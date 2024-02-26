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боеприпасы (2283) Зеленский (19056) Евросоюз (16688)

Украина получила от ЕС около 30% от обещанного миллиона боеприпасов, - Зеленский

сша,зброя,боєприпаси

Украина получила от Европейского Союза менее половины обещанных боеприпасов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, которые нам пообещал Европейский Союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению", - отметил глава государства.

Ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что к марту ЕС передаст Украине 524 000 снарядов. Это 52% от поставленной цели.

В то же время, Боррель отмечал, что не все страны-члены прислали свой вклад.

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Топ комментарии
+5
а скільки виготовив за рік ти зелений дурень ?
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26.02.2024 16:21
+3
Украине нужно находить способы эффективно бороться с пехотой которая как тараканы лезут из всех щелей у уничтожить их всех проблематично. Нужно создавать БПЛА бомбардировщики и разрабатывать БК к ним чтобы можно было пехоту засыпать с воздуха. Выживших добивать снайперскими скидами и снайперским огнем. Подбитую технику добивать артиллерией.

Автоматических снайперских винтовок и БК к ним необходимо закупать миллионами. БК для сбросов нужно миллионы и имеет смысл запускать производство. Уже сегодня рашисты перешли в режим жесткой экономии БК и забрасывают наши позиции мясом
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26.02.2024 16:22
+3
Скільки за той же період часу виготовила українська промисловість під керівництвом преЗЕдента?
Можна у % від ЗЕро.
І скільки бабло було розворовано кагалом для досягнення цього?
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26.02.2024 16:42
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завали хавало
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26.02.2024 16:16 Ответить
"ЗЕ" давай заключай контракт із північно- корейським недомірком взамін за зерно і кукурудзу...
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26.02.2024 16:16 Ответить
Отаке -- обіцяли розкочегаритись
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26.02.2024 16:17 Ответить
Не дали... Так у нас же є посольства в кожній країні, - мусили ходити контролювати, капати на мізки.
Чи для чого вони там?
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26.02.2024 16:19 Ответить
а скільки виготовив за рік ти зелений дурень ?
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26.02.2024 16:21 Ответить
350% хіба не чули на пресконферансье
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26.02.2024 16:23 Ответить
Украине нужно находить способы эффективно бороться с пехотой которая как тараканы лезут из всех щелей у уничтожить их всех проблематично. Нужно создавать БПЛА бомбардировщики и разрабатывать БК к ним чтобы можно было пехоту засыпать с воздуха. Выживших добивать снайперскими скидами и снайперским огнем. Подбитую технику добивать артиллерией.

Автоматических снайперских винтовок и БК к ним необходимо закупать миллионами. БК для сбросов нужно миллионы и имеет смысл запускать производство. Уже сегодня рашисты перешли в режим жесткой экономии БК и забрасывают наши позиции мясом
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26.02.2024 16:22 Ответить
Якщо мільйони українців пожертвують на дрони та гвинтівки. Перш за все потрібно проводити роботу серед населення, щоб кожна людина зрозуміла, що саме її дрон може втятувати багто життів та переконала у цьому оточуючих. Буде належне фінансування - а український народ дуже винахідливий - першим застосував дрони для скидів, FPV дрони, будуть створені і інші нестандартні способи знищення ворога дронами.
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26.02.2024 16:43 Ответить
це той мільон який обіцяли в 2023 р ????
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26.02.2024 16:25 Ответить
які БПЛА, читай Ze - терміново потрібні дороги, 35 млрд на них А ви , що хочете дрони- на паРашу працюєте - так безмозгла сказала
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26.02.2024 16:26 Ответить
зіленський. умєров, де снаряди??
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26.02.2024 16:40 Ответить
Скільки за той же період часу виготовила українська промисловість під керівництвом преЗЕдента?
Можна у % від ЗЕро.
І скільки бабло було розворовано кагалом для досягнення цього?
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26.02.2024 16:42 Ответить
Що потрібно знати після 2 років війни, яке обходиться втраченими життями Українців ...


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26.02.2024 16:54 Ответить
Вкотре доводе що Європа живе на своїй хвилі і п"здуни !
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26.02.2024 17:06 Ответить
Ну чувак, ти теж не міль'ярд дерев посадив
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26.02.2024 17:26 Ответить
 
 