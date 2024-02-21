Канада готова проплатить доставку 800 тысяч снарядов, найденных Чехией для Украины

Канада готова поддержать инициативу Чехии по срочной доставке десятков тысяч артиллерийских снарядов в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом пишет CBC News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Канады.

Хотя детали дорабатываются, источники отмечают, что правительство Канады может выделить до 30 миллионов долларов (22 миллиона долларов США) на реализацию плана, предложенного на открытии Мюнхенской конференции по безопасности президентом Чехии Петром Павелом.

Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может через несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Министр обороны Канады Билл Блэр в понедельник заявил, что Оттава ведет переговоры с чехами.

Блэр подчеркнул: "Я подписал меморандум о взаимопонимании с одним из наших европейских союзников, Чешской Республикой, о возможном приобретении боеприпасов, которыми они сейчас располагают, что позволит нам... скорее предоставить их Украине, поскольку мы наращиваем собственное производство".

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