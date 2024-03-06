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Конгресмени обох партій США просять Остіна передати Україні ATACMS. ДОКУМЕНТ

остін,ллойд

Група Конгресменів від Демократичної та Республіканської партій звернулася до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням передати Україні ракети ATACMS.

Про це повідомив "слуга народу" Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що це звернення конгресмени написали після зустрічі з українською делегацією в Мюнхені.

Читайте: США працюють над наданням Україні ракет ATACMS більшої дальності, - Кірбі

"Сподіваюся, після надання Україні ракет ATACMS в Шольца не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал - спробуємо його забезпечити.

Минулого разу саме так спрацювала схема з Леопардами після анонсу передачі нам Абрамсів", - зазначив Чернєв.

Також читайте: Пентагон закликає Конгрес США негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням: Іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України немає

Він додав, що Україна має з цього питання підтримку в Конгресі. І тепер залишається чекати на відповідь Білого дому та Пентагону.

"Маємо пробувати всі методи. Слова "неможливо" існувати не повинно", - підсумував Чернєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пакет допомоги Україні можуть винести на розгляд Палати представників США в середині березня або навіть у квітні, - CNN

Лист від Конгресменів до Остіна з проханням надати ATACMS Україні

Автор: 

допомога (8382) Чернєв Єгор (122) Остін Ллойд (521) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+13
А чи може Пентагон без дозвілу конгреса та президента це зробити?
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06.03.2024 14:55
+10
Конгресмени закликають Остіна, Остін закликає Байдена, Байден закликає Конгрес. І так по колу один одного закликають і нічого не дають, лише створюють видимість роботи.
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06.03.2024 15:24
+9
Чому немає у цьому списку українки конгресвумен Вікторії Спартц? Чи їй трамп забороняє? Респи ж у нього там як ручні чихуахуйониші лише по його команді тявкають.
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06.03.2024 15:00
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То не виключено, що дадуть. Бо якби закликали дати, то ми б отримали звичну дулю.
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06.03.2024 14:53 Відповісти
А чи може Пентагон без дозвілу конгреса та президента це зробити?
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06.03.2024 14:55 Відповісти
Буде сумніваюсь, що може надати. Повпливати може, але це неточно.
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06.03.2024 15:02 Відповісти
*дуже сумніваюсь
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06.03.2024 15:03 Відповісти
Питання по зброї вирішує президент.
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06.03.2024 15:13 Відповісти
Питання по зброї вирішують: Президент , міністр оборони та Конгрес.
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06.03.2024 20:56 Відповісти
Питання передавити чи ні озброєння та зброю в США вирішує саме президент, все інше - допоміжне.
В червні 2014 Порошенко просив зброю в Обами. Не просто - "дайте нам щось", а був складений докладний список необхідного. Обама - відмовив. І чхати він хотів на думку Пентагону, та на вимоги конгресменів та сенаторів терміново надати Україні зброю.
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06.03.2024 21:18 Відповісти
То винен Байден, а не Конгрес с зомбованими трампом конгресменами та його спікером?

В Америці нічого не може вирішити лише одна людина - президент, там так все влаштовано. Це вам нє расєя, де сцарь сам вирішив, сам зробив.
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06.03.2024 21:35 Відповісти
Навіщо ви тягнете сову на глобус розповідаючи про бардак в Конгресі США останніх трьох місяців?

В США - відповідальним за остаточне рішення по наданню зброї є президент, в Німеччині - Канцлер. Чи ви й тут будете кацапстаном мені дорікати? Це типу останній козир у вашої аргументації?
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06.03.2024 21:44 Відповісти
Навіщо ви звинувачуєте лише одну людину, коли винуваті зовсім інші? Хто влаштував весь цей бардак у Конгресі?

Хто казав:- ні цента Україні?

Хто постійно шантажує нас «мирними переговорами» та закінченням війни за 24 години?

Хто все це робить? Хіба ж Байден? Це робить трамп, от його і звинувачуйте. А Байдену ці довбані трампісти перекривають кисень.

