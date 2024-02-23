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Зеленский (19005) увольнение (2648) Залужный (633)

Увольнение Залужного и ключевого руководства ВСУ - это перезагрузка менеджмента военного командования, - Зеленский

зеленський,залужний

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", Зеленский назвал причины в интервью телеканалу FoxNews.

Президент назвал увольнение главкома и руководства ВСУ перезагрузкой, перестройкой и изменением менеджмента военного командования.

"Мы должны быть быстрее, это значит, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса".

Мы должны быть умными, технологически оборудованными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизнь людей", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что речь идет не об "изменении наших действий, мы лишь говорим о вещах, которые долго не менялись".

Отставка Залужного

8 февраля прошла встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.

Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости смены подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.
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Топ комментарии
+51
Найбільша бюрократія сьогодні панує в ОП , а не у наших військових !
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23.02.2024 07:40
+46
То якого беника Офіс не перезавантажується
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23.02.2024 07:40
+45
перефразуємо:
"Звільнення Зеленського та ключового керівництва Уряду, - це перезавантаження менеджменту політичного управління", - народ України.
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23.02.2024 07:46
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Зеленский, вже нелегетівний , про вже його міняти . настав час .Бо далі буде тільки хуже ,
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23.02.2024 10:18 Ответить
Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно. Тому думаймо і не біймося! Боятися потрібно не чиновників-паразитів, а наслідків, до яких можуть призвести наше мовчання та бездіяльність. Ось це дійсно страшно...
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23.02.2024 15:06 Ответить
Нам нужно быть быстрее. А для этого нужно избавиться от бюрократии, которая у нас есть - сказал президент.



перезавантаження менеджменту військового командування, - це від Авдіївки до Покровська 40 км, від Покровська до Павлограда 100 км, від Павлограда до Дніпра 40 км.

Як перехід на "новые более выгодные позиции" по 4 км у добу - це меньше як на 2місяця перезавантаження.... та м. Дніпро.....

Як не сумно.... = перезавантаження менеджменту військового командування....
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23.02.2024 11:13 Ответить
Нам нужно быть быстрее. А для этого нужно избавиться от бюрократии, которая у нас есть - сказал президент. -Это он в порядке самокритики или как??!)))
P.S Надо всю Банковую переселить в Покровск,моментально исчезнет вся бюрократия, надеюсь вместе со всей жОПой!!!
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29.02.2024 10:41 Ответить
Після звільнення генерала Залужного лишився менеджмент від Єрмака - швидкий, розумний, технологічно оснащений і без бюрократії! Результат бачимо!
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23.02.2024 12:07 Ответить
Коли там вибори, зєля. Досить дурня валяти
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23.02.2024 12:36 Ответить
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