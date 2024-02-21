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Польские протестующие действуют под влиянием российских агентов, такие поступки вредят репутации страны, - МИД Польши о пророссийском плакате на протесте фермеров

протести,польща

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на действия фермера, который во время протеста 20 февраля вывесил плакат с призывом к Путину "навести порядок в Украине". Ведомство призвало протестующих дистанцироваться от подобных лиц, поскольку это вредит репутации страны.

Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"МИД с высокой обеспокоенностью отмечает появление на последних блокадах аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он продолжает вести", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что подобные поступки вредят репутации Польши, которая среди первых начала помогать Украине и приняла спасавшихся от войны украинцев, а также дискредитирует самих организаторов протестов.

"Мы убеждены, что это попытка "захватить" протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов. Призываем организаторов протестов идентифицировать и удалить из своих рядов немногочисленных инициаторов этого и подобных действий", - подчеркнул спикер.

Смотрите также: Польский фермер вывесил плакат с призывом к Путину "навести порядок в Украине" во время протеста на границе. Полиция открыла уголовное производство. ФОТО

"Нынешнее положение польских фермеров - это результат агрессии Владимира Путина против Украины и последствий этого для глобальной экономики, а не того, что украинцы защищаются от агрессии", - отметил Вронский.

В комментарии, который цитирует RMF24, представитель польского МИД отметил, что инцидент является шокирующим и дискредитирует протесты.

По его словам, эти действия не помогают ни самим фермерам, ни разрешению спора с Украиной. Единственный, кто выиграет от этого – российский диктатор Владимир Путин.

Вронский добавил, что не важно, появились ли пророссийские лозунги из-за реальных агентов России, или из-за "полезных идиотов".

Читайте также: "Стыд и позор, не верю, что это поляки. Прости, воюющая Украина", - генконсул Польши во Львове Дзвонкевич о блокаде границы

Автор: 

граница (5270) Польша (8412) МИД Польши (333) блокирование (462)