До речі. Ви трампіст?
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06.03.2024 21:54 Відповісти
Як - українець, в Україні, з українським громадянством може бути якимось трампістом, або байденістом?

Навіщо мені звинувачувати у чомусь Трампа якщо президент зараз Байден? Ви звинувачуєте Порошенка у тому що робить 5 років молодоригівська пошесть?

Хто заважав Байдену коли в нього вимагали надати зброю Україні? Хто заважав тому щоби дозволити передати літаки з Польщі та Словаччини весною 2022?

2022, успішний наступ Сил Оборони України на Харківщині та Херсонщині - хто не дав озброєнь щоби розвинути наступ на Мелітополь? Про що писав Залужний в осені 2022?

22 вересня 2022: https://www.defensenews.com/congress/2022/09/29/republicans-push-biden-to-use-21-billion-ukraine-aid-set-to-expire/ Republicans push Biden to use $2.1 billion Ukraine aid set to expire
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06.03.2024 22:15 Відповісти
Хто заважав Байдену? Система заважала і продовжує заважати. А такі недалекоглядні як ви цього не розуміють.

До речі, там боб марлі повернувся, хоче з вами побалакати про світ, землю, хто на кого впаде.
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06.03.2024 22:21 Відповісти
Дякую за оцінку, спробую дивитися далі.
А ви спробуйте приймати реальність такою як вона є.
То коли Байден щось не робить - то "система заважає", а тому Трампу значить зараз система не заважає. В США якась погана "система"?
Шольцу зараз також система мабуть заважає?
Ви статтю вже прочитали? Так що там Байдену завадило восени 2022?
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06.03.2024 22:37 Відповісти
В США ідеальна система, наскільки я знаю.

Шольцу заважає щось інше, або яйці, або відсутність яєць. Статтю не читала і не збираюсь.
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06.03.2024 22:44 Відповісти
"Система яка заважає Байдену"...

"Не читав, але засуджую". Дійсно, це ж преса США. Навіщо читати офіційні пресрелізи, статті у різних світових виданнях, статті Залужного, звіти Пентагону...? Так можна й шаблон порвати, та спрямувати енергію у якусь більш корисну справу...
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06.03.2024 22:59 Відповісти
Я взагалі не відкриваю ніякі сцилкі, які мені пропонують невідомо хто та невідомо звідки. Я читаю лише те, що сама знаходжу та сама вважаю за потрібне і жодне створіння в інтернетах мене не переконає у тому, у чому я впевнена. Я не піддаюсь на маніпуляції.

Не знаю, про яку справу ви натякаєте, бо для мене усі справи корисні.
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06.03.2024 23:09 Відповісти
Для тих в кого настільки розвинулася параноя я навмисно дав заголовок статті, достатньо скопіювати текст в пошук...
Ви й статті Залужного не читали, бо вони - там десь в "тирнетах"?

А я то дурний постійно сумніваюся та шукаю якісь докази та першоджерела...
"і жодне створіння в інтернетах мене не переконає у тому, у чому я впевнена" - саме впевнені та самовпевнені люди (нарциси) легше піддаються маніпулюванню та зомбуванню.

Ті хто працює з документами, фактами, першоджерелами, перебирає варіанти, їхні вірогідності, сумнівається у власних та чужих висновках - того зомбувати дуже важко.
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06.03.2024 23:40 Відповісти
ТрофімофФ! Ви ще не втомились вішати на мене ярлики та огвоворювати моє життя та поведінку?

Хмиздуйте краще в іншу тему до рузкого бота боба марлі , він вже проспався та обговорюйте з ним жінок, хлопців, останні плітки в мАсквє, але тільки не тему виборів в Америці. Тому що ви не виборці і не маєте права взагалі втручатись у передвиборчу агітацію.
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06.03.2024 23:48 Відповісти
Мій нікнейм завжди залишає шанс вчепитися хоча би в нього коли в опонента закінчується щось схоже на аргументи.
І вам на добраніч.
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07.03.2024 00:01 Відповісти
Нехай вам насниться Трамп, Байден, Обама та Тейлор Грін.
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07.03.2024 00:37 Відповісти
. А краще - Саша Грей.
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07.03.2024 00:44 Відповісти
Саша Грей? Це якась порнокрасуня?

