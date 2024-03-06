РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8896 посетителей онлайн
Новости
12 616 77

Конгрессмены обеих партий США просят Остина передать Украине ATACMS. ДОКУМЕНТ

остін,ллойд

Группа Конгрессменов от Демократической и Республиканской партий обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой передать Украине ракеты ATACMS.

Об этом сообщил "слуга народа" Егор Чернев, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это обращение конгрессмены написали после встречи с украинской делегацией в Мюнхене.

Также читайте: США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности, - Кирби

"Надеюсь, после предоставления Украине ракет ATACMS у Шольца не останется ни аргументов против, ни пространства для маневра. Если ему нужен какой-то дополнительный сигнал – попытаемся его обеспечить.

В прошлый раз именно так сработала схема с Леопардами после анонса передачи нам Абрамсов", – отметил Чернев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон призывает Конгресс США немедленно принять запрос с дополнительным финансированием: Другого способа полностью удовлетворить потребности Сил обороны Украины нет

Он добавил, что у Украины есть по этому вопросу поддержка в Конгрессе. И теперь остается ждать ответа Белого дома и Пентагона.

"Должны пробовать все методы. Слова "невозможно" существовать не должно", - подытожил Чернев.

Читайте также: Пакет помощи Украине могут вынести на рассмотрение Палаты представителей США в середине марта или даже в апреле, - CNN

Лист від Конгресменів до Остіна з проханням надати ATACMS Україні

Автор: 

помощь (8061) Чернев Егор (106) Остин Ллойд (420) ATACMS (139)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
А чи може Пентагон без дозвілу конгреса та президента це зробити?
показать весь комментарий
06.03.2024 14:55 Ответить
+10
Конгресмени закликають Остіна, Остін закликає Байдена, Байден закликає Конгрес. І так по колу один одного закликають і нічого не дають, лише створюють видимість роботи.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:24 Ответить
+9
Чому немає у цьому списку українки конгресвумен Вікторії Спартц? Чи їй трамп забороняє? Респи ж у нього там як ручні чихуахуйониші лише по його команді тявкають.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просять...
То не виключено, що дадуть. Бо якби закликали дати, то ми б отримали звичну дулю.
показать весь комментарий
06.03.2024 14:53 Ответить
А чи може Пентагон без дозвілу конгреса та президента це зробити?
показать весь комментарий
06.03.2024 14:55 Ответить
Буде сумніваюсь, що може надати. Повпливати може, але це неточно.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:02 Ответить
*дуже сумніваюсь
показать весь комментарий
06.03.2024 15:03 Ответить
Питання по зброї вирішує президент.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:13 Ответить
Питання по зброї вирішують: Президент , міністр оборони та Конгрес.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:56 Ответить
Питання передавити чи ні озброєння та зброю в США вирішує саме президент, все інше - допоміжне.
В червні 2014 Порошенко просив зброю в Обами. Не просто - "дайте нам щось", а був складений докладний список необхідного. Обама - відмовив. І чхати він хотів на думку Пентагону, та на вимоги конгресменів та сенаторів терміново надати Україні зброю.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:18 Ответить
То винен Байден, а не Конгрес с зомбованими трампом конгресменами та його спікером?

В Америці нічого не може вирішити лише одна людина - президент, там так все влаштовано. Це вам нє расєя, де сцарь сам вирішив, сам зробив.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:35 Ответить
Навіщо ви тягнете сову на глобус розповідаючи про бардак в Конгресі США останніх трьох місяців?

В США - відповідальним за остаточне рішення по наданню зброї є президент, в Німеччині - Канцлер. Чи ви й тут будете кацапстаном мені дорікати? Це типу останній козир у вашої аргументації?
показать весь комментарий
06.03.2024 21:44 Ответить
Навіщо ви звинувачуєте лише одну людину, коли винуваті зовсім інші? Хто влаштував весь цей бардак у Конгресі?

Хто казав:- ні цента Україні?

