6 845 62

Ринкевичс отреагировал на скандальное заявление Папы Римского: Нельзя капитулировать перед злом

рінкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал заявление Папы Римского Франциска по поводу переговоров в войне РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на X (Twitter) президента Литвы.

"Нельзя капитулировать перед злом, надо бороться с ним и побеждать его, чтобы зло подняло белое знамя и капитулировало", - говорится в сообщении.

Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению – Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Читайте: Не хочу видеть инициативы по урегулированию войны, которые бы не совпадали с интересами Украины, - Зеленский

Топ комментарии
+27
Папа показав своє відношення до процесів в світі і як виявилося він на боці зла, він на боці темних сил - сатани.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:39 Ответить
+26
Папа-чорт.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:36 Ответить
+23
показать весь комментарий
10.03.2024 10:52 Ответить
Папа-чорт.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:36 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 10:52 Ответить
простите не узнал
показать весь комментарий
10.03.2024 11:06 Ответить
Доброта та лагідність-
У Папи Пригожина...

В очах, в речах-

Чахне старий встривоженний-
Папа...
Плоскоземельна мапа...
показать весь комментарий
10.03.2024 11:10 Ответить
Росія запустила кампанію, бо Ф-16 скоро прийдуть, відкриється доступ до 20 000 авіаційних крилатих ракет типу SLAMM-ER в запасах НАТО.
Доступ до десятків тисяч плануючих авібомб. Підкрильних сенсорів для виявлення ворожих радарів.

Не забувати про 4 мільйони кластерних ***********,авіабомб з часів холодної війни, котрі були разраховані на знищення десятка мільйонів радянських, китайських солдат.