Ніт, най краще Тейлор Грін, це буде як покарання за те, що поводився в розмові зі мною не по-джентельменські.
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07.03.2024 00:51 Відповісти
Вашому опонентові для гарного настрою вранці такі сновидіння якраз знадобилися б.
Так, це актриса із фільмів для дорослих. Багато хлопак на неї дивляться... великими очима. Та особисто я не назвав би її красунею, бо мені подобаються жінки іншого типу.
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07.03.2024 01:01 Відповісти
Друже, але ж згадали саме її.
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07.03.2024 01:14 Відповісти
. Вірно. Згадав, бо вона популярна і подобається багатьом хлопцям.
Мабуть, і Ваш опонент не мав би нічого проти таких сновидінь. І... так, трошки повангую: коли б таке трапилось, то й опонував би Вам він трошки інакше. І Ви б тоді не сердились.
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07.03.2024 01:45 Відповісти
Ніяких популярних зірок!

Нехай моєму «опоненту» насниться кремлебот «боб марлі» безграмотне, недорозвинене створіння, яке так зацікавило мого «опонента» , що він не полінився товкти з ним воду у ступі цілий день.
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07.03.2024 02:25 Відповісти
"У вас якась жіноча логіка"

Ваша логіка це: "в США Байдену заважає система, а в Німеччині системі заважає Шольц".

Ваша логіка це: "Я читаю лише те, що сама знаходжу та сама вважаю за потрібне і жодне створіння в інтернетах мене не переконає у тому, у чому я впевнена. Я не піддаюсь на маніпуляції". Ви пишете про те що якісь факти не змінять вашої віри та вашої впевненості - саме тому я написав про сектантство. Ви у вашій бульбашці не згодні приймати альтернативну інформацію, бо вона може похитнути вашу віру. Ви можете "легко пояснити" будь що у рамках вашої релігії, а розум в релігії то є зайве, головне це віра у власну правоту, і ніщо не зможе похитнути вашу віру, бо ви любите серцем а не розумом. Саме звідти росте ваше цькування "іновірців".

Ваша логіка - це коли ви пишете: "Я з кремлеботами не спілкуюсь та не дискутую", а згодом звинувачуєте мене у тому що: "Не я, а ви втрутились у мої розбірки з кремлеботом новорегом".
Чи "розбірки" це у вашій логіці - не дискусія і не розмова?
Я не написав про те що ви "втрутилися в мою розмову", я написав що ви звернулися до мене. А вже після того як ви звернулися, я поцікавився вашою логікою та цілями у вашому полюванні на відьом (уявних "трампістів") на форумі Цензора, та логікою вашої безкорисної сліпої любові до Байдена.

Я лише ставив "bob marley" запитання. Де ви побачили саме обговорення когось? Там чітко визначено - що саме мене цікавило та що - не цікавило, але ваша параноя викликала галюцинації про: "Скажіть йому відкритим текстом на його рідному ізикє: - «чувак! йа свой".
До речі - а чому у вас лапки не форумні («чувак, «опоненту», «боб марлі»), ви набирали текст в текстовому редакторі (процесорі), а потім копіювали його на форум?

