Правительство отказывается согласовать аренду УСПП офиса, занимаемого им 32 года

В правительстве отказались согласовать размещение союза в помещении, которое центральный офис УСПП занимает последние 32 года.

Официальное основание отказа – помещение нужно для нужд Кабмина. По крайней мере, это следует из обращения двух экс-президентов и четырех экс-премьеров к Денису Шмыгалю, которым располагает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая уникальную историю становления УСПП как института гражданского общества и активного участника социально-экономического развития Украины, просим согласовать возможность продолжения использования Всеукраинской общественной организацией "Украинский союз промышленников и предпринимателей" помещений по адресу г. Киев, ул. Крещатик, 34, 3 этаж", - говорится в обращении.

Интересно, что отказ в аренде даже на условиях конкурентной платы происходит на фоне задекларированных намерений на треть сократить штат Кабмина и сразу после подписания с бизнес-ассоциациями Заявления об углублении сотрудничества, в котором одним из подписантов выступил именно УСПП. В то же время вопрос аренды с коммерческими структурами, занимающими первые 2 этажа упомянутого здания, был решен быстро и безбарьерно.

По словам собеседника в правительстве, это "цена критики" некоторых решений власти, которую УСПП позволяет себе в публичной плоскости. В частности, союз неоднократно критически высказывался об усилении налоговой нагрузки на бизнес в условиях военного положения, слишком медленной работы над Планом восстановления, отсутствии координации с Нацбанком в формировании комплексной кредитной политики для производителей и т.д.

В настоящее время балансодержателем данного помещения является Управление административными зданиями Секретариата КМУ. Именно здесь уже два года действует Антикризисный штаб устойчивости экономики в условиях военного положения. Штаб объединяет представителей промышленности, крупного и малого бизнеса страны, профсоюзов, экспертные учреждения, а к его заседаниям присоединяются представители ВРУ, Кабмина, Офиса президента, СНБОУ, налоговики, таможенники.

Отметим, что УСПП является одним из старейших общественных формирований Украины и известным представителем украинского предпринимательства на международной арене: партнером крупнейшего делового объединения ЕС Businesseurope, Национальной ассоциации производителей США, бизнес-ассоциаций из Дании, Финляндии, Литвы, Латвии, Польши, Франции и т.д. В общей сложности УСПП сотрудничает на двустороннем уровне с деловыми организациями около 100 стран. В 2022 году получил статус наблюдателя в деловой ассоциации "Бизнес в ОЭСР" и осуществляет продвижение скорейшего членства Украины в ОЭСР.

