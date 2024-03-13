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Китай пообещал сотрудничать с Францией в вопросах войны в Украине

лі,хуей

Посланник Китая Ли Хуэй пообщался с французскими дипломатами. Он отметил, что Пекин будет сотрудничать с Парижем по войне в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится на сайте пресс-службы Министерства иностранных дел Китая, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что встреча прошла 11 марта. Ли Хуэй встретился с заместителем руководителя департамента по вопросам политики и безопасности МИД Франции Джонатаном Лакотом.

Стороны не только обсудили отношения между Китаем и Францией, но и "украинский кризис" - именно так официально китайские дипломаты назвали войну России в Украине

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Спецпредставитель Китая заявил, что "сейчас самое безотлагательное - охладить ситуацию и найти выход для прекращения огня и скорейшего завершения войны".

"Китай готов и дальше поддерживать тесные контакты с Францией по поводу кризиса в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее специальный представитель Китая посетил ряд европейских стран, в том числе Украину. Турне чиновник начал еще 2 марта.

На фоне визитов посланника глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.

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Автор: 

дипломатия (1463) Китай (3023) Франция (3539) Ли Хуэй (31)


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Топ комментарии
+5
Безглуздо мати справу та довіряти брехливим лицемірним покидькам-бо китайська влада саме така...
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13.03.2024 09:57
+4
Ага. Вол пришел в сарай чтобы навести порядок среди овец. Гнать етого Лихуя в шею. Никогда не верьте китаезам.
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13.03.2024 09:58
+3
ВІрити Китаю? Так де одна із стратегем - обмани якщо тобі це на користь? - госпаді. Взагалі ідіоти шо накачали його грішми
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13.03.2024 09:55
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ВІрити Китаю? Так де одна із стратегем - обмани якщо тобі це на користь? - госпаді. Взагалі ідіоти шо накачали його грішми
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13.03.2024 09:55 Ответить
Будуть доносити пуйлу, що і в яких кількостях Франція передала Україні???? Чи постійно пропонуватимуть Макрону китайський "мирний план"????
Та, ніт. Дякую. Не потрібна нам ваша співпраця. Йдіть краще на йух.
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13.03.2024 09:56 Ответить
Безглуздо мати справу та довіряти брехливим лицемірним покидькам-бо китайська влада саме така...
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13.03.2024 09:57 Ответить
Китай іди за руським кораблєм.
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13.03.2024 09:58 Ответить
Ага. Вол пришел в сарай чтобы навести порядок среди овец. Гнать етого Лихуя в шею. Никогда не верьте китаезам.
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13.03.2024 09:58 Ответить
Достав китаи - якби вони захотіли і сказали - рашка вииди з Украіни - на другии день вони б з"ібалися а так кожен день "ложь піздьожь і провокація"
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13.03.2024 09:58 Ответить
Буде кремлівську мантру про переговори втюхувать, як дятел.
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13.03.2024 09:59 Ответить
Комуністи - з цього все має бути зрозуміло.
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13.03.2024 09:59 Ответить
Вони такі ж комуністи, як і цк кпсс - на словах. Насправді - імперіалісти, хочуть правити світом.
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13.03.2024 10:14 Ответить
Ця жовта, жовта, жовта планета...
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13.03.2024 09:59 Ответить
Це значить,що разом з Францією пошлють війська?Цікаво тільки,на чиєму боці?Звісно,питання риторичне.
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13.03.2024 10:16 Ответить
Посланець Китая Лі Хубей вообще ничего не решает. Так зачем его нужно было посылать, Только чтобы он сообщил, что Китай поддерживает. Это можно было и по телефону сообщить.
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13.03.2024 10:35 Ответить
якась "не цензорна" в нього хфаміліє... треба писати так: ли х@ей!
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13.03.2024 10:44 Ответить
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13.03.2024 11:15 Ответить
Яке може бути припинення вогню для якнайшвидшого завершення війни? Коли лютий ворог загарбник знаходиться на суверенній Українській землі. Те що треба кремлю подарувати свою рідну але тимчасово окуповану землю.
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13.03.2024 11:45 Ответить
Гоните эту китайскую куклу в жопу - они просто отвлекают внимание, пока Китай вопреки санкциям поставляет РФ снаряды и в открытую покупает рос. нефть и газ.
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13.03.2024 13:18 Ответить
 
 