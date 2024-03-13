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Новости Война
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Путин снова говорит о готовности к переговорам. Отдавать захваченные территории не собирается

путін

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что его государство якобы готово к мирным переговорам с Украиной. Условием назвал учет захваченных ею территорий и "гарантии" для Москвы.

Об этом Путин заявил российским государственным пропагандистам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основаны на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основаны на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", - сказал он.

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Путин добавил, что "возможные переговоры – это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности для Москвы".

Он говорит, что якобы знает те "морковки, которые ему собираются показывать", чтобы убедить, что момент для переговоров настал.

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"Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они более опасны, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас", - сказал Путин.

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) путин владимир (31501) переговоры с Россией (1115)


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Топ комментарии
+31
С нынешним руководством России никто никаких переговоров вести не будет. Их ждет международный уголовный суд. Там они все расскажут. Военного преступника Путина минимум ждет пожизненное заключение
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13.03.2024 09:28
+24
Йди чемодан провірь тільки той що не для кнопки. Коричневі лінії воно знову малює.
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13.03.2024 09:24
+24
Сказал любитель маленьких мальчиков
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13.03.2024 09:25
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Йди чемодан провірь тільки той що не для кнопки. Коричневі лінії воно знову малює.
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13.03.2024 09:24 Ответить
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13.03.2024 09:41 Ответить
Сказал любитель маленьких мальчиков
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13.03.2024 09:25 Ответить
маленьких мальчиков с маленькими морковками
кто, блд, ему тексты пишет ? Такую же ахинею несет как и Боневтик
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13.03.2024 09:31 Ответить
Та обидва придурки хворі на всю башку своїм вялічієм.
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13.03.2024 09:47 Ответить
)(уйло П Н Х дибіл !!!
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13.03.2024 09:26 Ответить
Fujlo
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13.03.2024 09:27 Ответить
С нынешним руководством России никто никаких переговоров вести не будет. Их ждет международный уголовный суд. Там они все расскажут. Военного преступника Путина минимум ждет пожизненное заключение
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13.03.2024 09:28 Ответить
а чого шість?
а чого не 12? - якщо з терміну повноважень відштовхуватись...

