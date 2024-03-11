Сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск в Украину и отмены красных линий, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что поддерживает президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключил возможности отправки войск в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Ouest-France заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Его попросили прокомментировать серьезные дебаты, вызванные заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке западных войск в Украину.

"Сейчас самое время для дискуссии. Начало разговора разрушает навязанные самим себе красные линии", – ответил Ландсбергис.

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Он подчеркнул, что "ни одна из столиц не расположена слишком далеко от Киева для армии Путина".

"Некоторые из нас могут чувствовать себя в безопасности, находясь далеко. Но географический факт таков: украинскую линию фронта можно сравнить с расстоянием между Вильнюсом и Лондоном. Если бы украинцы больше не защищали эту линию, представьте, чем это могло бы закончиться. Это касается всех нас" , – добавил глава МИД Литвы.

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Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.