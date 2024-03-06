РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости Война
11 101 113

Ракетный удар по Одессе не связан с визитом Зеленского, - Силы обороны Юга

міцотакіс

Вражеский ракетный удар по Одессе 6 марта не связан с визитом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса.

Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Происходит то, что Россия – террорист, и она, очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, - баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никоим образом не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично осуществляет", – сказала Гуменюк.

Как сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в результате российского ракетного удара по Одессе погибли 5 человек.

"Мы можем констатировать факт нанесения российским агрессором очередного удара по портовой инфраструктуре города Одесса. К сожалению, мы имеем пятерых погибших и нескольких раненых. В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства этого очередного военного преступления со стороны Российской Федерации", - отметил спикер ВМС.

Также читайте: Мы видели сегодня удар РФ по Одессе. Есть погибшие и раненые, - Зеленский

Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время ракетного удара РФ по Одессе находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.

Автор: 

обстрел (29035) Одесса (8007) баллистические ракеты (432)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Не може.

Єрмак та Татаров йому на ніч про Майдан-3 та Залужного з Порохом росказують. 😁
показать весь комментарий
06.03.2024 22:52 Ответить
+36
Пи@ары били по зерну, а напужали самого "бесстрашного лидера" И такое бывает
показать весь комментарий
06.03.2024 22:43 Ответить
+27
Гарна спроба відвести увагу від крота в ОПі! Про візит знали дуже, дуже мало людей! А це вже означає, що кріт й досі там і ВСІ секретні документи будуть на столі в кремлі за лічені хвилини.
Шкода тільки, що не попали - скільки б проблем було б одразу вирішено! Кацапи довбані, і тут обісрались.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А може то атака на прем'єра грека! Нато. Та ні бубочка всцявся так заявити.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:41 Ответить
Сказати шо розчарований -це нічого не сказати.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:53 Ответить
Два года кацапы не лупили туда куда клоун приезжал. Вернее не лупили иенно в тот момент, когда он там был. Хотя до этого момента, и после этого лупили так,что небо с землей сходилось. И вдруг ни с того ни с сего заявили первый раз за два года что именно этот обстрел не связан с визитом "величайшего" Что же случилось? Что то последние дни разыгрывается спектакль я якобы готовящимися покушениями на клоуна. А разыгрывается для тех, у кого глаза наконец стали открываться,и они стали видеть очевидные вещи. А об этом еще 2 года назад говорил Беннет в своем интервью. О том что существует договорняк между клоуном и ******. При чем инициатором его был клоун.А Беннет выступал посредником А этого "мудрому нарiду" знать никак нельзя, вот и стали "сыпаться в инфопротор" такие вещи о "покушениях" Здесь это интервью для израильского зрителя с 2:26:25 https://www.youtube.com/watch?v=qK9tLDeWBzs&t=26s В телемарафоне естественно об этот не рассказывают. Это табу.

показать весь комментарий
07.03.2024 12:19 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 12:32 Ответить
Ну да, конечно. Не пожалели на терминал с зерном Искандер за миллионы днем, вместо того, чтобы запустить дешевые Тегерани ночью. Именно не связано с визитом Зе.
Кроме того, Дерьмак везде в Одессе за Зе присматривал, а в порт не поехал. Какая интересная случайность.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:36 Ответить
Бідосик за собою біду притягує! Може його в кремль відправити, разом з д'єрмаком-нехай туди біду притягують!
показать весь комментарий
07.03.2024 13:12 Ответить
Вот же скотиняки, маланец себе в блокнот 249-е покушение записал, как ловко при помощи уклонов и нырков уворачивался от баллистических ракет.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:25 Ответить
Так, в Україні ні чого не пов'язано з Зеленськім.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:31 Ответить
конечно нет Бл...дь!!!! это троянский конь через которого кремль пропихнул рЫгов и антимайдан во главе с фсбэшником Елдаком, а Оманский Нарик это Осел записывающий видосики для Дэбилов и разворовывающий страну ....
показать весь комментарий
07.03.2024 15:44 Ответить
все под Богом ходим. в гробу карманов нет.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:27 Ответить
росіяни обстріли особисто з Гуменюк координують? звідки вони це так точно знає
показать весь комментарий
07.03.2024 17:34 Ответить
Греки видео опубликовали, они были в одном кортеже с клоуном, на этом видео виден дым от взрыва, он п*здец как далеко.
показать весь комментарий
07.03.2024 19:09 Ответить
Ніхто у Володьку Нелоха не буде стріляти, бо це як відрізати собі руки. Там де Неухилят 4разовий - там 1оо% буде спокійно, аура у чмоньки така, потужнейша.
показать весь комментарий
07.03.2024 21:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 