Хто постійно шантажує нас «мирними переговорами» та закінченням війни за 24 години?

Хто все це робить? Хіба ж Байден? Це робить трамп, от його і звинувачуйте. А Байдену ці довбані трампісти перекривають кисень.

До речі. Ви трампіст?
показать весь комментарий
06.03.2024 21:54 Ответить
Як - українець, в Україні, з українським громадянством може бути якимось трампістом, або байденістом?

Навіщо мені звинувачувати у чомусь Трампа якщо президент зараз Байден? Ви звинувачуєте Порошенка у тому що робить 5 років молодоригівська пошесть?

Хто заважав Байдену коли в нього вимагали надати зброю Україні? Хто заважав тому щоби дозволити передати літаки з Польщі та Словаччини весною 2022?

2022, успішний наступ Сил Оборони України на Харківщині та Херсонщині - хто не дав озброєнь щоби розвинути наступ на Мелітополь? Про що писав Залужний в осені 2022?

22 вересня 2022: https://www.defensenews.com/congress/2022/09/29/republicans-push-biden-to-use-21-billion-ukraine-aid-set-to-expire/ Republicans push Biden to use $2.1 billion Ukraine aid set to expire
показать весь комментарий
06.03.2024 22:15 Ответить
Хто заважав Байдену? Система заважала і продовжує заважати. А такі недалекоглядні як ви цього не розуміють.

До речі, там боб марлі повернувся, хоче з вами побалакати про світ, землю, хто на кого впаде.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:21 Ответить
Дякую за оцінку, спробую дивитися далі.
А ви спробуйте приймати реальність такою як вона є.
То коли Байден щось не робить - то "система заважає", а тому Трампу значить зараз система не заважає. В США якась погана "система"?
Шольцу зараз також система мабуть заважає?
Ви статтю вже прочитали? Так що там Байдену завадило восени 2022?
показать весь комментарий
06.03.2024 22:37 Ответить
В США ідеальна система, наскільки я знаю.

Шольцу заважає щось інше, або яйці, або відсутність яєць. Статтю не читала і не збираюсь.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:44 Ответить
"Система яка заважає Байдену"...

"Не читав, але засуджую". Дійсно, це ж преса США. Навіщо читати офіційні пресрелізи, статті у різних світових виданнях, статті Залужного, звіти Пентагону...? Так можна й шаблон порвати, та спрямувати енергію у якусь більш корисну справу...
показать весь комментарий
06.03.2024 22:59 Ответить
Я взагалі не відкриваю ніякі сцилкі, які мені пропонують невідомо хто та невідомо звідки. Я читаю лише те, що сама знаходжу та сама вважаю за потрібне і жодне створіння в інтернетах мене не переконає у тому, у чому я впевнена. Я не піддаюсь на маніпуляції.

Не знаю, про яку справу ви натякаєте, бо для мене усі справи корисні.
показать весь комментарий
06.03.2024 23:09 Ответить
Для тих в кого настільки розвинулася параноя я навмисно дав заголовок статті, достатньо скопіювати текст в пошук...
Ви й статті Залужного не читали, бо вони - там десь в "тирнетах"?

А я то дурний постійно сумніваюся та шукаю якісь докази та першоджерела...
"і жодне створіння в інтернетах мене не переконає у тому, у чому я впевнена" - саме впевнені та самовпевнені люди (нарциси) легше піддаються маніпулюванню та зомбуванню.

Ті хто працює з документами, фактами, першоджерелами, перебирає варіанти, їхні вірогідності, сумнівається у власних та чужих висновках - того зомбувати дуже важко.
показать весь комментарий
06.03.2024 23:40 Ответить
ТрофімофФ! Ви ще не втомились вішати на мене ярлики та огвоворювати моє життя та поведінку?

