Конгресмени обох партій США просять Остіна передати Україні ATACMS. ДОКУМЕНТ

Група Конгресменів від Демократичної та Республіканської партій звернулася до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням передати Україні ракети ATACMS.

Про це повідомив "слуга народу" Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що це звернення конгресмени написали після зустрічі з українською делегацією в Мюнхені.

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"Сподіваюся, після надання Україні ракет ATACMS в Шольца не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал - спробуємо його забезпечити.

Минулого разу саме так спрацювала схема з Леопардами після анонсу передачі нам Абрамсів", - зазначив Чернєв.

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Він додав, що Україна має з цього питання підтримку в Конгресі. І тепер залишається чекати на відповідь Білого дому та Пентагону.

"Маємо пробувати всі методи. Слова "неможливо" існувати не повинно", - підсумував Чернєв.

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