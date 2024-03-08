НАТО твердо настроено противостоять России, - Трюдо
Североатлантический альянс решительно настроен совместно противостоять нарушению Россией международного права.
Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, комментируя официальное вступление Швеции в НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российское полномасштабное вторжение в Украину потрясло мир. Пока Россия продолжает нарушать права человека, наступать на принципы демократии и подрывать основанный на правилах международный порядок, сотрудничество с союзниками для соблюдения общих ценностей важнее, чем когда-либо, и решительность НАТО сильнее, чем когда-либо", - сказал Трюдо.
Он напомнил, что Канада первой в мире ратифицировала обретение Швецией членства в НАТО. "Это - свидетельство крепких связей между нашими людьми, наших общих ценностей и нашей преданности укреплению трансатлантической безопасности", - отметил премьер-министр.
Трюдо добавил, что членство Канады в НАТО было "краеугольным камнем нашей политики безопасности и обороны". "Приветствуя Швецию в Альянсе, мы понимаем, что будем вместе реагировать на самые большие вызовы нашего времени", - подчеркнул он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 7 марта Швеция официально стала новым, 32-м, членом Североатлантического альянса.
Дякую Канаду за підтримку!!!
якщо ця техніка без живлення.
просто купа металу чи пластика.
так само Україна і світ
які б налаштування не були хорошими а без зброї вони ПШИК!!!
щоб ви не казали, а ***** бомбить мовчки...
ви всі вписдите ротом а ***** вбиває мовчки...
ви вводите санкції а ***** має прибуток від енергоносіїв майже на рівні 2021 року
і робить все це мовчки
Я не обiсрався, я не обicрався !