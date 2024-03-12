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Ликвидирован пожар, вызванный атакой "Шахеда" на инфраструктурный объект в Тернопольской области

дснс

Днем 12 марта на территории Кременецкого района Тернопольской области был ликвидирован пожар, вызванный атакой российского дрона на объект инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольской ОВА.

"По состоянию на 11.47 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в результате атак вражескими БПЛА типа "Shahed", произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области.

Атака "Шахедами" в ночь на 12 марта

Как сообщалось, ночью войска РФ атаковали "Шахедами" Юг Украины, попаданий не допущено. По данным Генштаба, уничтожены 17 из 22 "Шахедов".

Автор: 

пожар (5968) дроны (4055) Тернопольская область (738)


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Щось цих "шахедів" збивають, збивають, а промислові і інфраструктурні об"єкти як горіли, так і горять. ****** на издьож, однако...

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12.03.2024 14:21 Ответить
 
 