Взагалі-то ці повноваження можуть припинитись в будь-який момент. І навіть після 2036-го року...
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13.03.2024 11:59 Ответить
нинішнє керівництво залишиться ще на 6 років, а там буде видно
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13.03.2024 12:07 Ответить
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13.03.2024 12:11 Ответить
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13.03.2024 12:17 Ответить
***** Невмирущий ...
Цікаво, як довго спецслужби ********** будуть та зможуть юзати цей проект?
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13.03.2024 12:19 Ответить
Чи готові ми до переговорів? Так, готові
А як же "всє цєлі СВО будут достігнути"?
"Бобер" багато що змінює в голові, навіть якщо потрапляє у НПЗ.
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13.03.2024 09:28 Ответить
Уже с Кобздоном и со своим любимым Гитлером поговоришь ублюдина нацистская
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13.03.2024 09:29 Ответить
А во вторых сегодняшние реалии ето Курская и Билгородская Народные Республики под Украиной
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13.03.2024 09:31 Ответить
кабзДон чекає... вже зачекався.....
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13.03.2024 10:14 Ответить
А как он узнал про кокаин?
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13.03.2024 09:29 Ответить
Бачив своїми очима
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13.03.2024 09:32 Ответить
агент дерьмак з сотоваріщі доповідає вчасно
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13.03.2024 09:46 Ответить
носом почуяв
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13.03.2024 09:47 Ответить
Озвучило ***** свои хотелки. 2 года назад звиздело о совершенно других планах. А что сейчас случилось, что оно вдруг стало говорить о мирных переговорах? Обосралось?
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13.03.2024 09:30 Ответить
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13.03.2024 09:32 Ответить
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13.03.2024 10:19 Ответить
Шо вонО сьогодні так розвонялось? Чумадан сьогодні з під нього міняли?
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13.03.2024 09:33 Ответить
Думаю, зараз буде якась тимчасова заморозка війни аби провести вибори в Україні, а росії - накопичити сили. Захід хоче у демократичний спосіб позбутися клоуна і його шапіто.
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13.03.2024 09:34 Ответить
Ну буде замість клована інша креатура д'Єрьмака.
Росія накопиченими силами швидко доб'є залишки України.
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13.03.2024 10:53 Ответить
Длина веревки на которой тебя повесят - единственный предмет для переговоров.
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13.03.2024 09:35 Ответить
Я з кожним днем все більш і більш впевненний,що наш през,по крайній мірі раніш,але вживав наркоту і в цій справі замішаний на всі 100%-Пальчевський,клініка якого робила аналізи Зе,а якщо ще і повірити Гордону,який гарантує причетність Пальчевського до ФСБ і його палкі промови на проросійських помийках,то мабуть карлик говорить таки правду. Правда все одно вилізе,з тиз-же самих лабораторій де робили ті аналізи і так вже стільки начудив і продовжує чудити,а коли спливе правда,то я побоююсь,що ті в кого замість Бога висить портрет ЗЕ,щоб щось собі не зробили.
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13.03.2024 09:35 Ответить
О Боже. Страшно даже и подумать о таком
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13.03.2024 09:44 Ответить
х..ла наслухався?
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13.03.2024 09:50 Ответить
наслухався гордонa....
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13.03.2024 10:10 Ответить
так, усіх г..донів разом
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13.03.2024 10:48 Ответить
Ще скажіть, що це російська ІПСО, а хто вірить у наркоту - вороги України.
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13.03.2024 12:37 Ответить
Не бійтеся, собі не зроблять. Зроблять нам - або знову оберуть наріка, або такого ж.
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13.03.2024 12:36 Ответить
Пішов нах
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13.03.2024 09:36 Ответить
Так звісно ж не збирається віддавати. Хіба для цього є якісь передумови? Нам досі ніхто не надав далекобійні ракети, ф-16, сотні танків чи Хаймарсів. В деяких місцях фронт "тріщить по швах"... Щоб пуйло був договороздатнішим, потрібен зовсім інший рівень підтримки України, аніж той що є зараз.
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13.03.2024 09:40 Ответить
Зовсім інший рівень можливий за відсутності корупції, викриття і знищення зрадників і "кротів", в першу чергу, у владі, що унеможливить знищення зброї ще до постачання безпосередньо на передову.
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13.03.2024 12:44 Ответить
СРСР в Афганістані теж десять років вів "мирні" переговори.
А ЗЕ чомусь думав, що в нього вийде краще вести переговори з Путіним, ніж у Порошенко, і отримав результат, що цілком відповідав його розумовим і дипломатичним здібностям.
Тепер питання стоїть, скільки десятків чи сотень тисяч українців треба вбити, щоб хоч якось виправити результат "легких" переговорів ЗЕ з Путіним.
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13.03.2024 09:43 Ответить
Він був впевнений, що краще вийде, бо воно самозакохана, самовпевнена нікчема.
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13.03.2024 09:54 Ответить
про що тоді говорити?
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13.03.2024 09:47 Ответить
Пуп землі
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13.03.2024 09:48 Ответить
на літеру х
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13.03.2024 09:52 Ответить
... *****, сразу - набуй
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13.03.2024 09:56 Ответить
я знову ж переконуюсь:

яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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13.03.2024 10:06 Ответить
А чё Путину?
Депрессивных регионов полно, в день порядка 1200 расиянцев ДОБРОВОЛЬНО записываются в армию ради невиданной ими зарплаты...
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13.03.2024 10:09 Ответить
Шизонутий нелюдь ***** (пут-ін🧹) про "психотропи" каже , от же мерзота брехлива.
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13.03.2024 10:30 Ответить
Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось хотєлках після застосування психотропних засобів, а засновані на тих реаліях, які я куйло всія 3,14дерації, СВІТОВИЙ вбивця і терорист, окупант України склав, після застосування психотропних засобів антихриста .аналогічних тим.котрі приймав в Німеччині Гітлер... Потвора.
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13.03.2024 10:35 Ответить
Все знают эти гарантии. Сократить армию до 3-х человек. Никакой тяжелой брони. три самолета...кукурзника Ноль ракет. Допустить фсб к секретным документам. Внешняя политика только по согласованию с болотом. Разрешить коммунистов и другие партии москвы. Ни и само-собой снять все санкции...
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13.03.2024 10:36 Ответить
разговар с ху.лом ТОЛЬКО один - пулю ему в живот , чтоб ху.ло мучилось дольше пока подыхало
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13.03.2024 10:39 Ответить
Ніяких перемовин з кацапією. Путлер капут!
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13.03.2024 10:39 Ответить
Есть только два варианта - либо переговоры либо идти в армию.
п.с. Ну или стрибать в Тису.
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13.03.2024 10:44 Ответить
Вчора (чи позавчора?) Ердоган втирав про якійсь переговори. От нехай він переговорить з ******, нехай починає з питання "Чий Крим, Донбас і Приазов'я" - а вже потім пропонує посередництво.
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13.03.2024 11:52 Ответить
Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще

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13.03.2024 11:52 Ответить
 
 