Росія знала про плани наступу ЗСУ, є докази, - Буданов

Керівник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що росіяни знали про плани наступу ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю CBC News.

"Я не збираюся говорити більше ніж президент. У нас була, скажімо, інформація, докази того, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів", – сказав керівник ГУР.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого заявив, що план контрнаступу України у 2023 році був відомий росіянам ще до його початку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все добре і все зроблено правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?"