РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8236 посетителей онлайн
Новости
16 094 66

Канада готова проплатить доставку 800 тысяч снарядов, найденных Чехией для Украины

боєприпаси,снаряди

Канада готова поддержать инициативу Чехии по срочной доставке десятков тысяч артиллерийских снарядов в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом пишет CBC News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Канады.

Хотя детали дорабатываются, источники отмечают, что правительство Канады может выделить до 30 миллионов долларов (22 миллиона долларов США) на реализацию плана, предложенного на открытии Мюнхенской конференции по безопасности президентом Чехии Петром Павелом.

Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может через несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Министр обороны Канады Билл Блэр в понедельник заявил, что Оттава ведет переговоры с чехами.

Блэр подчеркнул: "Я подписал меморандум о взаимопонимании с одним из наших европейских союзников, Чешской Республикой, о возможном приобретении боеприпасов, которыми они сейчас располагают, что позволит нам... скорее предоставить их Украине, поскольку мы наращиваем собственное производство".

Читайте также: Канада сотрудничает с Украиной относительно возможности передачи ракет CRV7, - министр обороны Блэр

Автор: 

боеприпасы (2338) Канада (2078) Чехия (1705) Павел Петр (121)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
дякуемо Канаді!
показать весь комментарий
21.02.2024 22:57
+20
Дуже добре і несподівано швидко
показать весь комментарий
21.02.2024 22:56
+6
І блокування кордону польськими фермерами з совєцькими прапорами стає зрозумілішим...
показать весь комментарий
21.02.2024 23:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже добре і несподівано швидко
показать весь комментарий
21.02.2024 22:56 Ответить
І блокування кордону польськими фермерами з совєцькими прапорами стає зрозумілішим...
показать весь комментарий
21.02.2024 23:00 Ответить
військовий груз ніхто тім підарам не дасть заблокувати, хоч вони штабелями полягають поперек рельсів.
показать весь комментарий
22.02.2024 10:30 Ответить
CBC
Джерела в оборонному відомстві кажуть, що вагання федерального уряду щодо збільшення виробництва *********** частково пов'язані з прогнозованими інвестиціями в розмірі 400 мільйонів доларів, необхідними для будівництва додаткових виробничих ліній.

Заступник міністра оборони Білл Метьюз заявив, що Канада та США провели двосторонні переговори про те, як збільшити постачання зброї для України, але ці дискусії швидко призвели до ширшої дискусії про те, як поповнити внутрішні військові запаси, виснажені пожертвуваннями.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:04 Ответить
Ліберальний уряд протягом кількох місяців вивчав пропозиції двох виробників *********** - General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOT) у Велліфілді, штат Кентуккі, та IMT Defence в Інгерсоллі, Онтаріо, - щодо нарощування виробництва так званого «оперативного» або варіанту M795 стандартного 155-міліметрового снаряда НАТО.

В даний час Канада виробляє щомісяця близько 5000 одиниць M107 версії снаряда, відомої як «тренувальний набій».
показать весь комментарий
21.02.2024 23:09 Ответить
Приватні інвестиції у виробництво серйозно ускладнені, оскільки ніхто не може гарантувати попит на озброєння.

Виробники зброї наполягають на стабільних довгострокових контрактах на 10-15 років. Але поки немає інформації про те, як часто задовольняються їх вимоги.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:25 Ответить
навряд тут щось вирішиться швидко, а тим паче добре.
в питанні з цими снарядами є невеличкий нюанс - вони з Туреччини. всі ці ліваки-підараси з Німеччини, всі ці шольци jobані, будуть блокувати спробу купити в Туреччини навіть сотню снарядів, не кажучи вже про сотні тисяч.
показать весь комментарий
22.02.2024 10:35 Ответить
дякуемо Канаді!
показать весь комментарий
21.02.2024 22:57 Ответить
Також дякуємо Чехії.
показать весь комментарий
22.02.2024 07:44 Ответить
Антипиніна многоходовочка!
показать весь комментарий
21.02.2024 22:57 Ответить
Тепер залишилося знайти ще 3 мільярди 978 мільйонів доларів США.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:01 Ответить
Це за 800 тисяч снарядів? Цікаво, скільки заплатив куйло Пупсу за мільйон снарядів та ракети? Може, і нам в Пупса було б дешевше купити? Обміняти за ту ж пшеницю?
показать весь комментарий
21.02.2024 23:12 Ответить
У пупса точно дешевше, адже йому штучно обмежили попит. Нам нізя, та й навряд пупс нам продасть.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:25 Ответить
***** подарував своєму корейському корєфану машинку москальського виробництва. Мабуть, Ладу-Каліну. )))