Я обговорюю вас не з "bob marley", а саме з вами, це очевидно. Не з ним, а з вами я обговорюю ваше полювання на відьом на Цензорі, вашу логіку та вашу "релігію".
Це дослідження ваших тверджень та об'єктивна критика на його підґрунті , на відміну від ваших порожніх вангувань про мене, постійних намагань чимось зачепити, ще й персонажів для моїх снів "обираєте"...
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07.03.2024 13:33 Відповісти
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07.03.2024 21:44 Відповісти
Та й нехай - якось впораюся)
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07.03.2024 00:49 Відповісти
«Система яка заважає Байдену» - це така вона - демократія, вона недосконала, але кращого у нас нема.
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06.03.2024 23:19 Відповісти
Я так й не зрозумів - у чому ж та система заважала Байдену більш активно допомагати Україні відбиватися від кацапів?
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06.03.2024 23:42 Відповісти
Краще б подякував Байдену за все, що він для нас вже зробив, що Україна існує, а не стала губєрнєю масковіі.

Не зрозумів, тому що не визнаеш зв'язку між усіма владними структурами Америки. Мислиш пасавєцкі.
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06.03.2024 23:57 Відповісти
Так, навчить мене ще вдячності до Байдена...
Ще мабуть - до Обами, якому також: "просто завадила система".
Я на патерналізм не хворію, я вдячний США і всім добрим людям яки підтримують Україну (і Байдену також вдячний)...
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07.03.2024 00:07 Відповісти
Та бачу, що вдячність аж прьот.
І навчу! Бачу, що нікому навчити невдячного.
От вже і навчила, подякував.
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07.03.2024 00:14 Відповісти
Та вам-то особисто я тільки й роблю що дякую)
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07.03.2024 00:28 Відповісти
Ви мене провокуєте та отримуєте від цього задоволення.
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07.03.2024 00:36 Відповісти
Та ніякого задоволення. Ви на мене навіть й не сварилися, а я й не збирався сваритися.
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07.03.2024 00:46 Відповісти
ідеальна система, когда 1 урод блокирует решение сената и всех поставил на колени???
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07.03.2024 02:10 Відповісти
Для Америки ця система ідеальна, а не для нас. Ми яким боком до них?

Ми лише можемо сподіватись, що цього одного поца, який нібито працює на користь Америки та американців хтось вичавить як прищ вичавлюють і знову все запрацює, як працювало при Ненсі Пелосі, яка була справжнім другом України.
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07.03.2024 02:30 Відповісти
ідеальна? 8 млн нелегалов просочилось, куда уж идеальнее
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07.03.2024 02:34 Відповісти
Не ваша справа, що там у них просочилось. Америка - країна емігрантів, їм не звикати.
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07.03.2024 02:40 Відповісти
девочка, хамить не надо, чья справа. Не твоя уж точно. Я понимаю, любишь погавкаться со всеми, но сейчас не тот случай. Еще только я тебя сегодня не посылал.
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07.03.2024 02:45 Відповісти
Мальчік, ще тебе я сьогодні не посилала.
Тому пішов
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07.03.2024 02:48 Відповісти
Конечно не может. Странно просить человека, который по определению только выполняет приказы.
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06.03.2024 15:22 Відповісти
Якби глобалiсти дуже хотiли, то Пентагон зробив би. Ми бачiли подiбнi дiяння тут в Канадi...
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06.03.2024 17:43 Відповісти
Чому немає у цьому списку українки конгресвумен Вікторії Спартц? Чи їй трамп забороняє? Респи ж у нього там як ручні чихуахуйониші лише по його команді тявкають.
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06.03.2024 15:00 Відповісти
Баба Іра, доповідаю. Вікторії Спартц у цьому списку немає, бо такі як ви оголосили її ворогом України. І взагалі, чи не пішли б ви вiдпочити? Бо вже всі втомилися від вашого базарного крику.
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07.03.2024 08:00 Відповісти
Нульофка! Ти не у курсі, що такі як я її поважали та багато очікували від неї та її можливостей. Пам'ятаю її інтерв'ю Бутусову ще до початку великої війни.

