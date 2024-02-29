Росія знала про плани наступу ЗСУ, є докази, - Буданов
Керівник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що росіяни знали про плани наступу ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю CBC News.
"Я не збираюся говорити більше ніж президент. У нас була, скажімо, інформація, докази того, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів", – сказав керівник ГУР.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого заявив, що план контрнаступу України у 2023 році був відомий росіянам ще до його початку.
Топ коментарі
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Це вже роки 3-4 не новина.
Називайте прізвища з оточення ЗЄ, які зливають інфу Кремлю. А заодно і прізвище того, хто їх призначив і прикриває.
Ні? А що так?
"Замкнуте коло.
Поки перемоги не буде, Зеленський буде президентом....
Поки Зеленський президент, перемоги не буде..."
все знают кто и когда слил … но ни кто ничего не делает
@ukrainiansfirst