Про це вчора повідомило північнокорейське агентство новин. Я недавно знайшов сайт з їхніми новинами, - так там такі прикольні тексти. Можна вибрати будь-який день за останні 25 років, і дізнатися, що в цей день писали у КНДР. Звісно, треба перекладати.

показать весь комментарий
21.02.2024 23:37 Ответить
У пупса неякісні,і буває що рвуться у стволі
показать весь комментарий
22.02.2024 07:53 Ответить
а звідки інфа про 4 млрд?

300к калібру 122, та 500к калібру 155.

5000 баксів за снаряд (виготовлений за часів, коли собівартість була нижча, ніж зараз) ?
показать весь комментарий
21.02.2024 23:13 Ответить
1. Це нові турецькі снаряди.
2. Такі зараз ринкові ціни при собівартості близько $1 тис.
3. Сумніваюся, що турецький приватний виробник продасть дешевше ринку.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:22 Ответить
Чехія знайшла за кордоном джерела для сотень тисяч артилерійських ***********, які можуть бути доставлені в Україну за лічені тижні, якщо вона зможе забезпечити фінансування з партнерами в США, Німеччині, Швеції та інших країнах, заявив президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Брюссельське видання Politico на початку лютого повідомило, що Чехія розглядає можливість придбання *********** у збройових компаній у таких країнах, як Південна Корея, Туреччина та Південна Африка.

Radio Prague International
показать весь комментарий
22.02.2024 00:14 Ответить
У мене була інфа лише про турків. Хай і так, але що це змінює? Це нові снаряди у виробників по ринковій ціні.

Корейці - це добре. Вони можуть виготовляти багато.
показать весь комментарий
22.02.2024 00:30 Ответить
За таке можуть забанити. Я щось подібне був написав, коли прочитав тут "новину" про плацдарми ЗСУ на правому березі Дніпра. В результаті прилетів бан на 3 дні і коментарі потерли.
Коментарі то потерли, але сам ляп так і не виправили, - досі висить.

Російські окупанти протягом 27 січня 1 раз намагалися штурмувати плацдарми ЗСУ на правому березі Дніпра, - ОВА Джерело:
показать весь комментарий
22.02.2024 11:15 Ответить
Не потрібно всього зразу - невеликими партіями. Привезли, вистріляли. Навіщо складувати і наражатися на небезпеку знищення. Хай лежать у Румунії з Болгарією і поволі надходять в Україну.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:15 Ответить
З якого дива така сума?
Вони ж кажуть про доставку, а не про купівлю, на скільки я зрозумів з тексту новини.
Та й вартість в 5к баксів за снаряд, якому років 5-10, якось зависока, ІМХО...
показать весь комментарий
21.02.2024 23:19 Ответить
Я вже трішки втомився, бо ви третій.

https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-russia-canada-artillery-shells-1.7120329

