Ракетный удар по Одессе не связан с визитом Зеленского, - Силы обороны Юга

Вражеский ракетный удар по Одессе 6 марта не связан с визитом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса.

Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Происходит то, что Россия – террорист, и она, очевидно, продолжает атаки на припортовую инфраструктуру. Да, по Одессе был нанесен ракетный удар, вероятно, - баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никоим образом не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг достаточно методично осуществляет", – сказала Гуменюк.

Как сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в результате российского ракетного удара по Одессе погибли 5 человек.

"Мы можем констатировать факт нанесения российским агрессором очередного удара по портовой инфраструктуре города Одесса. К сожалению, мы имеем пятерых погибших и нескольких раненых. В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства этого очередного военного преступления со стороны Российской Федерации", - отметил спикер ВМС.

Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время ракетного удара РФ по Одессе находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.