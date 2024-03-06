Конгрессмены обеих партий США просят Остина передать Украине ATACMS. ДОКУМЕНТ
Группа Конгрессменов от Демократической и Республиканской партий обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой передать Украине ракеты ATACMS.
Об этом сообщил "слуга народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что это обращение конгрессмены написали после встречи с украинской делегацией в Мюнхене.
"Надеюсь, после предоставления Украине ракет ATACMS у Шольца не останется ни аргументов против, ни пространства для маневра. Если ему нужен какой-то дополнительный сигнал – попытаемся его обеспечить.
В прошлый раз именно так сработала схема с Леопардами после анонса передачи нам Абрамсов", – отметил Чернев.
Он добавил, что у Украины есть по этому вопросу поддержка в Конгрессе. И теперь остается ждать ответа Белого дома и Пентагона.
"Должны пробовать все методы. Слова "невозможно" существовать не должно", - подытожил Чернев.
То не виключено, що дадуть. Бо якби закликали дати, то ми б отримали звичну дулю.
В червні 2014 Порошенко просив зброю в Обами. Не просто - "дайте нам щось", а був складений докладний список необхідного. Обама - відмовив. І чхати він хотів на думку Пентагону, та на вимоги конгресменів та сенаторів терміново надати Україні зброю.
В Америці нічого не може вирішити лише одна людина - президент, там так все влаштовано. Це вам нє расєя, де сцарь сам вирішив, сам зробив.
В США - відповідальним за остаточне рішення по наданню зброї є президент, в Німеччині - Канцлер. Чи ви й тут будете кацапстаном мені дорікати? Це типу останній козир у вашої аргументації?
Хто казав:- ні цента Україні?
Хто постійно шантажує нас «мирними переговорами» та закінченням війни за 24 години?
Хто все це робить? Хіба ж Байден? Це робить трамп, от його і звинувачуйте. А Байдену ці довбані трампісти перекривають кисень.
До речі. Ви трампіст?
Навіщо мені звинувачувати у чомусь Трампа якщо президент зараз Байден? Ви звинувачуєте Порошенка у тому що робить 5 років молодоригівська пошесть?
Хто заважав Байдену коли в нього вимагали надати зброю Україні? Хто заважав тому щоби дозволити передати літаки з Польщі та Словаччини весною 2022?
2022, успішний наступ Сил Оборони України на Харківщині та Херсонщині - хто не дав озброєнь щоби розвинути наступ на Мелітополь? Про що писав Залужний в осені 2022?
22 вересня 2022: https://www.defensenews.com/congress/2022/09/29/republicans-push-biden-to-use-21-billion-ukraine-aid-set-to-expire/ Republicans push Biden to use $2.1 billion Ukraine aid set to expire
До речі, там боб марлі повернувся, хоче з вами побалакати про світ, землю, хто на кого впаде.
А ви спробуйте приймати реальність такою як вона є.
То коли Байден щось не робить - то "система заважає", а тому Трампу значить зараз система не заважає. В США якась погана "система"?
Шольцу зараз також система мабуть заважає?
Ви статтю вже прочитали? Так що там Байдену завадило восени 2022?
Шольцу заважає щось інше, або яйці, або відсутність яєць. Статтю не читала і не збираюсь.
"Не читав, але засуджую". Дійсно, це ж преса США. Навіщо читати офіційні пресрелізи, статті у різних світових виданнях, статті Залужного, звіти Пентагону...? Так можна й шаблон порвати, та спрямувати енергію у якусь більш корисну справу...
Не знаю, про яку справу ви натякаєте, бо для мене усі справи корисні.
Ви й статті Залужного не читали, бо вони - там десь в "тирнетах"?
А я то дурний постійно сумніваюся та шукаю якісь докази та першоджерела...
"і жодне створіння в інтернетах мене не переконає у тому, у чому я впевнена" - саме впевнені та самовпевнені люди (нарциси) легше піддаються маніпулюванню та зомбуванню.