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Топ комментарии
+21
Пан речник плутає тепле з жовтим. Це не спроба захопити протестний рух аграріїв російськими агентами. Цей рух с самого початку був інспірований російськими таємними службами. Без них його б і не відбулося. А плакат це вже наслідок.
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21.02.2024 15:12
+14
За таке кримінальної відповідальності у пшеків немає? Одні вже просили пу ввести війська..
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21.02.2024 15:09
+11
Одним із польських "фермерів", який учора виїхав із плакатом "Путін розбереться і з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом", виявився агент російських спецслужб Петро Панасюк, внесений до української бази "Миротворець" (його профіль на третьому скрині) .
У своїх соцмережах він підтримує окупантів та пропагує російську агресію, при цьому називає себе "кваліфікованим істориком, геополітиком, геостратегом (****, ще один).
На "Миротворці" вказано зв'язок Панасюка з Рафалом Меклером - лідером польських ультраправих (розповідав про нього у ролику "Європа, рій траншеї"). (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0)
Глава МВС Польщі Марчін Кервінський вчора повідомив, що щодо "фермера" було вжито заходів.
Як я говорив у ролику, (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0) кремлівська агентура дуже міцно засіла в країнах Східної Європи (і не тільки), і європейські уряди мають проявляти політичну волю, інакше " руцкий мир" прийде до них.
ІГАЛЬ ЛЕВИН.
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21.02.2024 15:16
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Плакат - це просто слова. Від сотні таких плакатів не було б такої шкоди як від блокування без всяких лозунгів. Це просто хтось не витримав і гниле нутро вирвалося. Боротися треба не з плакатами а з блокуванням.
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21.02.2024 15:09 Ответить
..плакат - то для мобілізації міських дурників та корисних ідіотів, які мешкають не тільки в Україні, а і у Польші, США, Німеччині, Московії... звісно, з різним відсотком особливообдарованих, жлобів і т.і...
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21.02.2024 15:23 Ответить
" Польські протестувальники діють під впливом російських агентів..." Цей вплив називається-- бабло. Це черговий доказ того, що за роки безкарності руській мір так глибоко проник в усі без вийнятку структури всіх європейських країн, що його тепер спробуй звідти викурити...
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21.02.2024 15:40 Ответить
...кацапня очевидно платить більше, чим можна заробити цими тракторами та комбайнами за прямим їх призначенням...
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21.02.2024 15:43 Ответить
За таке кримінальної відповідальності у пшеків немає? Одні вже просили пу ввести війська..
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21.02.2024 15:09 Ответить
На плакаті , який прикрашав трактор польських "фермерів путіна", були написані слова звернення до свого хазяїна та спонсора прийти і "розібратися" не тільки з Україною та Брюсселем, але і з урядом самої Польщі "з нашим урядом".
Це де-факто є звернення до ватажка міжнародних терористів "розібратися" з Україною, ЄС та Польщею! Прогалини у демократичному законодавстві Польщі захищають посібників кремлівського бандита.
Не закривайте очі на те, що відбувається у вашій країні, польські брати!
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21.02.2024 15:43 Ответить
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21.02.2024 15:10 Ответить
Фактически фермеры начали угрожать польским властям. Такое не можна. Наверно уже готовят польский беркут.)
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21.02.2024 15:11 Ответить
Оце дурака ліплять........
Ляхи.................
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21.02.2024 15:11 Ответить
Пан речник плутає тепле з жовтим. Це не спроба захопити протестний рух аграріїв російськими агентами. Цей рух с самого початку був інспірований російськими таємними службами. Без них його б і не відбулося. А плакат це вже наслідок.
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21.02.2024 15:12 Ответить
тобто, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, відсутні в польші?
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21.02.2024 15:12 Ответить
Репутацію Польщі більше підриває бездіяльність влади
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21.02.2024 15:16 Ответить
..
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21.02.2024 15:16 Ответить
