Россия знала о планах наступления ВСУ, есть доказательства, - Буданов
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что россияне знали о планах наступления ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Буданов заявил в интервью CBC News.
"Я не собираюсь говорить больше чем президент. У нас была, скажем, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", – сказал руководитель ГУР.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен россиянам еще до его начала.
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Це вже роки 3-4 не новина.
Називайте прізвища з оточення ЗЄ, які зливають інфу Кремлю. А заодно і прізвище того, хто їх призначив і прикриває.
Ні? А що так?
"Замкнуте коло.
Поки перемоги не буде, Зеленський буде президентом....
Поки Зеленський президент, перемоги не буде..."
все знают кто и когда слил … но ни кто ничего не делает
@ukrainiansfirst