Цитата з оригіналу:
the federal government could contribute as much as $30 million to the plan, which was proposed at the opening of the Munich Security conference by Czech Republic President Petr Pavel.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:23 Ответить
дєрьмак знає, де саме вони складуються? ну шо ж ви так!
показать весь комментарий
21.02.2024 23:02 Ответить
На жаль, платіж канадців (22 млн. американських долларів) - це меньше 1 % потрібного
показать весь комментарий
21.02.2024 23:04 Ответить
Але ж заголовок який, заголовок! Нє шоб чесно написати: Канада готова оплатити 4,5 тисячі з 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла для України.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:08 Ответить
Там все чітко пише у заголовку - доставку! Не самі снаряди, а їх доставку в Україну.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:10 Ответить
Круто. А на самі снаряди де взяти ще майже 4 мільярди?
показать весь комментарий
21.02.2024 23:13 Ответить
Ні, пане. Я читав і УП, на яку послався Цензор, і оригінальну новину носить CBC.
https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-russia-canada-artillery-shells-1.7120329

Цитата з оригіналу:
the federal government could contribute as much as $30 million to the plan, which was proposed at the opening of the Munich Security conference by Czech Republic President Petr Pavel.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:17 Ответить
Редактори Цензора вирішили, що тих канадських грошей вистачить якраз на доставку.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:23 Ответить
За моїми підрахунками десь $16 мільйонів обійдеться доставка, якщо брати у турків на FCA і платити за неї окремо. Але думаю, снаряди продадуть на умовах CIP з доставкою і страховкою включеними в ціну.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:30 Ответить
Добре би було. Для довідки:

ІНКОТЕРМС базисна умова поставки товару CIF (Cost Insurance Freight). Вартість, Страхування й Фрахт сплачені до ... (порт призначення). Продавець зобов'язаний сплатити витрати й фрахт, необхідні для доставки товару в погоджений порт призначення, проте ризик втрати й пошкодження товару, а також ризик будь-якого збільшення витрат, що виникають після переходу товаром борту судна, переходить із Продавця на Покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. Продавець повинен забезпечити морське страхування від ризиків втрати й пошкодження товару. Продавець укладає договір страхування й оплачує страховку. Покупець повинен прийняти до відома, що згідно цьому терміну від Продавця потрібне лише забезпечення страхування на умовах мінімального покриття. Цей термін може бути використаний для перевезень морським або внутрішнім водним транспортом.

ІНКОТЕРМС базисна умова поставки товару FCA (Free CArrier ... (named point). Франко-перевізник в ... (пункт призначення). Продавець вважається таким, що виконав своє зобов'язання з поставки товару, що пройшов митне очищення для вивозу, із моменту передачі його Перевізнику, вказаному Покупцем в обумовленому пункті.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:43 Ответить
ІНКОТЕРМС базисна умова поставки товару CIP (Carriage and Insurance Paid to ...). Перевезення й Страхування були сплачені до ... (пункт призначення). Продавець оплачує фрахт за перевезення товару до погодженого місця призначення. Ризик втрати, пошкодження товару, а також будь-яких додаткових витрат, що виникають після передачі товару Перевізнику переходить із Продавця на Покупця, коли товар був переданий у розпорядження Перевізника. Згідно з терміном CPT, в обов'язки Продавця входить виконання митних формальностей, необхідних для вивозу товару. Продавець повинен забезпечити транспортне страхування від ризиків втрати й пошкодження товару. Продавець укладає договір страхування й оплачує страховку. Покупець повинен прийняти до відома, що згідно з даним терміном від Продавця потрібне лише забезпечення страхування на умовах мінімального покриття.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:44 Ответить
може варто уважно заголово читати

Канада готова проплатити доставку 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла для України
показать весь комментарий
21.02.2024 23:13 Ответить
Може варто краще перевіряти інформацію?
https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-russia-canada-artillery-shells-1.7120329

