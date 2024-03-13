Путин снова говорит о готовности к переговорам. Отдавать захваченные территории не собирается

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что его государство якобы готово к мирным переговорам с Украиной. Условием назвал учет захваченных ею территорий и "гарантии" для Москвы.

Об этом Путин заявил российским государственным пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основаны на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основаны на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", - сказал он.

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Путин добавил, что "возможные переговоры – это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности для Москвы".

Он говорит, что якобы знает те "морковки, которые ему собираются показывать", чтобы убедить, что момент для переговоров настал.

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"Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они более опасны, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас", - сказал Путин.