За бездіяльність кабміну у них самих треба відібрати приміщення.
Там тепер будуть мешкати ІнвестНяньки
Усіх отих «видатних» підписантів, чекають слідчі в ГенПрокуратурі для добровільного надання ними свідчень щодо їх «мудрих реформ» ЗСУ та ВПК, які тепер Українці своїм життям та кров'ю оцінили!!
А вони, тільки за будівлю глибоко і затуркані, а про криваву долю Українців, що залишилися з результатом їх «мудрих реформ» ЗСУ та ВПК, їм байдуже… Совдепівські прихвостні прутіна, нажерлися з ріднею з України, а тепер їм боляче за будівлю… Падлюки привладні так і сидять з ложками, на шиї в Українців впродовж 10 років московської війни! Хоть би Чечетова пам'ятали … Жоден з них, такі не відмовився, від пожиттєвої халяви …. Совдепія смердюча, в житті й сьогодні, більше > ніж 30 років Незалежності України!!! Листи пишуть та викладають вчоность, як правильно розкрадати держМайно відповідно до Регламенту КМУ..
За бездіяльність кабміну у них самих треба відібрати приміщення.
А "критикувати деякі рішення влади" можна тільки з офісів на Хрещатику?
Там тепер будуть мешкати ІнвестНяньки
і нареші у гетманцева з'явиться нормальний офіс у достойному місці.
Та нє, то Квартал-95 розширюється.
Дерево, ти хоч зрозуміло, що то за УСПП?
Вельмишановна пані Марта !
Дякую шо звернули увагу на мій скромний камент.
Буду Вам дуже вдячний за розтлумачення - "що то за УСПП" ?
Я не жартую.
Сам здивований именами "підписантів" у листу до Кабміну.
З повагою Дерево
Союзи, спілки, комітети і підкомітети. Користі - нуль цілих, х*й десятих. Тільки мільярди податків щезають як вода в пісок.
Художній свист безграмотного базіки !
показать весь комментарий
Ти теж біля бюджетного корита хрюкаєш?
показать весь комментарий
Если кто не понял так как раньше не будет. Сами выбирали, чтобы Зелибоба сломал все. Так что теперь он уничтожает все что было в стране за 30 лет. Было немногое, но вы этого же и хотели.
ті, хто це вибирав, вашого звернення не прочтитають, бо вони сюди не ходять і форум Цензора не читають, а живуть собі звичайним споживацьким життям до наступних виборів, на яких проголосують знов за тих, кого прорекламує праска.
Тут вам можуть опонувати тільки дописувачі на з\п від ОПи, а майбутні виборці "прастих рєшєній", які ще залишились живими, зараз намагаються лікувати вчорашні гулі від граблів, бо попереду вже нові граблі розкладені.
А за кого все эти предприниматели голосовали? Они же повторили ту же ошибку что при Януковиче. Думали что это продолжение политической игры. Типа, сегодня будет Зеленский, но ничего не изменится. Помню как предпиниматели орали и возмущались как их Янукович нагибал. Их в итоге всех спас Майдан. Но никакого урока они не вынесли.
це моя помилка. Для повного розуміння я повинен був написати "обивателі\підприємці\іншівиборці живуть собі звичайним споживацьким життям до наступних виборів..."
Звісно, ніяких висновків вони не зробили, бо для висновків середньостатистичне людське життя закоротке для цього. Тому для нових прибічників популізму і "прастих рєшєній" подальший шлях вже моститься граблями.
Учитывая как у нас все меняется за очень короткий срок и потрясений который пережили люди страннее что они не делают никаких выводов.
так, зміни пришвидчились, але ж одночасно і виборців, які можуть зробить висновки теж поменшало, бо одні загинули (або загинуть), інші виїхали у інші країни, і більшість із них вже ніколи не прийдуть на українські виборчі дільниці, а висновки вже будуть робить, спираючись на перспективи життя в іншій країні.
Речь про 19 год. Все эти "умные" ребята сошли с ума. Они думали что возвращение регионалов не будет возвращением регионалов. Они думали что можно откатить до условного 10 года, а то и раньше.
"умниє рєбята" будуть завжди. І через десять років на виборчі ділниці прийдуть інші "умниє рєбята", які поки що прцюють по найму у барбершопах та баристами. Тому буде і 29-й рік, і 39-й... Суспільство, в якому більшість громадян щіро впевнені, що професійний телевізійний комік здатний керувати державою разом із командою людей, які нічим в своєму житті не займалися, окрім самодіяльної сатири, є суспільством з деградуючою політичною культурою, суспільством, не здатним до позитивного державотворення, суспільством глибоко хворим. І ця інфекція популізму може призвести до смерті державного організму. Тому наші діти і онуки будуть ще довго жити у світі, в якому точиться постійна боротьба між какістократією і мерітократією.
Усіх отих «видатних» підписантів, чекають слідчі в ГенПрокуратурі для добровільного надання ними свідчень щодо їх «мудрих реформ» ЗСУ та ВПК, які тепер Українці своїм життям та кров'ю оцінили!!
А вони, тільки за будівлю глибоко і затуркані, а про криваву долю Українців, що залишилися з результатом їх «мудрих реформ» ЗСУ та ВПК, їм байдуже… Совдепівські прихвостні прутіна, нажерлися з ріднею з України, а тепер їм боляче за будівлю… Падлюки привладні так і сидять з ложками, на шиї в Українців впродовж 10 років московської війни! Хоть би Чечетова пам'ятали … Жоден з них, такі не відмовився, від пожиттєвої халяви …. Совдепія смердюча, в житті й сьогодні, більше > ніж 30 років Незалежності України!!! Листи пишуть та викладають вчоность, як правильно розкрадати держМайно відповідно до Регламенту КМУ..
А не Кучмо призначив ібуковича ?! А не Кінах був серед ригоблювотних . Чомусь в цьому списку нема , а ні Яценюка, а ні Тимошенко , а ні Порошенка . Може через те , що ця контора була дуже олігархічною й допомогала проводити антинародну варварську прихватизацію ?! Список називается - кучмо й його "діти" кучмісти .
Elkun, як там зараз погода у Ізраїлі Вологді?
дядечку ... чи може кінах твій дядько ?
У Вологді не чули, що Ореста - це жіноче ім'я.
Мій шкільний товарищ мав відносини з дівчиною на ім"я Богдана , так що не требо тут мене повчати моді на україські імена ... А "дядечку" це узагальнення усіх , хто має софкоїдну звичку , коли закінчуються аргументи переводити суперечку на обговорення не фактури , а на розглядання імен чи шизоідальних гіпотез . Свого часу мені пропонували кар"єру в їхній столиці и кандидатьску до 30 років , але мені на ні мацьква , а ні їх пітер не були цікавими -- а в вологду я навіть у відрядження не поїхав би
Художній свист безграмотного базіки !
Коли опоненту не вистачає аргументів , то він миттєво переходить на обговорення опоненту й просуває пространні оціночні судження .

