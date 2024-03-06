Ракетный удар по Одессе не связан с визитом Зеленского, - Силы обороны Юга
Вражеский ракетный удар по Одессе 6 марта не связан с визитом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса.
Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Происходит то, что Россия – террорист, и она, очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, - баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никоим образом не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично осуществляет", – сказала Гуменюк.
Как сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в результате российского ракетного удара по Одессе погибли 5 человек.
"Мы можем констатировать факт нанесения российским агрессором очередного удара по портовой инфраструктуре города Одесса. К сожалению, мы имеем пятерых погибших и нескольких раненых. В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства этого очередного военного преступления со стороны Российской Федерации", - отметил спикер ВМС.
Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время ракетного удара РФ по Одессе находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.
Кроме того, Дерьмак везде в Одессе за Зе присматривал, а в порт не поехал. Какая интересная случайность.