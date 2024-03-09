Правительство отказывается согласовать аренду УСПП офиса, занимаемого им 32 года
В правительстве отказались согласовать размещение союза в помещении, которое центральный офис УСПП занимает последние 32 года.
Официальное основание отказа – помещение нужно для нужд Кабмина. По крайней мере, это следует из обращения двух экс-президентов и четырех экс-премьеров к Денису Шмыгалю, которым располагает УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая уникальную историю становления УСПП как института гражданского общества и активного участника социально-экономического развития Украины, просим согласовать возможность продолжения использования Всеукраинской общественной организацией "Украинский союз промышленников и предпринимателей" помещений по адресу г. Киев, ул. Крещатик, 34, 3 этаж", - говорится в обращении.
Интересно, что отказ в аренде даже на условиях конкурентной платы происходит на фоне задекларированных намерений на треть сократить штат Кабмина и сразу после подписания с бизнес-ассоциациями Заявления об углублении сотрудничества, в котором одним из подписантов выступил именно УСПП. В то же время вопрос аренды с коммерческими структурами, занимающими первые 2 этажа упомянутого здания, был решен быстро и безбарьерно.
По словам собеседника в правительстве, это "цена критики" некоторых решений власти, которую УСПП позволяет себе в публичной плоскости. В частности, союз неоднократно критически высказывался об усилении налоговой нагрузки на бизнес в условиях военного положения, слишком медленной работы над Планом восстановления, отсутствии координации с Нацбанком в формировании комплексной кредитной политики для производителей и т.д.
В настоящее время балансодержателем данного помещения является Управление административными зданиями Секретариата КМУ. Именно здесь уже два года действует Антикризисный штаб устойчивости экономики в условиях военного положения. Штаб объединяет представителей промышленности, крупного и малого бизнеса страны, профсоюзов, экспертные учреждения, а к его заседаниям присоединяются представители ВРУ, Кабмина, Офиса президента, СНБОУ, налоговики, таможенники.
Отметим, что УСПП является одним из старейших общественных формирований Украины и известным представителем украинского предпринимательства на международной арене: партнером крупнейшего делового объединения ЕС Businesseurope, Национальной ассоциации производителей США, бизнес-ассоциаций из Дании, Финляндии, Литвы, Латвии, Польши, Франции и т.д. В общей сложности УСПП сотрудничает на двустороннем уровне с деловыми организациями около 100 стран. В 2022 году получил статус наблюдателя в деловой ассоциации "Бизнес в ОЭСР" и осуществляет продвижение скорейшего членства Украины в ОЭСР.