Якби Захід хотів швидкої перемоги.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:59 Ответить
Схоже ватиканський любітєль мальчіков молиться за кацапських асвабадітєлєй.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:39 Ответить
Папа показав своє відношення до процесів в світі і як виявилося він на боці зла, він на боці темних сил - сатани.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:39 Ответить
Папа оберігає гроші з воєнного злочинця у своїх банках!! Він це, дуже добре пам'ятає! Співпадіння ..
показать весь комментарий
10.03.2024 10:40 Ответить
цей Папа протух давайте іншого!
показать весь комментарий
10.03.2024 10:42 Ответить
У вигрібній ямі, яку уособлює Ватикан нічого кращого не знайти.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:46 Ответить
Я був у Ватікані.Дивився на скульптури,картини і фрески,які ще бачив у шкільних підручниках.Гід нам розповідала про пап,які,виявляється були дуже різними.Одні папи бігали вночі по тим залам і відбивали молотками пеніси у скульптур,другі наказували на те місце прикріпляти листочки.Більше нічого цікавого про пап гід розповісти не змогла...
показать весь комментарий
10.03.2024 10:42 Ответить
А як вювали між собою, як вони знищували катарів наприклад. Як вони купували папство, спали з рідними сестрами.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:42 Ответить
Рінкевичс теж правильно зрозумів слова старого педо@іла і йому не цікаві виправдання папського помічника.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:43 Ответить
Та досить вже про того папу. Ватикан завжди крутив шашні з нацистами.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:44 Ответить
і з рашистами,що і є одне і те ж саме ЗЛО
показать весь комментарий
10.03.2024 10:51 Ответить
Шинейд о'Коннор, яка пережила жахіття католицького притулку з наглядачами-педофілами та садистами, якось сказала "борітеся зі справжнім ЗЛОМ" і порвала фото папіка
показать весь комментарий
10.03.2024 10:48 Ответить
Ууууу - гадськии папа
показать весь комментарий
10.03.2024 10:50 Ответить
чому ж цей слуга антихриста в рясі не ,прикличе польських католиків ,блокувальників українського кордону до аналогічної дії("білого прапора " і на тих мяст з повротом додому. ???
показать весь комментарий
10.03.2024 10:50 Ответить
у католиків всюди розп'ятий Ісус. На кожному сміттєвому баку. Але ж суть християнства - це Ісус воскреслий, а не розп'ятий. Не смерть, а перемога над смертю.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:50 Ответить
Там ідея трішки не так подається: Ісус помер за гріхи людства на хресті, а воскресіння то його нагорода. Саме по собі воскресіня не так символічно як мученицька смерть, тому і символіка така, чисто психологічно.
показать весь комментарий
10.03.2024 10:55 Ответить
Ісус помер за гріхи не всього людства, а лише за тих, хто прийняв його жертву. Це рас. Воскресіння - не нагорода, бо не за діла чи по справедливості, а просто дар (подарунок) по милості Божій. Це двас. А трис - якщо Ісус не воскрес, то і віра наша марна... - це не про символ, не про метафору, на алегорію, а про реальну подію.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:09 Ответить
За кого ж ти розіп'явся, Христе - сине божий?
За нас добрих, чи за слово Істини... Чи, може,
Щоб ми з тебе насміялись ?
Та так воно й сталось....
Т.Г.Шевченко. Кавказ.
показать весь комментарий
10.03.2024 13:54 Ответить
СУТЬ ХРИСТИЯНСТВА НЕ В РОЗП'ЯТТІ , А ЧИ ВОСКРЕСІННІ. СУТЬ ХРИСТИЯНСТВА -ХОДИТИ СЛІДАМИ ІСУСА І В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ПРОБУВАТИ ПОВСЯК ЧАС РОБИТИ ТЕЖ САМЕ ,ЩО І ВІН РОБИВ
показать весь комментарий
10.03.2024 10:55 Ответить
нє, це твоє особисте помилкове тлумачення. Суть християнства (християнської віри) закріплена в СИМВОЛІ ВІРИ, а конкретно - спасіння (від смерті) не по ділам, а по милості Божій.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:03 Ответить
не варто розказувати про СИМВОЛ ВІРИ. ВІРА АБО Є ,АБО ВОНА ВІДСУТНЯ.(ЦЕ Є СУТЬ )"Закріплення " якихось символів-це душевне,земне тлумачення.В духовному світі - без символів .
показать весь комментарий
10.03.2024 11:25 Ответить
можна і без символів, тоді про яке християнство може йти мова??? Тоді ми всі буцім віримо - хто в алаха, хто в ісуса, хто в будду, хто в макарони, а хто в усіх разом, як оті бахаї)))
показать весь комментарий
10.03.2024 11:34 Ответить
частіше всього від таких "духовних" як ти можна почути: "я в босха не вірю, але є якась сила.."
показать весь комментарий
10.03.2024 11:36 Ответить
Цим дописом -Ти розказав сам про себе, адже горшок смердить тим,чим він наповнений (без символів)
показать весь комментарий
10.03.2024 11:38 Ответить
то я знаю вас - "духовних" - які какають фіалками. Ви про духовність навіть уявлення не маєте
показать весь комментарий
10.03.2024 11:41 Ответить
ого, скільки невігласів тобі підлайкують.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:19 Ответить
чи не варто Вам подумати і визнати-"мабуть таки я невіглас"???
показать весь комментарий
10.03.2024 11:26 Ответить
невігласів значно більше ніж компетентних, тому встановлювати істину голосуванням ніхто не збирається. Крім невігласів
показать весь комментарий
10.03.2024 11:31 Ответить
раз "компетентні невігласи" так вважають ,так тому і бути.Мир Вам.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:35 Ответить
я надзвичайно компетентний невіглас. Двайцять років священства та дві ініціяції. А по результатам - агностик з твердими переконаннями)
показать весь комментарий
10.03.2024 11:38 Ответить
Папа більший від Тебе "слуга" .але про"білий прапор" второчив.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:39 Ответить
я шукав істину, а папа - папства. Я розібрався з тим лайном і кинув тим займатися, а папі сподобалось і він туди пірнув з головою, та ото лайно з нього й пре
показать весь комментарий
10.03.2024 11:45 Ответить
щось там таке в Біблії було, що найільш будуть горіти в пеклі, ті, хто відреклися від Бога, маючи такі можливості
показать весь комментарий
10.03.2024 21:03 Ответить
а ше не пізно, можна і в останню мить сповідати Христа, як отой розбійник на розп'ятті поруч з Ісусом)
показать весь комментарий
11.03.2024 08:47 Ответить
Добре що на це відреагував президент Литви ,а де заява нашого МЗС ,чи не було вказівки Єрмака ?
показать весь комментарий
10.03.2024 10:51 Ответить
насолоджуйтесь: заявив сіністр закордонних справ Дмитро Кулеба Джерело:
показать весь комментарий
10.03.2024 10:54 Ответить
«Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», - рассуждал папа.

