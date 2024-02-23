Увольнение Залужного и ключевого руководства ВСУ - это перезагрузка менеджмента военного командования, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", Зеленский назвал причины в интервью телеканалу FoxNews.
Президент назвал увольнение главкома и руководства ВСУ перезагрузкой, перестройкой и изменением менеджмента военного командования.
"Мы должны быть быстрее, это значит, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса".
Мы должны быть умными, технологически оборудованными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизнь людей", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что речь идет не об "изменении наших действий, мы лишь говорим о вещах, которые долго не менялись".
Отставка Залужного
8 февраля прошла встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде.
Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости смены подходов и стратегии.
Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.
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перезавантаження менеджменту військового командування, - це від Авдіївки до Покровська 40 км, від Покровська до Павлограда 100 км, від Павлограда до Дніпра 40 км.
Як перехід на "новые более выгодные позиции" по 4 км у добу - це меньше як на 2місяця перезавантаження.... та м. Дніпро.....
Як не сумно.... = перезавантаження менеджменту військового командування....
P.S Надо всю Банковую переселить в Покровск,моментально исчезнет вся бюрократия, надеюсь вместе со всей жОПой!!!