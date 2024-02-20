Унаслідок влучання ворожого БпЛА в будинок на Сумщині загинула родина: мати і двоє синів та дві їхні родички. ФОТО (оновлено)
За уточненою інформацією щодо наслідків ворожої атаки по Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області вранці 20 лютого, кількість загиблих зросла до п’яти осіб.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, втановлено, що у житловий будинок влучив ворожий ударний БпЛА типу "Ланцент".
За даними Сумської обласної прокуратури, 20 лютого 2024 року близько 5:30 год., застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували, за попередніми даними, двома ударними БпЛА, цивільну інфраструктуру с. Нова Слобода Конотопського району.
"Унаслідок атаки ворога повністю зруйновано приватний будинок, в якому перебувала родина з 5 осіб – 91-річна бабуся, дві жінки віком 69 та 61 рік, два брати, яким було 38 та 39 років. Усі вони загинули", - розповіли в облпрокуратурі.
Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в телеграмі, ворожий безпілотник поцілив прямо в приватний будинок. Після гасіння пожежі рятувальники почали розбір завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 9 годин.
Рятувальники деблокували тіла п’ятьох загиблих з-під завалів будинку.
Як раніше повідомолялося, о 5 годині ранку росіяни здійснили авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тоді треба евакуювати Харків - 1 млн., Суми - 270 тис., Конотоп - 80 тис., Шостку - 70 тис., ну ще Путивль, Глухів, Кролевець, Буринь, Білопілля і т.д. (сумарно десь 2 млн.).
У Львові спортзалів вистачить?