Хоча, що я пояснюю якомусь черговому пєдіку, який може собі дозволити таке звернення. Просто пєдікі такі пєдікі.
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07.03.2024 10:07 Відповісти
Так це Байден не дає, до чого тут Остін?
Цирк 🎪
Вони вже дали санкції із пекла, наше вам ще атакамси
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06.03.2024 15:01 Відповісти
А Остін такий, візьме зніме гроші з власних рахунків і рахунків своїх підлеглих і профінансує постачання нам цих ракет. Бо щоб передати якусь зброї Україні потрібне фінансування або в них дефіцит, а всім іншим нате чого в нас забагато ( програми дарування надлишкового озброєння союзникам і партнерам США) і дефіцит раптом зникає і гроші на доставку з'являються.
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06.03.2024 15:08 Відповісти
...зі своїх рахунків теж не вийде - то ж озброєння
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06.03.2024 15:10 Відповісти
Все в руках Байдена, конгрессмены ошиблись дверью
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06.03.2024 15:08 Відповісти
Все чудово. Правда Атакмс просимо з початку війни,дали 20 просрочених,і наші використали на сто відсотків.Дайте і все .
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06.03.2024 15:12 Відповісти
Конгресмени закликають Остіна, Остін закликає Байдена, Байден закликає Конгрес. І так по колу один одного закликають і нічого не дають, лише створюють видимість роботи.
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06.03.2024 15:24 Відповісти
Створювати видимість бурхливої діяльності - це, між іншим, і коронка зеленського з його офісом також.
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06.03.2024 19:06 Відповісти
Лягли і просють
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06.03.2024 15:31 Відповісти
Після надання Україні ракет ATACMS в Шольца не залишиться ані аргументів проти, ані простору для маневру. Якщо йому потрібен якийсь додатковий сигнал - спробуємо його забезпечити.

"Нє делай ето Genosse Шольц" - радіоспектакль... Раніше повідомляли:

Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів Bundeswehr щодо можливості підриву Кримського мосту.

Шольц пообіцяв швидке розслідування витоку розмов генералів Bundeswehr...

Можливо, то такий собі радіоспектакль ... ?

І миттєва реакція Москви з погрозами типу "Нє делай ето

Genosse Шольц"

А чи не є це допомога т. Шольцу вистояти: на Шольца тиснуть опозиція і його ж однопартійці?

А сам витік організований Putin-Versteher-ами в обслузі Genosse Шольца..?

"Что официальный Берлин говорит про поставки Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц 26 февраля заявил, что не хочет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus; не желает ситуации, когда немецкий опыт напрямую используют для захвата российских целей.

Шольц также отмечал, что вопрос о поставках Taurus со стороны Германии не имеет решающего значения для Украины.

При этом давление на канцлера, как замечает Rheinische Post, растет даже внутри правящей в стране коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия. Предоставить Киеву ракеты TAURUS также требует оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС.

Шольц объяснял отказ от поставок крылатых ракет Киеву тем, что Украина может использовать мощную систему вооружений для нападения на цели в глубине территории России. Так, на встрече с жителями Дрездена 29 февраля канцлер указал: «Дальнобойность Taurus - 500 километров, и если ракету неверно применить, она может поразить цель где-нибудь в Москве»."

Такий собі радіоспектакль? А Шольц за кулісами?



І всі зрозуміли що то спектакль за участі Шольца
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06.03.2024 15:58 Відповісти
Може https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-krieg-neuer-geheimplan-von--scholz-und-biden-86192752.bild.html домовленість опублікоквана bild.de правда?
https://www.kettner-edelmetalle.de/news/strategie-von-scholz-und-biden-********-neuer-geheimplan-fur-die-ukraine-24-11-2023 перепечатано іншою газетою
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06.03.2024 18:33 Відповісти
Как будто Остин решает этот вопрос.
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06.03.2024 15:59 Відповісти
Це така американська гра -"в політику", як за рахунок нічогонероблення сподобатись виборцю.
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06.03.2024 16:24 Відповісти
Це якийсь грьобаний сором... "Просять"....
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06.03.2024 17:19 Відповісти
Майже одностайно - цілих 11 конгресменів з 535!
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06.03.2024 17:48 Відповісти
Й#баний цирк
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06.03.2024 17:51 Відповісти
11 підписались, 7 республіканців, та 4 демократи
знову республіканців майже в два рази більше

боти чомусь все рівно "гадять" на республіканців - @"Чому немає у цьому списку українки конгресвумен Вікторії Спартц? Чи їй трамп забороняє? Респи ж у нього там як ручні чихуахуйониші лише по його команді тявкають".

