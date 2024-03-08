НАТО твердо налаштоване протистояти Росії, - Трюдо
Північноатлантичний альянс рішуче налаштований спільно протистояти порушенню Росією міжнародного права.
Про це прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, коментуючи офіційний вступ Швеції в НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Російське повномасштабне вторгнення в Україну похитнуло світ. Поки Росія продовжує порушувати права людини, наступати на принципи демократії та підривати заснований на правилах міжнародний порядок, співпраця із союзниками задля дотримання спільних цінностей важливіша, ніж будь-коли, і рішучість НАТО сильніша, ніж будь-коли", - сказав Трюдо.
Він нагадав, що Канада першою у світі ратифікувала набуття Швецією членства у НАТО. "Це - свідчення міцних зв’язків між нашими людьми, наших спільних цінностей та нашої відданості зміцненню трансатлантичної безпеки", - зазначив прем’єр-міністр.
Трюдо додав, що членство Канади у НАТО було "наріжним каменем нашої безпекової та оборонної політики". "Вітаючи Швецію в Альянсі, ми розуміємо, що разом реагуватимемо на найбільші виклики нашого часу", - наголосив він.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 7 березня Швеція офіційно стала новим, 32-м, членом Північноатлантичного альянсу.
Дякую Канаду за підтримку!!!