Одним із польських "фермерів", який учора виїхав із плакатом "Путін розбереться і з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом", виявився агент російських спецслужб Петро Панасюк, внесений до української бази "Миротворець" (його профіль на третьому скрині) .
У своїх соцмережах він підтримує окупантів та пропагує російську агресію, при цьому називає себе "кваліфікованим істориком, геополітиком, геостратегом (****, ще один).
На "Миротворці" вказано зв'язок Панасюка з Рафалом Меклером - лідером польських ультраправих (розповідав про нього у ролику "Європа, рій траншеї"). (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0)
Глава МВС Польщі Марчін Кервінський вчора повідомив, що щодо "фермера" було вжито заходів.
Як я говорив у ролику, (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0) кремлівська агентура дуже міцно засіла в країнах Східної Європи (і не тільки), і європейські уряди мають проявляти політичну волю, інакше " руцкий мир" прийде до них.
ІГАЛЬ ЛЕВИН.
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21.02.2024 15:16 Ответить
Цей контрацептив, петро панасюк ні на москаля , ні на поляка не тягне.Можливо тут наші презервативи замішані.
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21.02.2024 15:27 Ответить
Угу, це агенти ФСБ розсипають зерно.
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21.02.2024 15:16 Ответить
..так 73 відсотки ідіотів не тільки в Україні!!! У кожній країні Європи ця цифра достатньо велика... Де більш...де менш...
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21.02.2024 15:29 Ответить
А країна, в якій 73% населення є потенційними агентами куйла, нам точно дружня?
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21.02.2024 16:11 Ответить
Так робіть щось йолопи тупі, ба скоро пізнаєте усю красу руського міру
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21.02.2024 15:17 Ответить
Якщо той пшеківський ХВермер думає шо ***** це порядок, то нехай поїде до кацапів в ***** і подивиться. Де б цей ХВермер був, якби в свій час ЄС не прийняли до себе Польщу в якості буферної зони між ЄС та бувшим совком?
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21.02.2024 15:19 Ответить
А те, що топчуться як вівці по українському хлібу то є нормальним?
А те, що блокують Україну яка стікає кров'ю але бореться з пу то теж не страшніше за отой дебільний плакат?
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21.02.2024 15:20 Ответить
Хто б сумнівався,що тут присутня параша і Європа така думає,шо ж робити з 1,5метроми ботексної за...упи.Де ж ваші Бонди,Дункан Мак-Лаути-спочатку двійників ліквідуйте,потім за...упку,якщо вона є.
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21.02.2024 15:25 Ответить
Ну, нарешті, вже показали звідки ноги ростуть. Щоб вже ніхто і не сумнівався
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21.02.2024 15:27 Ответить
Полезные идиоты,не чему их история не учит и да поляки все в своих интересах,значит Бандера и укрраицы главные враги ,а то что с ними делали немцы и русские им не пахнет и конечно,кто виноват что напали немцы, конечно поляки и это он Карлсону на голубом глазу,но виноваты украинцы, дебилы &ля.
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21.02.2024 15:34 Ответить
Зрозуміло, блокуйте - тільки без плакатів, а то сильно "палитесь" і нам як владі доведеться приймати якісь міри .
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21.02.2024 15:35 Ответить
У Польщі взагалі є спецслужби?
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21.02.2024 15:37 Ответить
"Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати й вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цієї й подібних дій", - наголосив речник. - То агентуру ФСБ мають "вилучати" самі протестувальники? А спецслужби в Польщі нахіба, щоб воювати з мертвим Бандерою?
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21.02.2024 15:38 Ответить
Блокувальники лише куплені виконавці, як у свій час було із "тітушками" та антимайданівцями в Україні!!! До речі так само часто купували молодь на масові заходи для підтримки Зеленського у 2019-му. Хтось йшов саме, а хтось за оплату! Тож СЕРЕД цих людей організаторів не має, вони не збираються себе виказувати напряму, тож ТАМ їх не спіймати. А оте що спецслужби поляків винні цим займатися - то вірно!!!
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21.02.2024 16:21 Ответить
тамтій "репутації" вже ніц не зможе зашкодити
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21.02.2024 15:47 Ответить
Тобто сама блокада хороша й правильна, тільки плакати трошки підкачали.
Ті плакати треба поки шо прибрать, - ну щоб як в Криму було - "нас там нєт" ...
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21.02.2024 15:51 Ответить
такі вчинки шкодять репутації країни