Ті хто працює з документами, фактами, першоджерелами, перебирає варіанти, їхні вірогідності, сумнівається у власних та чужих висновках - того зомбувати дуже важко.
Хмиздуйте краще в іншу тему до рузкого бота боба марлі , він вже проспався та обговорюйте з ним жінок, хлопців, останні плітки в мАсквє, але тільки не тему виборів в Америці. Тому що ви не виборці і не маєте права взагалі втручатись у передвиборчу агітацію.
І вам на добраніч.
Ніт, най краще Тейлор Грін, це буде як покарання за те, що поводився в розмові зі мною не по-джентельменські.
Так, це актриса із фільмів для дорослих. Багато хлопак на неї дивляться... великими очима. Та особисто я не назвав би її красунею, бо мені подобаються жінки іншого типу.
Мабуть, і Ваш опонент не мав би нічого проти таких сновидінь. І... так, трошки повангую: коли б таке трапилось, то й опонував би Вам він трошки інакше. І Ви б тоді не сердились.
Нехай моєму «опоненту» насниться кремлебот «боб марлі» безграмотне, недорозвинене створіння, яке так зацікавило мого «опонента» , що він не полінився товкти з ним воду у ступі цілий день.
Ваша логіка це: "в США Байдену заважає система, а в Німеччині системі заважає Шольц".
Ваша логіка це: "Я читаю лише те, що сама знаходжу та сама вважаю за потрібне і жодне створіння в інтернетах мене не переконає у тому, у чому я впевнена. Я не піддаюсь на маніпуляції". Ви пишете про те що якісь факти не змінять вашої віри та вашої впевненості - саме тому я написав про сектантство. Ви у вашій бульбашці не згодні приймати альтернативну інформацію, бо вона може похитнути вашу віру. Ви можете "легко пояснити" будь що у рамках вашої релігії, а розум в релігії то є зайве, головне це віра у власну правоту, і ніщо не зможе похитнути вашу віру, бо ви любите серцем а не розумом. Саме звідти росте ваше цькування "іновірців".
Ваша логіка - це коли ви пишете: "Я з кремлеботами не спілкуюсь та не дискутую", а згодом звинувачуєте мене у тому що: "Не я, а ви втрутились у мої розбірки з кремлеботом новорегом".
Чи "розбірки" це у вашій логіці - не дискусія і не розмова?
Я не написав про те що ви "втрутилися в мою розмову", я написав що ви звернулися до мене. А вже після того як ви звернулися, я поцікавився вашою логікою та цілями у вашому полюванні на відьом (уявних "трампістів") на форумі Цензора, та логікою вашої безкорисної сліпої любові до Байдена.
Я лише ставив "bob marley" запитання. Де ви побачили саме обговорення когось? Там чітко визначено - що саме мене цікавило та що - не цікавило, але ваша параноя викликала галюцинації про: "Скажіть йому відкритим текстом на його рідному ізикє: - «чувак! йа свой".
До речі - а чому у вас лапки не форумні («чувак, «опоненту», «боб марлі»), ви набирали текст в текстовому редакторі (процесорі), а потім копіювали його на форум?
Я обговорюю вас не з "bob marley", а саме з вами, це очевидно. Не з ним, а з вами я обговорюю ваше полювання на відьом на Цензорі, вашу логіку та вашу "релігію".
Це дослідження ваших тверджень та об'єктивна критика на його підґрунті , на відміну від ваших порожніх вангувань про мене, постійних намагань чимось зачепити, ще й персонажів для моїх снів "обираєте"...
Не зрозумів, тому що не визнаеш зв'язку між усіма владними структурами Америки. Мислиш пасавєцкі.
Ще мабуть - до Обами, якому також: "просто завадила система".
Я на патерналізм не хворію, я вдячний США і всім добрим людям яки підтримують Україну (і Байдену також вдячний)...
І навчу! Бачу, що нікому навчити невдячного.
