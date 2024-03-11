Зараз слушний час для обговорення відправлення західних військ в Україну та скасування червоних ліній, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що підтримує президента Франції Еммануеля Макрона, який не відкинув можливості відправлення військ в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Ouest-France заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Його попросили прокоментувати серйозні дебати, які викликала заява президента Франції Емманюеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну.
"Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії", - відповів Ландсбергіс.
Він наголосив, що "жодна зі столиць не розташована надто далеко від Києва для армії Путіна".
"Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт такий: українську лінію фронту можна порівняти з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися. Це стосується всіх нас", - додав глава МЗС Литви.
Розміщення військ НАТО в Україні
Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слухаю що з цього приводу мелють на болоті ,, та там у них справді - срачка почалась . Реальна діарея . ! Я навіть не очікував .
Тільки цигани з угорщини все наперстиничувають. Хочуть як у тому прислив'і, і у путлера відсосати і з ЄС за це отримати гроші! Як були курвами разом з словечиною у другій світовій на боці гітлера, так і зараз курвами на боці путлера.
А це на секундочку гейм ченджер новини запроваджені Емануелем