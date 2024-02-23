Увольнение Залужного и ключевого руководства ВСУ - это перезагрузка менеджмента военного командования, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", Зеленский назвал причины в интервью телеканалу FoxNews.

Президент назвал увольнение главкома и руководства ВСУ перезагрузкой, перестройкой и изменением менеджмента военного командования.

"Мы должны быть быстрее, это значит, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса".

Мы должны быть умными, технологически оборудованными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизнь людей", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что речь идет не об "изменении наших действий, мы лишь говорим о вещах, которые долго не менялись".

Отставка Залужного

8 февраля прошла встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.

Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости смены подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.