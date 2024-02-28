Обслуживание западного оружия - вызов для Украины, - The Wall Street Journal

В ситуации, когда продолжение военной помощи США находится под вопросом, украинцы ищут способы ремонтировать западное вооружение. Запчасти отчасти производят сами.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно отмечает, что в условиях, когда Россия наращивает производство оружия, а перспективы будущей военной помощи - неопределенны, США и союзники все больше беспокоятся о способности Украины поддерживать запасы западного оружия на поле боя.

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Украина сейчас использует множество разных западных систем вооружений, компоненты которых не всегда взаимозаменяемы, а постоянного притока запчастей нет. Детали из США поставляются в рамках пакетов помощи, поэтому, если не будут достигнуты новые соглашения о финансировании, поток американских запчастей может иссякнуть.

Украинцы в таких условиях производят собственные запчасти для западного вооружения и разбирают ради жизненно важных компонентов другое оружие.

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На одной ремонтной базе механики восстанавливают западные артиллерийские орудия, используя детали, собранные из 20 поврежденных гаубиц.

Недавно они собрали поврежденную гаубицу M777, привезенную из-под Бахмута. Для этого понадобились детали от восьми разных гаубиц M777. Около 20% деталей восстановленной гаубицы было сделано в Украине, включая трубы, некоторые датчики и гидравлику, которая уменьшает отдачу во время стрельбы.

Ситуацию усложняет то, что украинцы стреляют из артиллерии гораздо чаще, чем предполагали ее производители. WSJ цитирует главного инженера по имени Сергей, который говорит, что обычно ствол должен отстрелять 2,5 тысяч раз до замены, но в Украине эта цифра увеличилась до 5 тысяч раз и более. При таком чрезмерном использовании стволы обычно теряют точность и дальность стрельбы.

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США собираются обеспечить для отправляемого в Украину оборудования трехмесячный запас запчастей. Но по отчету Пентагона, у него нет плана по поддержке бронетехники Bradley, Stryker и Abrams, которую он предоставил Украине, включая обучение украинских механиков.

По мнению немецкого депутата Себатьяна Шефера, около половины отправленных в Украину танков Leopard 2 сейчас не на ходу из-за проблем с обслуживанием. Одна из проблем – время, необходимое для доставки поврежденного танка с передовой на ремонтную базу в Литве. Чтобы ускорить ремонт, некоторые европейские производители оружия стремятся перенести свои ремонтные центры поближе к полю боя.

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Еще одна проблема, с которой сталкиваются украинские механики – это разнообразие используемого западного и советского оружия. В настоящее время на вооружении Украины находятся 14 различных артиллерийских систем. Компоненты для систем вооружения обычно разрабатываются и производятся под определенный вес и размер, а затем многократно тестируются производителями. Поэтому замена их несертифицированными компонентами может привести к проблемам в поле боя. Некоторые украинские инженеры говорят, что это риск, на который они вынуждены идти.