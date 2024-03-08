РУС
НАТО твердо настроено противостоять России, - Трюдо

Североатлантический альянс решительно настроен совместно противостоять нарушению Россией международного права.

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, комментируя официальное вступление Швеции в НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российское полномасштабное вторжение в Украину потрясло мир. Пока Россия продолжает нарушать права человека, наступать на принципы демократии и подрывать основанный на правилах международный порядок, сотрудничество с союзниками для соблюдения общих ценностей важнее, чем когда-либо, и решительность НАТО сильнее, чем когда-либо", - сказал Трюдо.

Он напомнил, что Канада первой в мире ратифицировала обретение Швецией членства в НАТО. "Это - свидетельство крепких связей между нашими людьми, наших общих ценностей и нашей преданности укреплению трансатлантической безопасности", - отметил премьер-министр.

Читайте также: Учения НАТО в Северной Европе являются сигналом для России, - президент Финляндии Стубб

Трюдо добавил, что членство Канады в НАТО было "краеугольным камнем нашей политики безопасности и обороны". "Приветствуя Швецию в Альянсе, мы понимаем, что будем вместе реагировать на самые большие вызовы нашего времени", - подчеркнул он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 марта Швеция официально стала новым, 32-м, членом Североатлантического альянса.

+2
Читаєш новини - наче якийсь анекдот.. до того ж, сумний анекдот..
показать весь комментарий
08.03.2024 09:39 Ответить
+2
Ви про заяву Херпіду? Про дії Херпіду? А що стосується Канади, то в них немає війни, а є купа зброї і вони в НАТО. А наш нарід 73% водив хороводи "НАТО ні" і все дружив із "братми" кацапами, а потім ще вибрав "какая разница" під час війни і продовжує ненавидіти Канаду і США.
Дякую Канаду за підтримку!!!
показать весь комментарий
08.03.2024 10:14 Ответить
+1
хороші налаштування компа, авто, станка, чи будь чого, нікуя не варті
якщо ця техніка без живлення.
просто купа металу чи пластика.
так само Україна і світ
які б налаштування не були хорошими а без зброї вони ПШИК!!!
щоб ви не казали, а ***** бомбить мовчки...
ви всі вписдите ротом а ***** вбиває мовчки...
ви вводите санкції а ***** має прибуток від енергоносіїв майже на рівні 2021 року
і робить все це мовчки
показать весь комментарий
08.03.2024 09:45 Ответить
Так а вжеш, за рахунок українських воїнів.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:34 Ответить
Чергові заяви ...після війни необхідно випустити цілі томи ,тої балаканини з заявами.
показать весь комментарий
08.03.2024 09:41 Ответить
дохера порожнiх заяв
показать весь комментарий
08.03.2024 09:44 Ответить
хороші налаштування компа, авто, станка, чи будь чого, нікуя не варті
якщо ця техніка без живлення.
просто купа металу чи пластика.
так само Україна і світ
які б налаштування не були хорошими а без зброї вони ПШИК!!!
щоб ви не казали, а ***** бомбить мовчки...
ви всі вписдите ротом а ***** вбиває мовчки...
ви вводите санкції а ***** має прибуток від енергоносіїв майже на рівні 2021 року
і робить все це мовчки
показать весь комментарий
08.03.2024 09:45 Ответить
та ну в канаді навіть призива нема і армія 60 тисяч
показать весь комментарий
08.03.2024 09:47 Ответить
- Я не хочу пукнути, я не хочу пукну...
Я не обiсрався, я не обicрався !
показать весь комментарий
08.03.2024 10:33 Ответить
Блин, а у нас четыре прилёта фугасиков утром из-за Днепра... Рад за Канаду и НАТО. Ваше единство так впечатляет, а озабоченность приводит в восторг!
показать весь комментарий
08.03.2024 10:39 Ответить
Прикро, що по нам стріляють. А як Ви побачили, в бік країн НАТО недофюрер боїться навіть направити автомат, тільки погавкує через пропагандонів щось про ядерну зброю. Які у Вас претензії до НАТО? Ми туди вступили? Ні, ми бігаали, як придурки з плакатами "НАТО НІ" і називали кацапів братами. Навіть до цього часу Ви свої пости пишите кацапською. А ще недавно Ваш лідор Херпіду замість ракет будував дороги, то шмальніть по кацапах у відповідь асфальтом.
показать весь комментарий
08.03.2024 10:50 Ответить
То пан нюхав труселя мадам? А навіщо? Збочинець? Ну якщо раз нюхнув, то навіщо розповідати тут всім? А українську потрібно знати, бо в Україні українська мова і українська культура, а кацапське в Україні здохло назавжди.
показать весь комментарий
08.03.2024 14:20 Ответить
А ещё в Украине активизировались Гра́ммар-на́ци и Фарионша лидерша сего позорного явления. Антошка, лутше шёл бы ты копать картошку, а не был примкнувшим к сему движению, которое считает всех рускоговорящих украинцев недостойными называться УКРАИНЦАМИ придумывая им разные обзывалки. Зайди на наше кладбище в селе и пройдись по отдельной алее где мы хороним погибших патриотов. Ты издали увидишь над каждой могилой погибшего железный трёхметровый шток с национальным флагом. Вот там и сделай селфи с презрительными выводами насчёт нас, рускоговорящих. Потом выложи на ютубе, на радость московитов и прчих бурятов...
показать весь комментарий
08.03.2024 15:47 Ответить
Не смішіть мої тапочки.
показать весь комментарий
08.03.2024 11:48 Ответить
"НАТО твердо настроено противостоять России, - Трюдо ". Серьёзно ? Пока что мы видим как НАТО блеет как овечка перед Рашкой
показать весь комментарий
08.03.2024 14:47 Ответить
 
 