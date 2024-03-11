УКР
Новини
2 139 15

Зараз слушний час для обговорення відправлення західних військ в Україну та скасування червоних ліній, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що підтримує президента Франції Еммануеля Макрона, який не відкинув можливості відправлення військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Ouest-France заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Його попросили прокоментувати серйозні дебати, які викликала заява президента Франції Емманюеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну.

"Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії", - відповів Ландсбергіс.

Також читайте: Замість військ НАТО в Україну варто повернути боєздатних чоловіків-біженців, - міністр оборони Словаччини Каліняк

Він наголосив, що "жодна зі столиць не розташована надто далеко від Києва для армії  Путіна".

"Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт такий: українську лінію фронту можна порівняти з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися. Це стосується всіх нас", - додав глава МЗС Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська НАТО в Україні могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушує міжнародних норм, - Павел

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Автор: 

НАТО (6731) Макрон Емманюель (1580) Ландсбергіс Габріелюс (215)
Топ коментарі
+8
Якщо навіть - балачки про введення військ деяких країн НАТО в Україну - західне іпсо , то воно таки спрацювало .
Слухаю що з цього приводу мелють на болоті ,, та там у них справді - срачка почалась . Реальна діарея . ! Я навіть не очікував .
показати весь коментар
11.03.2024 19:01 Відповісти
+7
+6
Так, Україна це вістові Європи. Ці розмови приведуть до результатів
показати весь коментар
11.03.2024 18:56 Відповісти
нехай Литва відправить першу тисячу, а там подивимося на підсумок
показати весь коментар
11.03.2024 19:53 Відповісти
Нехай поліція України відправить тисячу,а також ще пару з диванів,а потім і подивимося. НАТО буде в Україні, але не на полі битви.
показати весь коментар
11.03.2024 20:20 Відповісти
Ви не в тому положенні, щоб умови ставити
показати весь коментар
11.03.2024 22:11 Відповісти
А ви?! В якому
показати весь коментар
12.03.2024 08:02 Відповісти
Якщо навіть - балачки про введення військ деяких країн НАТО в Україну - західне іпсо , то воно таки спрацювало .
Слухаю що з цього приводу мелють на болоті ,, та там у них справді - срачка почалась . Реальна діарея . ! Я навіть не очікував .
показати весь коментар
11.03.2024 19:01 Відповісти
Воно звісно прикольно все це спостерігати. Але на фоні тої срачки може з'явитись бажання мобілізувати побільше,а у союзників їхніх - передати ще якусь зброю. І врешті будемо ми це все розгрібати,а НАТО до нас так і не доїде((
показати весь коментар
11.03.2024 22:16 Відповісти
Ну то давайте, кооперуйтеся ще з такими хто має сталеві коки, збираєте ''військовий'' контингент і заходьте в Україну-хоча б кордон з бульбашією підіпрете.
показати весь коментар
11.03.2024 19:09 Відповісти
Державна людина! Пам'ятає, як у 1939 рашка вторгалася до Прибалтики! Краще надати ******* зброю Україні та війска і знищити зараз, ніж потім спостиригати порушені балтийскі міста.

Тільки цигани з угорщини все наперстиничувають. Хочуть як у тому прислив'і, і у путлера відсосати і з ЄС за це отримати гроші! Як були курвами разом з словечиною у другій світовій на боці гітлера, так і зараз курвами на боці путлера.
показати весь коментар
11.03.2024 19:15 Відповісти
мене непокоїть чтому притихарились з цього приводу зешобло , та навіть сам Порошенко щось ні слуху ні духу ?

А це на секундочку гейм ченджер новини запроваджені Емануелем
показати весь коментар
11.03.2024 19:20 Відповісти
"відпрацьовують план...оманський план..."
показати весь коментар
11.03.2024 20:22 Відповісти
 
 