Вже ні.
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21.02.2024 15:56 Ответить
Ну в Україні при владі дегенерати,це зрозуміло,а що і в Польщі відсудні адеквати при владі?
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21.02.2024 16:00 Ответить
❗️Зеленський пообіцяв «дуже швидко» вирішити питання на польському кордоні
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21.02.2024 16:07 Ответить
ба , який швидкий
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21.02.2024 16:23 Ответить
Для "Юри": "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин (Архипелаг ГУЛАГ)
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21.02.2024 16:38 Ответить
Якщо пообіцяв, то цей дощ на довго
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21.02.2024 18:31 Ответить
подляки забыли как нищенствовали при ссср и клянчали еду у советских солдат
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21.02.2024 16:05 Ответить
"Юра", ти був свідком цьому?! А не бажаєш згадати скільки наші радянські солдати знищіли поляків та згвалтували їх жінок, пограбували дома?! А може згадати ще й розстріл у Катині та захоплення Польщі разом із гітлерівцями та сумісний порад на цю честь у Бресті???!!!
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21.02.2024 16:16 Ответить
я Служил в ГСВГ и те кто в отпуск ехали через польшу рассказывали это
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21.02.2024 16:19 Ответить
Не знаю як ти, а от я точно служив у ГСВГ в Карл-Маркс-Штадтє, і нічого поганого з боку поляків їдучі з Дрездена до Бресту та у зворотньому напрямку не помічав. Твої байки дуже нагадують розповіді рашистів про львів'ян, котрі ніби навіть "із ножем кидались на роССійськомовних" та "не бажали обслуговувати" у магазинах чи готелях що було відвертою брехнею використаною для усіх котрі ніколи у Львові та на західній Україні не бували! І не забувай, ми для них були РЕАЛЬНИМИ ОКУПАНТАМИ. Тож заткни пельку, з неї тхне "руССким миром"!!!
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21.02.2024 16:27 Ответить
значит ты не служил в ГСВГ
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21.02.2024 16:31 Ответить
А як же, троль московський, я тебе вже зрозумів, твоє завдання те саме що в польськиї неонацистів - посіяти побільше розбрату на ненависті між українцями та поляками аби Україна не могла отримувати допомогу Заходу і рашистам було легше захопити Україну!!!
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21.02.2024 16:33 Ответить
«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
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21.02.2024 16:35 Ответить
если нет аргументов то переходят на оскарбления
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21.02.2024 16:39 Ответить
Які такі образи, це висловлювання історичних осіб: "Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических. Убогие люди." - Н.М. Карамзин
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21.02.2024 16:40 Ответить
как часть называлась , я щас тебя проверю
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21.02.2024 16:36 Ответить
У частин в реаліях не має назви А ЛИШЕ НОМЕРИ - вояка хєров! А от армія, дивізія мали назви, і ХТО КОГО БУДЕ ПЕРЕВІРЯТИ?!
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21.02.2024 16:43 Ответить
у Меня и название и номер 18765
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21.02.2024 16:46 Ответить
точно 18765 только проверил в военном билете
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21.02.2024 16:51 Ответить
короче Я тебя раскусил
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21.02.2024 16:47 Ответить
у Меня Батальйон особого назначения - Нейстрелмц
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21.02.2024 16:43 Ответить
Нейстрелиц
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21.02.2024 16:45 Ответить
у нас разговор о Хлебе - зерне
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21.02.2024 16:20 Ответить
Зерно, далекобійники це лише брехливий привід аби використовуючи його вносити розбрат міх українцями та поляками, а правда у тому, що прикормлені Кремлем ультра праві та ультра ліві діють в інтересах Москви і саме це є реальною причиною усьго неподобства що зараз коїться на кордоні. А саме ТИ "Юра" дієш на користь Кремля і намагаєшся втюхати те що розповсюджує кремлівська пропаганда!!!
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21.02.2024 16:31 Ответить
Я про це писав вже декілька разів але у новинах про цих блокувальників наші ЗМІ, включаючи "Цензор.нет", чомусь не сповіщали чогось подібного, хоча це багато що б прояснило для українців котрі до такої думки не приходили самі а розглядали це як самостійні дії якихось "фермерів" чи "дальнобійників" або "мисливців" і т.д. Тож - НАРЕШТІ! І лише з такого боку треба розглядати усі ці провокаційні дії на кордоні, все інше - ширма!!! Тож пам'ятаємо, що єдиними ворогами України у країнах ЄС є ультра праві та ультра ліві сили котрі дисятиріччями кормилися з рук Кремля і навіть приймали участь в усіх заходах Московії типу "конференції" фактичних неонацистів всього світу в Петербурзі у 2015 році під назвою "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC Международный русский консервативный форум "! Тож сподіваємось що до керівництва Польши дійде що із цим щось треба робити поки це не спричинило біди їх країні, а нам треба робити те що самі можемо - припинити везти зерно через Польщу, аби прибрати привід, і експортувати його через наші розблоковані порти!!!
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21.02.2024 16:13 Ответить
подляки найдут повод шоб нам вредить
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21.02.2024 16:17 Ответить
Дуль: саме ТИ "Юра" дієш на користь Кремля і намагаєшся втюхати те що розповсюджує кремлівська пропаганда!!!
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21.02.2024 16:32 Ответить
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин (Аржипелаг ГУЛАГ)
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21.02.2024 16:36 Ответить
Хай фермери реалізують своє право на акції протесту. Але це право не повинне забезпечуватися за рахунок тих, хто участі не приймав, але постраждав від дій учасників акції.
Якщо акція протесту нанесла будь кому, хто не приймав участь в ній участь, матеріальну шкоду, то відшкодування нанесеної матеріальної шкоди має відбуватися автоматично, у першу чергу, обовʼязково та виключно за особистий рахунок осіб-учасників (організаторів та виконавців) акції.
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21.02.2024 16:33 Ответить
а Дуда слушает да ест
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21.02.2024 16:40 Ответить
не треба узагальнювать дрібниці

один фермер з кумачом

і сотні тисяч інших поляків які підтримують Україну
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21.02.2024 16:39 Ответить
высыпать зерно на землю це дрібниці и это не один раз
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21.02.2024 16:41 Ответить
Господи, якіж вони смішні - вони думають то у них "протести"...)))
Прокидайтесь!!!
То у вас перша фаза гибридної війни!
І вже не за Україну, а за Польщу...
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21.02.2024 17:11 Ответить
Польським фермерам обіцяли статус учасник СВО.
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21.02.2024 17:53 Ответить
Президент Польщі Дуда, виправдовуючи рашистську агресію проти України, під чиїм впливом діяв? Чи можливо він сам московський агент? Своїми діями він повністю знищив репутацію Польщі.
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21.02.2024 19:53 Ответить
 
 