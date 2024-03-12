Ліквідовано пожежу, спричинену атакою "Шахеда" на інфраструктурний об’єкт на Тернопільщині

Вдень 12 березня на території Кременецького району на Тернопільщині було ліквідовано пожежу, спричинену атакою російського дрона на об’єкт інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Тернопільської ОВА.

"Станом на 11.47 пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Раніш повідомлялося, що сьогодні вночі, внаслідок атак ворожими БПЛА типу "Shahed", сталась пожежа на одному з об’єктів інфраструктури в Кременецькому районі на Тернопільщині.

Атака "Шахедами" у ніч на 12 березня

Як повідомлялося, вночі війська РФ атакували "Шахедами" Південь України, влучань не допущено. За даними Генштабу, знищено 17 із 22 "Шахедів".