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Новини Війна
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Ракетний удар по Одесі не пов’язаний з візитом Зеленського, - Сили оборони Півдня

міцотакіс

Ворожий ракетний удар по Одесі 6 березня не пов’язаний з візитом президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Греції Кірьякоса Міцотакіса.

Про це заявила голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Відбувається те, що Росія – терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Одесі був завданий ракетний удар, імовірно, балістичною зброєю, із влучанням в одну з будівель у припортовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не повʼязане з конкретним візитом. Це повʼязане з терором, який ворог достатньо методично здійснює", – сказала Гуменюк.

Як повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинуло 5 людей.

"Ми можемо констатувати факт нанесення російським агресором чергового удару по портовій інфраструктурі міста Одеса. На жаль, ми маємо п'ятьох загиблих і декількох поранених. Наразі тривають слідчі дії, з'ясовуються всі обставини цього чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації", - зазначив речник ВМС.

Читайте також: Ми бачили сьогодні удар РФ по Одесі. Є загиблі і поранені, - Зеленський

Нагадуємо, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський під час ракетного удару РФ по Одесі перебували в порту і не встигли потрапити в укриття, вибух стався недалеко від них.

Автор: 

обстріл (28725) Одеса (5476) балістичні ракети (420)


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Топ коментарі
+40
Не може.

Єрмак та Татаров йому на ніч про Майдан-3 та Залужного з Порохом росказують. 😁
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06.03.2024 22:52
+36
Пи@ары били по зерну, а напужали самого "бесстрашного лидера" И такое бывает
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06.03.2024 22:43
+27
Гарна спроба відвести увагу від крота в ОПі! Про візит знали дуже, дуже мало людей! А це вже означає, що кріт й досі там і ВСІ секретні документи будуть на столі в кремлі за лічені хвилини.
Шкода тільки, що не попали - скільки б проблем було б одразу вирішено! Кацапи довбані, і тут обісрались.
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06.03.2024 22:45
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А може то атака на прем'єра грека! Нато. Та ні бубочка всцявся так заявити.
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07.03.2024 11:41 Відповісти
Сказати шо розчарований -це нічого не сказати.
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07.03.2024 11:53 Відповісти
Два года кацапы не лупили туда куда клоун приезжал. Вернее не лупили иенно в тот момент, когда он там был. Хотя до этого момента, и после этого лупили так,что небо с землей сходилось. И вдруг ни с того ни с сего заявили первый раз за два года что именно этот обстрел не связан с визитом "величайшего" Что же случилось? Что то последние дни разыгрывается спектакль я якобы готовящимися покушениями на клоуна. А разыгрывается для тех, у кого глаза наконец стали открываться,и они стали видеть очевидные вещи. А об этом еще 2 года назад говорил Беннет в своем интервью. О том что существует договорняк между клоуном и ******. При чем инициатором его был клоун.А Беннет выступал посредником А этого "мудрому нарiду" знать никак нельзя, вот и стали "сыпаться в инфопротор" такие вещи о "покушениях" Здесь это интервью для израильского зрителя с 2:26:25 https://www.youtube.com/watch?v=qK9tLDeWBzs&t=26s В телемарафоне естественно об этот не рассказывают. Это табу.

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07.03.2024 12:19 Відповісти
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07.03.2024 12:32 Відповісти
Ну да, конечно. Не пожалели на терминал с зерном Искандер за миллионы днем, вместо того, чтобы запустить дешевые Тегерани ночью. Именно не связано с визитом Зе.
Кроме того, Дерьмак везде в Одессе за Зе присматривал, а в порт не поехал. Какая интересная случайность.
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07.03.2024 12:36 Відповісти
Бідосик за собою біду притягує! Може його в кремль відправити, разом з д'єрмаком-нехай туди біду притягують!
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07.03.2024 13:12 Відповісти
Вот же скотиняки, маланец себе в блокнот 249-е покушение записал, как ловко при помощи уклонов и нырков уворачивался от баллистических ракет.
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07.03.2024 14:25 Відповісти
Так, в Україні ні чого не пов'язано з Зеленськім.
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07.03.2024 15:31 Відповісти
конечно нет Бл...дь!!!! это троянский конь через которого кремль пропихнул рЫгов и антимайдан во главе с фсбэшником Елдаком, а Оманский Нарик это Осел записывающий видосики для Дэбилов и разворовывающий страну ....
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07.03.2024 15:44 Відповісти
все под Богом ходим. в гробу карманов нет.
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07.03.2024 17:27 Відповісти
росіяни обстріли особисто з Гуменюк координують? звідки вони це так точно знає
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07.03.2024 17:34 Відповісти
Греки видео опубликовали, они были в одном кортеже с клоуном, на этом видео виден дым от взрыва, он п*здец как далеко.
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07.03.2024 19:09 Відповісти
Ніхто у Володьку Нелоха не буде стріляти, бо це як відрізати собі руки. Там де Неухилят 4разовий - там 1оо% буде спокійно, аура у чмоньки така, потужнейша.
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07.03.2024 21:22 Відповісти
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