РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11455 посетителей онлайн
Новости
2 138 15

Сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск в Украину и отмены красных линий, - глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что поддерживает президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключил возможности отправки войск в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Ouest-France заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Его попросили прокомментировать серьезные дебаты, вызванные заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину.

"Сейчас самое время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии", – ответил Ландсбергис.

Читайте также: Вместо войск НАТО в Украину следует вернуть боеспособных мужчин-беженцев, - министр обороны Словакии Калиняк

Он подчеркнул, что "ни одна из столиц не расположена слишком далеко от Киева для армии Путина".

"Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт таков: украинскую линию фронта можно сравнить с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если бы украинцы больше не защищали эту линию, представьте, чем это могло бы закончиться. Это касается всех нас" , – добавил глава МИД Литвы.

Читайте также: Войска НАТО в Украине могли бы оказывать поддержку непосредственно на территории Украины, это не нарушает международных норм, - Павел

Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Автор: 

НАТО (10045) Макрон Эмманюэль (1355) Габриэлюс Ландсбергис (158)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Якщо навіть - балачки про введення військ деяких країн НАТО в Україну - західне іпсо , то воно таки спрацювало .
Слухаю що з цього приводу мелють на болоті ,, та там у них справді - срачка почалась . Реальна діарея . ! Я навіть не очікував .
показать весь комментарий
11.03.2024 19:01
+7
Молодий, а думає правильно, актуально, по державному.
показать весь комментарий
11.03.2024 18:50
+6
Люди розуміють, бо Вони на черзі,
показать весь комментарий
11.03.2024 18:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодий, а думає правильно, актуально, по державному.
показать весь комментарий
11.03.2024 18:50 Ответить
Люди розуміють, бо Вони на черзі,
показать весь комментарий
11.03.2024 18:53 Ответить
Так, Україна це вістові Європи. Ці розмови приведуть до результатів
показать весь комментарий
11.03.2024 18:56 Ответить
нехай Литва відправить першу тисячу, а там подивимося на підсумок
показать весь комментарий
11.03.2024 19:53 Ответить
Нехай поліція України відправить тисячу,а також ще пару з диванів,а потім і подивимося. НАТО буде в Україні, але не на полі битви.
показать весь комментарий
11.03.2024 20:20 Ответить
Ви не в тому положенні, щоб умови ставити
показать весь комментарий
11.03.2024 22:11 Ответить
А ви?! В якому
показать весь комментарий
12.03.2024 08:02 Ответить
Якщо навіть - балачки про введення військ деяких країн НАТО в Україну - західне іпсо , то воно таки спрацювало .
Слухаю що з цього приводу мелють на болоті ,, та там у них справді - срачка почалась . Реальна діарея . ! Я навіть не очікував .
показать весь комментарий
11.03.2024 19:01 Ответить
Воно звісно прикольно все це спостерігати. Але на фоні тої срачки може з'явитись бажання мобілізувати побільше,а у союзників їхніх - передати ще якусь зброю. І врешті будемо ми це все розгрібати,а НАТО до нас так і не доїде((
показать весь комментарий
11.03.2024 22:16 Ответить
Ну то давайте, кооперуйтеся ще з такими хто має сталеві коки, збираєте ''військовий'' контингент і заходьте в Україну-хоча б кордон з бульбашією підіпрете.
показать весь комментарий
11.03.2024 19:09 Ответить
Державна людина! Пам'ятає, як у 1939 рашка вторгалася до Прибалтики! Краще надати ******* зброю Україні та війска і знищити зараз, ніж потім спостиригати порушені балтийскі міста.

Тільки цигани з угорщини все наперстиничувають. Хочуть як у тому прислив'і, і у путлера відсосати і з ЄС за це отримати гроші! Як були курвами разом з словечиною у другій світовій на боці гітлера, так і зараз курвами на боці путлера.
показать весь комментарий
11.03.2024 19:15 Ответить
мене непокоїть чтому притихарились з цього приводу зешобло , та навіть сам Порошенко щось ні слуху ні духу ?

А це на секундочку гейм ченджер новини запроваджені Емануелем
показать весь комментарий
11.03.2024 19:20 Ответить
"відпрацьовують план...оманський план..."
показать весь комментарий
11.03.2024 20:22 Ответить
 
 