Ракетний удар по Одесі не пов’язаний з візитом Зеленського, - Сили оборони Півдня

Ворожий ракетний удар по Одесі 6 березня не пов’язаний з візитом президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Греції Кірьякоса Міцотакіса.

Про це заявила голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Відбувається те, що Росія – терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був завданий ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель у припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не повʼязане з конкретним візитом. Це повʼязане з терором, який ворог достатньо методично здійснює", – сказала Гуменюк.

Як повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 5 людей.

"Ми можемо констатувати факт нанесення російським агресором чергового удару по портовій інфраструктурі міста Одеса. На жаль, ми маємо п'ятьох загиблих і декількох поранених. Наразі тривають слідчі дії, з'ясовуються всі обставини цього чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації", - зазначив речник ВМС.

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Нагадуємо, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський під час ракетного удару РФ по Одесі перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.