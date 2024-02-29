Россия знала о планах наступления ВСУ, есть доказательства, - Буданов

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что россияне знали о планах наступления ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Буданов заявил в интервью CBC News.

"Я не собираюсь говорить больше чем президент. У нас была, скажем, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", – сказал руководитель ГУР.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен россиянам еще до его начала.

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