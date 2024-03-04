Украинские власти передали Telegram список "потенциально проблемных" каналов, - представитель компании Вонг

После обращения украинских властей компания Telegram будет проверять ряд каналов на соответствие правилам мессенджера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал представитель Telegram Реми Вонг в комментарии NV.

"В настоящее время мы изучаем его (список. - Ред.) и будем принимать меры против любого контента, нарушающего условия предоставления услуг Telegram", - пояснил Вонг.

Однако он не уточнил, кто именно предоставил этот список и какие конкретно каналы входят в него.

В то же время, Вонг отметил, что Telegram является безопасным мессенджером для украинцев и пользователей в других странах мира.

"Telegram был специально создан для защиты пользователей от российской слежки. Наши приложения имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью задокументирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что участники круглого стола, который провел Комитет ВР по вопросам свободы слова, высказались за запрет "Телеграм" в Украине. Тогда в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что это невозможно.

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