Хмиздуйте краще в іншу тему до рузкого бота боба марлі , він вже проспався та обговорюйте з ним жінок, хлопців, останні плітки в мАсквє, але тільки не тему виборів в Америці. Тому що ви не виборці і не маєте права взагалі втручатись у передвиборчу агітацію.
показать весь комментарий
06.03.2024 23:48 Ответить
Мій нікнейм завжди залишає шанс вчепитися хоча би в нього коли в опонента закінчується щось схоже на аргументи.
І вам на добраніч.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:01 Ответить
Нехай вам насниться Трамп, Байден, Обама та Тейлор Грін.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:37 Ответить
. А краще - Саша Грей.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:44 Ответить
Саша Грей? Це якась порнокрасуня?

Ніт, най краще Тейлор Грін, це буде як покарання за те, що поводився в розмові зі мною не по-джентельменські.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:51 Ответить
Вашому опонентові для гарного настрою вранці такі сновидіння якраз знадобилися б.
Так, це актриса із фільмів для дорослих. Багато хлопак на неї дивляться... великими очима. Та особисто я не назвав би її красунею, бо мені подобаються жінки іншого типу.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:01 Ответить
Друже, але ж згадали саме її.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:14 Ответить
. Вірно. Згадав, бо вона популярна і подобається багатьом хлопцям.
Мабуть, і Ваш опонент не мав би нічого проти таких сновидінь. І... так, трошки повангую: коли б таке трапилось, то й опонував би Вам він трошки інакше. І Ви б тоді не сердились.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:45 Ответить
Ніяких популярних зірок!

Нехай моєму «опоненту» насниться кремлебот «боб марлі» безграмотне, недорозвинене створіння, яке так зацікавило мого «опонента» , що він не полінився товкти з ним воду у ступі цілий день.
показать весь комментарий
07.03.2024 02:25 Ответить
"У вас якась жіноча логіка"

Ваша логіка це: "в США Байдену заважає система, а в Німеччині системі заважає Шольц".

Ваша логіка це: "Я читаю лише те, що сама знаходжу та сама вважаю за потрібне і жодне створіння в інтернетах мене не переконає у тому, у чому я впевнена. Я не піддаюсь на маніпуляції". Ви пишете про те що якісь факти не змінять вашої віри та вашої впевненості - саме тому я написав про сектантство. Ви у вашій бульбашці не згодні приймати альтернативну інформацію, бо вона може похитнути вашу віру. Ви можете "легко пояснити" будь що у рамках вашої релігії, а розум в релігії то є зайве, головне це віра у власну правоту, і ніщо не зможе похитнути вашу віру, бо ви любите серцем а не розумом. Саме звідти росте ваше цькування "іновірців".

Ваша логіка - це коли ви пишете: "Я з кремлеботами не спілкуюсь та не дискутую", а згодом звинувачуєте мене у тому що: "Не я, а ви втрутились у мої розбірки з кремлеботом новорегом".
Чи "розбірки" це у вашій логіці - не дискусія і не розмова?
Я не написав про те що ви "втрутилися в мою розмову", я написав що ви звернулися до мене. А вже після того як ви звернулися, я поцікавився вашою логікою та цілями у вашому полюванні на відьом (уявних "трампістів") на форумі Цензора, та логікою вашої безкорисної сліпої любові до Байдена.

Я лише ставив "bob marley" запитання. Де ви побачили саме обговорення когось? Там чітко визначено - що саме мене цікавило та що - не цікавило, але ваша параноя викликала галюцинації про: "Скажіть йому відкритим текстом на його рідному ізикє: - «чувак! йа свой".
До речі - а чому у вас лапки не форумні («чувак, «опоненту», «боб марлі»), ви набирали текст в текстовому редакторі (процесорі), а потім копіювали його на форум?

