

обстріл (28486) Сумська область (3681)


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Топ коментарі
+12
Так , зевладу цікавлять виключно рейтинги і бабло 😠
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20.02.2024 15:02
+10
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20.02.2024 14:41
+7
Брянщина спокійно спить?
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20.02.2024 14:20
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Брянщина спокійно спить?
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20.02.2024 14:20 Відповісти
"Ланцетом" по житловому? Якось дуже розкішно.
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20.02.2024 14:29 Відповісти
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20.02.2024 14:41 Відповісти
Царство Небесне! 🙏🙏🙏 😥🥀
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20.02.2024 15:09 Відповісти
Ось так рашисти творят геноцид вбиваючи мирних жителів ,влада мовчить їх хвилюють лише рейтинги.
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20.02.2024 14:56 Відповісти
Так , зевладу цікавлять виключно рейтинги і бабло 😠
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20.02.2024 15:02 Відповісти
Евакуюйте дітей з матерями з 50кілометрової зони від кордону з рашкою і лінією зіткнення 🤬🤬
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20.02.2024 15:30 Відповісти
вони можуть самі виїхати, їх ніхто не тримає і вони не в оточенні.
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20.02.2024 15:43 Відповісти
Це 100 км від кордону.
Тоді треба евакуювати Харків - 1 млн., Суми - 270 тис., Конотоп - 80 тис., Шостку - 70 тис., ну ще Путивль, Глухів, Кролевець, Буринь, Білопілля і т.д. (сумарно десь 2 млн.).

У Львові спортзалів вистачить?
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20.02.2024 16:24 Відповісти
Може краще лупити по раші, щоб у них в 50-кілометровій зоні від нашого кордону ніхто не жив?
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20.02.2024 16:26 Відповісти
А хто взмозі пуляти асфальт на 50 км?
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20.02.2024 17:19 Відповісти
Ланцет це 3 кіло вибухівки, а яма як від С-300. Хтось штовхає дичину.
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20.02.2024 17:18 Відповісти
Який *** ланцет ну знов піздьож, сбушникам сказали вивезти сім'ї з Сум
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20.02.2024 17:41 Відповісти
ланцет? жартуєте?
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20.02.2024 19:36 Відповісти
твари кацапские
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20.02.2024 22:31 Відповісти
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21.02.2024 00:05 Відповісти
 
 