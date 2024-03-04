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Українська влада передала Telegram список "потенційно проблемних" каналів, - представник компанії Вонг

telegram,телеграм

Після звернення української влади компанія Telegram перевірятиме низку каналів на відповідність правил месенджера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів представник Telegram Ремі Вонг в коментарі NV

"Наразі ми вивчаємо його (перелік. - Ред.) та будемо вживати заходів проти будь-якого контенту, який порушує умови надання послуг Telegram", - пояснив Вонг.

Однак він не уточнив, хто саме надав цей список та які конкретно канали входять до нього.

Водночас Вонг зауважив, що Telegram є безпечним месенджером для українців та користувачів в інших країнах світу.

"Telegram був спеціально створений для захисту користувачів від російського стеження. Наші додатки мають відкритий вихідний код, а протокол шифрування повністю задокументований, тому будь-який дослідник може самостійно перевірити його цілісність і реалізацію", - наголосив він.

Раніше повідомлялось що учасники круглого столу, який провів Комітет ВР з питань свободи слова, висловились за заборону "Телеграм" в Україні. Тоді у Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що це неможливо.

Читайте: Сайт Верховної Ради був зламаний та містив посилання на фейковий телеграм-канал

Автор: 

свобода слова (391) соціальні мережі (1186)


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Топ коментарі
+50
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04.03.2024 23:03
+34
та все нахер відключити - одий єдиний марафон залишити!
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04.03.2024 22:54
+29
ОПа поскаржилась у ФСБешний Телеграм на опозицію, і просить вчергове допомогти в боротьбі з неугодними.
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04.03.2024 23:40
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та все нахер відключити - одий єдиний марафон залишити!
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04.03.2024 22:54 Відповісти
У розслідуванні, яке опубліковано у Wired повідомляється, що штатні інструменти Telegram дозволяють стежити за діями користувачів. При цьому російські спецслужби можуть мати доступ навіть до закритих чатів
The Kremlin Has Entered the Chat. 4.27.2023
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05.03.2024 23:34 Відповісти
Шо, ОПЯТЬ?

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04.03.2024 22:55 Відповісти
Цензор наступний...
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04.03.2024 22:58 Відповісти
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04.03.2024 23:04 Відповісти
а то ви хіба не бачете куди котимося?
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04.03.2024 23:07 Відповісти
взагалі ми катитися почали в 2019 році і в березні 2022 року згідно плану прикатитися до шашликів, м'ясо до яких повинни були купувати вже за рублі. Але Генштаб до лютого 2022 року хакнути не встигли, що на очах здивованоъ публики зробили у лютому 2024 рока.
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04.03.2024 23:48 Відповісти
Наступний що? Тут і так слова не можна сказати. Зразу . А закрити - хто його закриє на штатовському IP? Давно б закрили, але 3,14ся не виросла.
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05.03.2024 07:59 Відповісти
тому що всіх нормальних громадян в першу чергу цікавить діючий президент.
а то тільки зеленодупим досі свербить Порошенко...
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05.03.2024 10:14 Відповісти
Как бы Бутусова не приделали.
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05.03.2024 15:28 Відповісти
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04.03.2024 23:03 Відповісти
це вже 37 рік початок нового
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04.03.2024 23:11 Відповісти
Труха серед них? Жартую((
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04.03.2024 23:08 Відповісти
Сервера Телеграм в Москві, то кому вони передали жалобу?
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04.03.2024 23:08 Відповісти
Кому нада, тому і передали..а як інакше Україну сдать ворогу
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05.03.2024 14:50 Відповісти
Телеграм-кацапська ФСбешна помийка.
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04.03.2024 23:08 Відповісти
і сторінка Бутусова помийка і Берези?
вовік тепер вирішує що мені читати...
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04.03.2024 23:13 Відповісти
А що Бутусов та Береза контролюють сервери Телеги?

А от ФСБ контролює бо частина з них у Пітері знаходиться.
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05.03.2024 07:00 Відповісти
Дитячий садочок. Почитайте, як маршрутизуються інтернет-трафік в світі на рівні Т1 провайдерів. Коли прочитаєте, то мабуть взагалі повністю відмовитесь від інтернету і почнете голубиною поштою повідомлення відправляти...
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05.03.2024 12:07 Відповісти
"потенційно проблемні" це ті що не контролює зе-шобла?
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04.03.2024 23:17 Відповісти
донавибирались, допонаржались!
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04.03.2024 23:20 Відповісти
Ти там в Штатах за своїми виборами слідкуй. Скоро Трампа вибереш.
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05.03.2024 10:11 Відповісти
Трампа вже вибирали - Армагеддону не сталось, попри таких прогнозистів.
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05.03.2024 12:25 Відповісти
Lida Sha

@LidaSharko

·

https://twitter.com/LidaSharko/status/1764723663016792136 2 ч

І тут банкова преса збрехала
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04.03.2024 23:21 Відповісти
Загрозу становить не телеграм - а невміння більшості українців думати ....
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04.03.2024 23:22 Відповісти
марафон! марафон!
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04.03.2024 23:22 Відповісти
пішов вчити ієрогліфи...
мо в них там шо проскользне
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04.03.2024 23:22 Відповісти
Учи АК.
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05.03.2024 08:01 Відповісти
Ахах... "А он нам н@хер не нужон, интернет Ваш...".
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04.03.2024 23:32 Відповісти
ОПа поскаржилась у ФСБешний Телеграм на опозицію, і просить вчергове допомогти в боротьбі з неугодними.
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04.03.2024 23:40 Відповісти
Цікаво, кАнали які кришує та фінансує ОПа з держбюджету - Джокер, Карточный офис, Вертикаль та десятки інших провладних ТГ помоєк, теж потрапили в той перелік? Чи ета другоє?
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04.03.2024 23:53 Відповісти
Дуров ржёт до сих пор от этого письма?
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05.03.2024 01:19 Відповісти
Щось підказує що це опозиційні канали...і привід для їх усунення- боротьба з "пропагандою рассєї"...ото мля дожилися...боремося з ворогом на сході а його агенти у верхівці влади...неймовірно
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05.03.2024 03:25 Відповісти
Дивлячись на дії єрмака і ОПи, проходжу до висновку, що просто передали фсб "список портнова", можливо, оновлений
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05.03.2024 08:11 Відповісти
Юсов скотився нижче плінтуса ! Буданов тряпка дерьмака
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05.03.2024 08:31 Відповісти
Операцiя "не росхитуйте човен 2"
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05.03.2024 09:31 Відповісти
Плохие какие коналы....никак не пишут правильно про Зеполеона
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05.03.2024 12:42 Відповісти
Зельц дурень, продолжает гайки закручивать.
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05.03.2024 13:40 Відповісти
едыный Гавнофон на каналах бени, пинчука, ахмета, меРтвечука хозяев Оманского Нарика самая большая угроза, она плодит и без того слабоумных зелеДрочеров.....
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05.03.2024 14:12 Відповісти
 
 