республіканці
Brett Guthrie
Linda Sahchez
Michael Turner
Neal P.Dunn M.D
Ann Wagner
Brian Fitzpatrick
Rich McCornick

демократи
Donald Norcross
Gerald E.Connoly
Brendan F.Boyle
Rick Larsen
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06.03.2024 18:24 Відповісти
Ну то все виходить? Питання вже вирішено? 11 конгресменів достатньо для прийняття рішення? Чи "трохи ні"?
А інші 500 конгресменів від обох партій просто не схотіли виступати в цирку?
Демократи просять про допомогу Україні від республіканців, республіканці просять про допомогу Україні від демократів...
"...І пішов за домом гном... І пішов за гномом дом... Де ти, дом? Де ти, гном?"
Навіть дітки розуміють, що це така гра.
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06.03.2024 19:18 Відповісти
Конгрес не может сказати яку конкретну зброю поставляти,
він дає тільки права та бюджет

Зараз є бюджет в 4.2млрд - прохають надати ракети, тому що гроші є в наявності

А що демократи просять від республіканців?
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06.03.2024 19:41 Відповісти
Ой, та годі вже агітувати за радянську владу!
Це історія про те, як два лікарі засперечалися, як правильно лікувати хворого, чи то дати пігулки, чи то поставити крапельницю. І поки два лікарі тягали один одного за чуби і давали один одному підсрачників, хворий помер, і померлому стало зовсім пох7й, який метод лікування був би для нього кращим.
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06.03.2024 22:19 Відповісти
Якщо перекласти факти на цю історію вийде наступне
лікувати потрібно пігулками та крапельницею
для лікування потрібні пігулки поки не одужає (лендліз від республіканців)
та паралельно крапельниці
на томість пігулок нема. а крапельниці через день

результат - крапельниці не допомагають без пігулок
проте - давайте ще спробуємо без таблеток
дайте ще крапельниць, а то ті що залишились "не комфортно" використовувати
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06.03.2024 23:14 Відповісти
Справа не в пігулках, і не в крапельницях. Справа в тому, що ОБИДВА лікаря порушили клятву Гіппократа, бо думали не про життя хворого, а про перемогу в конкурсі на кращого лікаря.
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06.03.2024 23:31 Відповісти
Конгрес може все, що прямо не заборонено Конституцією. В тому числі і вказати, яку конкретно зброю поставляти.
Приклад: https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf
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07.03.2024 01:18 Відповісти
Кремлеботка! Не називай мене ботом! Ти працюєш на кремль та навіть не приховуєш це
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07.03.2024 10:35 Відповісти
Ну оь чергову кісточку нам кинули і ми знов палаемо надіею.....
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06.03.2024 18:30 Відповісти
Украине - да
єрмаку - нет
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06.03.2024 18:53 Відповісти
Ну, по-перше, мабуть не Остін вирішує це питання, при всій повазі. А по-друге, у нього зараз особистих проблем ціла купа.
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06.03.2024 19:01 Відповісти
До чого тут Остін, якщо вирішує все Байден, точніше його голова на ім'я Салліван?
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06.03.2024 20:53 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2024/03/06/snaryady-taurus-f16-poroshenko-na-kongresi-****-zaklykav-soyuznykiv-daty-********-vse-shho-treba-dlya-peremogy/ Швидше та без будь-яких обмежень: Порошенко закликав союзників дати Україні всю зброю, необхідну для перемоги .


