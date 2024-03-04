Українська влада передала Telegram список "потенційно проблемних" каналів, - представник компанії Вонг
Після звернення української влади компанія Telegram перевірятиме низку каналів на відповідність правил месенджера.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів представник Telegram Ремі Вонг в коментарі NV.
"Наразі ми вивчаємо його (перелік. - Ред.) та будемо вживати заходів проти будь-якого контенту, який порушує умови надання послуг Telegram", - пояснив Вонг.
Однак він не уточнив, хто саме надав цей список та які конкретно канали входять до нього.
Водночас Вонг зауважив, що Telegram є безпечним месенджером для українців та користувачів в інших країнах світу.
"Telegram був спеціально створений для захисту користувачів від російського стеження. Наші додатки мають відкритий вихідний код, а протокол шифрування повністю задокументований, тому будь-який дослідник може самостійно перевірити його цілісність і реалізацію", - наголосив він.
Раніше повідомлялось що учасники круглого столу, який провів Комітет ВР з питань свободи слова, висловились за заборону "Телеграм" в Україні. Тоді у Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що це неможливо.
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The Kremlin Has Entered the Chat. 4.27.2023
а то тільки зеленодупим досі свербить Порошенко...
вовік тепер вирішує що мені читати...
А от ФСБ контролює бо частина з них у Пітері знаходиться.
@LidaSharko
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https://twitter.com/LidaSharko/status/1764723663016792136 2 ч
І тут банкова преса збрехала
мо в них там шо проскользне