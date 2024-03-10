Ринкевичс отреагировал на скандальное заявление Папы Римского: Нельзя капитулировать перед злом

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал заявление Папы Римского Франциска по поводу переговоров в войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на X (Twitter) президента Литвы.

"Нельзя капитулировать перед злом, надо бороться с ним и побеждать его, чтобы зло подняло белое знамя и капитулировало", - говорится в сообщении.

Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению – Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