От вже і навчила, подякував.
Ми лише можемо сподіватись, що цього одного поца, який нібито працює на користь Америки та американців хтось вичавить як прищ вичавлюють і знову все запрацює, як працювало при Ненсі Пелосі, яка була справжнім другом України.
Тому пішов
Хоча, що я пояснюю якомусь черговому пєдіку, який може собі дозволити таке звернення. Просто пєдікі такі пєдікі.
Цирк 🎪
Вони вже дали санкції із пекла, наше вам ще атакамси
"Нє делай ето Genosse Шольц" - радіоспектакль... Раніше повідомляли:
Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів Bundeswehr щодо можливості підриву Кримського мосту.
Шольц пообіцяв швидке розслідування витоку розмов генералів Bundeswehr...
Можливо, то такий собі радіоспектакль ... ?
І миттєва реакція Москви з погрозами типу "Нє делай ето
Genosse Шольц"
А чи не є це допомога т. Шольцу вистояти: на Шольца тиснуть опозиція і його ж однопартійці?
А сам витік організований Putin-Versteher-ами в обслузі Genosse Шольца..?
"Что официальный Берлин говорит про поставки Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц 26 февраля заявил, что не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus; не желает ситуации, когда немецкий опыт напрямую используют для захвата российских целей.
Шольц также отмечал, что вопрос о поставках Taurus со стороны Германии не имеет решающего значения для Украины.
При этом давление на канцлера, как замечает Rheinische Post, растет даже внутри правящей в стране коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Предоставить Киеву ракеты TAURUS также требует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС.
Шольц объяснял отказ от поставок крылатых ракет Киеву тем, что Украина может использовать мощную систему вооружений для нападения на цели в глубине территории России. Так, на встрече с жителями Дрездена 29 февраля канцлер указал: «Дальнобойность Taurus - 500 километров, и если ракету неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве»."
Такий собі радіоспектакль? А Шольц за кулісами?
І всі зрозуміли що то спектакль за участі Шольца
https://www.kettner-edelmetalle.de/news/strategie-von-scholz-und-biden-********-neuer-geheimplan-fur-die-ukraine-24-11-2023 перепечатано іншою газетою
знову республіканців майже в два рази більше
боти чомусь все рівно "гадять" на республіканців - @"Чому немає у цьому списку українки конгресвумен Вікторії Спартц? Чи їй трамп забороняє? Респи ж у нього там як ручні чихуахуйониші лише по його команді тявкають".
республіканці
Brett Guthrie
Linda Sahchez
Michael Turner
Neal P.Dunn M.D
Ann Wagner
Brian Fitzpatrick
Rich McCornick
демократи
Donald Norcross
Gerald E.Connoly
Brendan F.Boyle
Rick Larsen
А інші 500 конгресменів від обох партій просто не схотіли виступати в цирку?
Демократи просять про допомогу Україні від республіканців, республіканці просять про допомогу Україні від демократів...
"...І пішов за домом гном... І пішов за гномом дом... Де ти, дом? Де ти, гном?"
Навіть дітки розуміють, що це така гра.
він дає тільки права та бюджет
Зараз є бюджет в 4.2млрд - прохають надати ракети, тому що гроші є в наявності
А що демократи просять від республіканців?
Це історія про те, як два лікарі засперечалися, як правильно лікувати хворого, чи то дати пігулки, чи то поставити крапельницю. І поки два лікарі тягали один одного за чуби і давали один одному підсрачників, хворий помер, і померлому стало зовсім пох7й, який метод лікування був би для нього кращим.
лікувати потрібно пігулками та крапельницею
для лікування потрібні пігулки поки не одужає (лендліз від республіканців)
та паралельно крапельниці
на томість пігулок нема. а крапельниці через день
результат - крапельниці не допомагають без пігулок
проте - давайте ще спробуємо без таблеток
дайте ще крапельниць, а то ті що залишились "не комфортно" використовувати
Приклад: https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf
єрмаку - нет
Петро Порошенко виступив на Конгресі Європейської народної партії в Бухаресті. П'ятий президент закликав західних партнерів дати Україні швидше, вчасно, без будь-яких обмежень всю зброю, яка їй потрібна для перемоги над Путіним.
