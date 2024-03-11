Зараз слушний час для обговорення відправлення західних військ в Україну та скасування червоних ліній, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що підтримує президента Франції Еммануеля Макрона, який не відкинув можливості відправлення військ в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Ouest-France заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Його попросили прокоментувати серйозні дебати, які викликала заява президента Франції Емманюеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну.

"Зараз саме час для дискусії. Початок розмови руйнує нав'язані самим собі червоні лінії", - відповів Ландсбергіс.

Він наголосив, що "жодна зі столиць не розташована надто далеко від Києва для армії Путіна".

"Деякі з нас можуть почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Але географічний факт такий: українську лінію фронту можна порівняти з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали цю лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися. Це стосується всіх нас", - додав глава МЗС Литви.

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.