Я обговорюю вас не з "bob marley", а саме з вами, це очевидно. Не з ним, а з вами я обговорюю ваше полювання на відьом на Цензорі, вашу логіку та вашу "релігію".
Це дослідження ваших тверджень та об'єктивна критика на його підґрунті , на відміну від ваших порожніх вангувань про мене, постійних намагань чимось зачепити, ще й персонажів для моїх снів "обираєте"...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:33 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 21:44 Ответить
Та й нехай - якось впораюся)
показать весь комментарий
07.03.2024 00:49 Ответить
«Система яка заважає Байдену» - це така вона - демократія, вона недосконала, але кращого у нас нема.
показать весь комментарий
06.03.2024 23:19 Ответить
Я так й не зрозумів - у чому ж та система заважала Байдену більш активно допомагати Україні відбиватися від кацапів?
показать весь комментарий
06.03.2024 23:42 Ответить
Краще б подякував Байдену за все, що він для нас вже зробив, що Україна існує, а не стала губєрнєю масковіі.

Не зрозумів, тому що не визнаеш зв'язку між усіма владними структурами Америки. Мислиш пасавєцкі.
показать весь комментарий
06.03.2024 23:57 Ответить
Так, навчить мене ще вдячності до Байдена...
Ще мабуть - до Обами, якому також: "просто завадила система".
Я на патерналізм не хворію, я вдячний США і всім добрим людям яки підтримують Україну (і Байдену також вдячний)...
показать весь комментарий
07.03.2024 00:07 Ответить
Та бачу, що вдячність аж прьот.
І навчу! Бачу, що нікому навчити невдячного.
От вже і навчила, подякував.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:14 Ответить
Та вам-то особисто я тільки й роблю що дякую)
показать весь комментарий
07.03.2024 00:28 Ответить
Ви мене провокуєте та отримуєте від цього задоволення.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:36 Ответить
Та ніякого задоволення. Ви на мене навіть й не сварилися, а я й не збирався сваритися.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:46 Ответить
ідеальна система, когда 1 урод блокирует решение сената и всех поставил на колени???
показать весь комментарий
07.03.2024 02:10 Ответить
Для Америки ця система ідеальна, а не для нас. Ми яким боком до них?

Ми лише можемо сподіватись, що цього одного поца, який нібито працює на користь Америки та американців хтось вичавить як прищ вичавлюють і знову все запрацює, як працювало при Ненсі Пелосі, яка була справжнім другом України.
показать весь комментарий
07.03.2024 02:30 Ответить
ідеальна? 8 млн нелегалов просочилось, куда уж идеальнее
показать весь комментарий
07.03.2024 02:34 Ответить
Не ваша справа, що там у них просочилось. Америка - країна емігрантів, їм не звикати.
показать весь комментарий
07.03.2024 02:40 Ответить
девочка, хамить не надо, чья справа. Не твоя уж точно. Я понимаю, любишь погавкаться со всеми, но сейчас не тот случай. Еще только я тебя сегодня не посылал.
показать весь комментарий
07.03.2024 02:45 Ответить
Мальчік, ще тебе я сьогодні не посилала.
Тому пішов
показать весь комментарий
07.03.2024 02:48 Ответить
Конечно не может. Странно просить человека, который по определению только выполняет приказы.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:22 Ответить
Якби глобалiсти дуже хотiли, то Пентагон зробив би. Ми бачiли подiбнi дiяння тут в Канадi...
показать весь комментарий
06.03.2024 17:43 Ответить
Чому немає у цьому списку українки конгресвумен Вікторії Спартц? Чи їй трамп забороняє? Респи ж у нього там як ручні чихуахуйониші лише по його команді тявкають.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:00 Ответить
Баба Іра, доповідаю. Вікторії Спартц у цьому списку немає, бо такі як ви оголосили її ворогом України. І взагалі, чи не пішли б ви вiдпочити? Бо вже всі втомилися від вашого базарного крику.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:00 Ответить
Нульофка! Ти не у курсі, що такі як я її поважали та багато очікували від неї та її можливостей. Пам'ятаю її інтерв'ю Бутусову ще до початку великої війни.