Порошенко наголосив, що немає окремої перемоги України.
"Фундаментальним пріоритетом для Європи є стійка безпекова ситуація завдяки нашій спільній перемозі. Немає окремої перемоги України, окремої перемоги будь-якої країни-члена Європейського Союзу чи окремого союзу у демократичному світі. Це все - одна перемога. Іншого шляху немає", - сказав Порошенко.
"Нашим спільним посланням має бути те, що ми не віримо путіну. Ми не боїмося путіна і обов'язково переможемо. Україну треба підтримувати стільки, скільки потрібно для перемоги", - сказав пʼятий Президент.
"По-перше, безумовно, це військова допомога. Є три магічних слова. Перше - **********. **********, вироблені в Європейському Союзі або доставлені зі всього світу. Друге - коаліція реактивних винищувачів для повернення контролю над повітряним простором України. Не тільки F-16, але й реактивних винищувачів європейського виробництва. І магічне слово номер три - це ракети великої дальності, включно з Taurus. Це не тільки заради кримського прориву. Це допомога українській армії знищити всі ворожі ********** та допомогти нашим воїнам здобути спільну перемогу", - сказав Порошенко.
"Я вітаю ініціативу ЄНП щодо плану ЄС для перемоги України. І дякую, що ви включили всі наші пропозиції від партії "Європейська Солідарність", від української делегації та українського народу. Це наш спільний продукт", - наголосив лідер партії.
"Я вважаю, що посилення санкційного режиму - це єдиний спосіб зупинити можливість путіна фінансувати війну. Треба закрити цю діру. Ми повинні використовувати заморожені російські активи. Незалежно від того, як ми це зробимо, але ми повинні робити це прямо зараз і негайно. Або через використання їх як гарантії позичання Україні грошей. І всі ці гроші тепер мають піти на підтримку українських військових", - вважає Порошенко.
За словами пʼятого Президента, політика розширення Євросоюзу є найкращою політикою для Європи та ключем до миру, стабільності і безпеки назавжди.
"Ми повинні бути амбітними та заохочувати всі відповідні сторони, щоб зробити наш вступ можливим до наступних виборів у ЄС, 2029 року. Це дуже важка робота на наступні п'ять років", - наголосив Петро Порошенко.
"Саме в Україні триває боротьба за сильнішу та безпечнішу Європу. Стійте з Україною. Боріться з нами до нашої перемоги. Вічна слава всім українським героям у боротьбі за нашу незалежність, демократію, свободу, вільну Європу та правовий світопорядок", - сказав Порошенко.
Як відомо, Петро Порошенко на запрошення Президента ЄНП бере участь у Конгресі ЄНП як лідер партії "Європейська Солідарність". Участь Порошенка, якому неодноразово зривали міжнародні візити, стала можливою завдяки тиску європейських партнерів. Зокрема, у Резолюції Європарламенту, ухваленій 29 лютого, окремим пунктом відзначається стурбованість щодо обмежень для депутатів ВР з демократичної опозиції здійснювати парламентську дипломатію.
"Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженням виїзду за кордон депутатів Верховної Ради України; вважає, що це можна вважати невибірковим обмеженням політичної діяльності обраних членів парламенту, зокрема тих, які представляють опозицію; твердо вірить, що під час війни не слід нехтувати будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі", - йдеться у Резолюції.
В США є понад 4 тисяч тільки одних ракет AGM 158.Це такий самий тип ракет,як Taurus.За них всі мовчать.Вчепилися до Taurus.А на озброєні в Німеччині всього 340 ракет Tаurus,навряд чи вони їх нададуть взагалі,бо як видно,їх мало.