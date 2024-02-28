Обслуговування західної зброї - виклик для України, - The Wall Street Journal
В ситуації, коли продовження військової допомоги США перебуває під питанням, українці шукають способи ремонтувати західне озброєння. Запчастини почасти виробляють самі.
Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.
Воно зазначає, що в умовах, коли Росія нарощує виробництво зброї, а перспективи майбутньої військової допомоги є невизначеними, США та союзники все більше турбуються про здатність України підтримувати запаси західної зброї на полі бою.
Україна зараз використовує безліч різних західних систем озброєнь, компоненти яких не завжди взаємозамінні, а постійного припливу запчастин немає. Деталі зі США поставляються в рамках пакетів допомоги, тому, якщо не буде досягнуто нових угод про фінансування, потік американських запчастин може вичерпатися.
Українці в таких умовах виробляють власні запчастини для західного озброєння та розбирають заради життєво важливих компонентів іншу зброю.
Видання пише, що на одній ремонтній базі механіки відновлюють західні артилерійські знаряддя, використовуючи деталі, зібрані з 20 пошкоджених гаубиць.
Нещодавно вони зібрали пошкоджену гаубицю M777, привезену з-під Бахмута. Для цього знадобилися деталі від восьми різних гаубиць M777. Близько 20% деталей відновленої гаубиці було зроблено в Україні, включно зі трубами, деякими датчиками та гідравлікою, яка зменшує віддачу під час стрільби.
Ситуацію ускладнює те, що українці стріляють з артилерії набагато частіше, ніж припускали її виробники. WSJ цитує головного інженера на ім’я Сергій, який каже, що зазвичай ствол має відстріляти 2,5 тисячі разів до заміни, але в Україні ця цифра збільшилася до 5 тисяч разів і більше. За такого надмірного використання стволи зазвичай втрачають точність і дальність стрільби.
США збираються забезпечити для обладнання, що відправляється в Україну, тримісячний запас запчастин. Та за звітом Пентагону, він не має плану з підтримки бронетехніки Bradley, Stryker і Abrams, яку він надав Україні, включно з навчанням українських механіків.
На думку німецького депутата Себатьяна Шефера, близько половини відправлених в Україну танків Leopard 2 зараз не на ходу через проблеми з обслуговуванням. Одна з проблем - час, необхідний для доставки пошкодженого танка з передової на ремонтну базу в Литві. Щоб прискорити ремонт, деякі європейські виробники зброї прагнуть перенести свої ремонтні центри ближче до поля бою.
Ще одна проблема, з якою стикаються українські механіки - це різноманіття використовуваної західної та радянської зброї. Нині на озброєнні України перебуває 14 різних артилерійських систем. Компоненти для систем озброєння зазвичай розробляються і виробляються точно під певну вагу і розмір, а потім багаторазово тестуються виробниками. Тому заміна їх на несертифіковані компоненти може призвести до проблем на полі бою. Деякі українські інженери кажуть, що це ризик, на який вони змушені йти.
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