Хоча, що я пояснюю якомусь черговому пєдіку, який може собі дозволити таке звернення. Просто пєдікі такі пєдікі.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:07 Ответить
Так це Байден не дає, до чого тут Остін?
Цирк 🎪
Вони вже дали санкції із пекла, наше вам ще атакамси
показать весь комментарий
06.03.2024 15:01 Ответить
А Остін такий, візьме зніме гроші з власних рахунків і рахунків своїх підлеглих і профінансує постачання нам цих ракет. Бо щоб передати якусь зброї Україні потрібне фінансування або в них дефіцит, а всім іншим нате чого в нас забагато ( програми дарування надлишкового озброєння союзникам і партнерам США) і дефіцит раптом зникає і гроші на доставку з'являються.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:08 Ответить
...зі своїх рахунків теж не вийде - то ж озброєння
показать весь комментарий
06.03.2024 15:10 Ответить
Все в руках Байдена, конгрессмены ошиблись дверью
показать весь комментарий
06.03.2024 15:08 Ответить
Все чудово. Правда Атакмс просимо з початку війни,дали 20 просрочених,і наші використали на сто відсотків.Дайте і все .
показать весь комментарий
06.03.2024 15:12 Ответить
Конгресмени закликають Остіна, Остін закликає Байдена, Байден закликає Конгрес. І так по колу один одного закликають і нічого не дають, лише створюють видимість роботи.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:24 Ответить
Створювати видимість бурхливої діяльності - це, між іншим, і коронка зеленського з його офісом також.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:06 Ответить
Лягли і просють
показать весь комментарий
06.03.2024 15:31 Ответить
Після надання Україні ракет ATACMS в Шольца не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал - спробуємо його забезпечити.

"Нє делай ето Genosse Шольц" - радіоспектакль... Раніше повідомляли:

Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів Bundeswehr щодо можливості підриву Кримського мосту.

Шольц пообіцяв швидке розслідування витоку розмов генералів Bundeswehr...

Можливо, то такий собі радіоспектакль ... ?

І миттєва реакція Москви з погрозами типу "Нє делай ето

Genosse Шольц"

А чи не є це допомога т. Шольцу вистояти: на Шольца тиснуть опозиція і його ж однопартійці?

А сам витік організований Putin-Versteher-ами в обслузі Genosse Шольца..?

"Что официальный Берлин говорит про поставки Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц 26 февраля заявил, что не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus; не желает ситуации, когда немецкий опыт напрямую используют для захвата российских целей.

Шольц также отмечал, что вопрос о поставках Taurus со стороны Германии не имеет решающего значения для Украины.

При этом давление на канцлера, как замечает Rheinische Post, растет даже внутри правящей в стране коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Предоставить Киеву ракеты TAURUS также требует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС.

Шольц объяснял отказ от поставок крылатых ракет Киеву тем, что Украина может использовать мощную систему вооружений для нападения на цели в глубине территории России. Так, на встрече с жителями Дрездена 29 февраля канцлер указал: «Дальнобойность Taurus - 500 километров, и если ракету неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве»."

Такий собі радіоспектакль? А Шольц за кулісами?



І всі зрозуміли що то спектакль за участі Шольца
показать весь комментарий
06.03.2024 15:58 Ответить
Може https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-neuer-geheimplan-von--scholz-und-biden-86192752.bild.html домовленість опублікоквана bild.de правда?
https://www.kettner-edelmetalle.de/news/strategie-von-scholz-und-biden-********-neuer-geheimplan-fur-die-ukraine-24-11-2023 перепечатано іншою газетою
показать весь комментарий
06.03.2024 18:33 Ответить
Как будто Остин решает этот вопрос.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:59 Ответить
Це така американська гра -"в політику", як за рахунок нічогонероблення сподобатись виборцю.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:24 Ответить
Це якийсь грьобаний сором... "Просять"....
показать весь комментарий
06.03.2024 17:19 Ответить
Майже одностайно - цілих 11 конгресменів з 535!
показать весь комментарий
06.03.2024 17:48 Ответить
Й#баний цирк
показать весь комментарий
06.03.2024 17:51 Ответить
11 підписались, 7 республіканців, та 4 демократи
знову республіканців майже в два рази більше

боти чомусь все рівно "гадять" на республіканців - @"Чому немає у цьому списку українки конгресвумен Вікторії Спартц? Чи їй трамп забороняє? Респи ж у нього там як ручні чихуахуйониші лише по його команді тявкають".

