РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11358 посетителей онлайн
Новости
18 542 115

Россия знала о планах наступления ВСУ, есть доказательства, - Буданов

зсу

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что россияне знали о планах наступления ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Буданов заявил в интервью CBC News.

"Я не собираюсь говорить больше чем президент. У нас была, скажем, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры", – сказал руководитель ГУР.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля заявил, что план контрнаступления Украины в 2023 году был известен россиянам еще до его начала.

Также читайте: Буданов об увольнении Залужного: "Если все хорошо и все сделано правильно, то почему мы оказались в такой ситуации?"

Автор: 

Буданов Кирилл (456) контрнаступление (353)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+89
Звичайно ж вони знали. Ви про ці плани по телевізору пів року розказували....
показать весь комментарий
29.02.2024 10:04
+55
Хтось здивований?
Знае жОПа - знає дЕрьмак. Знає дЕрьмак - снає російська свиня.
показать весь комментарий
29.02.2024 10:05
+45
в ж ОПі зе-прі3,1здента є агент фсб "козирь" - він з цим успішно справився !!!

показать весь комментарий
29.02.2024 10:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Кто бы сомневался!
показать весь комментарий
29.02.2024 12:19 Ответить
з такими розвідниками багато навоюєш...
показать весь комментарий
29.02.2024 12:20 Ответить
Звісно знали, якщо в головного розвідника рот не закривається, наче каналізаційну трубу прорвало.
показать весь комментарий
29.02.2024 12:23 Ответить
Так треба було ВЕРХОВНОМУ казати.
показать весь комментарий
29.02.2024 12:34 Ответить
І про вагнерівців знала, і про розмінування Чонгару знала, і що з ранку нюхав ЗЄ, теж знає.
Це вже роки 3-4 не новина.

Називайте прізвища з оточення ЗЄ, які зливають інфу Кремлю. А заодно і прізвище того, хто їх призначив і прикриває.

Ні? А що так?
показать весь комментарий
29.02.2024 12:35 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/13132 Дмитро Чекалкін :
"Замкнуте коло.
Поки перемоги не буде, Зеленський буде президентом....
Поки Зеленський президент, перемоги не буде..."
показать весь комментарий
29.02.2024 13:05 Ответить
"При таких свиньях как-то сам становишься" (с) Да все знали про контрнаступление, эти кроты со всех утюгов вещали 24/7, они и сейчас там, к бабке не ходи.
показать весь комментарий
29.02.2024 14:00 Ответить
И кого арестовали?
все знают кто и когда слил … но ни кто ничего не делает
показать весь комментарий
29.02.2024 14:03 Ответить
Зараз вгадаю, то мабуть "злили" Порошенко і Залужний? А як там Навальний, помер природною смертю від тромбу? І іранці кацапам ракети не передавали? А хто це сказав на користь кацапам?
показать весь комментарий
29.02.2024 15:25 Ответить
Цей коханець Гогілашвілі вже задовбав виконувати фотосесії із прапором для Зе, кладучи еліту ссо. Нещодавній пройоб на Тендрожській косі- черговий цьому доказ
показать весь комментарий
29.02.2024 15:31 Ответить
Цей Буданов навіть ротою не командував, а його поставили керувати ГУР, каже генерал Кривонос
показать весь комментарий
29.02.2024 22:36 Ответить
За правилами,якщо знімають начГШ то разом з ним і Головного розвідника який завжди є його правою рукою.Буданова не звільнили та ще нагородили.Чому?
показать весь комментарий
29.02.2024 16:13 Ответить
ООО небо! Буданов прозрів! Під скажу йому що Росія навіть знала про плани арешту вагнерівців. Не чув, Будя ? Тож щукай хто злив плану про наступ там де злили вагнерівців. Але ти того робити не будеш бо всі друзі.
показать весь комментарий
29.02.2024 16:50 Ответить
Ukrainian

@ukrainiansfirst
показать весь комментарий
29.02.2024 18:23 Ответить
Не может быть, вы всё врёте!
показать весь комментарий
01.03.2024 14:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 