Конгрессмены обеих партий США просят Остина передать Украине ATACMS. ДОКУМЕНТ

Группа Конгрессменов от Демократической и Республиканской партий обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой передать Украине ракеты ATACMS.

Об этом сообщил "слуга народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это обращение конгрессмены написали после встречи с украинской делегацией в Мюнхене.

Также читайте: США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности, - Кирби

"Надеюсь, после предоставления Украине ракет ATACMS у Шольца не останется ни аргументов против, ни пространства для маневра. Если ему нужен какой-то дополнительный сигнал – попытаемся его обеспечить.

В прошлый раз именно так сработала схема с Леопардами после анонса передачи нам Абрамсов", – отметил Чернев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон призывает Конгресс США немедленно принять запрос с дополнительным финансированием: Другого способа полностью удовлетворить потребности Сил обороны Украины нет

Он добавил, что у Украины есть по этому вопросу поддержка в Конгрессе. И теперь остается ждать ответа Белого дома и Пентагона.

"Должны пробовать все методы. Слова "невозможно" существовать не должно", - подытожил Чернев.

Читайте также: Пакет помощи Украине могут вынести на рассмотрение Палаты представителей США в середине марта или даже в апреле, - CNN