республіканці
Brett Guthrie
Linda Sahchez
Michael Turner
Neal P.Dunn M.D
Ann Wagner
Brian Fitzpatrick
Rich McCornick

демократи
Donald Norcross
Gerald E.Connoly
Brendan F.Boyle
Rick Larsen
показать весь комментарий
06.03.2024 18:24 Ответить
Ну то все виходить? Питання вже вирішено? 11 конгресменів достатньо для прийняття рішення? Чи "трохи ні"?
А інші 500 конгресменів від обох партій просто не схотіли виступати в цирку?
Демократи просять про допомогу Україні від республіканців, республіканці просять про допомогу Україні від демократів...
"...І пішов за домом гном... І пішов за гномом дом... Де ти, дом? Де ти, гном?"
Навіть дітки розуміють, що це така гра.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:18 Ответить
Конгрес не может сказати яку конкретну зброю поставляти,
він дає тільки права та бюджет

Зараз є бюджет в 4.2млрд - прохають надати ракети, тому що гроші є в наявності

А що демократи просять від республіканців?
показать весь комментарий
06.03.2024 19:41 Ответить
Ой, та годі вже агітувати за радянську владу!
Це історія про те, як два лікарі засперечалися, як правильно лікувати хворого, чи то дати пігулки, чи то поставити крапельницю. І поки два лікарі тягали один одного за чуби і давали один одному підсрачників, хворий помер, і померлому стало зовсім пох7й, який метод лікування був би для нього кращим.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:19 Ответить
Якщо перекласти факти на цю історію вийде наступне
лікувати потрібно пігулками та крапельницею
для лікування потрібні пігулки поки не одужає (лендліз від республіканців)
та паралельно крапельниці
на томість пігулок нема. а крапельниці через день

результат - крапельниці не допомагають без пігулок
проте - давайте ще спробуємо без таблеток
дайте ще крапельниць, а то ті що залишились "не комфортно" використовувати
показать весь комментарий
06.03.2024 23:14 Ответить
Справа не в пігулках, і не в крапельницях. Справа в тому, що ОБИДВА лікаря порушили клятву Гіппократа, бо думали не про життя хворого, а про перемогу в конкурсі на кращого лікаря.
показать весь комментарий
06.03.2024 23:31 Ответить
Конгрес може все, що прямо не заборонено Конституцією. В тому числі і вказати, яку конкретно зброю поставляти.
Приклад: https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf
показать весь комментарий
07.03.2024 01:18 Ответить
Кремлеботка! Не називай мене ботом! Ти працюєш на кремль та навіть не приховуєш це
показать весь комментарий
07.03.2024 10:35 Ответить
Ну оь чергову кісточку нам кинули і ми знов палаемо надіею.....
показать весь комментарий
06.03.2024 18:30 Ответить
Украине - да
єрмаку - нет
показать весь комментарий
06.03.2024 18:53 Ответить
Ну, по-перше, мабуть не Остін вирішує це питання, при всій повазі. А по-друге, у нього зараз особистих проблем ціла купа.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:01 Ответить
До чого тут Остін, якщо вирішує все Байден, точніше його голова на ім'я Салліван?
показать весь комментарий
06.03.2024 20:53 Ответить
https://eurosolidarity.org/2024/03/06/snaryady-taurus-f16-poroshenko-na-kongresi-****-zaklykav-soyuznykiv-daty-********-vse-shho-treba-dlya-peremogy/ Швидше та без будь-яких обмежень: Порошенко закликав союзників дати Україні всю зброю, необхідну для перемоги .


