Ликвидирован пожар, вызванный атакой "Шахеда" на инфраструктурный объект в Тернопольской области

Днем 12 марта на территории Кременецкого района Тернопольской области был ликвидирован пожар, вызванный атакой российского дрона на объект инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольской ОВА.

"По состоянию на 11.47 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в результате атак вражескими БПЛА типа "Shahed", произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области.

Атака "Шахедами" в ночь на 12 марта

Как сообщалось, ночью войска РФ атаковали "Шахедами" Юг Украины, попаданий не допущено. По данным Генштаба, уничтожены 17 из 22 "Шахедов".