Цитата з оригіналу:
the federal government could contribute as much as $30 million to the plan, which was proposed at the opening of the Munich Security conference by Czech Republic President Petr Pavel.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:20 Ответить
Pavel's government said it has been able to source up to 800,000 shells of NATO-standard calibre, along with shells of other calibres, from unidentified, non-NATO countries. It says it needs financial support to get the ammunition to Ukraine.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:29 Ответить
Ну і? Гугл вам переклав get як доставити? Вимушений вас розчарувати. В даному випадку це слово включає в себе весь процес, ближче до «надати ********** Україні».
показать весь комментарий
21.02.2024 23:35 Ответить
Просто чудово мати таких друзів
показать весь комментарий
21.02.2024 23:05 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:06 Ответить
Пояснюю, для особливо талановитих. Це ДОСТАВКА, а треба ці снаряди, ще ВИКУПИТИ. Ціна питання - мільярди доларів.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:12 Ответить
Канада готова проплатити доставку 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла для України !!
показать весь комментарий
21.02.2024 23:24 Ответить
Почитайте попередні коментарі, Канада оплачує 30 млн з необхідних близько 4 млрд (=4000 млн)
показать весь комментарий
22.02.2024 00:02 Ответить
Не оплачує, а поки що тільки збирається це робити.
Ще нічого конкретно не вирішено.

показать весь комментарий
22.02.2024 00:15 Ответить
Канада- велика країна! І не стала б возитись з викупом і доставкою менше 1 процента снарядів зі знайдених 800 тисяч. Який дурень призначив англійську мову в якості міжнародної, де слово може мати бог знає скільки значень!😊
показать весь комментарий
22.02.2024 07:02 Ответить
Ще тиждень анонсів, потім забудемо про цю пропозицію. Головне порадіти сьогодні.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:22 Ответить
Гарна новина для наших воїнів , все інше не цікавить 🙂
показать весь комментарий
21.02.2024 23:23 Ответить
Вісімсот тисяч ? Вісімсот тисяч 155 калібру ? Це не блеф якийсь, можливо помилка у кількості ? Це при грамотному використанні мінімум 800.000 дохлих кацапів у перемішку з бронею. Можливо як з кулемета строчити.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:26 Ответить
Вить ты будешь сильно расстроен, если я тебе скажу, что США + союзники за 22-23 год поставили Украине 2.5 миллиона снарядов 155мм и еще накидали 1.5 млн. снарядов других калибров...
И 4 миллиона дохлых кацапив не наблюдается, максимум 400 тысяч... что тоже неплохо, но ты ошибся в десять раз...
показать весь комментарий
21.02.2024 23:38 Ответить
Та ні,один до одного не буде.Один до 10.Вони ж не купами ходять,а малими групами
показать весь комментарий
22.02.2024 00:50 Ответить
Щось мені підказує, що ніяких 800 тисяч снарядів у підсумку цієї історії не знайдеться...
показать весь комментарий
21.02.2024 23:30 Ответить
Велика подяка Канаді!!!
показать весь комментарий
21.02.2024 23:32 Ответить
Жаль, що фактично не можна фізичній особі напряму купити снаряди для ЗСУ. Я б з радістю передав декілька іменних снарядів.....
показать весь комментарий
21.02.2024 23:41 Ответить
если есть 10-15 штук баксов, то десяток мавиков тоже сгодятся
показать весь комментарий
21.02.2024 23:43 Ответить
Я віддаю перевагу прицілам, тепловізорам і т.п. Рідко коли маю змогу придбати дешево мавіки. Але снаряди, мммм, тут я б розстарався....
показать весь комментарий
21.02.2024 23:47 Ответить
та ну нет смысла, они дорогие ппц, но насчет прочего помню были сборы на дорогие боеприпасы, снайперские к примеру.
показать весь комментарий
21.02.2024 23:48 Ответить
Цікаві країни ці Канада і Чехія...
показать весь комментарий
22.02.2024 00:10 Ответить
Мда...це виглядає як казка на фоні всього- ініціатива Чехії в особі президента Президент Чехії Петера Павела, кількість - калібри, гроші Канади.
показать весь комментарий
22.02.2024 01:43 Ответить
Господам Канадцам спасибо, только хай побыстрее платят. Снаряды нужны сейчас.
показать весь комментарий
22.02.2024 09:23 Ответить
А если Президент Павел нашел эти снаряды в Канаде? 👌
показать весь комментарий
22.02.2024 13:37 Ответить
 
 