Петро Порошенко виступив на Конгресі Європейської народної партії в Бухаресті. П'ятий президент закликав західних партнерів дати Україні швидше, вчасно, без будь-яких обмежень всю зброю, яка їй потрібна для перемоги над Путіним.
Порошенко наголосив, що немає окремої перемоги України.
"Фундаментальним пріоритетом для Європи є стійка безпекова ситуація завдяки нашій спільній перемозі. Немає окремої перемоги України, окремої перемоги будь-якої країни-члена Європейського Союзу чи окремого союзу у демократичному світі. Це все - одна перемога. Іншого шляху немає", - сказав Порошенко.
"Нашим спільним посланням має бути те, що ми не віримо путіну. Ми не боїмося путіна і обов'язково переможемо. Україну треба підтримувати стільки, скільки потрібно для перемоги", - сказав пʼятий Президент.
"По-перше, безумовно, це військова допомога. Є три магічних слова. Перше - **********. **********, вироблені в Європейському Союзі або доставлені зі всього світу. Друге - коаліція реактивних винищувачів для повернення контролю над повітряним простором України. Не тільки F-16, але й реактивних винищувачів європейського виробництва. І магічне слово номер три - це ракети великої дальності, включно з Taurus. Це не тільки заради кримського прориву. Це допомога українській армії знищити всі ворожі ********** та допомогти нашим воїнам здобути спільну перемогу", - сказав Порошенко.
"Я вітаю ініціативу ЄНП щодо плану ЄС для перемоги України. І дякую, що ви включили всі наші пропозиції від партії "Європейська Солідарність", від української делегації та українського народу. Це наш спільний продукт", - наголосив лідер партії.
"Я вважаю, що посилення санкційного режиму - це єдиний спосіб зупинити можливість путіна фінансувати війну. Треба закрити цю діру. Ми повинні використовувати заморожені російські активи. Незалежно від того, як ми це зробимо, але ми повинні робити це прямо зараз і негайно. Або через використання їх як гарантії позичання Україні грошей. І всі ці гроші тепер мають піти на підтримку українських військових", - вважає Порошенко.
За словами пʼятого Президента, політика розширення Євросоюзу є найкращою політикою для Європи та ключем до миру, стабільності і безпеки назавжди.
"Ми повинні бути амбітними та заохочувати всі відповідні сторони, щоб зробити наш вступ можливим до наступних виборів у ЄС, 2029 року. Це дуже важка робота на наступні п'ять років", - наголосив Петро Порошенко.
"Саме в Україні триває боротьба за сильнішу та безпечнішу Європу. Стійте з Україною. Боріться з нами до нашої перемоги. Вічна слава всім українським героям у боротьбі за нашу незалежність, демократію, свободу, вільну Європу та правовий світопорядок", - сказав Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко на запрошення Президента ЄНП бере участь у Конгресі ЄНП як лідер партії "Європейська Солідарність". Участь Порошенка, якому неодноразово зривали міжнародні візити, стала можливою завдяки тиску європейських партнерів. Зокрема, у Резолюції Європарламенту, ухваленій 29 лютого, окремим пунктом відзначається стурбованість щодо обмежень для депутатів ВР з демократичної опозиції здійснювати парламентську дипломатію.
"Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженням виїзду за кордон депутатів Верховної Ради України; вважає, що це можна вважати невибірковим обмеженням політичної діяльності обраних членів парламенту, зокрема тих, які представляють опозицію; твердо вірить, що під час війни не слід нехтувати будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі", - йдеться у Резолюції.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:15 Ответить
ATACMS потрібні були в 22 році,разом з комплексами HIMARS.І цих ракет потрібно не десятки.а сотні.Десятки лише трохи на шкодять москалям.

В США є понад 4 тисяч тільки одних ракет AGM 158.Це такий самий тип ракет,як Taurus.За них всі мовчать.Вчепилися до Taurus.А на озброєні в Німеччині всього 340 ракет Tаurus,навряд чи вони їх нададуть взагалі,бо як видно,їх мало.
показать весь комментарий
07.03.2024 02:52 Ответить
 
 