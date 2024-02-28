Обслуговування західної зброї - виклик для України, - The Wall Street Journal

В ситуації, коли продовження військової допомоги США перебуває під питанням, українці шукають способи ремонтувати західне озброєння. Запчастини почасти виробляють самі.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воно зазначає, що в умовах, коли Росія нарощує виробництво зброї, а перспективи майбутньої військової допомоги є невизначеними, США та союзники все більше турбуються про здатність України підтримувати запаси західної зброї на полі бою.

Читайте: Прибутки від заморожених активів РФ потрібно направити на озброєння для України, - фон дер Ляєн

Україна зараз використовує безліч різних західних систем озброєнь, компоненти яких не завжди взаємозамінні, а постійного припливу запчастин немає. Деталі зі США поставляються в рамках пакетів допомоги, тому, якщо не буде досягнуто нових угод про фінансування, потік американських запчастин може вичерпатися.

Українці в таких умовах виробляють власні запчастини для західного озброєння та розбирають заради життєво важливих компонентів іншу зброю.

Дивіться: Нідерланди для України замовили в Чехії гаубиці DITA. ФОТО

Видання пише, що на одній ремонтній базі механіки відновлюють західні артилерійські знаряддя, використовуючи деталі, зібрані з 20 пошкоджених гаубиць.

Нещодавно вони зібрали пошкоджену гаубицю M777, привезену з-під Бахмута. Для цього знадобилися деталі від восьми різних гаубиць M777. Близько 20% деталей відновленої гаубиці було зроблено в Україні, включно зі трубами, деякими датчиками та гідравлікою, яка зменшує віддачу під час стрільби.

Ситуацію ускладнює те, що українці стріляють з артилерії набагато частіше, ніж припускали її виробники. WSJ цитує головного інженера на ім’я Сергій, який каже, що зазвичай ствол має відстріляти 2,5 тисячі разів до заміни, але в Україні ця цифра збільшилася до 5 тисяч разів і більше. За такого надмірного використання стволи зазвичай втрачають точність і дальність стрільби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будемо змушені відступати, допоки в українського війська не буде озброєння та людського ресурсу, - Гудименко

США збираються забезпечити для обладнання, що відправляється в Україну, тримісячний запас запчастин. Та за звітом Пентагону, він не має плану з підтримки бронетехніки Bradley, Stryker і Abrams, яку він надав Україні, включно з навчанням українських механіків.

На думку німецького депутата Себатьяна Шефера, близько половини відправлених в Україну танків Leopard 2 зараз не на ходу через проблеми з обслуговуванням. Одна з проблем - час, необхідний для доставки пошкодженого танка з передової на ремонтну базу в Литві. Щоб прискорити ремонт, деякі європейські виробники зброї прагнуть перенести свої ремонтні центри ближче до поля бою.

Читайте: Сили МВС знищили російської техніки на більш як 5,5 млрд доларів, - Клименко

Ще одна проблема, з якою стикаються українські механіки - це різноманіття використовуваної західної та радянської зброї. Нині на озброєнні України перебуває 14 різних артилерійських систем. Компоненти для систем озброєння зазвичай розробляються і виробляються точно під певну вагу і розмір, а потім багаторазово тестуються виробниками. Тому заміна їх на несертифіковані компоненти може призвести до проблем на полі бою. Деякі українські інженери кажуть, що це ризик, на який вони змушені йти.