Сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск в Украину и отмены красных линий, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что поддерживает президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключил возможности отправки войск в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Ouest-France заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Его попросили прокомментировать серьезные дебаты, вызванные заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину.
"Сейчас самое время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии", – ответил Ландсбергис.
Он подчеркнул, что "ни одна из столиц не расположена слишком далеко от Киева для армии Путина".
"Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт таков: украинскую линию фронта можно сравнить с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если бы украинцы больше не защищали эту линию, представьте, чем это могло бы закончиться. Это касается всех нас" , – добавил глава МИД Литвы.
Размещение войск НАТО в Украине
В конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
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Слухаю що з цього приводу мелють на болоті ,, та там у них справді - срачка почалась . Реальна діарея . ! Я навіть не очікував .
Тільки цигани з угорщини все наперстиничувають. Хочуть як у тому прислив'і, і у путлера відсосати і з ЄС за це отримати гроші! Як були курвами разом з словечиною у другій світовій на боці гітлера, так і зараз курвами на боці путлера.
А це на секундочку гейм ченджер новини запроваджені Емануелем