Щось по суті є чи як завжди ?!
Гнать потрібно це УСПП . Це вони розкрали заводи і підприємства під керівництвом КУЧМИ.

Немає і не було в нас громадських організацій,все це липа для розкрадання бюджету і на Україну це не працювало.
Принаймні в ті добрі часи , коли ми були молодші, а такий собі Кінах й поготів.
хай на Троєщині собі офіс знайдуть...
весь центр всіх міст повен бути туристичним. готелі, клюби, ресторани, торгові центри, а не державні сараі з купою дармоїдів.
Дармоїди якраз помічники в ОПі та в уряді...а Підриємці працюють на Перемогу...а тупі зебіли того не розуміють...
Це видно буде тепер філіал ОПи...бо 6 "менеджерів" тепер явно замало...😁
Так вони планували туди перенестись з Банкової
Ех! Зібрати б всіх цих підписантів реалі і ... "Мементом в море" (с), як сказано в одному совковому кіно.
А що, у Києві офісів мало? Які проблеми? А зелені нехай вдавляться.
Кучма - "красний дірєктор" і бувший парторг Південмаша (тоді Южмаша). Ющенко - зрадник помаранчевого Майдану, який привів його до влади і здав Україну бандюковичу "хрещенику" кучми. Фокін - продукт та ставленик радянської компартійної системи, таке ж прокацапське лайно як і бандюкович тільки з луганщини. Один із колаборантів в ТКГ в мінську, бо відзначився участю в спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій території Донбасу, за що був занесений до бази Миротворця, також заявив, що Росія змушена була забрати Крим, оскільки його б забрали американці. Пустовойтенко - дуже тримався та не хотів полишати крісло прем'єр міністра України. Міністр транспорту в уряді кінаха, радник у президента бандюковича 2010-2014 р.р. Єхануров - вмів "працювати" з усіма і з Ющенком і з Кучмою. Ніколи не забував про власні інтереси (на народ наплювати!). Коли голосувалося прем'єрство Тимошенко при президенстві бандюковича, то віддав свій голос "за", якого не вистачало тільки коли отримав ласий шматок у вигляді посади міністра оборони. Кінах - політична повія. В яких тільки не був партіях, а в самому кінці разом з усіма тельбухами продався партії регіонів за посаду міністра економіки в уряді бандюковича. От вам й усе успп. Такі "жебраки" що нема за що побудувати собі офісик. А як про мене все гидота та шлак.
Кучма та його прем'єр Пустовойтенко пребуваючми при владі передали рф півсотні стратегічних бомбардувальників разом з ракетами якими зараз обстрілювали наші міста.
Він назавжди залишиться Будинком Профсоюзів.. і чмигаль хай навіть не чмигає нічого проти..
З огляду на те, яка мерзота підписала цю цидульку, приміщення треба відбирати якнайшвидше.
