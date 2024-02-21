Польские протестующие действуют под влиянием российских агентов, такие поступки вредят репутации страны, - МИД Польши о пророссийском плакате на протесте фермеров
Министерство иностранных дел Польши отреагировало на действия фермера, который во время протеста 20 февраля вывесил плакат с призывом к Путину "навести порядок в Украине". Ведомство призвало протестующих дистанцироваться от подобных лиц, поскольку это вредит репутации страны.
Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"МИД с высокой обеспокоенностью отмечает появление на последних блокадах аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он продолжает вести", - подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что подобные поступки вредят репутации Польши, которая среди первых начала помогать Украине и приняла спасавшихся от войны украинцев, а также дискредитирует самих организаторов протестов.
"Мы убеждены, что это попытка "захватить" протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов. Призываем организаторов протестов идентифицировать и удалить из своих рядов немногочисленных инициаторов этого и подобных действий", - подчеркнул спикер.
"Нынешнее положение польских фермеров - это результат агрессии Владимира Путина против Украины и последствий этого для глобальной экономики, а не того, что украинцы защищаются от агрессии", - отметил Вронский.
В комментарии, который цитирует RMF24, представитель польского МИД отметил, что инцидент является шокирующим и дискредитирует протесты.
По его словам, эти действия не помогают ни самим фермерам, ни разрешению спора с Украиной. Единственный, кто выиграет от этого – российский диктатор Владимир Путин.
Вронский добавил, что не важно, появились ли пророссийские лозунги из-за реальных агентов России, или из-за "полезных идиотов".
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Це де-факто є звернення до ватажка міжнародних терористів "розібратися" з Україною, ЄС та Польщею! Прогалини у демократичному законодавстві Польщі захищають посібників кремлівського бандита.
Не закривайте очі на те, що відбувається у вашій країні, польські брати!
Ляхи.................
У своїх соцмережах він підтримує окупантів та пропагує російську агресію, при цьому називає себе "кваліфікованим істориком, геополітиком, геостратегом (****, ще один).
На "Миротворці" вказано зв'язок Панасюка з Рафалом Меклером - лідером польських ультраправих (розповідав про нього у ролику "Європа, рій траншеї"). (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0)
Глава МВС Польщі Марчін Кервінський вчора повідомив, що щодо "фермера" було вжито заходів.
Як я говорив у ролику, (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0) кремлівська агентура дуже міцно засіла в країнах Східної Європи (і не тільки), і європейські уряди мають проявляти політичну волю, інакше " руцкий мир" прийде до них.
ІГАЛЬ ЛЕВИН.
А те, що блокують Україну яка стікає кров'ю але бореться з пу то теж не страшніше за отой дебільний плакат?
Ті плакати треба поки шо прибрать, - ну щоб як в Криму було - "нас там нєт" ...
Вже ні.
Якщо акція протесту нанесла будь кому, хто не приймав участь в ній участь, матеріальну шкоду, то відшкодування нанесеної матеріальної шкоди має відбуватися автоматично, у першу чергу, обовʼязково та виключно за особистий рахунок осіб-учасників (організаторів та виконавців) акції.
один фермер з кумачом
і сотні тисяч інших поляків які підтримують Україну
Прокидайтесь!!!
То у вас перша фаза гибридної війни!
І вже не за Україну, а за Польщу...