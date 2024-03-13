Китай пообещал сотрудничать с Францией в вопросах войны в Украине
Посланник Китая Ли Хуэй пообщался с французскими дипломатами. Он отметил, что Пекин будет сотрудничать с Парижем по войне в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится на сайте пресс-службы Министерства иностранных дел Китая, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что встреча прошла 11 марта. Ли Хуэй встретился с заместителем руководителя департамента по вопросам политики и безопасности МИД Франции Джонатаном Лакотом.
Стороны не только обсудили отношения между Китаем и Францией, но и "украинский кризис" - именно так официально китайские дипломаты назвали войну России в Украине
Спецпредставитель Китая заявил, что "сейчас самое безотлагательное - охладить ситуацию и найти выход для прекращения огня и скорейшего завершения войны".
"Китай готов и дальше поддерживать тесные контакты с Францией по поводу кризиса в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее специальный представитель Китая посетил ряд европейских стран, в том числе Украину. Турне чиновник начал еще 2 марта.
На фоне визитов посланника глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.
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