Вкотре плюю на папу!
показать весь комментарий
10.03.2024 11:03 Ответить
что за страна Латва? афтар альо
показать весь комментарий
10.03.2024 11:03 Ответить
Президент Литвии
показать весь комментарий
10.03.2024 11:08 Ответить
З Латви відніше
показать весь комментарий
10.03.2024 11:06 Ответить
все правильно написано ,шо вы репетуете
показать весь комментарий
10.03.2024 11:09 Ответить
это он про попу римского?
показать весь комментарий
10.03.2024 11:15 Ответить
Едгарс Рінкевичс - латвійський політик - Вики
показать весь комментарий
10.03.2024 11:10 Ответить
Президент Латви Едгарс Рінкевичс прокоментував заяву Папи Римського Франциска щодо переговорів у війні РФ проти України. Джерело:
показать весь комментарий
10.03.2024 11:13 Ответить
👓 👀
показать весь комментарий
10.03.2024 11:30 Ответить
прапор Латвії на тлі. Таки, латвійський
показать весь комментарий
10.03.2024 11:15 Ответить
Ateis ta diena,kai satans choks ant altoriaus...
показать весь комментарий
10.03.2024 11:15 Ответить
а оце прапор Литви. Тобто, литовський. Не латвійський
показать весь комментарий
10.03.2024 11:16 Ответить
ты про Пипу давай , шо ты к Литве приципился
показать весь комментарий
10.03.2024 11:32 Ответить
Ватикан йде лісом. Звідти регулярно виперджують якусь муйню, яку потім довго намагаються спростувати або перефразувати. Жодного разу це не було на користь України. Папа-шмапа - старий телепень з "інтелектом" значно нижче середнього. Коротше - пішов накуй.
показать весь комментарий
10.03.2024 11:26 Ответить
это уже второй глюк у Пипы
показать весь комментарий
10.03.2024 11:33 Ответить
хіба другий?
Та чи не кожного місяця... по декілька раз на рік мінімум
показать весь комментарий
10.03.2024 11:48 Ответить
Папа Франциск: нельзя вступать в диалог с дьяволом
показать весь комментарий
10.03.2024 11:40 Ответить
жаль католиков, но их папа больше на пахана похож..
показать весь комментарий
10.03.2024 14:15 Ответить
Як красиво та дипломатично він сказав "пішов ти на х.. старий збочинець "
показать весь комментарий
10.03.2024 15:08 Ответить
Це теж саме зло, той папа римський, як і всюде де сатана платить і піднімає свій хвіст.
Нема ніяких пап чи мам римських.
Нема ніяких святих - крім Господа Всемилостивого.
" А чи знаєте ви - що ви є храм Божий і Дух Божий перебуває в вас?
Храм Божий святий - а ви і є той храм".
Це звернення Апостола Павла стосується кожної людини і тоді і зараз.
Ми всі діти Божі. Тому не маємо вклонятися нікому, крім Господу нашому Ісусу Христу і Богу Отцю Всевишнєму.
Слава Отцю і Сину і Святому Духу
на віки вічні. Амінь.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:00 Ответить
Оцей папа римський і є ЗЛО !!!
показать весь комментарий
10.03.2024 18:50 Ответить
 
 