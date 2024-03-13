Путин снова говорит о готовности к переговорам. Отдавать захваченные территории не собирается
Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что его государство якобы готово к мирным переговорам с Украиной. Условием назвал учет захваченных ею территорий и "гарантии" для Москвы.
Об этом Путин заявил российским государственным пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основаны на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основаны на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", - сказал он.
Путин добавил, что "возможные переговоры – это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности для Москвы".
Он говорит, что якобы знает те "морковки, которые ему собираются показывать", чтобы убедить, что момент для переговоров настал.
"Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они более опасны, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас", - сказал Путин.
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кто, блд, ему тексты пишет ? Такую же ахинею несет как и Боневтик
а чого не 12? - якщо з терміну повноважень відштовхуватись...
Взагалі-то ці повноваження можуть припинитись в будь-який момент. І навіть після 2036-го року...
Цікаво, як довго спецслужби ********** будуть та зможуть юзати цей проект?
А як же "всє цєлі СВО будут достігнути"?
"Бобер" багато що змінює в голові, навіть якщо потрапляє у НПЗ.
Росія накопиченими силами швидко доб'є залишки України.
А ЗЕ чомусь думав, що в нього вийде краще вести переговори з Путіним, ніж у Порошенко, і отримав результат, що цілком відповідав його розумовим і дипломатичним здібностям.
Тепер питання стоїть, скільки десятків чи сотень тисяч українців треба вбити, щоб хоч якось виправити результат "легких" переговорів ЗЕ з Путіним.
яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Депрессивных регионов полно, в день порядка 1200 расиянцев ДОБРОВОЛЬНО записываются в армию ради невиданной ими зарплаты...
п.с. Ну или стрибать в Тису.