Петро Порошенко виступив на Конгресі Європейської народної партії в Бухаресті. П'ятий президент закликав західних партнерів дати Україні швидше, вчасно, без будь-яких обмежень всю зброю, яка їй потрібна для перемоги над Путіним.
Порошенко наголосив, що немає окремої перемоги України.
"Фундаментальним пріоритетом для Європи є стійка безпекова ситуація завдяки нашій спільній перемозі. Немає окремої перемоги України, окремої перемоги будь-якої країни-члена Європейського Союзу чи окремого союзу у демократичному світі. Це все - одна перемога. Іншого шляху немає", - сказав Порошенко.
"Нашим спільним посланням має бути те, що ми не віримо путіну. Ми не боїмося путіна і обов'язково переможемо. Україну треба підтримувати стільки, скільки потрібно для перемоги", - сказав пʼятий Президент.
"По-перше, безумовно, це військова допомога. Є три магічних слова. Перше - **********. **********, вироблені в Європейському Союзі або доставлені зі всього світу. Друге - коаліція реактивних винищувачів для повернення контролю над повітряним простором України. Не тільки F-16, але й реактивних винищувачів європейського виробництва. І магічне слово номер три - це ракети великої дальності, включно з Taurus. Це не тільки заради кримського прориву. Це допомога українській армії знищити всі ворожі ********** та допомогти нашим воїнам здобути спільну перемогу", - сказав Порошенко.
"Я вітаю ініціативу ЄНП щодо плану ЄС для перемоги України. І дякую, що ви включили всі наші пропозиції від партії "Європейська Солідарність", від української делегації та українського народу. Це наш спільний продукт", - наголосив лідер партії.
"Я вважаю, що посилення санкційного режиму - це єдиний спосіб зупинити можливість путіна фінансувати війну. Треба закрити цю діру. Ми повинні використовувати заморожені російські активи. Незалежно від того, як ми це зробимо, але ми повинні робити це прямо зараз і негайно. Або через використання їх як гарантії позичання Україні грошей. І всі ці гроші тепер мають піти на підтримку українських військових", - вважає Порошенко.
За словами пʼятого Президента, політика розширення Євросоюзу є найкращою політикою для Європи та ключем до миру, стабільності і безпеки назавжди.
"Ми повинні бути амбітними та заохочувати всі відповідні сторони, щоб зробити наш вступ можливим до наступних виборів у ЄС, 2029 року. Це дуже важка робота на наступні п'ять років", - наголосив Петро Порошенко.
"Саме в Україні триває боротьба за сильнішу та безпечнішу Європу. Стійте з Україною. Боріться з нами до нашої перемоги. Вічна слава всім українським героям у боротьбі за нашу незалежність, демократію, свободу, вільну Європу та правовий світопорядок", - сказав Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко на запрошення Президента ЄНП бере участь у Конгресі ЄНП як лідер партії "Європейська Солідарність". Участь Порошенка, якому неодноразово зривали міжнародні візити, стала можливою завдяки тиску європейських партнерів. Зокрема, у Резолюції Європарламенту, ухваленій 29 лютого, окремим пунктом відзначається стурбованість щодо обмежень для депутатів ВР з демократичної опозиції здійснювати парламентську дипломатію.
"Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженням виїзду за кордон депутатів Верховної Ради України; вважає, що це можна вважати невибірковим обмеженням політичної діяльності обраних членів парламенту, зокрема тих, які представляють опозицію; твердо вірить, що під час війни не слід нехтувати будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі", - йдеться у Резолюції.
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06.03.2024 21:15 Відповісти
ATACMS потрібні були в 22 році,разом з комплексами HIMARS.І цих ракет потрібно не десятки.а сотні.Десятки лише трохи на шкодять москалям.

В США є понад 4 тисяч тільки одних ракет AGM 158.Це такий самий тип ракет,як Taurus.За них всі мовчать.Вчепилися до Taurus.А на озброєні в Німеччині всього 340 ракет Tаurus,навряд чи вони їх нададуть взагалі,бо як видно,їх мало.
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07.03.2024 02:52 Відповісти
 
 