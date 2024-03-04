Украинские власти передали Telegram список "потенциально проблемных" каналов, - представитель компании Вонг
После обращения украинских властей компания Telegram будет проверять ряд каналов на соответствие правилам мессенджера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал представитель Telegram Реми Вонг в комментарии NV.
"В настоящее время мы изучаем его (список. - Ред.) и будем принимать меры против любого контента, нарушающего условия предоставления услуг Telegram", - пояснил Вонг.
Однако он не уточнил, кто именно предоставил этот список и какие конкретно каналы входят в него.
В то же время, Вонг отметил, что Telegram является безопасным мессенджером для украинцев и пользователей в других странах мира.
"Telegram был специально создан для защиты пользователей от российской слежки. Наши приложения имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью задокументирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что участники круглого стола, который провел Комитет ВР по вопросам свободы слова, высказались за запрет "Телеграм" в Украине. Тогда в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что это невозможно.
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The Kremlin Has Entered the Chat. 4.27.2023
а то тільки зеленодупим досі свербить Порошенко...
вовік тепер вирішує що мені читати...
А от ФСБ контролює бо частина з них у Пітері знаходиться.
@LidaSharko
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https://twitter.com/LidaSharko/status/1764723663016792136 2 ч
І тут банкова преса збрехала
мо в них там шо проскользне