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Украинские власти передали Telegram список "потенциально проблемных" каналов, - представитель компании Вонг

telegram,телеграм

После обращения украинских властей компания Telegram будет проверять ряд каналов на соответствие правилам мессенджера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал представитель Telegram Реми Вонг в комментарии NV.

"В настоящее время мы изучаем его (список. - Ред.) и будем принимать меры против любого контента, нарушающего условия предоставления услуг Telegram", - пояснил Вонг.

Однако он не уточнил, кто именно предоставил этот список и какие конкретно каналы входят в него.

В то же время, Вонг отметил, что Telegram является безопасным мессенджером для украинцев и пользователей в других странах мира.

"Telegram был специально создан для защиты пользователей от российской слежки. Наши приложения имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью задокументирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что участники круглого стола, который провел Комитет ВР по вопросам свободы слова, высказались за запрет "Телеграм" в Украине. Тогда в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что это невозможно.

Читайте также: Сайт Верховной Рады был взломан и содержал ссылку на фейковый телеграм-канал

Автор: 

свобода слова (1170) социальные сети (643)


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Топ комментарии
+50
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04.03.2024 23:03
+34
та все нахер відключити - одий єдиний марафон залишити!
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04.03.2024 22:54
+29
ОПа поскаржилась у ФСБешний Телеграм на опозицію, і просить вчергове допомогти в боротьбі з неугодними.
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04.03.2024 23:40
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та все нахер відключити - одий єдиний марафон залишити!
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04.03.2024 22:54 Ответить
У розслідуванні, яке опубліковано у Wired повідомляється, що штатні інструменти Telegram дозволяють стежити за діями користувачів. При цьому російські спецслужби можуть мати доступ навіть до закритих чатів
The Kremlin Has Entered the Chat. 4.27.2023
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05.03.2024 23:34 Ответить
Шо, ОПЯТЬ?

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04.03.2024 22:55 Ответить
Цензор наступний...
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04.03.2024 22:58 Ответить
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04.03.2024 23:04 Ответить
а то ви хіба не бачете куди котимося?
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04.03.2024 23:07 Ответить
взагалі ми катитися почали в 2019 році і в березні 2022 року згідно плану прикатитися до шашликів, м'ясо до яких повинни були купувати вже за рублі. Але Генштаб до лютого 2022 року хакнути не встигли, що на очах здивованоъ публики зробили у лютому 2024 рока.
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04.03.2024 23:48 Ответить
Наступний що? Тут і так слова не можна сказати. Зразу . А закрити - хто його закриє на штатовському IP? Давно б закрили, але 3,14ся не виросла.
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05.03.2024 07:59 Ответить
тому що всіх нормальних громадян в першу чергу цікавить діючий президент.
а то тільки зеленодупим досі свербить Порошенко...
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05.03.2024 10:14 Ответить
Как бы Бутусова не приделали.
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05.03.2024 15:28 Ответить
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04.03.2024 23:03 Ответить
це вже 37 рік початок нового
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04.03.2024 23:11 Ответить
Труха серед них? Жартую((
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04.03.2024 23:08 Ответить
Сервера Телеграм в Москві, то кому вони передали жалобу?
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04.03.2024 23:08 Ответить
Кому нада, тому і передали..а як інакше Україну сдать ворогу
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05.03.2024 14:50 Ответить
Телеграм-кацапська ФСбешна помийка.
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04.03.2024 23:08 Ответить
і сторінка Бутусова помийка і Берези?
вовік тепер вирішує що мені читати...
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04.03.2024 23:13 Ответить
А що Бутусов та Береза контролюють сервери Телеги?

А от ФСБ контролює бо частина з них у Пітері знаходиться.
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05.03.2024 07:00 Ответить
Дитячий садочок. Почитайте, як маршрутизуються інтернет-трафік в світі на рівні Т1 провайдерів. Коли прочитаєте, то мабуть взагалі повністю відмовитесь від інтернету і почнете голубиною поштою повідомлення відправляти...
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05.03.2024 12:07 Ответить
"потенційно проблемні" це ті що не контролює зе-шобла?
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04.03.2024 23:17 Ответить
донавибирались, допонаржались!
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04.03.2024 23:20 Ответить
Ти там в Штатах за своїми виборами слідкуй. Скоро Трампа вибереш.
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05.03.2024 10:11 Ответить
Трампа вже вибирали - Армагеддону не сталось, попри таких прогнозистів.
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05.03.2024 12:25 Ответить
Lida Sha

@LidaSharko

·

https://twitter.com/LidaSharko/status/1764723663016792136 2 ч

І тут банкова преса збрехала
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04.03.2024 23:21 Ответить
Загрозу становить не телеграм - а невміння більшості українців думати ....
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04.03.2024 23:22 Ответить
марафон! марафон!
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04.03.2024 23:22 Ответить
пішов вчити ієрогліфи...
мо в них там шо проскользне
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04.03.2024 23:22 Ответить
Учи АК.
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05.03.2024 08:01 Ответить
Ахах... "А он нам н@хер не нужон, интернет Ваш...".
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04.03.2024 23:32 Ответить
ОПа поскаржилась у ФСБешний Телеграм на опозицію, і просить вчергове допомогти в боротьбі з неугодними.
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04.03.2024 23:40 Ответить
Цікаво, кАнали які кришує та фінансує ОПа з держбюджету - Джокер, Карточный офис, Вертикаль та десятки інших провладних ТГ помоєк, теж потрапили в той перелік? Чи ета другоє?
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04.03.2024 23:53 Ответить
Дуров ржёт до сих пор от этого письма?
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05.03.2024 01:19 Ответить
Щось підказує що це опозиційні канали...і привід для їх усунення- боротьба з "пропагандою рассєї"...ото мля дожилися...боремося з ворогом на сході а його агенти у верхівці влади...неймовірно
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05.03.2024 03:25 Ответить
Дивлячись на дії єрмака і ОПи, проходжу до висновку, що просто передали фсб "список портнова", можливо, оновлений
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05.03.2024 08:11 Ответить
Юсов скотився нижче плінтуса ! Буданов тряпка дерьмака
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05.03.2024 08:31 Ответить
Операцiя "не росхитуйте човен 2"
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05.03.2024 09:31 Ответить
Плохие какие коналы....никак не пишут правильно про Зеполеона
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05.03.2024 12:42 Ответить
Зельц дурень, продолжает гайки закручивать.
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05.03.2024 13:40 Ответить
едыный Гавнофон на каналах бени, пинчука, ахмета, меРтвечука хозяев Оманского Нарика самая большая угроза, она плодит и без того слабоумных зелеДрочеров.....
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05.03.2024 14:12 Ответить
 
 