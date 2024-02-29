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Росія знала про плани наступу ЗСУ, є докази, - Буданов

зсу

Керівник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що росіяни знали про плани наступу ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Буданов заявив в інтерв'ю CBC News.

"Я не збираюся говорити більше ніж президент. У нас була, скажімо, інформація, докази того, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів", – сказав керівник ГУР.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого заявив, що план контрнаступу України у 2023 році  був відомий росіянам ще до його початку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буданов про звільнення Залужного: "Якщо все добре і все зроблено правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?"

Автор: 

Буданов Кирило (492) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+89
Звичайно ж вони знали. Ви про ці плани по телевізору пів року розказували....
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29.02.2024 10:04
+55
Хтось здивований?
Знае жОПа - знає дЕрьмак. Знає дЕрьмак - снає російська свиня.
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29.02.2024 10:05
+45
в ж ОПі зе-прі3,1здента є агент фсб "козирь" - він з цим успішно справився !!!

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29.02.2024 10:13
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Кто бы сомневался!
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29.02.2024 12:19 Відповісти
з такими розвідниками багато навоюєш...
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29.02.2024 12:20 Відповісти
Звісно знали, якщо в головного розвідника рот не закривається, наче каналізаційну трубу прорвало.
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29.02.2024 12:23 Відповісти
Так треба було ВЕРХОВНОМУ казати.
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29.02.2024 12:34 Відповісти
І про вагнерівців знала, і про розмінування Чонгару знала, і що з ранку нюхав ЗЄ, теж знає.
Це вже роки 3-4 не новина.

Називайте прізвища з оточення ЗЄ, які зливають інфу Кремлю. А заодно і прізвище того, хто їх призначив і прикриває.

Ні? А що так?
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29.02.2024 12:35 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/13132 Дмитро Чекалкін :
"Замкнуте коло.
Поки перемоги не буде, Зеленський буде президентом....
Поки Зеленський президент, перемоги не буде..."
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29.02.2024 13:05 Відповісти
"При таких свиньях как-то сам становишься" (с) Да все знали про контрнаступление, эти кроты со всех утюгов вещали 24/7, они и сейчас там, к бабке не ходи.
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29.02.2024 14:00 Відповісти
И кого арестовали?
все знают кто и когда слил … но ни кто ничего не делает
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29.02.2024 14:03 Відповісти
Зараз вгадаю, то мабуть "злили" Порошенко і Залужний? А як там Навальний, помер природною смертю від тромбу? І іранці кацапам ракети не передавали? А хто це сказав на користь кацапам?
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29.02.2024 15:25 Відповісти
Цей коханець Гогілашвілі вже задовбав виконувати фотосесії із прапором для Зе, кладучи еліту ссо. Нещодавній пройоб на Тендрожській косі- черговий цьому доказ
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29.02.2024 15:31 Відповісти
Цей Буданов навіть ротою не командував, а його поставили керувати ГУР, каже генерал Кривонос
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29.02.2024 22:36 Відповісти
За правилами,якщо знімають начГШ то разом з ним і Головного розвідника який завжди є його правою рукою.Буданова не звільнили та ще нагородили.Чому?
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29.02.2024 16:13 Відповісти
ООО небо! Буданов прозрів! Під скажу йому що Росія навіть знала про плани арешту вагнерівців. Не чув, Будя ? Тож щукай хто злив плану про наступ там де злили вагнерівців. Але ти того робити не будеш бо всі друзі.
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29.02.2024 16:50 Відповісти
Ukrainian

@ukrainiansfirst
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29.02.2024 18:23 Відповісти
Не может быть, вы всё врёте!
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01.03.2024 14:36 Відповісти
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