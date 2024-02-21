Польские протестующие действуют под влиянием российских агентов, такие поступки вредят репутации страны, - МИД Польши о пророссийском плакате на протесте фермеров

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на действия фермера, который во время протеста 20 февраля вывесил плакат с призывом к Путину "навести порядок в Украине". Ведомство призвало протестующих дистанцироваться от подобных лиц, поскольку это вредит репутации страны.

Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"МИД с высокой обеспокоенностью отмечает появление на последних блокадах аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, восхваляющих Владимира Путина и войну, которую он продолжает вести", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что подобные поступки вредят репутации Польши, которая среди первых начала помогать Украине и приняла спасавшихся от войны украинцев, а также дискредитирует самих организаторов протестов.

"Мы убеждены, что это попытка "захватить" протестное движение фермеров со стороны радикальных и безответственных групп, вероятно, под влиянием российских агентов. Призываем организаторов протестов идентифицировать и удалить из своих рядов немногочисленных инициаторов этого и подобных действий", - подчеркнул спикер.

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"Нынешнее положение польских фермеров - это результат агрессии Владимира Путина против Украины и последствий этого для глобальной экономики, а не того, что украинцы защищаются от агрессии", - отметил Вронский.

В комментарии, который цитирует RMF24, представитель польского МИД отметил, что инцидент является шокирующим и дискредитирует протесты.

По его словам, эти действия не помогают ни самим фермерам, ни разрешению спора с Украиной. Единственный, кто выиграет от этого – российский диктатор Владимир Путин.

Вронский добавил, что не важно, появились ли пророссийские лозунги из-за реальных агентов России, или из-за "полезных идиотов".

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